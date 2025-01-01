Накамерные вспышки

Москва
Godox V350S KIT - фотовспышка накамерная для системы Sony.
Данная модель TTL-вспышки включает в себя такие конструктивные новшества, как высокоскоростная синхронизация HSS (1/8000), встроенная радиосистема с частотой 2,4 ГГц и перезаряжаемая литий-ионная батарея.
Metz 52AF-1 – накамерная вспышка для зеркальных фотоаппаратов системы Sony от известного немецкого производителя. Ведущее число 52 (для ISO 100). Первая в мире модель, оборудованная поворотным сенсорным дисплеем панели управления. Мощность, элегантность и надежность – для любителей и профессиональных фотографов.
YongNuo Speedlite YN-968EX-RT - вспышка накамерная для системы Canon.
Вспышка может работать как ведущей, так и ведомой в системе Canon RT. Она полностью совместима с Yongnuo YN-E3-RT и системой вспышки Canon 600EX-RT и передатчика Сanon ST-E3-RT.
YongNuo Speedlite YN-560III (или по-другому YN-560 Mark III) – вспышка со встроенным радиосинхронизатором для Canon, Nikon, Pentax, Olympus, Sony. Может работать со всеми моделями современных фотоаппаратов, кроме Sony и Minolta, для которых требуется переходник.
YongNuo Speedlite YN-600EX-RT II - вспышка накамерная для системы Canon.
Вспышка с поддержкой режимов экспозамера E-TTL и встроенным модулем радиосинхронизации.
Yongnuo Speedlite YN968N II вспышка накамерная
Особенностью данной вспышки является светодиодная подсветка, находящаяся в основании головки. Ипользовать подсветку можно при съёмке видео в условиях низкой освещённости.
Вспышка Yongnuo YN968Т II для фотоаппратов системы Nikon.
Можно использовать как ведущей (Master), так и ведомой (Slave).
Для поддержки TTL и HSS подойдут синхронизаторы Yongnuo YN-622N-TX и Yongnuo YN-622N II
Поддерживает ручной запуск и дистанционное управление с помощью YN560-TX и YN560IV, беспроводное групповое управление с помощью триггеров RF-605 и базовую синхронизацию с радиосинхронизаторами RF-603 и RF-603 II. Как и другие модели Yongnuo, YN685 II имеет GN60 (на 200 мм), HSS, диапазон масштабирования от 20 мм (14 мм с включенным выдвижным диффузором) до 200 мм и время перезарядки 2 секунды.
YongNuo Speedlite YN-560IV – неавтоматическая вспышка.
Предназначена для работы со всеми современными камерами системы Canon, Nikon, Pentax, Olympus, Samsung, Panasonic, Fujifilm, Sony/Minolta (работа с камерами Sony возможна только через переходник YN-H3 или аналогичный, который приобретается отдельно). Существенное отличие данной модели – наличие радиоприемника и радиопередатчика, что дает возможность использовать ее в режиме Master и дистанционно запускать другие вспышки (YN-560III и YN-560IV ). Ведущее число – 58 (при ISO 100).
YongNuo Speedlite YN-568EXIII - вспышка для фотокамер системы Canon.
Обновленная версия полностью автоматической TTL-вспышки с поддержкой высокоскоростной синхронизацию (HSS, FP) до 1/8000 сек.
YongNuo Speedlite YN-568EXIII - вспышка для фотокамер системы Nikon.
Обновленная версия полностью автоматической TTL-вспышки с поддержкой высокоскоростной синхронизацию (HSS, FP) до 1/8000 сек.
Godox Ving V860IIF Kit - вспышка накамерная для фотокамер системы Fuji.
Накамерная беспроводная вспышка. Имеет все основные функции, которые необходимы вспышке. Работает на литий-ионной аккумуляторной батарее.
Godox V350F Kit вспышка накамерная для FujiFilm с поддержкой протокола TTL.
Компактная, но хорошо оснащенная, внешняя вспышка, предназначена для использования с беззеркальными камерами и зеркалками начального уровня. Головка рефлектора вращается на 270 градусов по горизонтали и на 90 градусов в вертикальной плоскости. Ведущее число – 36 при ISO 100, рефлектор зуммируется в диапазоне 24 – 105 мм фокусного расстояния, дополнительный встроенный рассеиватель расширит фокусное расстояние до 14 мм.
Вспышка Godox V350O Kit предназначена для работы со всеми современными камерами системы Olympus/Panasonic.
Модель имеет множество функций, встроенных в устройство таких как HSS, стробоскопическую вспышку, синхронизацию по первой и второй шторке и быстрое время цикла от 0,1 до 1,7 секунд. Модель изготовлена с учетом требований, которые предъявляются к приборам с активной эксплуатацией при работе на выезде.
Godox ThinkLite TT350C TTL вспышка накамерная c высокоскоростной синхронизацией 2,4ГГц для Canon.
Используется с фотокамерами Canon и поддерживает протокол TTL. Радиус действия 30 метров. Компактный и легкий корпус. Режим ведущей и ведомой вспышки.
Godox ThinkLite TT350O TTL вспышка накамерная для Olympus/Panasonic c высокоскоростной синхронизацией 2,4ГГц.
Используется с фотокамерами для Olympus/Panasonic и поддерживает протокол TTL. Радиус действия 30 метров. Компактный и легкий корпус. Режим ведущей и ведомой вспышки.
Накамерная вспышка YongNuo Speedlite YN-565EXIII для системы Nikon.
Улучшенная версия популярной вспышки YN-565EX для Nikon. Поддерживает E-TTL (в том числе дистанционно в режиме slave), ведущее число 58 с ISO 100 (105мм), имеет высокую скорость перезарядки (около 3 сек.), встроенную светоловушку, режим стробоскопа, возможность подключение внешнего питания. Вес - 0,5 кг.
Godox Ving V350F TTL вспышка накамерная аккумуляторная для Fujifilm.
Новаторская серия Godox Ving накамерных вспышек с литиево-ионным аккумулятором. Полная поддержка протокола TTL: высокоскоростная синхронизация (макс. 1/8000с), синхронизация по первой и второй шторке, компенсация экспокоррекции, режим стробоскопа, ручной режим вспышки, дистанционная настройка ID и т.п. Встроенный литиево-ионный аккумулятор (7,2В/2000мАч) обеспечивает время перезарядки вспышки 0,1с-1,7с. Удобный ЖК дисплей обеспечивает точное управление. Четыре кнопки позволяют изменять различные настройки, дисковый регулятор позволяет выбирать цифровое значение настройки. Система беспроводной передачи 2,4G. Радиус действия более 50 метров. В сочетании с беспроводным TTL передатчиком XPro-F возрастают возможности для фотосъемки (продается отдельно).
Вспышка накамерная Godox Ving V1P TTL круглой головкой для Pentax.
Накамерная вспышка мощностью 76 Дж для Pentax. Голова регулируется по горизонтали на 330 градусов и по вертикали от -7 до 120 градусов. Высокоскоростная синхронизация 1/8000 c, экспокоррекция (FEC, FEB и FEL), синхронизация по первой и второй шторкам, автоматический зум 28-105 мм. Питание от аккумулятора. Вес - 530 г.
