Радиомикрофоны

Микрофоны, передающие данные с помощью электромагнитной волны, не нуждаются в шнуре и дарят свободу движения, для которой не нужно жертвовать качеством звука. Голос или звучание инструментов накладывается на радиоволну. Акустические колебания трансформируются в электрические с помощью встроенного или внешнего преобразователя. Приемник распознает нужные сигналы, возвращает им динамику и усиливает на выходе.

Такая конструкция позволяет увеличить расстояние между приемом и расшифровкой данных, подключить микрофон к гарнитуре, акустической системе, настроив их на ту же частоту волны. Радиомикрофон повышает комфорт при выступлении на сцене, трибуне, участии в интервью, проведении видеоконференций и записи видео.

Разновидности радиомикрофонов

Радиомикрофоны классифицируют по нескольким характеристикам:

  • средству передачи информации: FM-волна или инфракрасное излучение. IR-модели используют, если нужно обеспечить конфиденциальность, но работать с ними труднее и они дороже;
  • модуляции — узкополосные микрофоны (для синхронного перевода, экскурсий и т.д.) и широкополосные, для профессиональной сцены;
  • частоте: низкой VHF и высокой UHF — микрофоны первого типа, как правило, дешевле, используют одну антенну, второй вариант дороже, но работать с ними комфортнее, радионаводок меньше, поэтому они подходят для массовых событий;
  • беспроводные микрофоны — подключаются к приемнику звука двумя основными способами: через радиоканал или Bluetooth. Бывают настольными, ручными, петличными и др.

В интернет-магазине Фотогора вас ждет большой выбор радиомикрофонов и профессиональная помощь консультантов.

Оборудование из каталога значительно расширяет возможности пользователей в независимости от конструкции — ручные, головные, петличка и т.д. Наши специалисты найдут модель под ваши нужды, бюджет, дадут квалифицированный совет по использованию устройств, оформят покупку и доставку в любую точку России.

Saramonic SR-XLR4C передатчик для радиосистемы SR-WM4C с XLR
Арт. DAN-2683
Москва: в наличии 1-3 шт

Передатчик Saramonic SR-XLR4C для радиосистемы SR-WM4C с XLR.

Передатчик позволяет подключить любой микрофон XLR к беспроводной системе SR-WM4C. 

7 190 ₽
Boya BY-WM4 Pro двухканальная беспроводная радиосистема
Арт. MTG-0356
Москва: в наличии 1-3 штЦентральный склад: в наличии 1-3 шт

Boya BY-WM4 Pro представляет собой 2.4 ГГц двухканальный беспроводной микрофон нового поколения. Обладает возможностью записи двух источников звука прямо на смартфоны, планшеты, камеры DSLR, видеокамеры, ПК и пр.

Радиосистема легка по весу и компактна для переноски. Всенаправленный петличный микрофон обеспечивает сверхчеткую запись звука. Рабочий диапазон 60 м (без препятствий).

Питание от двух батареек типа ААА для передатчика и приёмника.

Устройство подходит для видеооператоров с ограниченным бюджетом и любителей видеосъёмки. Поставляется со стандартным адаптером на башмак камеры, зажимом, жестким чехлом для удобного хранения и переноски.


6 500 ₽
Boya BY-WM3U компактный беспроводной микрофон для устройств с разъемом Type-C
Арт. DAN-7814
Москва: в наличии 1-3 штЦентральный склад: в наличии 1-3 шт

BY-WM3 — беспроводная микрофонная система, которая совместима с большинством смартфонов, планшетов, DSLR камер, любительских видеокамер, ПК и т. д.Чехол для зарядки может заряжать передатчики и приёмники в любом месте, сам заряжается через порт USB-C.

7 340 ₽
GreenBean RadioSystem UHF150 беспроводная петличная радиосистема
Арт. DAN-9039
Москва: в наличии 1-3 шт
Предназначена для передачи звукового сигнала от ведущего (петличный микрофон в комплекте) через передающий трансмиттер на принимающий ресивер. А с ресивера – на звукозаписывающее устройство (рекордер, DSLR-камеру, смартфон и т.д.). Поясное или накамерное крепление ресивера. Регулировки усиления и шумоподавления. Дистанция 80 метров (при идеальных условиях до 150 м). Выбор каналов и частоты.

-15 %7 290 ₽
6 190 ₽
Boya BY-M1LV-D беспроводная микрофонная система
Арт. DAN-9213
Москва: в наличии 1-3 шт

Системы BOYA BY-M1LV – это невероятно лёгкая, миниатюрная и простая в использовании 2,4 ГГц беспроводная микрофонная система для мобильных устройств, обеспечивающая высококачественный детальный звук. Данная серия системы состоит из двух разных приёмников. Приёмник BY-M1LV-D-RX, оснащённый Lightning разъёмом сертификации MFi, предназначен для Apple iOS устройств. Нательный передатчик BY-M1LV-TX оснащён высококачественным встроенным микрофоном. Он достаточно маленький и лёгкий, что позволяет надёжно закрепить его на рубашке или любой другой одежде. Благодаря возможности регулировки усиления, громкости звука в наушниках и функции отключения звука вы полностью контролируете звук. Система BOYA BY-M1LV – отличное решение для ведения прямых трансляций, создания контента, мобильной журналистики и многого другого.

