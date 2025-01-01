Режиссерский стул

Кресло режиссера - это не только и не столько удобное место для наблюдения за процессом видеосъемки, но и показатель статуса, незыблемого доминирования на съемочной площадке.

Кресло режиссера - это трон в творческом королевстве и, конечно же, - это центр вселенной, вокруг которого все вертится.

Когда режиссер в своем кресле - каждый знает, что съемка началась и каждый винтик большого механизма должен быть на своем месте. Не зря кресло режиссера стало культовым аксессуаром и даже просто сфотографироваться, сидя в нем, - показатель самой тесной причастности к творческому процессу.

Вы стали режиссером или продюсером? Теперь у вас должно быть собственное творческое кресло. И мы знаем какое.