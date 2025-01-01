Фильтр

Всего - 114 товаров

Цена
Бренд
Штативная голова
Максимальная нагрузка
Максимальная высота, см
Материал

Статьи

Штативные головки

Самая важная деталь штатива для фото- или видеокамеры – штативная голова

Правильно выбрать штативную голову – это не только последующая удобная съемка. По типам головы подразделяют в зависимости от назначения. От конструкции штативной головы зависит возможность совершать некоторые виды съемки.

Шаровая штативная голова

Основным конструктивным элементом этой головы является сферический шарнир. Благодаря ему можно быстро перемещать камеру во всех направлениях и в нескольких плоскостях одновременно. Шаровые головы рассчитаны, как правило, для камер небольшого веса. Особенно удобны шаровые штативные головки при видеосъемке, где более важна оперативность перемещения.

3D-головка

С помощью данного типа головы появляется возможность регулировки положения камеры в трех плоскостях, независимо друг от друга. Это самые распространенные штативные головки.

Панорамная штативная голова

Узкоспециализированный вариант предыдущего вида головок. Основное отличие – более точная возможность перемещения камеры строго пр одной оси, что позволяет снимать не только круговые панорамы, но и сферические, кубические, цилиндрические.

Макроголовки

Самые сложные по своему строению штативные головы. Отличаются очень точной, буквально микронной регулировкой положения камеры. Хорошие и качественные головы долговечны.

Выбрать и купить штативную голову можно в магазине Фотогора, наши специалисты помогу вам определиться с выбором и подобрать именно ту штативную голову, которая будет оптимальна под большинство поставленных задач перед фотографом.

Fotokvant HB-05 шаровая голова с быстросъемной площадкой
Fotokvant HB-05 шаровая голова с быстросъемной площадкой
Fotokvant HB-05 шаровая голова с быстросъемной площадкой
Арт. DAN-1604
Fotokvant HB-05 шаровая голова с быстросъемной площадкой
Наличие
Москва: в наличии 4-10 шт

Fotokvant HB-05 - шаровая голова с быстросъемной площадкой.

Голова совместима с системой Arca Swiss. Выполнена из анодированного алюминия и характеризуется очень плавным ходом. Предназначена для использования с камерами весом до 5 килограмм.

1 980 ₽
В корзину
-5 %
Fotokvant HB-02 BLACK шаровая голова Ballhead 1/4 для мини-штатива черная
Fotokvant HB-02 BLACK шаровая голова Ballhead 1/4 для мини-штатива черная
Fotokvant HB-02 BLACK шаровая голова Ballhead 1/4 для мини-штатива черная
Арт. NVF-6822
Fotokvant HB-02 BLACK шаровая голова Ballhead 1/4 для мини-штатива черная
Наличие
Москва: более 10 штСанкт-Петербург: в наличии 1-3 штЦентральный склад: более 10 шт
до конца распродажи 1 дн, 3 ч

Fotokvant HB-02 – шаровая голова Ballhead для мини-штатива с резьбой 1/4 дюйма. Максимальная нагрузка, кг – 1,5, вес, г – 85, высота, см – 6.  Цвет - черный.

-5 %380 ₽
360 ₽
В корзину
-21 %
Cullmann CROSS CB2.7 шаровая голова с нагрузкой до 1 кг
Арт. OLE-1438
Cullmann CROSS CB2.7 шаровая голова с нагрузкой до 1 кг
Наличие
Москва: в наличии 1-3 штЦентральный склад: в наличии 1-3 шт
до конца распродажи 2 ч

Cullmann CROSS CB2.7 – крестообразная шаровая голова, изготовленная из анодированного алюминия. Оснащена переходником-пластиной с винтом под камеру 1/4 дюйма и горячим башмаком. Предназначена для установки фотооборудования весом до 1 кг. 

-21.12 %2 510 ₽
1 970 ₽
В корзину
Manfrotto 410 редукторная 3D-голова для штатива
Manfrotto 410 редукторная 3D-голова для штатива
Manfrotto 410 редукторная 3D-голова для штатива
Арт. OLE-0813
Manfrotto 410 редукторная 3D-голова для штатива
Наличие
Москва: в наличии 4-10 штЦентральный склад: в наличии 1-3 шт

Manfrotto 410 – компактная трехосная штативная головка для крепления фото- и видеокамер весом до 5 кг. Обеспечивает вращение в горизонтальной плоскости на 360 градусов. Быстросъемная площадка с резьбой 1/4" и 3/8" подходит для установки 35-мм и среднеформатных камер. Пузырьковый уровень и механизм точного позиционирования по трем направлениям: панорамирование, фронтальный и боковой наклоны.

55 690 ₽
В корзину
Fotokvant HB-03 шаровая голова на горячий башмак или резьбу 1/4
Fotokvant HB-03 шаровая голова на горячий башмак или резьбу 1/4
Fotokvant HB-03 шаровая голова на горячий башмак или резьбу 1/4
Арт. NVF-3044
Fotokvant HB-03 шаровая голова на горячий башмак или резьбу 1/4
Наличие
Москва: в наличии 1-3 шт

Fotokvant HB-03 – алюминиевый держатель для установки светодиодной панели или других легких осветителей на горячий башмак камеры или резьбу 1/4 дюйма. Конструкционная особенность – оснащен шаровой головой, что позволяет устанавливать под нужным наклоном осветитель. Выдерживает большие нагрузки. Фиксируется за счет специального блокиратора. Максимальная нагрузка – 1 кг. Размер – 6,5х4х2,5 см. Вес - 0,5 кг.

