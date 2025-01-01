Радиомикрофоны

Москва
Передатчик Saramonic SR-XLR4C для радиосистемы SR-WM4C с XLR.
Передатчик позволяет подключить любой микрофон XLR к беспроводной системе SR-WM4C.
Boya BY-WM4 Pro представляет собой 2.4 ГГц двухканальный беспроводной микрофон нового поколения. Обладает возможностью записи двух источников звука прямо на смартфоны, планшеты, камеры DSLR, видеокамеры, ПК и пр.
Радиосистема легка по весу и компактна для переноски. Всенаправленный петличный микрофон обеспечивает сверхчеткую запись звука. Рабочий диапазон 60 м (без препятствий).
Питание от двух батареек типа ААА для передатчика и приёмника.
Устройство подходит для видеооператоров с ограниченным бюджетом и любителей видеосъёмки. Поставляется со стандартным адаптером на башмак камеры, зажимом, жестким чехлом для удобного хранения и переноски.
BY-WM3 — беспроводная микрофонная система, которая совместима с большинством смартфонов, планшетов, DSLR камер, любительских видеокамер, ПК и т. д.Чехол для зарядки может заряжать передатчики и приёмники в любом месте, сам заряжается через порт USB-C.
Предназначена для передачи звукового сигнала от ведущего (петличный микрофон в комплекте) через передающий трансмиттер на принимающий ресивер. А с ресивера – на звукозаписывающее устройство (рекордер, DSLR-камеру, смартфон и т.д.). Поясное или накамерное крепление ресивера. Регулировки усиления и шумоподавления. Дистанция 80 метров (при идеальных условиях до 150 м). Выбор каналов и частоты.
Системы BOYA BY-M1LV – это невероятно лёгкая, миниатюрная и простая в использовании 2,4 ГГц беспроводная микрофонная система для мобильных устройств, обеспечивающая высококачественный детальный звук. Данная серия системы состоит из двух разных приёмников. Приёмник BY-M1LV-D-RX, оснащённый Lightning разъёмом сертификации MFi, предназначен для Apple iOS устройств. Нательный передатчик BY-M1LV-TX оснащён высококачественным встроенным микрофоном. Он достаточно маленький и лёгкий, что позволяет надёжно закрепить его на рубашке или любой другой одежде. Благодаря возможности регулировки усиления, громкости звука в наушниках и функции отключения звука вы полностью контролируете звук. Система BOYA BY-M1LV – отличное решение для ведения прямых трансляций, создания контента, мобильной журналистики и многого другого.
Системы BOYA BY-M1LV – это невероятно лёгкая, миниатюрная и простая в использовании 2,4 ГГц беспроводная микрофонная система для мобильных устройств, обеспечивающая высококачественный детальный звук. Данная серия системы состоит из двух разных приёмников. Приёмник BY-M1LV-U-RX, оснащённый USB-C разъёмом, позволяет работать с Android телефонами, планшетами и другими устройствами с USB-C портом. Нательный передатчик BY-M1LV-TX оснащён высококачественным встроенным микрофоном. Он достаточно маленький и лёгкий, что позволяет надёжно закрепить его на рубашке или любой другой одежде. Благодаря возможности регулировки усиления, громкости звука в наушниках и функции отключения звука вы полностью контролируете звук. Система BOYA BY-M1LV – отличное решение для ведения прямых трансляций, создания контента, мобильной журналистики и многого другого.
Boya BY-XM6-K1 миниатюрная двухканальная 2,4 ГГц беспроводная микрофонная система в зарядном кейсе.
Беспроводная микрофонная система BOYA BY-XM6-K1 с адаптивной перестройкой частоты 2,4 ГГц состоит из одного передатчика, одного приемника, а также чехла для зарядки. Это идеальное устройство для записи звука, а также решение для видеоблога, прямой трансляции, интервью, записи и т.д.
Boya BY-XM6-K2W белая миниатюрная 2,4 ГГц двухканальная беспроводная микрофонная система в зарядном кейсе.
Беспроводная микрофонная система BOYA BY-XM6-K2 с адаптивной перестройкой частоты 2,4 ГГц состоит из двух передатчиков, одного приемника, а также чехла для зарядки. Это идеальное устройство для записи звука, а также решение для видеоблога, прямой трансляции, интервью, записи и т.д.
SYNCO G2(A1) беспроводная микрофонная система 2,4 ГГц (1 передатчик)
Профессиональная цифровая беспроводная микрофонная система работает на частоте 2,4 ГГц, оснащена информативным цветным TFT дисплеем. 128-битное шифрование аудиосигнала. Аудиомониторинг. Регулировка усиления сигнала. Фильтр низких частот подавляет шумы ниже 150 Гц. Отсутствие задержки передачи сигнала. Бесперебойная работа на расстоянии более 150 метров по прямой видимости.
SYNCO G2(A2) беспроводная микрофонная система 2,4 ГГц (2 передатчика)
Профессиональная цифровая беспроводная микрофонная система работает на частоте 2,4 ГГц, оснащена информативным цветным TFT дисплеем. 128-битное шифрование аудиосигнала. Аудиомониторинг. Регулировка усиления сигнала. Фильтр низких частот подавляет шумы ниже 150 Гц. Отсутствие задержки передачи сигнала. Бесперебойная работа на расстоянии более 150 метров по прямой видимости. В комплекте две пары передатчик-микрофон
Boya BY-V10 сверхкомпактная 2,4 ГГц беспроводная микрофонная система для устройств с USB-C разъёмом. Беспроводные микрофонные системы серии BY-V профессионального уровня идеально подходят для записи на ходу, путешествуете ли вы, записываете ли подкасты или ведете прямые трансляции. BY-V10 подходит для большинства устройств Android с портами USB-C, также поставляется с 1 передатчиком и 1 приемником. Она предлагает высококачественное звуковое решение по доступной цене, что делает ее доступной для более широкого круга пользователей.
Boya BY-W4 сверхкомпактная четырёхканальная беспроводная 2,4 ГГц микрофонная система до 30 м.
Беспроводная микрофонная система, которая обеспечивает качество вещания и надежную работу с чистым, четким звуком. Благодаря четырем каналам она идеально подходит для интервью с участием нескольких человек, живых выступлений, прямой трансляции, конференций, панельных дискуссий или других мероприятий. Беспроводная система BY-W4 позволяет использовать до четырех микрофонов одновременно, что делает ее идеальной для групповых презентаций, конференций или интервью.
Комплект из двух передающих трансмиттеров со встроенным микрофоном и двухканального принимающего ресивера. Функция шумоподавления, беспроводная передача качественного звукового сигнала по радиоканалу частотой 2.4 Ггц, увеличенная рабочая дистанция до 200 метров. Время работы приемника 17ч, передатчиков - 13ч. В комплекте два всенаправленных петличных микрофона и зарядный кейс.
Компактная мощная система беспроводного микрофона, обеспечивающая качество звука на расстоянии до 250 м. Двухканальная радиосистема передаёт сигнал в диапазоне 2.4 ГГц. Приемник оснащен цветным дисплей и выход для наушников. В передатчик встроен всенаправленный микрофон с системой защиты от помех. Встроенная память позволяет записывать материал до 14 часов. Можно настроить усиление от -12дБ до 12 дБ. В комплекте зарядный чехол. Магнитное крепление на одежду
Беспроводная микрофонная система с 4 каналами позволяет легко подключать микрофон к 4 источникам звука одновременно. Вращающийся на 360° зажим на передатчике. Включение динамика устройства без отключения приёмника. Радиус действия до 200 м. Время работы до 6 часов. В комплекте беспроводной зарядный чехол.
Портативная беспроводная микрофонная система с 2 передатчиками и 1 приемником, оснащенными магнитной застежкой. Приемник оснащен дисплеем, на котором отобаражается вся необходимая информация. Режим работы – моно или стерео по выбору. Радиус действия до 300 м. Время работы до 10 часов. В комплекте беспроводной зарядный чехол.
Компактная беспроводная микрофонная система с 2 передатчиками и 1 приемником. Совместима с компьютерами, мобильными устройствами Android / iOS и другими устройствами с разъемом USB-C. Подходит для создания контента, прямых трансляций, видеоблогов, мобильной журналистики и пр. Радиус действия до 50 м. Время работы до 5 часов. В комплекте беспроводной зарядный чехол.
