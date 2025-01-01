Интернет-магазин Фотогора предлагает шнуры и адаптеры для фотооборудования всех известных производителей. У нас огромный ассортимент устройств разных брендов, чтобы вы нашли подходящие под конкретные задачи и бюджет.

Что мы предлагаем

В нашем каталоге представлены шнуры и адаптеры Bowens, Fotokvant, Grifon, Hensel, Fujimi, GreenBean, Manfrotto и других производителей.

Это устройства, которые используются:

как удлинитель кабеля в рельсовых установках освещения;

источники питания для студийного фотооборудования;

элементы питания для светильников LED-типа;

шнуры питания для подсоединения электрооборудования к сети (с заземлением);

переходники с разъемами Power Tap AB и Power Jack;

зарядные устройства для аккумуляторов с набором штекеров международных типов;

соединители батарейных устройств с автомобильным прикуривателем;

переходники для подключения внешнего батарейного блока к вспышке и так далее.

Мы предлагаем сертифицированные товары известных производителей

Это качественная продукция с гарантией и долгим сроком службы. Подобрать ее помогут сотрудники нашего магазина. Они предложат шнуры и адаптеры, совместимые с вашим оборудованием, дадут советы по их безопасной эксплуатации.

Оформить заказ через сайт можно в любое время суток. Для этого добавляйте товары в корзину и заполняйте данные для доставки. Если вам нужна консультация наших специалистов, позвоните по телефону 8 (800) 775-24-94 или оставьте свои контакты в форме обратной связи. Мы гарантируем оперативную обратную связь и квалифицированную помощь.

Доставляем заказы по всей России

В Москве и Воронеже работают точки самовывоза. Принимаем оплату наличными, банковскими картами, электронными деньгами.