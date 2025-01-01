Фильтр

Всего - 14 товаров

Цена
Бренд

Статьи

Столы для фотостудий

Стол для предметной съемки позволяет фотографу легко снимать небольшие предметы, потому что появляется возможность расставить вокруг поверхности и под столешницей студийное освещение.

Стол для фотографирования комплектуется упругим пластиковым фоном белого цвета, который можно легко заменить или даже просто положить сверху другой – например, бархатный фон, бумажный фон или пластиковый фон.

Все столы для предметной фотосъемки имеют сборно-разборную конструкцию, которая позволяет перевозить и хранить их в компактном виде. Некоторые модели столов укомплектованы специальными осветителями для реализации художественных задач по предметной съемке.

Выбрать и купить стол для предметной съемки вам помогут специалисты магазина Фотогора. Мы всегда подскажем с какой моделью вам будет проще осуществить задумки по художественной фотосъемке или качественно отснять товар для интернет-магазинов. Каждому покупателю в нашем магазине предлагается лучшая цена на студийное оборудование, ведь успешность покупки зависит не только от большого количества денег, но и от того, как умело они тратятся.

Jinbei 60 x130 Small Photographic Table стол для предметной съемки
Арт. NVF-6738
Jinbei 60 x130 Small Photographic Table стол для предметной съемки
Наличие
Москва: в наличии 1-3 штЦентральный склад: в наличии 4-10 шт

Jinbei 60 x130 Small Photographic Table – стол для предметной съемки размером 60×130 см с пластиковым покрытием выдерживающим нагрузку до 5 кг.

10 500 ₽
В корзину
-6 %
Fotokvant ST-3030 столик для предметной съемки с белым и черным фоном 30х30 см
Fotokvant ST-3030 столик для предметной съемки с белым и черным фоном 30х30 см
Fotokvant ST-3030 столик для предметной съемки с белым и черным фоном 30х30 см
Арт. DAN-1783
Fotokvant ST-3030 столик для предметной съемки с белым и черным фоном 30х30 см
Наличие
Москва: в наличии 4-10 штЦентральный склад: более 10 шт
до конца распродажи 4 дн, 2 ч

Портативный столик Fotokvant ST-3030 для предметной съемки.

Изготовлен из акрила. В комплект входит белый фон. Может использоваться для фотографии малогабаритных предметов (сувениров, ювелирных изделий, портативной электроники). Размер - 30x30 см. Максимальная нагрузка - 2 кг. Толщина столика - 2 см. Вес - 0,65 кг.

-6.41 %1 560 ₽
1 460 ₽
В корзину
Fotokvant ST-60100 стол для предметной съемки 60х100 см
Fotokvant ST-60100 стол для предметной съемки 60х100 см
Fotokvant ST-60100 стол для предметной съемки 60х100 см
Арт. DAN-6538
Fotokvant ST-60100 стол для предметной съемки 60х100 см
Наличие
Москва: в наличии 1-3 шт

Стол для предметной съемки Fotokvant ST-60100 размер - 60х100 см.

Легкий стол для предметной съемки, имеет удобную конструкцию. Для начала работы достаточно просто разложить раму стола и установить полотно, закрепив его фиксаторами из комплекта. Размер - 60х100 см.

4 930 ₽
В корзину
FST PTM-70140 стол фотографический 70х140 см
FST PTM-70140 стол фотографический 70х140 см
Арт. MTG-1836
FST PTM-70140 стол фотографический 70х140 см
Наличие
Москва: в наличии 1-3 штЦентральный склад: в наличии 1-3 шт

FST PTM-70140 стол фотографический 70х140 см. 

Стол с полупрозрачной съемной пластиковой поверхностью. Размер стола 70х140 см. Предназначен для каталожной предметной и творческой фотографии. Поставляется в разобраном виде.  


6 800 ₽
В корзину
-15 %
Falcon Eyes ST-0611CT стол для съемки
Falcon Eyes ST-0611CT стол для съемки
Falcon Eyes ST-0611CT стол для съемки
Арт. VBR-513
Falcon Eyes ST-0611CT стол для съемки
Наличие
Центральный склад: более 10 шт
до конца распродажи 11 дн, 2 ч

Falcon Eyes ST-0611CT – мобильный стол для предметной съемки, имеет удобную конструкцию. Для начала работы достаточно просто разложить раму стола и установить полотно, закрепив его фиксаторами из комплекта. 

-15 %5 490 ₽
4 660 ₽
В корзину
-15 %
Falcon Eyes ST-0613T стол для предметной съемки
Falcon Eyes ST-0613T стол для предметной съемки
Falcon Eyes ST-0613T стол для предметной съемки
Арт. NVF-1506
Falcon Eyes ST-0613T стол для предметной съемки
Наличие
Центральный склад: более 10 шт
до конца распродажи 11 дн, 2 ч

Falcon Eyes ST-0613T – мобильный разборной стол для предметной и рекламной фотосъемки.

Подходит для фотографии малогабаритных предметов (сувениров, ювелирных изделий, портативной электроники). Легкий для транспортировки, может быть использован на выезде. Размеры покрытия – 60х130 см, максимальная нагрузка не более 15 кг. Вес - 4,8 кг.

