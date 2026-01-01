GreenBean iStab Smart стабилизатор электронный трехосевой для смартфона

Описание

Стабилизатор собран в корпусе из алюминиевого сплава, на рукоятке присутствует насечка для лучшего удержания. Питание прибора происходит от одного аккумулятора типа 18650. Зарядка аккумулятора осуществляется через микро-USB порт на корпусе прибора. Время непрерывной работы - 5 часов (с аккумулятором емкостью 2600 мАч).

Стабилизатор подключается к смартфону по Bluetooth. Управление камерой смартфона осуществляется одной кнопкой и пятипозиционным джойстиком.

В держатель можно установить смартфон шириной от 60 до 85 мм. Для моделей с большим экраном, необходимо установить комплектный груз-противовес для предотвращения наклона смартфона влево. На рукоятке стабилизатора есть отверстие с резьбой 1/4" для установки на штатив или соответствующую селфи-палку.

Для установки на стабилизатор экшн-камеры необходим адаптер (приобретается отдельно).

Режимы работы стабилизатора:

Стабилизация с панорамированием (однократное нажатие). Смартфон/экшн-камера плавно следует за поворотами рукоятки, сохраняя вертикальную и горизонтальную ориентацию экрана, оси наклона и вращения фиксированы. Стабилизация с панорамированием и наклоном (двухкратное нажатие). Смартфон плавно повторяет повороты и наклоны рукоятки, сохраняя горизонтальную ориентации экрана, ось вращения фиксирована. Полная стабилизация в текущем положении (трехкратное нажатие). Все оси стабилизатора фиксированы при любых перемещениях оператора сохраняется ориентация плоскости экрана смартфона. Перевод камеры в вертикальное положение и обратно (четырехкратное нажатие). Смартфон переводится в вертикальное положение, после чего плавно следует за поворотами рукоятки, сохраняя ориентацию экрана в вертикальной плоскости, оси наклона и вращения фиксированы. Включение/отключение зума камеры от джойстика (долгое нажатие, более 3 сек.)

Нажатие вправо/влево/вверх/вниз - плавный поворот камеры. Нажатие вверх/вниз - зуммирование камеры (при включенном соответствующем режиме). Режимы работы переключаются однократным или многократным нажатием на джойстик. Фотосъемка осуществляется однократным нажатием на кнопку на стабилизаторе, видеосъемка - двухкратным. Долгое нажатие - включение/отключение стедикама. Все режимы сопровождаются световой индикацией на корпусе прибора (два многоцветных LED индикатора).

Калибровка стабилизатора можно осуществить как автоматически, так и с помощью программного обеспечения, подключив ваш стабилизатор к компьютеру через USB порт.

Характеристики: