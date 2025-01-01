Микрофоны, передающие данные с помощью электромагнитной волны, не нуждаются в шнуре и дарят свободу движения, для которой не нужно жертвовать качеством звука. Голос или звучание инструментов накладывается на радиоволну. Акустические колебания трансформируются в электрические с помощью встроенного или внешнего преобразователя. Приемник распознает нужные сигналы, возвращает им динамику и усиливает на выходе.

Такая конструкция позволяет увеличить расстояние между приемом и расшифровкой данных, подключить микрофон к гарнитуре, акустической системе, настроив их на ту же частоту волны. Радиомикрофон повышает комфорт при выступлении на сцене, трибуне, участии в интервью, проведении видеоконференций и записи видео.

Разновидности радиомикрофонов

Радиомикрофоны классифицируют по нескольким характеристикам:

средству передачи информации: FM-волна или инфракрасное излучение. IR-модели используют, если нужно обеспечить конфиденциальность, но работать с ними труднее и они дороже;

модуляции — узкополосные микрофоны (для синхронного перевода, экскурсий и т.д.) и широкополосные, для профессиональной сцены;

частоте: низкой VHF и высокой UHF — микрофоны первого типа, как правило, дешевле, используют одну антенну, второй вариант дороже, но работать с ними комфортнее, радионаводок меньше, поэтому они подходят для массовых событий;

беспроводные микрофоны — подключаются к приемнику звука двумя основными способами: через радиоканал или Bluetooth. Бывают настольными, ручными, петличными и др.

В интернет-магазине Фотогора вас ждет большой выбор радиомикрофонов и профессиональная помощь консультантов.

Оборудование из каталога значительно расширяет возможности пользователей в независимости от конструкции — ручные, головные, петличка и т.д. Наши специалисты найдут модель под ваши нужды, бюджет, дадут квалифицированный совет по использованию устройств, оформят покупку и доставку в любую точку России.