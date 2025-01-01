Фильтр

Накамерные вспышки

Накамерная вспышка (ее еще называют внешняя вспышка) – полезный современный аксессуар в фотоарсенале фотографа, который способствует расширению творческого диапазона и помогает развивать креативные способности, а также качественно решать поставленные задачи перед профессионалами.

Прежде чем купить накамерную вспышку, необходимо определиться с ее основными показателями. Обращайте внимание на мощность накамерной вспышки, которая обычно в разы превосходит значение встроенной в фотоаппарат. Знать это необходимо для того, чтобы правильно снимать удаленные объекты.

В интернет-магазине «Фотогора» вы найдете вспышку для Nikon, Sony, Canon, любой другой фотокамеры, с которой сможете организовать профессиональный свет в студии или на выезде. В нашем каталоге представлены товары всех востребованных линеек Falcon Eyes, Godox, Sigma, YongNuo и прочих проверенных производителей.

  • компактные накамерные — фотовспышки с долговечными светодиодами, металлической ножкой, совместимостью с ETTL-системой и т.д.;
  • неавтоматические — модели с авторежимом ведущая/ведомая, радиоприемником и радиопередатчиком можно использовать в режиме Master для дистанционного синхронного запуска других внешние вспышек;
  • с закругленной головой и линзой Френеля — такая вспышка для камеры дает более мягкий свет, чем обычная;
  • адаптированные для работы на выезде — с литий-ионными аккумуляторами большой емкости, конструкцией, рассчитанной на активную эксплуатацию;
  • возможностью съемки видео и синхронизацией с видеокамерой;
  • высокоскоростной синхронизацией HSS, поворотными сенсорными дисплеями, несколькими уровнями мощности, режимом стробоскопа и т.д.

Также в продаже есть комплекты фотовспышек — с портретной тарелкой, радиотрансмиттером, рассеивающим куполом или другими приспособлениями.

Мы предоставляем профессиональные консультации — поможем выбрать в каталоге модель по характеристикам фотоаппарата или сфере использования, найдем подходящие устройства для создания системы из нескольких элементов, совместимую с EOS.

Каждая модель продается с гарантией производителя. Мы доставляем покупки по всей России и продаем фотовспышки в Москве — через наш магазин и пункты самовывоза. Оставьте заявку в онлайн-чате или позвоните нам, и мы расскажем о предложениях, ценах и ответим на все ваши вопросы.

Godox V350S KIT фотовспышка накамерная для Sony
Godox V350S KIT фотовспышка накамерная для Sony
Godox V350S KIT - фотовспышка накамерная для системы Sony.

Данная модель TTL-вспышки включает в себя такие конструктивные новшества, как высокоскоростная синхронизация HSS (1/8000), встроенная радиосистема с частотой 2,4 ГГц и перезаряжаемая литий-ионная батарея. 

Metz 52AF-1 вспышка для камер Sony
Metz 52AF-1 вспышка для камер Sony
Metz 52AF-1 – накамерная вспышка для зеркальных фотоаппаратов системы Sony от известного немецкого производителя. Ведущее число 52 (для ISO 100). Первая в мире модель, оборудованная поворотным сенсорным дисплеем панели управления. Мощность, элегантность и надежность – для любителей и профессиональных фотографов.

YongNuo YN968EX-RT C Speedlite вспышка накамерная для Canon
YongNuo YN968EX-RT C Speedlite вспышка накамерная для Canon
YongNuo Speedlite YN-968EX-RT - вспышка накамерная для системы Canon.

Вспышка может работать как ведущей, так и ведомой в системе Canon RT. Она полностью совместима с Yongnuo YN-E3-RT и системой вспышки Canon 600EX-RT и передатчика Сanon ST-E3-RT.

YongNuo YN560III вспышка со встроенным синхронизатором для Canon/Nikon/Pentax/Olympus/Sony
YongNuo YN560III вспышка со встроенным синхронизатором для Canon/Nikon/Pentax/Olympus/Sony
YongNuo Speedlite YN-560III (или по-другому YN-560 Mark III) – вспышка со встроенным радиосинхронизатором для Canon, Nikon, Pentax, Olympus, Sony. Может работать со всеми моделями современных фотоаппаратов, кроме Sony и Minolta, для которых требуется переходник.

