Статьи

Отражатели и диффузоры

Жесткий, прямой свет от накамерной вспышки можно смягчить специальными светоотражающими насадками, среди которых — отражатели и диффузоры (рассеиватели). Они позволяют расширить палитру фотоэффектов, гибче работать с освещением и свободно управлять световым потоком.

Интернет-магазин Фотогора предлагает качественные и доступные аксессуары, которые смягчат свет вспышки, красиво подсветит тени и приблизит результат от съемки к уровню студийного фото.

В нашем каталоге представлена продукция Falcon Eyes, Godox, Aurora, Phottix и других компаний

зарекомендовавших себя как надежные изготовители фототехники.

В зависимости от конструкции, формы насадки отражатели и рассеиватели:

  • уменьшают отражения, равномерно распределяют свет от вспышки, устраняют эффект красных глаз;
  • создают мягкое освещение, рассеивая световой поток, направляя его и «отрезая» часть;
  • добавляют на снимок теплые тона, подсвечивают детали, делая их привлекательнее — для этого используются модели с золотистой и серебристой поверхностями;
  • подчеркивают детали в кадре при съемке с отдаления — светоформирующие узкие насадки наподобие тубусов для студии не приводят к потере света при отражении от поверхностей;
  • создают драматичное, жесткое освещение, «световое пятно» и другие эффекты благодаря возможности изгибать модификатор.

Среди моделей в каталоге есть отражатели с белой, черной, металлизированной поверхностью, пластиковые и нейлоновые диффузоры. Крепятся насадки на эластичные манжеты, застежки с липучкой, обеспечивая свободу движения.

Также на сайте Фотогора продаются жесткие диффузоры и другие аксессуары для вспышек конкретных марок и моделей. Выбрать отражатели и рассеиватели, подходящие для решения ваших задач, помогут профессиональные консультанты магазина.


Хит
Fotokvant CFR-01 тубус для накамерной вспышки с серебристой поверхностью
Fotokvant CFR-01 тубус для накамерной вспышки с серебристой поверхностью
Fotokvant CFR-01 тубус для накамерной вспышки с серебристой поверхностью
Арт. DAN-3248
Fotokvant CFR-01 тубус для накамерной вспышки с серебристой поверхностью
Наличие
Москва: в наличии 4-10 шт

Отражатель на вспышку серебряный Fotokvant FR-01.

Гибкий рефлектор на накамерную вспышку. Позволяет быстро сформировать узкий пучок света, когда необходимо сделать акцент. Крепится к вспышке манжетой с застежкой-липучкой. Имеет серебряную отражающую поверхность. Размер - 30х27 см. Вы можете изгибать отражатель для формирования светового потока по своему усмотрению.

570 ₽
В корзину
Fotokvant SBF-SB-380 пластиковый рассеиватель для вспышки 380
Fotokvant SBF-SB-380 пластиковый рассеиватель для вспышки 380
Fotokvant SBF-SB-380 пластиковый рассеиватель для вспышки 380
Арт. NVF-7771
Fotokvant SBF-SB-380 пластиковый рассеиватель для вспышки 380
Наличие
Москва: в наличии 4-10 шт

Fotokvant SBF-SB-380 – пластиковый рассеиватель позволяет равномерно распределить свет от вспышки и создать мягкое и гладкое освещение.

Он уменьшает отражения и позволяет избежать резких теней и эффекта красных глаз. Предназначен для использования со вспышкой Canon 380ex Speedlite. Размер - 70х45х40 мм.

180 ₽
В корзину
Fotokvant SBF-F58AM пластиковый рассеиватель для вспышки F58AM
Арт. NVF-8811
Fotokvant SBF-F58AM пластиковый рассеиватель для вспышки F58AM
Наличие
Москва: в наличии 4-10 шт

Fotokvant SBF-F58AM – пластиковый рассеиватель для вспышки F58AM.

Позволяет равномерно распределить свет от вспышки и создать мягкое освещение. Уменьшает отражения и позволяет избежать резких теней и эффекта красных глаз. Рассеиватель предназначен для использования со вспышкой F58AM.

180 ₽
В корзину
Fotokvant SBF-1 рассеиватель для встроенной вспышки фотоаппата Sony Nikon Canon Fuji
Fotokvant SBF-1 рассеиватель для встроенной вспышки фотоаппата Sony Nikon Canon Fuji
Fotokvant SBF-1 рассеиватель для встроенной вспышки фотоаппата Sony Nikon Canon Fuji
Арт. DAN-1124
Fotokvant SBF-1 рассеиватель для встроенной вспышки фотоаппата Sony Nikon Canon Fuji
Наличие
Москва: в наличии 1-3 шт

Fotokvant SBF-1 - диффузор для встроенной вспышки фотоаппарата системы Nikon/Canon/Pentax.

Складной рассеиватель на просвет, предназначен для смягчения света от встроенной вспышки фотоаппарата. Представляет собой тонкую панель из ABS-пластика. Легко устанавливается на фотокамеру и обеспечивает мягкое освещение, убирает глубокие тени. 

