Аксессуары для сумок и ремней

Fotokvant FLH-25 – мини-винт 1/4". Используется для крепления фотокамеры на зажим или шнур. Комплектация – 1 шт.
Lowepro S&F Quick Flex Pouch 55 AW black – чехол для вспышки имеет оригенальную конструкцию. Аксессуар, помещаемый вовнутрь, становится «подпружиненным», что облегчает его извлечение, а откидная створка и наклонная форма сумочки делает доступ к ее внутренней части быстрым и удобным.
Fotokvant NVF-6358 – специальная пряжка, предназначена для быстрого крепления фото- или видеокамеры на напоясный ремень.
Предназначена для цифровых зеркальных камер, видеокамер и компактных фотоаппаратов. Устанавливается на поясном ремне. Обеспечивает надежное крепление за счет кнопки блокировки замка, которая срабатывает каждый раз, когда вы крепите камеру к ремню. Пряжка изготовлена из ABS-пастика, максимальная нагрузка – 10 кг. Вес - 50 г.
Fotokvant NVF-7061 – пряжка для крепления камеры на ремень Carry Speed. С ее помощью вы быстро и надежно можете закрепить камеру на ремне Carry Speed. Изготовлено из нержавеющей стали и выдерживает нагрузку 37 кг. Высота – 54 мм, диаметр шара – 13 мм, вес – 60 г.
Fotokvant FLH-43 – рым-болт для крепления камеры с объективом.
Рым-болт с карабином изготовлен имеет стандартную резьбу 1/4". Максимальная нагрузка – 20 кг. Карабин имеет подпружиненный самоблокирующийся язычок. Максимальная нагрузка – 10 кг. Вес - 30 г.
KUPO KSB-050 Gel Roll чехол для гелевых фильтров
Чехол для гелевых фильтров вместимостью до 100 фильтров. В свернутом виде фиксируется с помощью липучек, предусмотрена ручка для переноски.
Прочный нейлоновый черный ремешок-держатель с коричневой нашивкой-лейблом для скотча/тейпа предназначен для удобной переноски рулонов скотча или изоленты на поясе. В комплект входит алюминиевый пружинный карабин для фиксации держателя на поясе. Прочная застёжка-трезубец ("фастекс") позволяет быстро и надежно надевать на ремешок и снимать с него рулоны скотча или инструменты. Длина 25 см, ширина 40 мм.
Чехол Peak Design (BRP-S-BL-1) Range Pouch Charcoal размера S.
Чехол для объектива. Материал Нейлон 400D с пропиткой DWR. Размер - маленький. Вес - 140 г. Цвет - угольно-черный.
Набор креплений Think Tank Red Whips V2.0.
Комплект из десяти коротких (15 см) и двух длинных (19 см) эластичных резиновых стяжек. Они будут незаменимы при упаковке оборудования и установке его на съемочной площадке.
KUPO KSB-010 Utility AC Bag многофункциональная сумка
Сумка для аксессуаров из текстиля (нейлон-кордекс) плотностью 1000 ден с внутренним покрытием из водостойкого полиуретана. Дополнительный карман во внутреннем отсеке и на внутренний стороне откидного клапана для мелких вещей.
Кармашки разной величины на внешней стороне для всего необходимого: маркеров, шестигранников, отверток, фонарика и т.д. Совместима с поясом шириной до 5 см, что позволяет носить ее, освободив руки.
E-IMAGE Trolley тележка для сумок.
Компактно складывающаяся тележка на колесах для транспортировки сумок с оборудованием.
Совместимость: Oscar S20, Harmony C10, Harmony C20,
а также сумки других производителей с крепежом для тележек.
Прочный нейлоновый черный ремешок с мощным пружинным зажимом типа "крокодил". Предназначен для закрепления перчаток, головных уборов и инструментов, чтобы они всегда были под рукой. Кнопка на ремешке позволяет легко прикрепить его к петле ремня, микрофону, D-образному кольцу, поясу с инструментами. Длина 25 см, ширина 25 мм.
Прочный нейлоновый черный ремешок с коричневой нашивкой-лейблом с мощным пружинным зажимом типа "крокодил". Предназначен для закрепления перчаток, головных уборов и инструментов, чтобы они всегда были под рукой. Кнопка на ремешке позволяет легко прикрепить его к петле ремня, микрофону, D-образному кольцу, поясу с инструментами. Длина 25 см, ширина 25 мм.
Прочный нейлоновый черный ремешок-держатель для скотча/тейпа предназначен для удобной переноски рулонов скотча или изоленты на поясе. В комплект входит алюминиевый пружинный карабин для фиксации держателя на поясе. Прочная застёжка-трезубец ("фастекс") позволяет быстро и надежно надевать на ремешок и снимать с него рулоны скотча или инструменты. Длина 25 см, ширина 40 мм.
Tenba (636-623) Tools BYOB 9 DSLR Backpack Insert Blue вставка для фотооборудования. Основная функция вставок BYOB Backpack – предоставить возможность фотографам использовать свои любимые рюкзаки или высокие сумки для транспортировки оборудования, при этом гарантируя надлежащую защиту и безопасность. Вставка Tenba Tools BYOB 9 DSLR Backpack Insert выполнена в изысканном цвете океанской волны и предназначена для размещения зеркальной или беззеркальной камеры, 2-4 объективами (установленным 24-70 мм) и аксессуарами.
Tenba (636-624) Tools BYOB 10 DSLR Backpack Insert Black вставка для фотооборудования. Основная функция вставок BYOB Backpack – предоставить возможность фотографам использовать свои любимые рюкзаки или высокие сумки для транспортировки оборудования, при этом гарантируя надлежащую защиту и безопасность. Вставка Tenba Tools BYOB 10 DSLR Backpack Insert выполнена в благородном классическом черном цвете и предназначена для размещения зеркальной или беззеркальной камеры, 2-4 объективами (установленным 70-200 мм) и аксессуарами.
Tenba (636-626) Tools BYOB 7 Camera Insert Black вставка для фотооборудования. Основная функция вставок BYOB – предоставить возможность фотографам использовать свои любимые сумки и рюкзаки для транспортировки оборудования, при этом гарантируя надлежащую защиту и безопасность. Вставка Tenba Tools BYOB Camera Insert 7 выполнена в благородном классическом черном цвете и предназначена для размещения компактной беззеркальной камеры с 2-3 объективами и аксессуарами.
Tenba (636-627) Tools BYOB 7 Camera Insert Blue вставка для фотооборудования. Основная функция вставок BYOB – предоставить возможность фотографам использовать свои любимые сумки и рюкзаки для транспортировки оборудования, при этом гарантируя надлежащую защиту и безопасность. Вставка Tenba Tools BYOB Camera Insert 7 выполнена в изысканном цвете океанской волны и предназначена для размещения компактной беззеркальной камеры с 2-3 объективами и аксессуарами.
