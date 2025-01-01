Аксессуары для сумок и ремней

Фильтр

Съемки не всегда проходят в идеальных статичных условиях. Порой за хорошим кадром приходится отправляться в путешествие. Любителям природы и экстрима непременно следует взять с собой фотоаппарат, чтобы запечатлеть все особенные моменты.

Чтобы зафиксировать удобно и надежно фотоаппарат, используют специальные крепежные приспособления. Их стоит приобрести и профессионалам, и фотолюбителями.

Ассортимент креплений для фото- и видеокамеры

Интернет-магазин Фотогора предлагает различные модели крепежа известных брендов — от простых недорогих изделий до многофункциональных поясных систем:

  • пряжки, которые быстро и легко крепятся на поясной ремень. С этой незамысловатой конструкцией вы всегда в готовности сделать снимок мечты;
  • карабины – фиксируют фотоаппарат на ремне или рюкзаке;
  • винты с ушками – камера крепится на зажим или шнур;
  • сплит-кольца – цепляют камеру к ремню;
  • поясные крепления, в том числе для двух камер – продуманные конструкции, в которых камера удобно зафиксирована на поясе.

Крепеж изготовлен из различных материалов, в том числе пластика АВS (современный ударопрочный эластичный пластик отличного качества) и нержавеющей стали. Некоторые модели оснащены блокировкой замка.

Не стоит прятать камеру в рюкзак, чтобы не потерять, не уронить, или просто освободить руки. Так можно упустить «тот самый» момент. С надежными и удобными крепежными устройствами от интернет-магазина Фотогора ваша камера всегда будет под рукой.

Наши консультанты ответят на вопросы по телефону или в онлайн-чате, помогут подобрать тип крепежа в зависимости от условий съемки. Мы предлагаем разные способы оплаты, в том числе электронные платежные системы.

Доставка осуществляется по всем регионам России (возможен самовывоз и доставка курьером по Москве и Подмосковью).

Арт. NVF-3005
Fotokvant FLH-25 винт для крепления камеры 1/4" с ушком
Москва: более 10 шт

Fotokvant FLH-25 – мини-винт 1/4". Используется для крепления фотокамеры на зажим или шнур. Комплектация – 1 шт.

Арт. NVF-6163
Lowepro S&F Quick Flex Pouch 55 AW black сумка для вспышки для разгрузки
Москва: в наличии 1-3 шт

Lowepro S&F Quick Flex Pouch 55 AW black – чехол для вспышки имеет оригенальную конструкцию. Аксессуар, помещаемый вовнутрь, становится «подпружиненным», что облегчает его извлечение, а откидная створка и наклонная форма сумочки делает доступ к ее внутренней части быстрым и удобным. 

Арт. NVF-6358
Fotokvant NVF-6358 быстросъемная пряжка для крепления зеркальных камер
Москва: в наличии 4-10 шт

Fotokvant NVF-6358 – специальная пряжка, предназначена для быстрого крепления фото- или видеокамеры на напоясный ремень.

Предназначена для цифровых зеркальных камер, видеокамер и компактных фотоаппаратов. Устанавливается на поясном ремне. Обеспечивает надежное крепление за счет кнопки блокировки замка, которая срабатывает каждый раз, когда вы крепите камеру к ремню. Пряжка изготовлена из ABS-пастика, максимальная нагрузка – 10 кг. Вес - 50 г.

Арт. NVF-7061
Fotokvant NVF-7061 пряжка для крепления камеры на ремень Carry Speed
Москва: в наличии 1-3 шт

Fotokvant NVF-7061 – пряжка для крепления камеры на ремень Carry Speed. С ее помощью вы быстро и надежно можете закрепить камеру на ремне Carry Speed. Изготовлено из нержавеющей стали и выдерживает нагрузку 37 кг. Высота – 54 мм, диаметр шара – 13 мм, вес – 60 г.

Арт. NVF-7802
Fotokvant FLH-43 рым-болт с карабином для крепления камеры с объективом
Москва: более 10 шт

Fotokvant FLH-43 – рым-болт для крепления камеры с объективом.

