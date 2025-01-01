Фильтр

Шнуры и адаптеры

Интернет-магазин Фотогора предлагает шнуры и адаптеры для фотооборудования всех известных производителей. У нас огромный ассортимент устройств разных брендов, чтобы вы нашли подходящие под конкретные задачи и бюджет.

Что мы предлагаем

В нашем каталоге представлены шнуры и адаптеры Bowens, Fotokvant, Grifon, Hensel, Fujimi, GreenBean, Manfrotto и других производителей.

Это устройства, которые используются:

  • как удлинитель кабеля в рельсовых установках освещения;
  • источники питания для студийного фотооборудования;
  • элементы питания для светильников LED-типа;
  • шнуры питания для подсоединения электрооборудования к сети (с заземлением);
  • переходники с разъемами Power Tap AB и Power Jack;
  • зарядные устройства для аккумуляторов с набором штекеров международных типов;
  • соединители батарейных устройств с автомобильным прикуривателем;
  • переходники для подключения внешнего батарейного блока к вспышке и так далее.

Мы предлагаем сертифицированные товары известных производителей

Это качественная продукция с гарантией и долгим сроком службы. Подобрать ее помогут сотрудники нашего магазина. Они предложат шнуры и адаптеры, совместимые с вашим оборудованием, дадут советы по их безопасной эксплуатации.

Оформить заказ через сайт можно в любое время суток. Для этого добавляйте товары в корзину и заполняйте данные для доставки. Если вам нужна консультация наших специалистов, позвоните по телефону 8 (800) 775-24-94 или оставьте свои контакты в форме обратной связи. Мы гарантируем оперативную обратную связь и квалифицированную помощь.

Доставляем заказы по всей России

В Москве и Воронеже работают точки самовывоза. Принимаем оплату наличными, банковскими картами, электронными деньгами.  

Арт. DAN-4659
YongNuo FJ-SW202719006000D сетевой адаптер для YN860 параметры 19В 6А 114Вт
Наличие
Москва: в наличии 1-3 штСанкт-Петербург: в наличии 1-3 шт

Cетевой адаптер YongNuo FJ-SW202719006000D для YN860. параметры 19В 6А 114Вт

Адаптер питания для светодиодной лампы Yongnuo YN860. Трехконтактный штекер подключения к светильнику оснащен блокировкой для предотвращения случайного отсоединение от разьема осветителя.

4 100 ₽
В корзину
Grifon PJ-126 сетевой адаптер для LED-126
Арт. NVF-1082
Grifon PJ-126 сетевой адаптер для LED-126
Наличие
Москва: в наличии 1-3 штЦентральный склад: в наличии 1-3 шт

Grifon PJ-126 – источник питания для студийного оборудования, предназначен для работы со светодиодными осветителями Grifon LED-126.

1 500 ₽
В корзину
Арт. NVF-9572
Godox AD-AC источник питания моноблока Witstro AD600 и AD600B/BM
Наличие
Москва: в наличии 1-3 штЦентральный склад: в наличии 4-10 шт
до конца распродажи 9 дн, 2 ч

Godox AD-AC - источник питания моноблока Witstro AD600.

Сетевой адаптер питания для вспышек серии Godox AD600, в том числе AD600B/BM, для работы от сети переменного тока 220V.

-20 %15 090 ₽
12 070 ₽
В корзину
YongNuo сетевой адаптер для YN900 параметры 19В 5А
Арт. DAN-1169
YongNuo сетевой адаптер для YN900 параметры 19В 5А
Наличие
Москва: в наличии 4-10 штСанкт-Петербург: в наличии 1-3 шт

YongNuo 19V5A - сетевой адаптер для осветителя YN900.

Сетевой адаптер для видеосвета YongNuo YN-900 обеспечивает надежное и стабильное электропитание профессионального LED-осветителя. Электронная схема позволяет использовать светильник при отклонении от номинала напряжения в сети, минимизируя нагрев адаптера при работе. Не подходит для YongNuo YN900 II. 19.0 V/5.0 A - 95 Watt. 