YongNuo YN600EX-RT II Speedlite вспышка накамерная для Canon
YongNuo YN600EX-RT II Speedlite вспышка накамерная для Canon
YongNuo Speedlite YN-600EX-RT II - вспышка накамерная для системы Canon.

Вспышка с поддержкой режимов экспозамера E-TTL и встроенным модулем радиосинхронизации.

Yongnuo YN968N II Speedlite вспышка накамерная для Nikon
Yongnuo YN968N II Speedlite вспышка накамерная для Nikon
Yongnuo Speedlite YN968N II вспышка накамерная

Особенностью данной вспышки является светодиодная подсветка, находящаяся в основании головки. Ипользовать подсветку можно при съёмке видео в условиях низкой освещённости.
Вспышка Yongnuo YN968Т II для фотоаппратов системы Nikon.
Можно использовать как ведущей (Master), так и ведомой (Slave).
Для поддержки TTL и HSS подойдут синхронизаторы Yongnuo YN-622N-TX и Yongnuo YN-622N II

YongNuo YN685II Canon Speedlite вспышка для Canon
YongNuo YN685II Canon Speedlite вспышка для Canon
Поддерживает ручной запуск и дистанционное управление с помощью YN560-TX и YN560IV, беспроводное групповое управление с помощью триггеров RF-605 и базовую синхронизацию с радиосинхронизаторами RF-603 и RF-603 II. Как и другие модели Yongnuo, YN685 II имеет GN60 (на 200 мм), HSS, диапазон масштабирования от 20 мм (14 мм с включенным выдвижным диффузором) до 200 мм и время перезарядки 2 секунды.

YongNuo YN560IV Speedlite вспышка с встроенным радиосинхронизатором для Canon/Nikon/Pentax/Olympus
YongNuo YN560IV Speedlite вспышка с встроенным радиосинхронизатором для Canon/Nikon/Pentax/Olympus
YongNuo Speedlite YN-560IV – неавтоматическая вспышка.

Предназначена для работы со всеми современными камерами системы Canon, Nikon, Pentax, Olympus, Samsung, Panasonic, Fujifilm, Sony/Minolta (работа с камерами Sony возможна только через переходник YN-H3 или аналогичный, который приобретается отдельно). Существенное отличие данной модели – наличие радиоприемника и радиопередатчика, что дает возможность использовать ее в режиме Master и дистанционно запускать другие вспышки (YN-560III и YN-560IV ). Ведущее число – 58 (при ISO 100). 

YongNuo YN568EXIII C Speedlite вспышка для Canon
YongNuo YN568EXIII C Speedlite вспышка для Canon
YongNuo Speedlite YN-568EXIII - вспышка для фотокамер системы Canon.

Обновленная версия полностью автоматической TTL-вспышки с поддержкой высокоскоростной синхронизацию (HSS, FP) до 1/8000 сек.

YongNuo YN568EXIII N Speedlite вспышка для Nikon
YongNuo YN568EXIII N Speedlite вспышка для Nikon
YongNuo Speedlite YN-568EXIII - вспышка для фотокамер системы Nikon.

Обновленная версия полностью автоматической TTL-вспышки с поддержкой высокоскоростной синхронизацию (HSS, FP) до 1/8000 сек.

Godox Ving V860IIF Kit вспышка накамерная для Fuji
Godox Ving V860IIF Kit вспышка накамерная для Fuji
Godox Ving V860IIF Kit - вспышка накамерная для фотокамер системы Fuji.

Накамерная беспроводная вспышка. Имеет все основные функции, которые необходимы вспышке. Работает на литий-ионной аккумуляторной батарее.

Godox V350F Kit вспышка накамерная для FUJI
Godox V350F Kit вспышка накамерная для FUJI
Godox V350F Kit вспышка накамерная для FujiFilm с поддержкой протокола TTL.

