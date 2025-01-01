Москва
Малая Семеновская 3с6
Сб-Вс : 11:00 - 18:00
Москва
Малая Семеновская 3с6
Sea Frogs SF-PH-03 универсальный подводный бокс для смартфонов с сенсорным экраном. Универсальный подводный бокс для смартфонов. Подходит для всех моделей iPhone и смартфонов других производителей. Глубина погружения 15 метров. Компактный и удобный для любителей снорклинга и дайвинга. Также бокс может использоваться, как защитный чехол для вашего смартфона.
Размеры:
Внешние 181х85х20
Внутренние 164х77х15
Sea Frogs X-T3 Black Kit WDP 155/40 Type 1 подводный бокс для Fujifilm X-T3 с портом для 10-24. Подводный бокс со сменными портами и трансфокатором для изменения на объективе фокусного расстояния. Глубина погружения до 40 метров. Имеет два оптических порта для внешних вспышек. Удобная эргономика, обеспечиваелный функционал фотокамеры. Материал корпуса прочный поликарбонат, АВС пластик, нержавеющая сталь. Встроенный датчик протечки сигнализирующий световым и звуковым индикатором. Встроенный вакумный порт для проверки бокса на герметичность.
Sea Frogs SF-PH-01 PRO Universal mobile phone универсальный подводный бокс для смартфонов. Универсальный подводный бокс для смартфонов сделан из прочного поликарбоната. Подходит для смартфонов размерами не более 175х85 мм. Глубина погружения 40 метров.
Flama FL-WP-570 водонепроницаемый бокс для цифровых фотокамер. Предназначен для фотокамер среднего размера. Подобный аксессуар незаменим для съемки экстремального спорта, он порадует любителей приключений и подводной фотоохоты.
Flama FL-WP-S5 водонепроницаемый бокс для цифровых зеркальных фотокамер. Для зеркальных камер среднего размера и крупных ультразумов станет необходимым аксессуаром для любительской и профессиональной съемки – и под водой, и в плохую погоду. Чехол незаменим для тех, кто любит активные приключения, экстремальный спорт и путешествия.
Sea Frogs 5D Mark IV + WDP155/106 подводный бокс для Canon 5D Mark III/ Mark IV + WDP 155/106. Подводный бокс для Canon EOS 5D Mark III / EOS 5D Mark IV / EOS 5DS / 5DSR сделан из прочного поликарбоната. Бокс имеет сменные порты для объективов, в комплекте поставляется с портом WDP 155/106. Байонет Type 1. Для обьективов: EF 16-35/2.8; EF 24-70/2.8; EF 24-105. Глубина пгружения 40 метров.
Sea Frogs 5D Mark IV с портом 24-105 подводный бокс для Canon 5D Mark III/ Mark IV + EF 24-105. Подводный бокс для Canon EOS 5D Mark III / EOS 5D Mark IV / EOS 5DS / 5DSR сделан из прочного поликарбоната. Бокс имеет сменные порты для объективов, в комплекте поставляется с портом под объектив EF 24-105. Байонет Type 1. Глубина пгружения 40 метров.
Sea Frogs 6D Mark II + WDP155/106T1 подводный бокс для Canon 6D Mark II. Подводный бокс Seafrogs для Canon EOS 6D Mark II сделан из прочного поликарбоната. Байонет под сменные порты для объективов Type-1, в комплекте поставляется со стандартным и сферическим портом WDP 155/106 Type-1 под объективы: EF 16-35mm f/2.8 L II IS USM; EF 16-35mm f/4 L IS USM; EF 24-105mm f/4 L IS USM; EF 100mm f/2.8 L IS USM. Глубина погружения 40 метров.
Sea Frogs 6D Mark II подводный бокс с портом 24-105 подводный бокс для Canon 6D Mark II + EF 24-105. Подводный бокс Seafrogs для Canon EOS 6D Mark II сделан из прочного поликарбоната. Байонет под сменные порты для объективов Type-1, в комплекте поставляется с портом под объективы: EF 16-35mm f/2.8 L II IS USM; EF 16-35mm f/4 L IS USM; EF 24-105mm f/4 L IS USM; EF 100mm f/2.8 L IS USM. Глубина погружения 40 метров.
Sea Frogs 750D Kit подводный бокс с портом 18-135 для Canon EOS 750D EF-S 18-135. Подводный бокс для Canon EOS 750D сделан из прочного поликарбоната. Бокс имеет сменные порты для объективов, в комплекте поставляется с портом под объектив EF-S 18-135 STM. Байонет Type 1. Глубина погружения 40 метров.
Sea Frogs 760D Kit подводный бокс с портом 18-135 для Canon EOS 760D EF-S 18-135. Подводный бокс для Canon EOS 760D сделан из прочного поликарбоната. Бокс имеет сменные порты для объективов, в комплекте поставляется с портом под объектив EF-S 18-135 STM. Байонет Type 1. Глубина пгружения 40 метров.
Sea Frogs A6600 black+FP 16-50 T1 подводный бокс для Sony A6600 под объектив SELP1650. Подводный бокс (аквабокс) Seafrogs со сменным портом для фотоаппаратов Sony A6600 серии в комплекте с плоским сухим портом 1650 Type-1 с резьбой M67 под объектив Sony SELP 16-50mm.
Sea Frogs EOS M5 Kit подводный бокс с портом на 18-55mm для Canon EOS M5 + 18-55mm. Подводный бокс для фотокамеры Canon EOS M5 со сменными портами с байонетом Type-2. Глубина погружения до 40 метров, датчик протечки, два оптических порта для внешних вспышек. Удобная эргономика поддерживает полный функционал камеры.
Sea Frogs EOS M5 Kit подводный бокс с портом на 22mm для Canon EOS M5 + 22mm. Подводный бокс для фотокамеры Canon EOS M6 со сменными портами с байонетом Type-2. Глубина погружения до 40 метров, датчик протечки, два оптических порта для внешних вспышек. Удобная эргономика поддерживает полный функционал камеры.
Sea Frogs EOS M6 Kit подводный бокс с портом на 18-55mm для Canon EOS M6 + 18-55mm. Подводный бокс для фотокамеры Canon EOS M6 со сменными портами с байонетом Type-2. Глубина погружения до 40 метров, датчик протечки, два оптических порта для внешних вспышек. Удобная эргономика поддерживает полный функционал камеры.
Sea Frogs EOS M6 Kit подводный бокс с портом на 22mm для Canon EOS M6 + 22mm. Подводный бокс для фотокамеры Canon EOS M6 со сменными портами с байонетом Type-2. Глубина погружения до 40 метров, датчик протечки, два оптических порта для внешних вспышек. Удобная эргономика поддерживает полный функционал камеры.
Sea Frogs G1x III подводный бокс для Canon PowerShot G1x III. Подводный бокс (аквабокс) Seafrogs для цифрового фотоаппарата Canon Powershot G1x III. - глубина погружения 40 метров, при изготовлении использованы материалы - прочный поликарбонат, закаленное стекло, нержавеющая сталь.
Sea Frogs G7x III подводный бокс для Canon PowerShot G7x III. Подводный бокс (аквабокс) для цифрового фотоаппарата Canon Powershot G7x III. - глубина погружения 40 метров, при изготовлении использованы материалы - прочный поликарбонат, закаленное стекло, нержавеющая сталь. К боксу предусмотрено подключение внешних подводных вспышек через оптоволоконный кабель, а также подсоединение насадок и фильтров с резьбой М67.
Работай с цветом без бликов
Wansen