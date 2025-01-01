Шнуры и адаптеры

Москва
Cетевой адаптер YongNuo FJ-SW202719006000D для YN860. параметры 19В 6А 114Вт
Адаптер питания для светодиодной лампы Yongnuo YN860. Трехконтактный штекер подключения к светильнику оснащен блокировкой для предотвращения случайного отсоединение от разьема осветителя.
Grifon PJ-126 – источник питания для студийного оборудования, предназначен для работы со светодиодными осветителями Grifon LED-126.
Godox AD-AC - источник питания моноблока Witstro AD600.
Сетевой адаптер питания для вспышек серии Godox AD600, в том числе AD600B/BM, для работы от сети переменного тока 220V.
YongNuo 19V5A - сетевой адаптер для осветителя YN900.
Сетевой адаптер для видеосвета YongNuo YN-900 обеспечивает надежное и стабильное электропитание профессионального LED-осветителя. Электронная схема позволяет использовать светильник при отклонении от номинала напряжения в сети, минимизируя нагрев адаптера при работе. Не подходит для YongNuo YN900 II. 19.0 V/5.0 A - 95 Watt.
YongNuo FJ-SW1202000E - сетевой адаптер для светодиодных осветителей YongNuo.
Адаптер выполнен в корпусе из ударопрочного пластика с энергоэффективной электронной схемой. Кабель длиной 1,9 м повышает удобство его использования. Сетевой выход 12 вольт 2000 mа. Совместимость: YN300III, YN216, YN1410, YN300AIR, YN160III, YN168, YN360.
YongNuo FJ-SW1205000E - сетевой адаптер для осветителей YongNuo.
Адаптер выполнен в корпусе из ударопрочного пластика с энергоэффективной электронной схемой. Длинный кабель повышает удобство его использования. Сетевой выход 12 вольт 5 А.
Комплектуется евровилкой.
Совместимость: YN600,YN300III, YN168, YN216,YN1410,YN300 Air,YN160III,YN360,YN308,YN608,YN608 RGB.
Адаптер-переходник Fotokvant AC US-EURO для розетки.
Компактный переходник позволит подключить устройства, имеющие американский формат вилок в розетки привычного для нас формата. Корпус переходника выполнен из качественного пластика. Другое применение переходника, когда вилка не подходит для розетки, размещенной в углублении. Такое углубление довольно часто бывает у различных удлинителей. Переходник в таком случае компенсирует это углубление своей длиной.
Сетевой адаптер Godox AC400 (G60-12L3) для AD400Pro.
Прибор позволяет питать осветитель от сети переменного тока.
Зарядное устройство Godox C400P для аккумуляторов WB400P.
Устройство работает от сети переменного тока с напряжением от 100 до 240 В и полностью заряжает литий-ионный аккумулятор WB400P в течение двух часов. На верхней панели находятся светодиодные индикаторы (20, 50, 80, 100%), которые информируют об уровне зарядки аккумулятора.
Fotokvant NP-F-DC Advanced 60-80 адаптер питания от батареек NP-F для приборов LED-80T.
Aputure D-Tap - DC 5.5mm кабель.
Функциональный кабель для подключения питания от D-tap к устройствам с входом DC 5.5. Совместим с осветителем Aputure Amaran COB 60d/60x и Amaran T2c/ T4c. Пружинный кабель способен удлиняться максимально до 70 см.
SmallRig 2920 кабель питания для адаптера DC5525 to 2-Pin Charging Cable for BMPCC 4K/6K.
Кабель питания SmallRig 2920 предназначен для использования адаптера аккумулятора SmallRig EB2504 вместе с камерами Blackmagic Design 4K/6K. Для подключения к камере BMPCC 4K/6K используется разъем LEMO 2-Pin, а к адаптеру аккумулятора EB2504 разъем DC5525 (5,5х2,5 мм). Общая длина кабеля 40 см.
Крепление для V Mount аккумулятора на ремень поставляется со съемной клипсой для ремня, которая позволяет подвесить аккумулятор V-mount на поясной ремень, лямку рюкзака и т. д. Сама пластина имеет два паза для винтов 1/4", два отверстия с резьбой 1/4" и четыре отверстия с резьбой M4, которые можно использовать для крепления клипсы, magic arm или других аксессуаров, чтобы закрепить аккумулятор V-mount к камере.
YongNuo EA11012M-1900 19В 6.31А 120Вт сетевой адаптер для YNRAY100. Адаптер питания от сети 220V Yongnuo YNRAY100 2700-6500К осветитель светодиодный COB.
Kingma NP-FZ100 - DC 5.5*2.1mm адаптер питания. Фиктивная батарея для камеры Sony со штекером DC 5.5*2.1mm. Заменяет аккумулятор NP-FZ100. Устройство обеспечит бесперебойную съемку в течение всего рабочего дня. Батарея имеет встроенную защиту от перенапряжения и перегрева.
GreenBean MonoCharger V2A – зарядное устройство с разъемом D-Tap (16.8 В, 2A).
Переходник для подключения внешнего батарейного блока к вспышке Canon Speedlite 580EX или 580EX II.
Manfrotto FF3278 – сетевой трехжильный, удлинительный кабель. Дилина, м – 15. Основное применение - рельсовые системы установки освещения.