250 ₽
В корзину
Fotokvant HB-01 Ballhead шаровая мини голова для штатива до 3 кг
Fotokvant HB-01 Ballhead шаровая мини голова для штатива до 3 кг
Fotokvant HB-01 Ballhead шаровая мини голова для штатива до 3 кг
Арт. NVF-9286
Fotokvant HB-01 Ballhead шаровая мини голова для штатива до 3 кг
Наличие
Москва: более 10 штЦентральный склад: в наличии 4-10 шт

Fotokvant HB-01 - шаровая голова Ballhead с резьбой 1/4 дюйма.

Максимальная нагрузка - 3 кг, вес - 130 гр, высота - 58 мм.  

1 240 ₽
В корзину
Fotokvant HB-04 Ballhead шаровая голова на горячий башмак до 2,5 кг
Fotokvant HB-04 Ballhead шаровая голова на горячий башмак до 2,5 кг
Fotokvant HB-04 Ballhead шаровая голова на горячий башмак до 2,5 кг
Арт. DAN-1491
Fotokvant HB-04 Ballhead шаровая голова на горячий башмак до 2,5 кг
Наличие
Москва: более 10 штЦентральный склад: более 10 шт

Fotokvant HB-04 Ballhead - шаровая голова на горячий башмак. Максимальная нагрузка - 2,5 кг. Размер - 6,5x4x2,5 см.

Шаровая голова для установки осветительного оборудования на горячий башмак камеры. Позволяет устанавливать осветитель под нужным наклоном. Выдерживает большие нагрузки. Фиксируется за счет специального блокиратора. Резьбовое соединение 1/4". Изготовлена из алюминия.

570 ₽
В корзину
QZSD Q90 штативная видеоголова с нагрузкой до 18 кг
QZSD Q90 штативная видеоголова с нагрузкой до 18 кг
QZSD Q90 штативная видеоголова с нагрузкой до 18 кг
Арт. DAN-3739
QZSD Q90 штативная видеоголова с нагрузкой до 18 кг
Наличие
Москва: в наличии 1-3 штСанкт-Петербург: в наличии 1-3 штЦентральный склад: более 10 шт

Штативная видеоголова QZSD Q90.

Видеоголова с резьбой 1/4 дюйма для крепления оборудования и 3/8 дюйма для крепления к штативу или моноподу. Диаметр основания - 66 мм. Длина ручки - 480 мм. Максимальная нагрузка до 18 кг, вес - 820 гр, высота - 98 мм. Материал - алюминий.

5 320 ₽
В корзину
Benro GH2F Gimbal Head Folding Travel складная карданная голова
Benro GH2F Gimbal Head Folding Travel складная карданная голова
Benro GH2F Gimbal Head Folding Travel складная карданная голова
Арт. DAN-8307
Benro GH2F Gimbal Head Folding Travel складная карданная голова
Наличие
Москва: в наличии 1-3 шт

Benro GH2F Gimbal Head - складная карданная голова разработана для путешествующих фотографов и операторов, специализированная голова идеально подходит для динамичной съемки спорта и дикой природы.

59 200 ₽
В корзину
Cullmann гибридная шаровая голова CONCEPT ONE OH4.5V
Арт. OLE-0641
Cullmann гибридная шаровая голова CONCEPT ONE OH4.5V
Наличие
Москва: в наличии 1-3 шт

Cullmann CONCEPT ONE OH4.5V – гибридная шаровая головка из алюминиевого сплава для фото- и видеокамер весом до 7 кг. Комплектуется быстросъемной площадкой Arca-типа для облегчения крепления камеры. При съемке видео шар фиксируется так, что нужно будет только наклонить его к задней оси и поворачивать на 360 градусов. 

15 780 ₽
В корзину
Phottix 75295 BH-Mini держатель с шаровой головкой
Phottix 75295 BH-Mini держатель с шаровой головкой
Phottix 75295 BH-Mini держатель с шаровой головкой
Арт. NVF-2785
Phottix 75295 BH-Mini держатель с шаровой головкой
Наличие
Москва: в наличии 1-3 шт

Phottix BH-Mini – предназначен для крепления различных аксессуаров на зеркальный фотоаппарат. Держатель выполнен из алюминия и имеет винт для установки фотоаксессуаров и крепление для горячего башмака. Максимальная нагрузка 1,5 кг. Вес 162 гр. Высота 98 мм, диаметр 32 мм. 

2 590 ₽
В корзину
Cullmann CROSS CB4.3 шаровая голова c площадкой QRC-System CROSS CX420
Арт. DAN-1210
Cullmann CROSS CB4.3 шаровая голова c площадкой QRC-System CROSS CX420
Наличие
Москва: в наличии 1-3 шт

Cullmann CROSS CB4.3 - шаровая голова c площадкой QRC-System CROSS CX420.

