Штативные головки

Fotokvant HB-05 - шаровая голова с быстросъемной площадкой.
Голова совместима с системой Arca Swiss. Выполнена из анодированного алюминия и характеризуется очень плавным ходом. Предназначена для использования с камерами весом до 5 килограмм.
Fotokvant HB-02 – шаровая голова Ballhead для мини-штатива с резьбой 1/4 дюйма. Максимальная нагрузка, кг – 1,5, вес, г – 85, высота, см – 6. Цвет - черный.
Cullmann CROSS CB2.7 – крестообразная шаровая голова, изготовленная из анодированного алюминия. Оснащена переходником-пластиной с винтом под камеру 1/4 дюйма и горячим башмаком. Предназначена для установки фотооборудования весом до 1 кг.
Manfrotto 410 – компактная трехосная штативная головка для крепления фото- и видеокамер весом до 5 кг. Обеспечивает вращение в горизонтальной плоскости на 360 градусов. Быстросъемная площадка с резьбой 1/4" и 3/8" подходит для установки 35-мм и среднеформатных камер. Пузырьковый уровень и механизм точного позиционирования по трем направлениям: панорамирование, фронтальный и боковой наклоны.
Fotokvant HB-03 – алюминиевый держатель для установки светодиодной панели или других легких осветителей на горячий башмак камеры или резьбу 1/4 дюйма. Конструкционная особенность – оснащен шаровой головой, что позволяет устанавливать под нужным наклоном осветитель. Выдерживает большие нагрузки. Фиксируется за счет специального блокиратора. Максимальная нагрузка – 1 кг. Размер – 6,5х4х2,5 см. Вес - 0,5 кг.
Fotokvant HB-01 - шаровая голова Ballhead с резьбой 1/4 дюйма.
Максимальная нагрузка - 3 кг, вес - 130 гр, высота - 58 мм.
Fotokvant HB-04 Ballhead - шаровая голова на горячий башмак. Максимальная нагрузка - 2,5 кг. Размер - 6,5x4x2,5 см.
Шаровая голова для установки осветительного оборудования на горячий башмак камеры. Позволяет устанавливать осветитель под нужным наклоном. Выдерживает большие нагрузки. Фиксируется за счет специального блокиратора. Резьбовое соединение 1/4". Изготовлена из алюминия.
Штативная видеоголова QZSD Q90.
Видеоголова с резьбой 1/4 дюйма для крепления оборудования и 3/8 дюйма для крепления к штативу или моноподу. Диаметр основания - 66 мм. Длина ручки - 480 мм. Максимальная нагрузка до 18 кг, вес - 820 гр, высота - 98 мм. Материал - алюминий.
Benro GH2F Gimbal Head - складная карданная голова разработана для путешествующих фотографов и операторов, специализированная голова идеально подходит для динамичной съемки спорта и дикой природы.
Cullmann CONCEPT ONE OH4.5V – гибридная шаровая головка из алюминиевого сплава для фото- и видеокамер весом до 7 кг. Комплектуется быстросъемной площадкой Arca-типа для облегчения крепления камеры. При съемке видео шар фиксируется так, что нужно будет только наклонить его к задней оси и поворачивать на 360 градусов.
Phottix BH-Mini – предназначен для крепления различных аксессуаров на зеркальный фотоаппарат. Держатель выполнен из алюминия и имеет винт для установки фотоаксессуаров и крепление для горячего башмака. Максимальная нагрузка 1,5 кг. Вес 162 гр. Высота 98 мм, диаметр 32 мм.
Cullmann CROSS CB4.3 - шаровая голова c площадкой QRC-System CROSS CX420.
Шаровая голова, изготовленная из анодированного алюминия. Оснащена быстросъемной крепжной пластиной с винтом под камеру 1/4 дюйма. Предназначена для установки беззеркальных системных камер и камкордеров.
Вес - 150 грамм.
Шаровая голова Fotokvant HB-02 BLUE Ballhead для мини-штатива, синяя.
Шаровая голова для легкого оборудования, максимальная нагрузка - 1,5 кг. Изготовлена из алюминия и ее вес составляет всего 85 грамм. Голова устанавливается на резьбу 1/4 дюйма. Для лучшего зажима и разблокирования, крепежная контргайка сделана не круглой, а шестигранной. Высота - 6 см. Цвет - синий.
Шаровая голова Fotokvant HB-02 RED Ballhead для мини-штатива, красная.
Шаровая голова для легкого оборудования, максимальная нагрузка - 1,5 кг. Изготовлена из алюминия и ее вес составляет всего 85 грамм. Голова устанавливается на резьбу 1/4 дюйма. Для лучшего зажима и разблокирования, крепежная контргайка сделана не круглой, а шестигранной. Высота - 6 см. Цвет - красный.
Шаровая голова QZSD Q001.
Шаровая голова с резьбой 1/4 дюйма для крепления оборудования и 3/8 дюйма для крепления к штативу или моноподу. Максимальная нагрузка - 5 кг, вес - 340 гр, высота - 85 мм.
Шаровая голова QZSD Q03.
Шаровая голова с резьбой 1/4 дюйма для крепления оборудования и 3/8 дюйма для крепления к штативу или моноподу. Максимальная нагрузка - 10 кг, высота - 100 мм. Материал - алюминий.
Штативная видеоголова QZSD Q08S.
Видеоголова с резьбой 1/4 дюйма для крепления оборудования и 3/8 дюйма для крепления к штативу или моноподу. Диаметр основания - 57 мм. Максимальная нагрузка - 8 кг, вес - 510 гр, высота - 73 мм. Материал - алюминий.
Шаровая голова QZSD Q002.
Шаровая голова с резьбой 1/4 дюйма для крепления оборудования и 3/8 дюйма для крепления к штативу или моноподу. Максимальная нагрузка - 8 кг, вес - 366 гр, высота - 100 мм. Материал - алюминий.
