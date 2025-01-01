Отражатели и диффузоры

Москва
Малая Семеновская 3с6
Сб-Вс : 11:00 - 18:00
Москва
Малая Семеновская 3с6
Отражатель на вспышку серебряный Fotokvant FR-01.
Гибкий рефлектор на накамерную вспышку. Позволяет быстро сформировать узкий пучок света, когда необходимо сделать акцент. Крепится к вспышке манжетой с застежкой-липучкой. Имеет серебряную отражающую поверхность. Размер - 30х27 см. Вы можете изгибать отражатель для формирования светового потока по своему усмотрению.
Fotokvant SBF-SB-380 – пластиковый рассеиватель позволяет равномерно распределить свет от вспышки и создать мягкое и гладкое освещение.
Он уменьшает отражения и позволяет избежать резких теней и эффекта красных глаз. Предназначен для использования со вспышкой Canon 380ex Speedlite. Размер - 70х45х40 мм.
Fotokvant SBF-F58AM – пластиковый рассеиватель для вспышки F58AM.
Позволяет равномерно распределить свет от вспышки и создать мягкое освещение. Уменьшает отражения и позволяет избежать резких теней и эффекта красных глаз. Рассеиватель предназначен для использования со вспышкой F58AM.
Fotokvant SBF-1 - диффузор для встроенной вспышки фотоаппарата системы Nikon/Canon/Pentax.
Складной рассеиватель на просвет, предназначен для смягчения света от встроенной вспышки фотоаппарата. Представляет собой тонкую панель из ABS-пластика. Легко устанавливается на фотокамеру и обеспечивает мягкое освещение, убирает глубокие тени.
Размер - 9,5x10,8x8 см.
Godox Witstro H200R насадка для вспышки AD200.
Уникальная круглая форма насадки позволяет создавать красивое и естественное освещение. Импульсная лампа спиралевидной формы помогает создать равномерный световой поток. Для удобства пользователя в насадке установлен пилотный LED свет, который помогает фотографу получить необходимый результат.
Гибкий отражатель на вспышку Fotokvant FR-02, белый.
Гибкий рефлектор на накамерную вспышку. Крепится к вспышке манжетой с застежкой-липучкой. Имеет белую отражающую поверхность. Размер - 28х24 см. Вы можете изгибать отражатель для формирования светового потока по своему усмотрению.
Комплект отражателей Fotokvant CFR-03KIT для накамерной вспышки 4 в 1.
Гибкий рефлектор на накамерную вспышку. Крепится к вспышке манжетой с застежкой-липучкой. Имеет белую и серебряную отражающую поверхности.
Набор насадок MagMod Basic Kit.
Базовый набор аксессуаров для накамерных вспышек. В комплект входит универсальный магнитный держатель MagGrip для всех насадок системы MagMod, сотовая решетка MagGrid, держатель для светофильтров MagGel, комплект фильтров Standard Gels, а также крепление для синхронизаторов Transmitter Band.
Fotokvant MN-BO Selens белый отражатель системы MN с магнитным креплением.
Силиконовый легкий направленный рассеиватель для накамерной фотовспышки применяется в портретной и интерьерной съемке. Устанавливается на вспышку с помощью Fotokvant MN-AM Selens магнитное крепление (приобретается отдельно). Поставляется с чехлом для хранения.
Fotokvant MN-DF Selens белый диффузор рассеиватель системы MN с магнитным креплением.
Силиконовый легкий сферический рассеиватель для накамерной фотовспышки применяется в портретной и интерьерной съемке. Устанавливается на вспышку с помощью Fotokvant MN-AM Selens магнитное крепление (приобретается отдельно). Поставляется с чехлом для хранения.
Fotokvant MN-GS Selens цветные фильтры системы MN с магнитным креплением для накамерной фотовспышки.
7 гелевых цветных фильтров с держателем на магнитном креплении, устанавливается на накамерную фотовпышку при помощи Fotokvant MN-AM Selens магнитое крепеление.
Fotokvant MN-SN Selens складывающийся тубус-снут системы MN для накамерной вспышки.
Предназначен для создания узкого пучка света от накамерной вспышки. Устанавливается при помощи Fotokvant MN-AM Selens магнитое крепеление (приобретается отдельно). Произведен из высококачественной резины, поставляется с чехлом для хранения.
Отражатель 7 в 1 диаметром 110 см. 7 отражающих поверхностей: просветная, белая, серебристая, золотая, черная, хромакей зеленый, хромакей синий. Незаменим при съемке с естественным освещением на природе, а также при съемке в студии.
Falcon Eyes FGA-K5 – комплект насадок для накамерных вспышек. С его помощью фотограф может усиливать цвета и создавать световые акценты на фотографиях. Подходит как для начинающих, так и для профессиональных фотографов. С ними удобно работать в студии и на пленэре.
Grifon FD-W – диффузор на вспышку для рассеивания света.
Подходит как для начинающих, так и для профессиональных фотографов. С ними удобно работать в студии и на пленэре. Предназначен для работы со вспышкой Grifon TT680.
PocketWizard AC5 – чехол экранирующий для вспышки. Предназначен для снижения помех в радиоэфире при работе некоторых вспышек Canon (580EX II, 580EX и 430EX) и увеличения эффективности использования радиосинхронизаторов PocketWizard MiniTT1/FlexTT5.
PocketWizard AC7 – чехол экранирующий для вспышки. Предназначен для снижения помех в радиоэфире при работе некоторых вспышек Canon (580EX II, 580EX и 430EX) и увеличения эффективности использования радиосинхронизаторов PocketWizard MiniTT1/FlexTT5.
Fotokvant SBF-8 – универсальный нейлоновый диффузор для вспышек Canon/Nikon/Sony/Pentax/Olympus. Смягчает свет от вспышки. Легко крепится с помощью эластичной манжеты. Размер, см – 9х6. Материал – нейлон.
Wansen
Работай с цветом без бликов