Шаровая голова, изготовленная из анодированного алюминия. Оснащена быстросъемной крепжной пластиной с винтом под камеру 1/4 дюйма. Предназначена для установки беззеркальных системных камер и камкордеров. 

Вес - 150 грамм.

6 760 ₽
В корзину
Fotokvant HB-02 BLUE шаровая голова Ballhead 1/4 для мини-штатива синяя
Fotokvant HB-02 BLUE шаровая голова Ballhead 1/4 для мини-штатива синяя
Fotokvant HB-02 BLUE шаровая голова Ballhead 1/4 для мини-штатива синяя
Арт. DAN-1596
Fotokvant HB-02 BLUE шаровая голова Ballhead 1/4 для мини-штатива синяя
Наличие
Москва: более 10 штСанкт-Петербург: в наличии 1-3 шт

Шаровая голова Fotokvant HB-02 BLUE Ballhead для мини-штатива, синяя.

Шаровая голова для легкого оборудования, максимальная нагрузка - 1,5 кг. Изготовлена из алюминия и ее вес составляет всего 85 грамм. Голова устанавливается на резьбу 1/4 дюйма. Для лучшего зажима и разблокирования, крепежная контргайка сделана не круглой, а шестигранной. Высота - 6 см.  Цвет - синий.

380 ₽
В корзину
Fotokvant HB-02 RED шаровая голова Ballhead 1/4 для мини-штатива красная
Fotokvant HB-02 RED шаровая голова Ballhead 1/4 для мини-штатива красная
Fotokvant HB-02 RED шаровая голова Ballhead 1/4 для мини-штатива красная
Арт. DAN-1595
Fotokvant HB-02 RED шаровая голова Ballhead 1/4 для мини-штатива красная
Наличие
Москва: более 10 шт

Шаровая голова Fotokvant HB-02 RED Ballhead для мини-штатива, красная.

Шаровая голова для легкого оборудования, максимальная нагрузка - 1,5 кг. Изготовлена из алюминия и ее вес составляет всего 85 грамм. Голова устанавливается на резьбу 1/4 дюйма. Для лучшего зажима и разблокирования, крепежная контргайка сделана не круглой, а шестигранной. Высота - 6 см.  Цвет - красный.

380 ₽
В корзину
QZSD Q001 шаровая голова
QZSD Q001 шаровая голова
QZSD Q001 шаровая голова
Арт. DAN-3735
QZSD Q001 шаровая голова
Наличие
Москва: в наличии 4-10 штЦентральный склад: более 10 шт

Шаровая голова QZSD Q001.

Шаровая голова с резьбой 1/4 дюйма для крепления оборудования и 3/8 дюйма для крепления к штативу или моноподу. Максимальная нагрузка - 5 кг, вес - 340 гр, высота - 85 мм.

1 570 ₽
В корзину
Хит
QZSD Q03 шаровая голова
QZSD Q03 шаровая голова
QZSD Q03 шаровая голова
Арт. DAN-3737
QZSD Q03 шаровая голова
Наличие
Москва: в наличии 4-10 штЦентральный склад: более 10 шт

Шаровая голова QZSD Q03.

Шаровая голова с резьбой 1/4 дюйма для крепления оборудования и 3/8 дюйма для крепления к штативу или моноподу. Максимальная нагрузка - 10 кг, высота - 100 мм. Материал - алюминий.

2 200 ₽
В корзину
QZSD Q08S штативная видеоголова
QZSD Q08S штативная видеоголова
QZSD Q08S штативная видеоголова
Арт. DAN-3738
QZSD Q08S штативная видеоголова
Наличие
Москва: в наличии 1-3 штЦентральный склад: в наличии 4-10 шт

Штативная видеоголова QZSD Q08S.

Видеоголова с резьбой 1/4 дюйма для крепления оборудования и 3/8 дюйма для крепления к штативу или моноподу. Диаметр основания - 57 мм. Максимальная нагрузка - 8 кг, вес - 510 гр, высота - 73 мм. Материал - алюминий.

2 640 ₽
В корзину
QZSD Q002 шаровая голова
QZSD Q002 шаровая голова
QZSD Q002 шаровая голова
Арт. DAN-3736
QZSD Q002 шаровая голова
Наличие
Москва: в наличии 4-10 штЦентральный склад: более 10 шт

Шаровая голова QZSD Q002.

Шаровая голова с резьбой 1/4 дюйма для крепления оборудования и 3/8 дюйма для крепления к штативу или моноподу. Максимальная нагрузка - 8 кг, вес - 366 гр, высота - 100 мм. Материал - алюминий.

2 160 ₽
В корзину
Товары в архиве (178)
Флаги для предметной съемки

Флаги для предметной съемки

Wansen

Узнать больше
Бленда

Бленда для мониторов от 15 до 32 дюймов

Работай с цветом без бликов

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на обработку файлов cookie и других пользовательских данных и соглашаетесь с условиями их обработки. Заблокировать использование cookies сайтом можно в настройках браузера