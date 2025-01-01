Москва
Малая Семеновская 3с6
Сб-Вс : 11:00 - 18:00
Москва
Малая Семеновская 3с6
Внешний аккумулятор белого цвета оснащен литий-ионным аккумулятором емкостью 10000 мАч и поддерживает множество протоколов и оборудован системой защиты для безопасной зарядки подключенного устройства. Одновременная зарядка двух устройств. USB Type-A x 2, USB Type-C, USB. Защита от короткого замыкания, от перегрева, от перегрузки.
Внешний аккумулятор белого цвета емкостью 10000 мАч сделан из ударопрочного пластика с софт-тач покрытием и оснащен цифровым дисплеем с индикацией уровня заряда. Предусмотрена защита устройств от перегрева, защита от перезарядки, поддержка зарядки нескольких девайсов одновременно. Повербанк поддерживает функцию быстрой зарядки и оснащен тремя разъемами: два универсальных выходных USB-порта и реверсивный USB Type-C. Заряжается от Type-C.
Внешний аккумулятор черного цвета емкостью 10000 мАч и оснащен цифровым дисплеем с индикацией уровня заряда. Предусмотрена защита устройств от перегрева, защита от перезарядки, поддержка зарядки нескольких девайсов одновременно. Повербанк поддерживает функцию быстрой зарядки и оснащен тремя разъемами: два универсальных выходных USB-порта и реверсивный USB Type-C. Заряжается от Type-C.
Внешний аккумулятор белого цвета емкостью 10000 мАч оснащен вмонтированным в корпус выдвижным кабелем Lightning. Цифровой дисплей с индикацией уровня заряда. Предусмотрена защита устройств от перегрева, защита от перезарядки, поддержка зарядки нескольких девайсов одновременно. Повербанк поддерживает функцию быстрой зарядки. Предусмотрена удобная ручка для удержания. Заряжается от Lightning или Type-C.
Внешний аккумулятор черного цвета емкостью 10000 мАч обеспечивает зарядную мощность 20 Вт и оснащено светодиодными сигналами, указывающими на состояние зарядки и оставшуюся емкость аккумулятора. Предусмотрена защита устройств от перегрева, защита от перезарядки. Повербанк поддерживает функцию быстрой зарядки. Заряжается от Type-C.
Внешний аккумулятор белого цвета емкостью 10000 мАч обеспечивает зарядную мощность 20 Вт и оснащено светодиодными сигналами, указывающими на состояние зарядки и оставшуюся емкость аккумулятора. Предусмотрена защита устройств от перегрева, защита от перезарядки. Повербанк поддерживает функцию быстрой зарядки. Заряжается от Type-C.
Внешний аккумулятор черного цвета емкостью 10000 мАч оснащен вмонтированным в корпус выдвижным кабелем Lightning. Цифровой дисплей с индикацией уровня заряда. Предусмотрена защита устройств от перегрева, защита от перезарядки, поддержка зарядки нескольких девайсов одновременно. Повербанк поддерживает функцию быстрой зарядки. Предусмотрена удобная ручка для удержания. Заряжается от Lightning или Type-C.
Powerbank поддерживает несколько протоколов быстрой зарядки. Он совместим, среди прочего, с FCP, QC и AFC. Поэтому он идеально подходит для питания смартфонов Huawei, Xiaomi или Samsung. Он также позволяет осуществлять быструю зарядку мощностью 15 Вт. Таким образом, ваши устройства могут быть готовы к работе в кратчайшие сроки. Устройство оснащено несколькими розетками, благодаря которым к нему можно одновременно подключить более одного устройства. Продукт предлагает 2 выходных порта USB, 1 входной порт micro USB и порт ввода / вывода USB-C. Что это значит на практике? С помощью powerbank вы можете, например, одновременно заряжать свой планшет и 2 смартфона - вам больше не нужно ждать, пока зарядится первое устройство, прежде чем подключать другое!
Внешний аккумулятор оснащен литий-полимерным аккумулятором емкостью 10000 мАч и поддерживает множество протоколов и оборудован системой защиты для безопасной зарядки подключенного устройства. При работе одного из портов (USB-A) выходная мощность составляет 18W, при одновременной работы двух - 5V/3A. Светодиодные индикаторы показывают текущий уровень заряда. Защита от короткого замыкания, от перегрева, от перегрузки.
Универсальное зарядное устройство для iPhone представляет собой автономное зарядное устройство со встроенным кабелем Lightning для Apple длиной 30 см. Емкость батареи 3500 мАч. Устройство оснащено Mfi сертифицированным коннектором.
Работай с цветом без бликов
Wansen