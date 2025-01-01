Жесткий, прямой свет от накамерной вспышки можно смягчить специальными светоотражающими насадками, среди которых — отражатели и диффузоры (рассеиватели). Они позволяют расширить палитру фотоэффектов, гибче работать с освещением и свободно управлять световым потоком.

Интернет-магазин Фотогора предлагает качественные и доступные аксессуары, которые смягчат свет вспышки, красиво подсветит тени и приблизит результат от съемки к уровню студийного фото.

В нашем каталоге представлена продукция Falcon Eyes, Godox, Aurora, Phottix и других компаний

зарекомендовавших себя как надежные изготовители фототехники.

В зависимости от конструкции, формы насадки отражатели и рассеиватели:

уменьшают отражения, равномерно распределяют свет от вспышки, устраняют эффект красных глаз;

создают мягкое освещение, рассеивая световой поток, направляя его и «отрезая» часть;

добавляют на снимок теплые тона, подсвечивают детали, делая их привлекательнее — для этого используются модели с золотистой и серебристой поверхностями;

подчеркивают детали в кадре при съемке с отдаления — светоформирующие узкие насадки наподобие тубусов для студии не приводят к потере света при отражении от поверхностей;

создают драматичное, жесткое освещение, «световое пятно» и другие эффекты благодаря возможности изгибать модификатор.

Среди моделей в каталоге есть отражатели с белой, черной, металлизированной поверхностью, пластиковые и нейлоновые диффузоры. Крепятся насадки на эластичные манжеты, застежки с липучкой, обеспечивая свободу движения.

Также на сайте Фотогора продаются жесткие диффузоры и другие аксессуары для вспышек конкретных марок и моделей. Выбрать отражатели и рассеиватели, подходящие для решения ваших задач, помогут профессиональные консультанты магазина.