6 500 ₽
Boya BY-M1LV-U беспроводная микрофонная система
Арт. DAN-9214
Москва: в наличии 1-3 штЦентральный склад: в наличии 1-3 шт

Системы BOYA BY-M1LV – это невероятно лёгкая, миниатюрная и простая в использовании 2,4 ГГц беспроводная микрофонная система для мобильных устройств, обеспечивающая высококачественный детальный звук. Данная серия системы состоит из двух разных приёмников. Приёмник BY-M1LV-U-RX, оснащённый USB-C разъёмом, позволяет работать с Android телефонами, планшетами и другими устройствами с USB-C портом. Нательный передатчик BY-M1LV-TX оснащён высококачественным встроенным микрофоном. Он достаточно маленький и лёгкий, что позволяет надёжно закрепить его на рубашке или любой другой одежде. Благодаря возможности регулировки усиления, громкости звука в наушниках и функции отключения звука вы полностью контролируете звук. Система BOYA BY-M1LV – отличное решение для ведения прямых трансляций, создания контента, мобильной журналистики и многого другого.

4 090 ₽
Boya BY-WM3T2-D2 беспроводная микрофонная система
Арт. DAN-9217
Москва: в наличии 1-3 штЦентральный склад: в наличии 1-3 шт
BOYA BY-WM3T2 – миниатюрная портативная 2,4ГГц беспроводная микрофонная система, обеспечивающая совместную работу до 2-х человек, совместимая с мобильными устройствами, оснащенная функцией автоматического сопряжения и возможностью активации функции шумоподавления. BY-WM3T2 идеально подходит для ведения прямых трансляций, создания видеоблогов и других аудиозаписей.
7 130 ₽
Boya BY-XM6-K1 миниатюрная двухканальная 2,4 ГГц беспроводная микрофонная система в зарядном кейсе
Арт. MTG-0586
Москва: в наличии 1-3 штЦентральный склад: в наличии 1-3 шт

Boya BY-XM6-K1 миниатюрная двухканальная 2,4 ГГц беспроводная микрофонная система в зарядном кейсе. 

Беспроводная микрофонная система BOYA BY-XM6-K1 с адаптивной перестройкой частоты 2,4 ГГц состоит из одного передатчика, одного приемника, а также чехла для зарядки. Это идеальное устройство для записи звука, а также решение для видеоблога, прямой трансляции, интервью, записи и т.д.

7 340 ₽
Boya BY-XM6-K2W белая миниатюрная 2,4 ГГц двухканальная беспроводная микрофонная система в зарядном
Арт. MTG-0592
Москва: в наличии 1-3 шт

Boya BY-XM6-K2W белая миниатюрная 2,4 ГГц двухканальная беспроводная микрофонная система в зарядном кейсе. 

Беспроводная микрофонная система BOYA BY-XM6-K2 с адаптивной перестройкой частоты 2,4 ГГц состоит из двух передатчиков, одного приемника, а также чехла для зарядки. Это идеальное устройство для записи звука, а также решение для видеоблога, прямой трансляции, интервью, записи и т.д. 

10 910 ₽
SYNCO G2(A1) беспроводная микрофонная система 2,4 ГГц (1 передатчик)
Арт. OLE-1859
Москва: в наличии 1-3 штЦентральный склад: в наличии 4-10 шт

SYNCO G2(A1) беспроводная микрофонная система 2,4 ГГц (1 передатчик)

Профессиональная цифровая беспроводная микрофонная система работает на частоте 2,4 ГГц, оснащена информативным цветным TFT дисплеем.  128-битное шифрование аудиосигнала. Аудиомониторинг. Регулировка усиления сигнала. Фильтр низких частот подавляет шумы ниже 150 Гц. Отсутствие задержки передачи сигнала. Бесперебойная работа на расстоянии более 150 метров по прямой видимости.