Компактная, но хорошо оснащенная, внешняя вспышка, предназначена для использования с беззеркальными камерами и зеркалками начального уровня. Головка рефлектора вращается на 270 градусов по горизонтали и на 90 градусов в вертикальной плоскости. Ведущее число – 36 при ISO 100, рефлектор зуммируется в диапазоне 24 – 105 мм фокусного расстояния, дополнительный встроенный рассеиватель расширит фокусное расстояние до 14 мм.

Godox V350O Kit вспышка накамерная для Olympus Panasonic
Godox V350O Kit вспышка накамерная для Olympus Panasonic
Вспышка Godox V350O Kit предназначена для работы со всеми современными камерами системы Olympus/Panasonic.

Модель имеет множество функций, встроенных в устройство таких как HSS, стробоскопическую вспышку, синхронизацию по первой и второй шторке и быстрое время цикла от 0,1 до 1,7 секунд. Модель изготовлена с учетом требований, которые предъявляются к приборам с активной эксплуатацией при работе на выезде.


Godox ThinkLite TT350C TTL вспышка накамерная для Canon
Godox ThinkLite TT350C TTL вспышка накамерная для Canon
Godox ThinkLite TT350C TTL вспышка накамерная c высокоскоростной синхронизацией 2,4ГГц для Canon.

Используется с фотокамерами Canon и поддерживает протокол TTL. Радиус действия 30 метров. Компактный и легкий корпус. Режим ведущей и ведомой вспышки.

Godox ThinkLite TT350O TTL вспышка накамерная для Olympus/Panasonic
Godox ThinkLite TT350O TTL вспышка накамерная для Olympus/Panasonic
Godox ThinkLite TT350O TTL вспышка накамерная для Olympus/Panasonic c высокоскоростной синхронизацией 2,4ГГц.

Используется с фотокамерами для Olympus/Panasonic и поддерживает протокол TTL. Радиус действия 30 метров. Компактный и легкий корпус. Режим ведущей и ведомой вспышки.

YongNuo YN565EXIII Speedlite вспышка накамерная для Nikon
YongNuo YN565EXIII Speedlite вспышка накамерная для Nikon
Накамерная вспышка YongNuo Speedlite YN-565EXIII для системы Nikon.

Улучшенная версия популярной вспышки YN-565EX для Nikon. Поддерживает E-TTL (в том числе дистанционно в режиме slave), ведущее число 58 с ISO 100 (105мм), имеет высокую скорость перезарядки (около 3 сек.), встроенную светоловушку, режим стробоскопа, возможность подключение внешнего питания. Вес - 0,5 кг.

Godox Ving V350F TTL вспышка накамерная аккумуляторная для Fujifilm
Godox Ving V350F TTL вспышка накамерная аккумуляторная для Fujifilm
Godox Ving V350F TTL вспышка накамерная аккумуляторная для Fujifilm.

Новаторская серия Godox Ving накамерных вспышек с литиево-ионным аккумулятором. Полная поддержка протокола TTL: высокоскоростная синхронизация (макс. 1/8000с), синхронизация по первой и второй шторке, компенсация экспокоррекции, режим стробоскопа, ручной режим вспышки, дистанционная настройка ID и т.п. Встроенный литиево-ионный аккумулятор (7,2В/2000мАч) обеспечивает время перезарядки вспышки 0,1с-1,7с. Удобный ЖК дисплей обеспечивает точное управление. Четыре кнопки позволяют изменять различные настройки, дисковый регулятор позволяет выбирать цифровое значение настройки. Система беспроводной передачи 2,4G. Радиус действия более 50 метров. В сочетании с беспроводным TTL передатчиком XPro-F возрастают возможности для фотосъемки (продается отдельно).

Godox Ving V1P TTL вспышка накамерная круглой головкой для Pentax
Godox Ving V1P TTL вспышка накамерная круглой головкой для Pentax
Вспышка накамерная Godox Ving V1P TTL круглой головкой для Pentax.

Накамерная вспышка мощностью 76 Дж для Pentax. Голова регулируется по горизонтали на 330 градусов и по вертикали от -7 до 120 градусов. Высокоскоростная синхронизация 1/8000 c, экспокоррекция (FEC, FEB и FEL), синхронизация по первой и второй шторкам, автоматический зум 28-105 мм. Питание от аккумулятора. Вес - 530 г.

