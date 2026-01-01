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GreenBean iStab Smart стабилизатор электронный трехосевой для смартфона
GreenBean iStab Smart стабилизатор электронный трехосевой для смартфона
GreenBean iStab Smart стабилизатор электронный трехосевой для смартфона
GreenBean iStab Smart стабилизатор электронный трехосевой для смартфона
GreenBean iStab Smart стабилизатор электронный трехосевой для смартфона
GreenBean iStab Smart стабилизатор электронный трехосевой для смартфона
GreenBean iStab Smart стабилизатор электронный трехосевой для смартфона

GreenBean iStab Smart стабилизатор электронный трехосевой для смартфона

GreenBean
Артикул: DAN-3000

Электронный трехосевой стедикам GreenBean iStab Smart.

Электронный трехосевой стабилизатор (держатель) для смартфона или экшн-камеры. В комплекте поставки аккумулятор типа 18650, груз противовес и кейс.

Описание

Стабилизатор собран в корпусе из алюминиевого сплава, на рукоятке присутствует насечка для лучшего удержания. Питание прибора происходит от одного аккумулятора типа 18650. Зарядка аккумулятора осуществляется через микро-USB порт на корпусе прибора. Время непрерывной работы - 5 часов (с аккумулятором емкостью 2600 мАч).

Стабилизатор подключается к смартфону по Bluetooth. Управление камерой смартфона осуществляется одной кнопкой и пятипозиционным джойстиком.

В держатель можно установить смартфон шириной от 60 до 85 мм. Для моделей с большим экраном, необходимо установить комплектный груз-противовес для предотвращения наклона смартфона влево. На рукоятке стабилизатора есть отверстие с резьбой 1/4" для установки на штатив или соответствующую селфи-палку.

Для установки на стабилизатор экшн-камеры необходим адаптер (приобретается отдельно).

Режимы работы стабилизатора:

  1. Стабилизация с панорамированием (однократное нажатие). Смартфон/экшн-камера плавно следует за поворотами рукоятки, сохраняя вертикальную и горизонтальную ориентацию экрана, оси наклона и вращения фиксированы.
  2. Стабилизация с панорамированием и наклоном (двухкратное нажатие). Смартфон плавно повторяет повороты и наклоны рукоятки, сохраняя горизонтальную ориентации экрана, ось вращения фиксирована.
  3. Полная стабилизация в текущем положении (трехкратное нажатие). Все оси стабилизатора фиксированы при любых перемещениях оператора сохраняется ориентация плоскости экрана смартфона.
  4. Перевод камеры в вертикальное положение и обратно (четырехкратное нажатие). Смартфон переводится в вертикальное положение, после чего плавно следует за поворотами рукоятки, сохраняя ориентацию экрана в вертикальной плоскости, оси наклона и вращения фиксированы.
  5. Включение/отключение зума камеры от джойстика (долгое нажатие, более 3 сек.)

Нажатие вправо/влево/вверх/вниз - плавный поворот камеры. Нажатие вверх/вниз - зуммирование камеры (при включенном соответствующем режиме). Режимы работы переключаются однократным или многократным нажатием на джойстик. Фотосъемка осуществляется однократным нажатием на кнопку на стабилизаторе, видеосъемка - двухкратным. Долгое нажатие - включение/отключение стедикама. Все режимы сопровождаются световой индикацией на корпусе прибора (два многоцветных LED индикатора).

Калибровка стабилизатора можно осуществить как автоматически, так и с помощью программного обеспечения, подключив ваш стабилизатор к компьютеру через USB порт.

Характеристики:

  • совместимые смартфоны - Android / iPhone с экраном до 6"
  • угол наклона - 0-320 град.
  • угол вращения - 0-320 град.
  • угол панорамирования - 0-320 град.
  • питание - аккумулятор 18650 3,7 В
  • время работы от аккумулятора - 5 часов (при использовании аккумулятора емкостью 2600 мАч)
  • защита от перегрузки по току - 1А
  • размер - 322х115х36 мм
  • вес с аккумулятором и противовеса - 460 г
  • материал корпуса - алюминиевый сплав

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