9 990 ₽
SYNCO G2(A2) беспроводная микрофонная система 2,4 ГГц (2 передатчика)
Арт. OLE-1860
Москва: в наличии 1-3 штЦентральный склад: в наличии 4-10 шт

SYNCO G2(A2) беспроводная микрофонная система 2,4 ГГц (2 передатчика) 

Профессиональная цифровая беспроводная микрофонная система работает на частоте 2,4 ГГц, оснащена информативным цветным TFT дисплеем.  128-битное шифрование аудиосигнала. Аудиомониторинг. Регулировка усиления сигнала. Фильтр низких частот подавляет шумы ниже 150 Гц. Отсутствие задержки передачи сигнала. Бесперебойная работа на расстоянии более 150 метров по прямой видимости. В комплекте две пары передатчик-микрофон

12 990 ₽
Boya BY-V10 сверхкомпактная 2,4 ГГц беспроводная микрофонная система для устройств с USB-C разъёмом
Арт. MTG-1630
Москва: в наличии 1-3 штЦентральный склад: в наличии 1-3 шт

Boya BY-V10 сверхкомпактная 2,4 ГГц беспроводная микрофонная система для устройств с USB-C разъёмом. Беспроводные микрофонные системы серии BY-V профессионального уровня идеально подходят для записи на ходу, путешествуете ли вы, записываете ли подкасты или ведете прямые трансляции. BY-V10 подходит для большинства устройств Android с портами USB-C, также поставляется с 1 передатчиком и 1 приемником. Она предлагает высококачественное звуковое решение по доступной цене, что делает ее доступной для более широкого круга пользователей.

3 980 ₽
Boya BY-W4 сверхкомпактная четырёхканальная беспроводная 2,4 ГГц микрофонная система до 30 м
Арт. MTG-1633
Москва: в наличии 1-3 штЦентральный склад: в наличии 1-3 шт

Boya BY-W4 сверхкомпактная четырёхканальная беспроводная 2,4 ГГц микрофонная система до 30 м.

Беспроводная микрофонная система, которая обеспечивает качество вещания и надежную работу с чистым, четким звуком. Благодаря четырем каналам она идеально подходит для интервью с участием нескольких человек, живых выступлений, прямой трансляции, конференций, панельных дискуссий или других мероприятий. Беспроводная система BY-W4 позволяет использовать до четырех микрофонов одновременно, что делает ее идеальной для групповых презентаций, конференций или интервью.

16 270 ₽
Godox Virso M2 петличная радиосистема
Арт. OLE-5293
Москва: в наличии 1-3 штЦентральный склад: более 10 шт
Комплект из двух передающих трансмиттеров со встроенным микрофоном и двухканального принимающего ресивера. Функция шумоподавления, беспроводная передача качественного звукового сигнала по радиоканалу частотой 2.4 Ггц, увеличенная рабочая дистанция до 200 метров. Время работы приемника 17ч, передатчиков - 13ч. В комплекте два всенаправленных петличных микрофона и зарядный кейс.

-20 %26 090 ₽
20 870 ₽
DJI Mic (2 TX + 1 RX + Charging Case) радиосистема
Арт. OLE-2837
Москва: в наличии 1-3 штЦентральный склад: в наличии 4-10 шт

Компактная мощная система беспроводного микрофона, обеспечивающая качество звука на расстоянии до 250 м. Двухканальная радиосистема передаёт сигнал в диапазоне 2.4 ГГц. Приемник оснащен цветным дисплей и выход для наушников. В передатчик встроен всенаправленный микрофон с системой защиты от помех. Встроенная память позволяет записывать материал до 14 часов. Можно настроить усиление от -12дБ до 12 дБ. В комплекте зарядный чехол.  Магнитное крепление на одежду

41 030 ₽
Boya BY-V4U сверхкомпактная четырёхканальная беспроводная 2,4 ГГц микрофонная система
Арт. OLE-4152
Москва: в наличии 1-3 штЦентральный склад: в наличии 1-3 шт

Беспроводная микрофонная система с 4 каналами позволяет легко подключать микрофон к 4 источникам звука одновременно. Вращающийся на 360° зажим на передатчике. Включение динамика устройства без отключения приёмника. Радиус действия до 200 м. Время работы до 6 часов. В комплекте беспроводной зарядный чехол.

14 690 ₽
Boya BOYAMIC двухканальная беспроводная микрофонная система в зарядном кейсе.2,4ГГЦ
Арт. OLE-4153
Москва: в наличии 1-3 шт

Портативная беспроводная микрофонная система с 2 передатчиками и 1 приемником, оснащенными магнитной застежкой. Приемник оснащен дисплеем, на котором отобаражается вся необходимая информация. Режим работы – моно или стерео по выбору.  Радиус действия до 300 м. Время работы до 10 часов. В комплекте беспроводной зарядный чехол.

18 470 ₽
Boya OMIC-U-B ультракомпактная двухканальная беспроводная микрофонная система с частотой 2,4 ГГЦ
Арт. OLE-4154
Москва: в наличии 1-3 штЦентральный склад: в наличии 1-3 шт

Компактная беспроводная микрофонная система с 2 передатчиками и 1 приемником. Совместима с компьютерами, мобильными устройствами Android / iOS и другими устройствами с разъемом USB-C. Подходит для создания контента, прямых трансляций, видеоблогов, мобильной журналистики и пр. Радиус действия до 50 м. Время работы до 5 часов. В комплекте беспроводной зарядный чехол.

10 490 ₽
