Самая важная деталь штатива для фото- или видеокамеры – штативная голова

Правильно выбрать штативную голову – это не только последующая удобная съемка. По типам головы подразделяют в зависимости от назначения. От конструкции штативной головы зависит возможность совершать некоторые виды съемки.

Шаровая штативная голова

Основным конструктивным элементом этой головы является сферический шарнир. Благодаря ему можно быстро перемещать камеру во всех направлениях и в нескольких плоскостях одновременно. Шаровые головы рассчитаны, как правило, для камер небольшого веса. Особенно удобны шаровые штативные головки при видеосъемке, где более важна оперативность перемещения.

3D-головка

С помощью данного типа головы появляется возможность регулировки положения камеры в трех плоскостях, независимо друг от друга. Это самые распространенные штативные головки.

Панорамная штативная голова

Узкоспециализированный вариант предыдущего вида головок. Основное отличие – более точная возможность перемещения камеры строго пр одной оси, что позволяет снимать не только круговые панорамы, но и сферические, кубические, цилиндрические.

Макроголовки

Самые сложные по своему строению штативные головы. Отличаются очень точной, буквально микронной регулировкой положения камеры. Хорошие и качественные головы долговечны.

