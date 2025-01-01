Фильтр

Всего - 10 товаров

Цена
Бренд
Длина кабеля, см
Емкость, мАч
Цвет

Статьи

Xiaomi PB1022ZM Power Bank Pocket Edition White внешний аккумулятор белый 10000mAh
Xiaomi PB1022ZM Power Bank Pocket Edition White внешний аккумулятор белый 10000mAh
Xiaomi PB1022ZM Power Bank Pocket Edition White внешний аккумулятор белый 10000mAh
Арт. DAN-9199
Xiaomi PB1022ZM Power Bank Pocket Edition White внешний аккумулятор белый 10000mAh
Наличие
Москва: в наличии 1-3 шт

Внешний аккумулятор белого цвета оснащен литий-ионным аккумулятором емкостью 10000 мАч и поддерживает множество протоколов и оборудован системой защиты для безопасной зарядки подключенного устройства. Одновременная зарядка двух устройств. USB Type-A x 2, USB Type-C, USB. Защита от короткого замыкания, от перегрева, от перегрузки.

2 370 ₽
В корзину
Baseus PPBD040002 Bipow Pro Digital Display Fast Charge 10000mAh 22.5W White внешний аккумулятор
Baseus PPBD040002 Bipow Pro Digital Display Fast Charge 10000mAh 22.5W White внешний аккумулятор
Baseus PPBD040002 Bipow Pro Digital Display Fast Charge 10000mAh 22.5W White внешний аккумулятор
Арт. OLE-2753
Baseus PPBD040002 Bipow Pro Digital Display Fast Charge 10000mAh 22.5W White внешний аккумулятор
Наличие
Москва: в наличии 1-3 шт

Внешний аккумулятор белого цвета емкостью 10000 мАч сделан из ударопрочного пластика с софт-тач покрытием и оснащен цифровым дисплеем с индикацией уровня заряда. Предусмотрена защита устройств от перегрева, защита от перезарядки, поддержка зарядки нескольких девайсов одновременно. Повербанк поддерживает функцию быстрой зарядки и оснащен тремя разъемами: два универсальных выходных USB-порта и реверсивный USB Type-C. Заряжается от Type-C.

2 790 ₽
В корзину
Baseus PPBD040101 Bipow Pro Digital Display Fast Charge 10000mAh 20W Black внешний аккумулятор
Baseus PPBD040101 Bipow Pro Digital Display Fast Charge 10000mAh 20W Black внешний аккумулятор
Baseus PPBD040101 Bipow Pro Digital Display Fast Charge 10000mAh 20W Black внешний аккумулятор
Арт. OLE-2755
Baseus PPBD040101 Bipow Pro Digital Display Fast Charge 10000mAh 20W Black внешний аккумулятор
Наличие
Москва: в наличии 1-3 шт

Внешний аккумулятор черного цвета емкостью 10000 мАч и оснащен цифровым дисплеем с индикацией уровня заряда. Предусмотрена защита устройств от перегрева, защита от перезарядки, поддержка зарядки нескольких девайсов одновременно. Повербанк поддерживает функцию быстрой зарядки и оснащен тремя разъемами: два универсальных выходных USB-порта и реверсивный USB Type-C. Заряжается от Type-C.

2 590 ₽
В корзину
Baseus PPQD020002 Qpow Pro Digital Display Fast Charge 10000mAh 20W White внешний аккумулятор
Baseus PPQD020002 Qpow Pro Digital Display Fast Charge 10000mAh 20W White внешний аккумулятор
Baseus PPQD020002 Qpow Pro Digital Display Fast Charge 10000mAh 20W White внешний аккумулятор
Арт. OLE-2751
Baseus PPQD020002 Qpow Pro Digital Display Fast Charge 10000mAh 20W White внешний аккумулятор
Наличие
Москва: в наличии 1-3 шт

Внешний аккумулятор белого цвета емкостью 10000 мАч оснащен вмонтированным в корпус выдвижным кабелем Lightning. Цифровой дисплей с индикацией уровня заряда. Предусмотрена защита устройств от перегрева, защита от перезарядки, поддержка зарядки нескольких девайсов одновременно. Повербанк поддерживает функцию быстрой зарядки. Предусмотрена удобная ручка для удержания. Заряжается от Lightning или Type-C.

2 990 ₽
В корзину
Baseus PPQD090001 Airpow Fast Charge Power Bank 10000mAh 20W Black внешний аккумулятор
Baseus PPQD090001 Airpow Fast Charge Power Bank 10000mAh 20W Black внешний аккумулятор
Baseus PPQD090001 Airpow Fast Charge Power Bank 10000mAh 20W Black внешний аккумулятор
Арт. OLE-2757
Baseus PPQD090001 Airpow Fast Charge Power Bank 10000mAh 20W Black внешний аккумулятор
Наличие
Москва: в наличии 1-3 шт

Внешний аккумулятор черного цвета емкостью 10000 мАч обеспечивает зарядную мощность 20 Вт и оснащено светодиодными сигналами, указывающими на состояние зарядки и оставшуюся емкость аккумулятора. Предусмотрена защита устройств от перегрева, защита от перезарядки. Повербанк поддерживает функцию быстрой зарядки. Заряжается от Type-C.