3 100 ₽
В корзину
Арт. DAN-1170
YongNuo FJ-SW1202000E сетевой адаптер 12В 2А 24Вт
Наличие
Москва: в наличии 1-3 штСанкт-Петербург: в наличии 1-3 шт

YongNuo FJ-SW1202000E - сетевой адаптер для светодиодных осветителей YongNuo.

Адаптер выполнен в корпусе из ударопрочного пластика с энергоэффективной электронной схемой. Кабель длиной 1,9 м повышает удобство его использования. Сетевой выход 12 вольт 2000 mа. Совместимость: YN300III, YN216, YN1410, YN300AIR, YN160III, YN168, YN360.


1 400 ₽
В корзину
Арт. DAN-1172
YongNuo FJ-SW1205000D сетевой адаптер 12В 5А 60Вт
Наличие
Москва: более 10 штСанкт-Петербург: в наличии 1-3 шт

YongNuo FJ-SW1205000E - сетевой адаптер для осветителей YongNuo.

Адаптер выполнен в корпусе из ударопрочного пластика с энергоэффективной электронной схемой. Длинный кабель повышает удобство его использования. Сетевой выход 12 вольт 5 А.

Комплектуется евровилкой.

Совместимость: YN600,YN300III, YN168, YN216,YN1410,YN300 Air,YN160III,YN360,YN308,YN608,YN608 RGB.

2 900 ₽
В корзину
Арт. DAN-3372
Fotokvant AC US-EURO вилка-переходник для американской розетки
Наличие
Москва: более 10 шт

Адаптер-переходник Fotokvant AC US-EURO для розетки.

Компактный переходник позволит подключить устройства, имеющие американский формат вилок в розетки привычного для нас формата. Корпус переходника выполнен из качественного пластика. Другое применение переходника, когда вилка не подходит для розетки, размещенной в углублении. Такое углубление довольно часто бывает у различных удлинителей. Переходник в таком случае компенсирует это углубление своей длиной.

60 ₽
В корзину
Арт. DAN-4200
Godox AC400 (G60-12L3) cетевой адаптер для AD400Pro
Наличие
Москва: в наличии 1-3 штЦентральный склад: в наличии 1-3 шт
до конца распродажи 9 дн, 2 ч

Сетевой адаптер Godox AC400 (G60-12L3) для AD400Pro.

Прибор позволяет питать осветитель от сети переменного тока.

-20 %14 290 ₽
11 430 ₽
В корзину
Godox C400P зарядное устройство для аккумуляторов WB400P
Арт. DAN-4199
Godox C400P зарядное устройство для аккумуляторов WB400P
Наличие
Москва: в наличии 1-3 штЦентральный склад: в наличии 4-10 шт
до конца распродажи 9 дн, 2 ч

Зарядное устройство Godox C400P для аккумуляторов WB400P.

Устройство работает от сети переменного тока с напряжением от 100 до 240 В и полностью заряжает литий-ионный аккумулятор WB400P в течение двух часов. На верхней панели находятся светодиодные индикаторы (20, 50, 80, 100%), которые информируют об уровне зарядки аккумулятора. 

-20 %5 590 ₽
4 470 ₽
В корзину
Арт. DAN-9644
Fotokvant NP-F-DC Advanced 60-80 адаптер питания от батареек NP-F для приборов LED-80T
Наличие
Москва: в наличии 4-10 штЦентральный склад: более 10 шт

Fotokvant NP-F-DC Advanced 60-80 адаптер питания от батареек NP-F для приборов LED-80T. 


2 310 ₽
В корзину
Aputure D-Tap - DC 5.5mm кабель
Арт. MTG-0503
Aputure D-Tap - DC 5.5mm кабель
Наличие
Москва: в наличии 1-3 штЦентральный склад: в наличии 4-10 шт

Aputure D-Tap - DC 5.5mm кабель. 