Рым-болт с карабином изготовлен имеет стандартную резьбу 1/4". Максимальная нагрузка – 20 кг. Карабин имеет подпружиненный самоблокирующийся язычок. Максимальная нагрузка – 10 кг. Вес - 30 г.

Арт. OLE-1642
KUPO KSB-050 Gel Roll чехол для гелевых фильтров
Москва: в наличии 1-3 штЦентральный склад: в наличии 1-3 шт

KUPO KSB-050 Gel Roll чехол для гелевых фильтров

Чехол для гелевых фильтров вместимостью до 100 фильтров. В свернутом виде фиксируется с помощью липучек, предусмотрена ручка для переноски.

Арт. OLE-3187
KUPO GT-2540BN Gaffers Tape Holder Nylon Strap With Spring Hook & Brown Labe ремешок для аксессуаров
Москва: в наличии 1-3 штЦентральный склад: более 10 шт

Прочный нейлоновый черный ремешок-держатель с коричневой нашивкой-лейблом для скотча/тейпа предназначен для удобной переноски рулонов скотча или изоленты  на поясе. В комплект входит алюминиевый пружинный карабин для фиксации держателя на поясе. Прочная застёжка-трезубец ("фастекс") позволяет быстро и надежно надевать на ремешок и снимать с него рулоны скотча или инструменты. Длина 25 см, ширина 40 мм.

Арт. DAN-6447
Peak Design (BRP-S-BL-1) Range Pouch Charcoal чехол размера S
Центральный склад: в наличии 1-3 шт

Чехол Peak Design (BRP-S-BL-1) Range Pouch Charcoal размера S.

Чехол для объектива. Материал Нейлон 400D с пропиткой DWR. Размер - маленький. Вес - 140 г. Цвет - угольно-черный.

Арт. DAN-6503
Think Tank Red Whips V2.0 набор креплений
Центральный склад: в наличии 4-10 шт

Набор креплений Think Tank Red Whips V2.0.

Комплект из десяти коротких (15 см) и двух длинных (19 см) эластичных резиновых стяжек. Они будут незаменимы при упаковке оборудования и установке его на съемочной площадке. 

Арт. OLE-1639
KUPO KSB-010 Utility AC Bag многофункциональная сумка
Центральный склад: в наличии 1-3 шт

 KUPO KSB-010 Utility AC Bag многофункциональная сумка

Сумка для аксессуаров из текстиля (нейлон-кордекс) плотностью 1000 ден с внутренним покрытием из водостойкого полиуретана. Дополнительный карман во внутреннем отсеке и на внутренний стороне откидного клапана для мелких вещей.
Кармашки разной величины на внешней стороне для всего необходимого: маркеров, шестигранников, отверток, фонарика и т.д. Совместима с поясом шириной до 5 см, что позволяет носить ее, освободив руки.

E-IMAGE EIEB0909 Trolley тележка для сумок
Арт. MTG-0854
E-IMAGE EIEB0909 Trolley тележка для сумок
Центральный склад: более 10 шт

E-IMAGE Trolley тележка для сумок.

Компактно складывающаяся тележка на колесах для транспортировки сумок с оборудованием.

Совместимость: Oscar S20, Harmony C10, Harmony C20,
а также сумки других производителей с крепежом для тележек.

Арт. OLE-3184
KUPO GC-2525BK Glove strap w/alligator clip & black label 25mm*25cm ремешок для аксессуаров
Центральный склад: более 10 шт

Прочный нейлоновый черный ремешок с мощным пружинным зажимом типа "крокодил". Предназначен для закрепления перчаток, головных уборов и инструментов, чтобы они всегда были под рукой. Кнопка на ремешке позволяет легко прикрепить его к петле ремня, микрофону, D-образному кольцу, поясу с инструментами. Длина 25 см, ширина 25 мм.