Размер - 9,5x10,8x8 см.

310 ₽
В корзину
-20 %
Godox Witstro H200R насадка для вспышки AD200
Godox Witstro H200R насадка для вспышки AD200
Godox Witstro H200R насадка для вспышки AD200
Арт. DAN-2734
Godox Witstro H200R насадка для вспышки AD200
Наличие
Москва: в наличии 1-3 шт
до конца распродажи 9 дн, 2 ч

Godox Witstro H200R насадка для вспышки AD200.

Уникальная круглая форма насадки позволяет создавать красивое и естественное освещение. Импульсная лампа спиралевидной формы помогает создать равномерный световой поток. Для удобства пользователя в насадке установлен пилотный LED свет, который помогает фотографу получить необходимый результат.

-20 %9 190 ₽
7 350 ₽
В корзину
Fotokvant CFR-02 гибкий отражатель на накамерную вспышку белый
Fotokvant CFR-02 гибкий отражатель на накамерную вспышку белый
Fotokvant CFR-02 гибкий отражатель на накамерную вспышку белый
Арт. DAN-3249
Fotokvant CFR-02 гибкий отражатель на накамерную вспышку белый
Наличие
Москва: в наличии 1-3 шт

Гибкий отражатель на вспышку Fotokvant FR-02, белый.

Гибкий рефлектор на накамерную вспышку. Крепится к вспышке манжетой с застежкой-липучкой. Имеет белую отражающую поверхность. Размер - 28х24 см. Вы можете изгибать отражатель для формирования светового потока по своему усмотрению.

500 ₽
В корзину
Fotokvant CFR-03KIT комплект отражателей для накамерной вспышки 4 в 1
Fotokvant CFR-03KIT комплект отражателей для накамерной вспышки 4 в 1
Fotokvant CFR-03KIT комплект отражателей для накамерной вспышки 4 в 1
Арт. DAN-3317
Fotokvant CFR-03KIT комплект отражателей для накамерной вспышки 4 в 1
Наличие
Москва: в наличии 4-10 штЦентральный склад: более 10 шт

Комплект отражателей Fotokvant CFR-03KIT для накамерной вспышки 4 в 1.

Гибкий рефлектор на накамерную вспышку. Крепится к вспышке манжетой с застежкой-липучкой. Имеет белую и серебряную отражающую поверхности.

1 240 ₽
В корзину
MagMod Basic Kit отражатель с насадками
MagMod Basic Kit отражатель с насадками
MagMod Basic Kit отражатель с насадками
Арт. DAN-6350
MagMod Basic Kit отражатель с насадками
Наличие
Москва: в наличии 1-3 шт

Набор насадок MagMod Basic Kit.

Базовый набор аксессуаров для накамерных вспышек. В комплект входит универсальный магнитный держатель MagGrip для всех насадок системы MagMod, сотовая решетка MagGrid, держатель для светофильтров MagGel, комплект фильтров Standard Gels, а также крепление для синхронизаторов Transmitter Band.

9 720 ₽
В корзину
Fotokvant MN-BO Selens белый отражатель с магнитным креплением
Fotokvant MN-BO Selens белый отражатель с магнитным креплением
Fotokvant MN-BO Selens белый отражатель с магнитным креплением
Арт. DAN-9462
Fotokvant MN-BO Selens белый отражатель с магнитным креплением
Наличие
Москва: в наличии 1-3 штЦентральный склад: в наличии 4-10 шт

Fotokvant MN-BO Selens белый отражатель системы MN с магнитным креплением.

Силиконовый легкий направленный рассеиватель для накамерной фотовспышки применяется в портретной и интерьерной съемке. Устанавливается на вспышку с помощью Fotokvant MN-AM Selens магнитное крепление (приобретается отдельно). Поставляется с чехлом для хранения. 

3 030 ₽
В корзину
Fotokvant MN-DF Selens белый диффузор рассеиватель с магнитным креплением
Fotokvant MN-DF Selens белый диффузор рассеиватель с магнитным креплением
Fotokvant MN-DF Selens белый диффузор рассеиватель с магнитным креплением
Арт. DAN-9464
Fotokvant MN-DF Selens белый диффузор рассеиватель с магнитным креплением
Наличие
Москва: в наличии 1-3 штЦентральный склад: более 10 шт

Fotokvant MN-DF Selens белый диффузор рассеиватель системы MN с магнитным креплением.

Силиконовый легкий сферический рассеиватель для накамерной фотовспышки применяется в портретной и интерьерной съемке. Устанавливается на вспышку с помощью Fotokvant MN-AM Selens магнитное крепление (приобретается отдельно). Поставляется с чехлом для хранения.  

3 280 ₽
В корзину
Fotokvant MN-GS Selens цветные фильтры с магнитным креплением
Fotokvant MN-GS Selens цветные фильтры с магнитным креплением
Fotokvant MN-GS Selens цветные фильтры с магнитным креплением
Арт. DAN-9463
Fotokvant MN-GS Selens цветные фильтры с магнитным креплением
Наличие
Москва: в наличии 4-10 шт

Fotokvant MN-GS Selens цветные фильтры системы MN с магнитным креплением для накамерной фотовспышки.

