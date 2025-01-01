Столы для фотостудий

Москва
Малая Семеновская 3с6
Сб-Вс : 11:00 - 18:00
Москва
Малая Семеновская 3с6
Jinbei 60 x130 Small Photographic Table – стол для предметной съемки размером 60×130 см с пластиковым покрытием выдерживающим нагрузку до 5 кг.
Портативный столик Fotokvant ST-3030 для предметной съемки.
Изготовлен из акрила. В комплект входит белый фон. Может использоваться для фотографии малогабаритных предметов (сувениров, ювелирных изделий, портативной электроники). Размер - 30x30 см. Максимальная нагрузка - 2 кг. Толщина столика - 2 см. Вес - 0,65 кг.
Стол для предметной съемки Fotokvant ST-60100 размер - 60х100 см.
Легкий стол для предметной съемки, имеет удобную конструкцию. Для начала работы достаточно просто разложить раму стола и установить полотно, закрепив его фиксаторами из комплекта. Размер - 60х100 см.
FST PTM-70140 стол фотографический 70х140 см.
Стол с полупрозрачной съемной пластиковой поверхностью. Размер стола 70х140 см. Предназначен для каталожной предметной и творческой фотографии. Поставляется в разобраном виде.
Falcon Eyes ST-0611CT – мобильный стол для предметной съемки, имеет удобную конструкцию. Для начала работы достаточно просто разложить раму стола и установить полотно, закрепив его фиксаторами из комплекта.
Falcon Eyes ST-0613T – мобильный разборной стол для предметной и рекламной фотосъемки.
Подходит для фотографии малогабаритных предметов (сувениров, ювелирных изделий, портативной электроники). Легкий для транспортировки, может быть использован на выезде. Размеры покрытия – 60х130 см, максимальная нагрузка не более 15 кг. Вес - 4,8 кг.
Стол для предметной съемки Falcon Eyes STL-1324 размером 1,3x2,4 м с системой крепления освещения и фонов.
Освещение может быть обрезано под или на столе, так что пользователь может регулировать освещение до идеального эффекта. Вес - 45,0 кг.
Jinbei 75 x100 Pro Photographic Table – стол для предметной съемки размером 75×100 см с пластиковым покрытием выдерживающим нагрузку до 5 кг.
Lastolite LR7824 Litetable – стол для предметной и макросъемки, размер 70х70х150 см. Нестандартная конструкция позволяет разместить осветительный прибор под столешницей и получить эффектную подсветку. В комплекте – виниловый матовый полупрозрачный фон и дополнительное акриловое стекло для предметов весом до 8 кг. Стол легко складывается и упаковывается в небольшой чехол для переноски.
Manfrotto 220PX Perspex – пластиковая панель размером 122х200 см. Предназначена для профессионального просветного стола Manfrotto 220 в качестве запасного варианта столешницы.
Grifon PTY-50 - стол фотографический с покрытием из оргстекла.
Мобильный складной стол для предметной и рекламной фотосъемки. Подходит для фотографии малогабаритных предметов (сувениров, ювелирных изделий, портативной электроники). Благодаря своей компактности может быть использован на выезде.
Размеры покрытия - 61х92 см. Вес - 5,2 кг.
Рама для предметного стола Manfrotto 220PSLB, черная.
Алюминивая рама стола для предметной съемки без плексигласового полупрозрачного покрытия. Состоит из секций с зажимами. высота от пола до плоской поверхности - 83 см, общая высота (со спинкой) - 193 см. Максимальная грузоподемность - 15 кг. Рама окрашена черной краской.
Внимание покрытие в комплект не входит!
Falcon Eyes ST-1024 стол для съемки. Стол для предметной съемки из прочного алюминиевого каркаса и пластикового светопропускающего полотна размером 100х240х0,3 см. Вес 18 кг. Максимальная нагрузка 25 кг.
Manfrotto 320 предметный стол белый. 320 – уменьшенный вариант стола для предметной съемки модели 220. Размер панели: 150х78 см. Расстояние от пола до рабочей поверхности: 70 см. Высота с поднятой задней стенкой: 157 см. Угол наклона задней стенки и передние ножки регулируются.
Wansen
Работай с цветом без бликов