Арт. OLE-3185
KUPO GC-2525BN Glove strap w/alligator clip & brown label 25mm*25cm ремешок для аксессуаров
Центральный склад: в наличии 4-10 шт

Прочный нейлоновый черный ремешок  с коричневой нашивкой-лейблом с мощным пружинным зажимом типа "крокодил". Предназначен для закрепления перчаток, головных уборов и инструментов, чтобы они всегда были под рукой. Кнопка на ремешке позволяет легко прикрепить его к петле ремня, микрофону, D-образному кольцу, поясу с инструментами. Длина 25 см, ширина 25 мм.

Арт. OLE-3186
KUPO GT-2540BK Gaffers Tape Holder Nylon Strap With Spring Hook & Black Labe ремешок для аксессуаров
Центральный склад: более 10 шт

Прочный нейлоновый черный ремешок-держатель для скотча/тейпа предназначен для удобной переноски рулонов скотча или изоленты  на поясе. В комплект входит алюминиевый пружинный карабин для фиксации держателя на поясе. Прочная застёжка-трезубец ("фастекс") позволяет быстро и надежно надевать на ремешок и снимать с него рулоны скотча или инструменты. Длина 25 см, ширина 40 мм.

Арт. MTG-3463
Tenba (636-623) Tools BYOB 9 DSLR Backpack Insert Blue вставка для фотооборудования
Центральный склад: в наличии 1-3 шт

Tenba (636-623) Tools BYOB 9 DSLR Backpack Insert Blue вставка для фотооборудования. Основная функция вставок BYOB Backpack – предоставить возможность фотографам использовать свои любимые рюкзаки или высокие сумки для транспортировки оборудования, при этом гарантируя надлежащую защиту и безопасность. Вставка Tenba Tools BYOB 9 DSLR Backpack Insert выполнена в изысканном цвете океанской волны и предназначена для размещения зеркальной или беззеркальной камеры, 2-4 объективами (установленным 24-70 мм) и аксессуарами. 

Арт. MTG-3455
Tenba (636-624) Tools BYOB 10 DSLR Backpack Insert Black вставка для фотооборудования
Центральный склад: в наличии 4-10 шт

Tenba (636-624) Tools BYOB 10 DSLR Backpack Insert Black вставка для фотооборудования. Основная функция вставок BYOB Backpack – предоставить возможность фотографам использовать свои любимые рюкзаки или высокие сумки для транспортировки оборудования, при этом гарантируя надлежащую защиту и безопасность. Вставка Tenba Tools BYOB 10 DSLR Backpack Insert выполнена в благородном классическом черном цвете и предназначена для размещения зеркальной или беззеркальной камеры, 2-4 объективами (установленным 70-200 мм) и аксессуарами.

Арт. MTG-3458
Tenba (636-626) Tools BYOB 7 Camera Insert Black вставка для фотооборудования
Центральный склад: в наличии 4-10 шт

Tenba (636-626) Tools BYOB 7 Camera Insert Black вставка для фотооборудования. Основная функция вставок BYOB – предоставить возможность фотографам использовать свои любимые сумки и рюкзаки для транспортировки оборудования, при этом гарантируя надлежащую защиту и безопасность. Вставка Tenba Tools BYOB Camera Insert 7 выполнена в благородном классическом черном цвете и предназначена для размещения компактной беззеркальной камеры с 2-3 объективами и аксессуарами. 

Арт. MTG-3459
Tenba (636-627) Tools BYOB 7 Camera Insert Blue вставка для фотооборудования
Центральный склад: более 10 шт

Tenba (636-627) Tools BYOB 7 Camera Insert Blue вставка для фотооборудования. Основная функция вставок BYOB – предоставить возможность фотографам использовать свои любимые сумки и рюкзаки для транспортировки оборудования, при этом гарантируя надлежащую защиту и безопасность. Вставка Tenba Tools BYOB Camera Insert 7 выполнена в изысканном цвете океанской волны и предназначена для размещения компактной беззеркальной камеры с 2-3 объективами и аксессуарами.  