7 гелевых цветных фильтров с держателем на магнитном креплении, устанавливается на накамерную фотовпышку при помощи Fotokvant MN-AM Selens магнитое крепеление

1 150 ₽
В корзину
Fotokvant MN-SN Selens тубус-снут для накамерной вспышки для системы MN
Fotokvant MN-SN Selens тубус-снут для накамерной вспышки для системы MN
Fotokvant MN-SN Selens тубус-снут для накамерной вспышки для системы MN
Арт. DAN-9461
Fotokvant MN-SN Selens тубус-снут для накамерной вспышки для системы MN
Наличие
Москва: в наличии 1-3 шт

Fotokvant MN-SN Selens складывающийся тубус-снут системы MN для накамерной вспышки.

Предназначен для создания узкого пучка света от накамерной вспышки. Устанавливается при помощи Fotokvant MN-AM Selens магнитое крепеление (приобретается отдельно). Произведен из высококачественной резины, поставляется с чехлом для хранения. 

2 310 ₽
В корзину
FST RD071-110cm отражатель 7 в 1
Арт. OLE-2158
FST RD071-110cm отражатель 7 в 1
Наличие
Москва: в наличии 1-3 штЦентральный склад: в наличии 1-3 шт

Отражатель 7 в 1 диаметром 110 см. 7 отражающих поверхностей: просветная, белая, серебристая, золотая, черная, хромакей зеленый, хромакей синий.  Незаменим при съемке с естественным освещением на природе, а также при съемке в студии. 

2 600 ₽
В корзину
-15 %
Falcon Eyes FGA-K5 комплект насадок для накамерных вспышек
Арт. VBR-199
Falcon Eyes FGA-K5 комплект насадок для накамерных вспышек
Наличие
Центральный склад: более 10 шт
до конца распродажи 7 дн, 2 ч

Falcon Eyes FGA-K5 – комплект насадок для накамерных вспышек. С его помощью фотограф может усиливать цвета и создавать световые акценты на фотографиях. Подходит как для начинающих, так и для профессиональных фотографов. С ними удобно работать в студии и на пленэре.

-15 %1 890 ₽
1 600 ₽
В корзину
Grifon FD-W диффузор белого цвета на вспышку
Арт. NVF-1975
Grifon FD-W диффузор белого цвета на вспышку
Наличие
Центральный склад: в наличии 1-3 шт

Grifon FD-W – диффузор на вспышку для рассеивания света.

Подходит как для начинающих, так и для профессиональных фотографов. С ними удобно работать в студии и на пленэре. Предназначен для работы со вспышкой Grifon TT680.

230 ₽
В корзину
PocketWizard AC5 чехол экранирующий для вспышки
PocketWizard AC5 чехол экранирующий для вспышки
Арт. PSL-109
PocketWizard AC5 чехол экранирующий для вспышки
Наличие
Центральный склад: более 10 шт

PocketWizard AC5 – чехол экранирующий для вспышки. Предназначен для снижения помех в радиоэфире при работе некоторых вспышек Canon (580EX II, 580EX и 430EX) и увеличения эффективности использования радиосинхронизаторов PocketWizard MiniTT1/FlexTT5.

1 200 ₽
В корзину
PocketWizard AC7 чехол экранирующий для вспышки
PocketWizard AC7 чехол экранирующий для вспышки
Арт. PSL-110
PocketWizard AC7 чехол экранирующий для вспышки
Наличие
Центральный склад: более 10 шт

PocketWizard AC7 – чехол экранирующий для вспышки. Предназначен для снижения помех в радиоэфире при работе некоторых вспышек Canon (580EX II, 580EX и 430EX) и увеличения эффективности использования радиосинхронизаторов PocketWizard MiniTT1/FlexTT5.

 

 

 

 

1 500 ₽
В корзину
Fotokvant SBF-8 универсальный нейлоновый диффузор для вспышек Canon/Nikon/Sony/Pentax/Olympus
Fotokvant SBF-8 универсальный нейлоновый диффузор для вспышек Canon/Nikon/Sony/Pentax/Olympus
Fotokvant SBF-8 универсальный нейлоновый диффузор для вспышек Canon/Nikon/Sony/Pentax/Olympus
Арт. NVF-6898
Fotokvant SBF-8 универсальный нейлоновый диффузор для вспышек Canon/Nikon/Sony/Pentax/Olympus
Наличие
Санкт-Петербург: в наличии 1-3 шт

Fotokvant SBF-8 – универсальный нейлоновый диффузор для вспышек Canon/Nikon/Sony/Pentax/Olympus. Смягчает свет от вспышки. Легко крепится с помощью эластичной манжеты. Размер, см – 9х6. Материал – нейлон.

220 ₽
В корзину
