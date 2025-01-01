Столы для фотостудий

Стол для предметной съемки позволяет фотографу легко снимать небольшие предметы, потому что появляется возможность расставить вокруг поверхности и под столешницей студийное освещение.

Стол для фотографирования комплектуется упругим пластиковым фоном белого цвета, который можно легко заменить или даже просто положить сверху другой – например, бархатный фон, бумажный фон или пластиковый фон.

Все столы для предметной фотосъемки имеют сборно-разборную конструкцию, которая позволяет перевозить и хранить их в компактном виде. Некоторые модели столов укомплектованы специальными осветителями для реализации художественных задач по предметной съемке.