-15 %8 490 ₽
7 210 ₽
В корзину
-15 %
Falcon Eyes STL-1324 (21307) стол для съемки 1,3x2,4 м
Арт. VBR-516
Falcon Eyes STL-1324 (21307) стол для съемки 1,3x2,4 м
Наличие
Центральный склад: в наличии 4-10 шт
до конца распродажи 11 дн, 2 ч

Стол для предметной съемки Falcon Eyes STL-1324 размером 1,3x2,4 м с системой крепления освещения и фонов. 

Освещение может быть обрезано под или на столе, так что пользователь может регулировать освещение до идеального эффекта. Вес - 45,0 кг.

-15 %97 190 ₽
82 610 ₽
В корзину
Jinbei 75 x100 Pro Photographic Table стол для предметной съемки
Арт. NVF-6739
Jinbei 75 x100 Pro Photographic Table стол для предметной съемки
Наличие
Центральный склад: в наличии 4-10 шт

Jinbei 75 x100 Pro Photographic Table – стол для предметной съемки размером 75×100 см с пластиковым покрытием выдерживающим нагрузку до 5 кг.

28 000 ₽
В корзину
Lastolite LR7824 Litetable предметный стол 70 см
Арт. OLE-0467
Lastolite LR7824 Litetable предметный стол 70 см
Наличие
Центральный склад: в наличии 1-3 шт

Lastolite LR7824 Litetable – стол для предметной и макросъемки, размер 70х70х150 см. Нестандартная конструкция позволяет разместить осветительный прибор под столешницей и получить эффектную подсветку. В комплекте – виниловый матовый полупрозрачный фон и дополнительное акриловое стекло для предметов весом до 8 кг. Стол легко складывается и упаковывается в небольшой чехол для переноски. 

31 990 ₽
В корзину
Manfrotto 220PX Perspex запасная пластиковая панель 122х200 см для предметного стола
Арт. NVF-1729
Manfrotto 220PX Perspex запасная пластиковая панель 122х200 см для предметного стола
Наличие
Центральный склад: в наличии 1-3 шт

Manfrotto 220PX Perspex – пластиковая панель размером 122х200 см. Предназначена для профессионального просветного стола Manfrotto 220 в качестве запасного варианта столешницы.

94 890 ₽
В корзину
Grifon PTY-50 стол фотографический настольный с прозрачным оргстеклом 61х92 см
Grifon PTY-50 стол фотографический настольный с прозрачным оргстеклом 61х92 см
Арт. NVF-9795
Grifon PTY-50 стол фотографический настольный с прозрачным оргстеклом 61х92 см
Наличие
Центральный склад: в наличии 1-3 шт

Grifon PTY-50 - стол фотографический с покрытием из оргстекла.

Мобильный складной стол для предметной и рекламной фотосъемки. Подходит для фотографии малогабаритных предметов (сувениров, ювелирных изделий, портативной электроники). Благодаря своей компактности может быть использован на выезде.

Размеры покрытия - 61х92 см. Вес - 5,2 кг.

6 330 ₽
В корзину
Manfrotto 220PSLB рама для предметного стола черная
Арт. DAN-1630
Manfrotto 220PSLB рама для предметного стола черная
Наличие
Центральный склад: в наличии 1-3 шт

Рама для предметного стола Manfrotto 220PSLB, черная.

Алюминивая рама стола для предметной съемки без плексигласового полупрозрачного покрытия. Состоит из секций с зажимами. высота от пола до плоской поверхности - 83 см, общая высота (со спинкой) - 193 см. Максимальная грузоподемность - 15 кг. Рама окрашена черной краской.

Внимание покрытие в комплект не входит!  

141 590 ₽
В корзину
-15 %
Falcon Eyes ST-1024 стол для съемки
Falcon Eyes ST-1024 стол для съемки
Falcon Eyes ST-1024 стол для съемки
Арт. MTG-3962
Falcon Eyes ST-1024 стол для съемки
Наличие
Центральный склад: в наличии 4-10 шт
до конца распродажи 9 дн, 2 ч

Falcon Eyes ST-1024 стол для съемки. Стол для предметной съемки из прочного алюминиевого каркаса и пластикового светопропускающего полотна размером 100х240х0,3 см. Вес 18 кг. Максимальная нагрузка 25 кг. 

-15 %51 990 ₽
44 190 ₽
В корзину
Manfrotto 320 предметный стол белый
Арт. MTG-4063
Manfrotto 320 предметный стол белый
Наличие
Центральный склад: в наличии 1-3 шт

Manfrotto 320 предметный стол белый. 320 – уменьшенный вариант стола для предметной съемки модели 220. Размер панели: 150х78 см. Расстояние от пола до рабочей поверхности: 70 см. Высота с поднятой задней стенкой: 157 см. Угол наклона задней стенки и передние ножки регулируются. 

143 790 ₽
В корзину
Товары в архиве (50)
Флаги для предметной съемки

Флаги для предметной съемки

Wansen

Узнать больше
Бленда

Бленда для мониторов от 15 до 32 дюймов

Работай с цветом без бликов

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на обработку файлов cookie и других пользовательских данных и соглашаетесь с условиями их обработки. Заблокировать использование cookies сайтом можно в настройках браузера