Арт. MTG-2917

Sea Frogs SF-PH-03 универсальный подводный бокс для смартфонов с сенсорным экраном. Универсальный подводный бокс для смартфонов. Подходит для всех моделей iPhone и смартфонов других производителей. Глубина погружения 15 метров. Компактный и удобный для любителей снорклинга и дайвинга. Также бокс может использоваться, как защитный чехол для вашего смартфона.

Размеры:

Внешние 181х85х20

Внутренние 164х77х15