Функциональный кабель для подключения питания от D-tap к устройствам с входом DC 5.5. Совместим с осветителем Aputure Amaran COB 60d/60x и Amaran T2c/ T4c. Пружинный кабель способен удлиняться максимально до 70 см. 

1 720 ₽
В корзину
Арт. MTG-0775
SmallRig 2920 кабель питания для адаптера DC5525 to 2-Pin Charging Cable for BMPCC 4K/6K
Наличие
Москва: в наличии 1-3 штЦентральный склад: в наличии 4-10 шт

SmallRig 2920 кабель питания для адаптера DC5525 to 2-Pin Charging Cable for BMPCC 4K/6K. 

Кабель питания SmallRig 2920 предназначен для использования адаптера аккумулятора SmallRig EB2504 вместе с камерами Blackmagic Design 4K/6K. Для подключения к камере BMPCC 4K/6K используется разъем LEMO 2-Pin, а к адаптеру аккумулятора EB2504 разъем DC5525 (5,5х2,5 мм). Общая длина кабеля 40 см.

2 410 ₽
В корзину
Арт. OLE-3140
SmallRig 2990 адаптер крепления аккумулятора на поясной ремень Mini V Mount Battery Plate with Belt
Наличие
Москва: в наличии 1-3 штЦентральный склад: в наличии 1-3 шт

Крепление для V Mount аккумулятора на ремень поставляется со съемной клипсой для ремня, которая позволяет подвесить аккумулятор V-mount на поясной ремень, лямку рюкзака и т. д. Сама пластина имеет два паза для винтов 1/4", два отверстия с резьбой 1/4" и четыре отверстия с резьбой M4, которые можно использовать для крепления клипсы, magic arm или других аксессуаров, чтобы закрепить аккумулятор V-mount к камере.

2 960 ₽
В корзину
Арт. MTG-2776
YongNuo EA11012M-1900 19В 6.31А 120Вт сетевой адаптер для YNRAY100
Наличие
Москва: в наличии 1-3 шт

YongNuo EA11012M-1900 19В 6.31А 120Вт сетевой адаптер для YNRAY100. Адаптер питания от сети 220V Yongnuo YNRAY100 2700-6500К осветитель светодиодный COB

3 000 ₽
В корзину
Арт. MTG-3868
Kingma NP-FZ100 - DC 5.5*2.1mm адаптер питания
Наличие
Москва: в наличии 1-3 штЦентральный склад: в наличии 4-10 шт

Kingma NP-FZ100 - DC 5.5*2.1mm адаптер питания. Фиктивная батарея для камеры Sony со штекером DC 5.5*2.1mm. Заменяет аккумулятор NP-FZ100. Устройство обеспечит бесперебойную съемку в течение всего рабочего дня. Батарея имеет встроенную защиту от перенапряжения и перегрева. 

2 040 ₽
В корзину
GreenBean MonoCharger V2A зарядное устройство
Арт. NVF-6087
GreenBean MonoCharger V2A зарядное устройство
Наличие
Центральный склад: более 10 шт
до конца распродажи 11 дн, 2 ч

GreenBean MonoCharger V2A – зарядное устройство с разъемом D-Tap (16.8 В, 2A).

-15 %2 290 ₽
1 940 ₽
В корзину
PocketWizard Переходник для AC7 AC57, AC57
Арт. PSL-098
PocketWizard Переходник для AC7 AC57, AC57
Наличие
Центральный склад: в наличии 4-10 шт

Переходник для подключения внешнего батарейного блока к вспышке Canon Speedlite 580EX или 580EX II.

715 ₽
В корзину
Manfrotto FF3278 сетевой удлинительный кабель
Арт. NVF-7949
Manfrotto FF3278 сетевой удлинительный кабель
Наличие
Центральный склад: более 10 шт
до конца распродажи 8 дн, 2 ч

Manfrotto FF3278 – сетевой трехжильный, удлинительный кабель. Дилина, м – 15. Основное применение - рельсовые системы установки освещения.

-6.87 %3 200 ₽
2 980 ₽
В корзину
