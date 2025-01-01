Арт. DAN-9197

Powerbank поддерживает несколько протоколов быстрой зарядки. Он совместим, среди прочего, с FCP, QC и AFC. Поэтому он идеально подходит для питания смартфонов Huawei, Xiaomi или Samsung. Он также позволяет осуществлять быструю зарядку мощностью 15 Вт. Таким образом, ваши устройства могут быть готовы к работе в кратчайшие сроки. Устройство оснащено несколькими розетками, благодаря которым к нему можно одновременно подключить более одного устройства. Продукт предлагает 2 выходных порта USB, 1 входной порт micro USB и порт ввода / вывода USB-C. Что это значит на практике? С помощью powerbank вы можете, например, одновременно заряжать свой планшет и 2 смартфона - вам больше не нужно ждать, пока зарядится первое устройство, прежде чем подключать другое!