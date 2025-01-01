Фильтр

Режиссерский стул

Кресло режиссера - это не только и не столько удобное место для наблюдения за процессом видеосъемки, но и показатель статуса, незыблемого доминирования на съемочной площадке.

Кресло режиссера - это трон в творческом королевстве и, конечно же, - это центр вселенной, вокруг которого все вертится.
Когда режиссер в своем кресле - каждый знает, что съемка началась и каждый винтик большого механизма должен быть на своем месте. Не зря кресло режиссера стало культовым аксессуаром и даже просто сфотографироваться, сидя в нем, - показатель самой тесной причастности к творческому процессу.

Вы стали режиссером или продюсером? Теперь у вас должно быть собственное творческое кресло. И мы знаем какое.

Fotokvant АСь-3 Black стул режиссера низкий
Арт. NVF-9021
Fotokvant АСь-3 Black стул режиссера низкий
Наличие
Москва: в наличии 1-3 штЦентральный склад: в наличии 4-10 шт

Fotokvant АСь-3 black – классический стул режиссера, низкий.

Деревянный стул высотой 97 см. Максимальная нагрузка – 150 кг.

15 820 ₽
Fotokvant АСь-2 стул режиссера высокий цвета орех
Арт. DAN-5896
Fotokvant АСь-2 стул режиссера высокий цвета орех
Наличие
Москва: в наличии 1-3 шт

Стул Fotokvant АСь-2 режиссерский, высокий, цвет - орех.

Классический высокий, деревянный стул режиссера. Высота - 122,5 см. Максимальная нагрузка - 150 кг. Цвет - орех.

17 050 ₽
Fotokvant АСь-3 стул режиссера низкий цвета орех
Арт. DAN-5895
Fotokvant АСь-3 стул режиссера низкий цвета орех
Наличие
Москва: в наличии 1-3 штЦентральный склад: в наличии 4-10 шт

Стул Fotokvant АСь-3 режиссерский, низкий, цвет - орех.

Классический низкий, деревянный стул режиссера. Высота - 97 см. Максимальная нагрузка - 150 кг. Цвет - орех.

15 810 ₽
Fotokvant АСь-4 кресло режиссера цвета орех
Арт. DAN-5897
Fotokvant АСь-4 кресло режиссера цвета орех
Наличие
Москва: в наличии 1-3 шт

Кресло Fotokvant АСь-4 режиссера, цвет - орех.

Классическое деревянное кресло режиссера. Высота по спинке - 950 мм. Максимальная нагрузка - 150 кг. Цвет - орех. Вес - 7,0 кг.

17 200 ₽
Fotokvant CHM-2 стул визажиста высокий
Арт. DAN-7844
Fotokvant CHM-2 стул визажиста высокий
Наличие
Москва: в наличии 1-3 шт

Стул визажиста Fotokvant CHM-2 высокий.

Деревянный стул высотй 122 см. Максимальная нагрузка - 80 кг. Цвет - черный.

12 730 ₽
Fotokvant CHM-1 стул визажиста низкий
Арт. DAN-7843
Fotokvant CHM-1 стул визажиста низкий
Наличие
Москва: в наличии 1-3 шт

Стул Fotokvant CHM-1 визажиста, низкий.

Деревянный стул высотой 97 см. Максимальная нагрузка - 80 кг.

11 150 ₽
Fotokvant АСь-2 стул режиссера высокий черный
Арт. DAN-9180
Fotokvant АСь-2 стул режиссера высокий черный
Наличие
Москва: в наличии 1-3 штЦентральный склад: в наличии 1-3 шт

Fotokvant АСь-2 стул режиссера высокий черный.

Fotokvant АСь-2  – классический стул режиссера, высокий. Деревянный стул высотой 122,5 см. Максимальная нагрузка – 150 кг

17 050 ₽
Fotokvant БА-01 табуретка-стремянка
Арт. DAN-9274
Fotokvant БА-01 табуретка-стремянка
Наличие
Москва: в наличии 1-3 штЦентральный склад: более 10 шт

Fotokvant БА-01 табуретка-стремянка. Простой и незаменимый аксессуар в студии, где много высокого оборудования и высокие потолки. Каркас выполнен из массива дерева, ступеньки из клееных деревянных брусков. Натуральный цвет сосны, не окрашена. 

1 870 ₽
Fotokvant CHM-3-B стул для пикника раскладной черный
Арт. MTG-1866
Fotokvant CHM-3-B стул для пикника раскладной черный
Наличие
Москва: в наличии 4-10 штЦентральный склад: в наличии 4-10 шт
до конца распродажи 2 дн, 2 ч

Fotokvant CHM-3-B стул раскладной черный. Компактный раскладной стул высотой 63 см и высотой посадочного места 30 см. Размер посадочного места 30х46 см. Вес 2,6 кг. Приводится в рабочее положение одним движением. Выполнен из высококачественного дерева с пропиткой. Незаменимый помощник на выездных съемках, при организации мероприятий в помещениях с ограниченным объемом хранения.  

-10.53 %8 830 ₽
7 900 ₽
Fotokvant CHM-3-W стул раскладной светло-бежевый
Арт. MTG-1865
Fotokvant CHM-3-W стул раскладной светло-бежевый
Наличие
Москва: в наличии 1-3 штЦентральный склад: в наличии 1-3 шт

Fotokvant CHM-3-W стул раскладной светло-бежевый. Компактный раскладной стул высотой 63 см и высотой посадочного места 30 см. Размер посадочного места 30х46 см. Вес 2,6 кг. Приводится в рабочее положение одним движением. Выполнен из высококачественного дерева с пропиткой. Незаменимый помощник на выездных съемках, при организации мероприятий в помещениях с ограниченным объемом хранения.  

8 830 ₽
Fotokvant АСь-3 стул режиссера низкий темный орех
Арт. MTG-4115
Fotokvant АСь-3 стул режиссера низкий темный орех
Наличие
Москва: в наличии 1-3 штЦентральный склад: в наличии 4-10 шт

Fotokvant АСь-3 стул режиссера низкий темный орех. Деревянный стул высотой 97 см. Максимальная нагрузка – 150 кг.

15 810 ₽