2 490 ₽
В корзину
Baseus PPQD090002 Airpow Fast Charge Power Bank 10000mAh 20W White внешний аккумулятор
Baseus PPQD090002 Airpow Fast Charge Power Bank 10000mAh 20W White внешний аккумулятор
Baseus PPQD090002 Airpow Fast Charge Power Bank 10000mAh 20W White внешний аккумулятор
Арт. OLE-2758
Baseus PPQD090002 Airpow Fast Charge Power Bank 10000mAh 20W White внешний аккумулятор
Наличие
Москва: в наличии 1-3 шт

Внешний аккумулятор белого цвета емкостью 10000 мАч обеспечивает зарядную мощность 20 Вт и оснащено светодиодными сигналами, указывающими на состояние зарядки и оставшуюся емкость аккумулятора. Предусмотрена защита устройств от перегрева, защита от перезарядки. Повербанк поддерживает функцию быстрой зарядки. Заряжается от Type-C.

2 490 ₽
В корзину
PPQD020001 Baseus Qpow Pro Digital Display Fast Charge 10000mAh 20W Black внешний аккумулятор
PPQD020001 Baseus Qpow Pro Digital Display Fast Charge 10000mAh 20W Black внешний аккумулятор
PPQD020001 Baseus Qpow Pro Digital Display Fast Charge 10000mAh 20W Black внешний аккумулятор
Арт. OLE-2752
PPQD020001 Baseus Qpow Pro Digital Display Fast Charge 10000mAh 20W Black внешний аккумулятор
Наличие
Москва: в наличии 1-3 шт

Внешний аккумулятор черного цвета емкостью 10000 мАч оснащен вмонтированным в корпус выдвижным кабелем Lightning. Цифровой дисплей с индикацией уровня заряда. Предусмотрена защита устройств от перегрева, защита от перезарядки, поддержка зарядки нескольких девайсов одновременно. Повербанк поддерживает функцию быстрой зарядки. Предусмотрена удобная ручка для удержания. Заряжается от Lightning или Type-C.

2 990 ₽
В корзину
Baseus Bipow Digital Display Power bank 15W White PPDML-K02 аккумулятор белый 30000mAh
Baseus Bipow Digital Display Power bank 15W White PPDML-K02 аккумулятор белый 30000mAh
Baseus Bipow Digital Display Power bank 15W White PPDML-K02 аккумулятор белый 30000mAh
Арт. DAN-9197
Baseus Bipow Digital Display Power bank 15W White PPDML-K02 аккумулятор белый 30000mAh
Временно нет в наличии

Powerbank поддерживает несколько протоколов быстрой зарядки. Он совместим, среди прочего, с FCP, QC и AFC. Поэтому он идеально подходит для питания смартфонов Huawei, Xiaomi или Samsung. Он также позволяет осуществлять быструю зарядку мощностью 15 Вт. Таким образом, ваши устройства могут быть готовы к работе в кратчайшие сроки. Устройство оснащено несколькими розетками, благодаря которым к нему можно одновременно подключить более одного устройства. Продукт предлагает 2 выходных порта USB, 1 входной порт micro USB и порт ввода / вывода USB-C. Что это значит на практике? С помощью powerbank вы можете, например, одновременно заряжать свой планшет и 2 смартфона - вам больше не нужно ждать, пока зарядится первое устройство, прежде чем подключать другое!

3 080 ₽
В корзину
Xiaomi PLM13ZMi power bank 3 Silver внешний аккумулятор серебрянный 10000mah
Xiaomi PLM13ZMi power bank 3 Silver внешний аккумулятор серебрянный 10000mah
Xiaomi PLM13ZMi power bank 3 Silver внешний аккумулятор серебрянный 10000mah
Арт. DAN-9198
Xiaomi PLM13ZMi power bank 3 Silver внешний аккумулятор серебрянный 10000mah
Временно нет в наличии

Внешний аккумулятор оснащен литий-полимерным аккумулятором емкостью 10000 мАч и поддерживает множество протоколов и оборудован системой защиты для безопасной зарядки подключенного устройства. При работе одного из портов (USB-A) выходная мощность составляет 18W, при одновременной работы двух -  5V/3A. Светодиодные индикаторы показывают текущий уровень заряда. Защита от короткого замыкания, от перегрева, от перегрузки.

1 820 ₽
В корзину
Joby PowerBand Lightning повербенк для iPhone
Joby PowerBand Lightning повербенк для iPhone
Joby PowerBand Lightning повербенк для iPhone
Арт. OLE-3772
Joby PowerBand Lightning повербенк для iPhone
Наличие
Центральный склад: в наличии 1-3 шт

Универсальное зарядное устройство для iPhone представляет собой автономное зарядное устройство со встроенным кабелем Lightning для Apple длиной 30 см. Емкость батареи 3500 мАч. Устройство оснащено Mfi сертифицированным коннектором.

2 920 ₽
В корзину
Товары в архиве (7)
Бленда

Бленда для мониторов от 15 до 32 дюймов

Работай с цветом без бликов

Узнать больше
Флаги для предметной съемки

Флаги для предметной съемки

Wansen

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на обработку файлов cookie и других пользовательских данных и соглашаетесь с условиями их обработки. Заблокировать использование cookies сайтом можно в настройках браузера