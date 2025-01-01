Фильтр

Всего - 114 товаров

Цена
Бренд
Тип системы

Статьи

Sea Frogs SF-PH-03 универсальный подводный бокс для смартфонов с сенсорным экраном
Sea Frogs SF-PH-03 универсальный подводный бокс для смартфонов с сенсорным экраном
Sea Frogs SF-PH-03 универсальный подводный бокс для смартфонов с сенсорным экраном
Арт. MTG-2917
Sea Frogs SF-PH-03 универсальный подводный бокс для смартфонов с сенсорным экраном
Наличие
Москва: в наличии 1-3 шт

Sea Frogs SF-PH-03 универсальный подводный бокс для смартфонов с сенсорным экраном. Универсальный подводный бокс для смартфонов. Подходит для всех моделей iPhone и смартфонов других производителей. Глубина погружения 15 метров. Компактный и удобный для любителей снорклинга и дайвинга. Также бокс может использоваться, как защитный чехол для вашего смартфона.
Размеры:
Внешние 181х85х20
Внутренние 164х77х15

4 000 ₽
В корзину
Sea Frogs X-T3 Black Kit WDP 155/40 Type 1 подводный бокс для Fujifilm X-T3 с портом для 10-24
Sea Frogs X-T3 Black Kit WDP 155/40 Type 1 подводный бокс для Fujifilm X-T3 с портом для 10-24
Sea Frogs X-T3 Black Kit WDP 155/40 Type 1 подводный бокс для Fujifilm X-T3 с портом для 10-24
Арт. MTG-2959
Sea Frogs X-T3 Black Kit WDP 155/40 Type 1 подводный бокс для Fujifilm X-T3 с портом для 10-24
Наличие
Москва: в наличии 1-3 шт

Sea Frogs X-T3 Black Kit WDP 155/40 Type 1 подводный бокс для Fujifilm X-T3 с портом для 10-24. Подводный бокс со сменными портами и трансфокатором для изменения на объективе фокусного расстояния. Глубина погружения до 40 метров. Имеет два оптических порта для внешних вспышек. Удобная эргономика, обеспечиваелный функционал фотокамеры. Материал корпуса прочный поликарбонат, АВС пластик, нержавеющая сталь. Встроенный датчик протечки сигнализирующий световым и звуковым индикатором. Встроенный вакумный порт для проверки бокса на герметичность.

66 500 ₽
В корзину
Sea Frogs SF-PH-01 PRO Universal mobile phone универсальный подводный бокс для смартфонов
Sea Frogs SF-PH-01 PRO Universal mobile phone универсальный подводный бокс для смартфонов
Sea Frogs SF-PH-01 PRO Universal mobile phone универсальный подводный бокс для смартфонов
Арт. MTG-2915
Sea Frogs SF-PH-01 PRO Universal mobile phone универсальный подводный бокс для смартфонов
Временно нет в наличии

Sea Frogs SF-PH-01 PRO Universal mobile phone универсальный подводный бокс для смартфонов. Универсальный подводный бокс для смартфонов сделан из прочного поликарбоната. Подходит для смартфонов размерами не более 175х85 мм. Глубина погружения 40 метров.

11 700 ₽
В корзину
Flama FL-WP-570 водонепроницаемый бокс для цифровых фотокамер
Flama FL-WP-570 водонепроницаемый бокс для цифровых фотокамер
Flama FL-WP-570 водонепроницаемый бокс для цифровых фотокамер
Арт. MTG-2872
Flama FL-WP-570 водонепроницаемый бокс для цифровых фотокамер
Наличие
Центральный склад: в наличии 1-3 шт

Flama FL-WP-570 водонепроницаемый бокс для цифровых фотокамер. Предназначен для фотокамер среднего размера. Подобный аксессуар незаменим для съемки экстремального спорта, он порадует любителей приключений и подводной фотоохоты.

1 320 ₽
В корзину
Flama FL-WP-S5 водонепроницаемый бокс для цифровых зеркальных фотокамер
Flama FL-WP-S5 водонепроницаемый бокс для цифровых зеркальных фотокамер
Flama FL-WP-S5 водонепроницаемый бокс для цифровых зеркальных фотокамер
Арт. MTG-2873
Flama FL-WP-S5 водонепроницаемый бокс для цифровых зеркальных фотокамер
Наличие
Центральный склад: в наличии 1-3 шт

Flama FL-WP-S5 водонепроницаемый бокс для цифровых зеркальных фотокамер. Для зеркальных камер среднего размера и крупных ультразумов станет необходимым аксессуаром для любительской и профессиональной съемки – и под водой, и в плохую погоду. Чехол незаменим для тех, кто любит активные приключения, экстремальный спорт и путешествия.

2 990 ₽
В корзину
Sea Frogs 5D Mark IV + WDP155/106 подводный бокс для Canon 5D Mark III/ Mark IV + WDP 155/106
Sea Frogs 5D Mark IV + WDP155/106 подводный бокс для Canon 5D Mark III/ Mark IV + WDP 155/106
Sea Frogs 5D Mark IV + WDP155/106 подводный бокс для Canon 5D Mark III/ Mark IV + WDP 155/106
Арт. MTG-2893
Sea Frogs 5D Mark IV + WDP155/106 подводный бокс для Canon 5D Mark III/ Mark IV + WDP 155/106
Временно нет в наличии

Sea Frogs 5D Mark IV + WDP155/106 подводный бокс для Canon 5D Mark III/ Mark IV + WDP 155/106. Подводный бокс для Canon EOS 5D Mark III / EOS 5D Mark IV / EOS 5DS / 5DSR сделан из прочного поликарбоната. Бокс имеет сменные порты для объективов, в комплекте поставляется с портом WDP 155/106. Байонет Type 1. Для обьективов: EF 16-35/2.8; EF 24-70/2.8; EF 24-105. Глубина пгружения 40 метров.

96 600 ₽
В корзину
Sea Frogs 5D Mark IV с портом 24-105 подводный бокс для Canon 5D Mark III/ Mark IV + EF 24-105
Sea Frogs 5D Mark IV с портом 24-105 подводный бокс для Canon 5D Mark III/ Mark IV + EF 24-105
Sea Frogs 5D Mark IV с портом 24-105 подводный бокс для Canon 5D Mark III/ Mark IV + EF 24-105
Арт. MTG-2894
Sea Frogs 5D Mark IV с портом 24-105 подводный бокс для Canon 5D Mark III/ Mark IV + EF 24-105
Временно нет в наличии

Sea Frogs 5D Mark IV с портом 24-105 подводный бокс для Canon 5D Mark III/ Mark IV + EF 24-105. Подводный бокс для Canon EOS 5D Mark III / EOS 5D Mark IV / EOS 5DS / 5DSR сделан из прочного поликарбоната. Бокс имеет сменные порты для объективов, в комплекте поставляется с портом под объектив EF 24-105. Байонет Type 1. Глубина пгружения 40 метров.

82 600 ₽
В корзину
Sea Frogs 6D Mark II + WDP155/106T1 подводный бокс для Canon 6D Mark II
Sea Frogs 6D Mark II + WDP155/106T1 подводный бокс для Canon 6D Mark II
Sea Frogs 6D Mark II + WDP155/106T1 подводный бокс для Canon 6D Mark II
Арт. MTG-2895
Sea Frogs 6D Mark II + WDP155/106T1 подводный бокс для Canon 6D Mark II
Временно нет в наличии

Sea Frogs 6D Mark II + WDP155/106T1 подводный бокс для Canon 6D Mark II. Подводный бокс Seafrogs для Canon EOS 6D Mark II сделан из прочного поликарбоната. Байонет под сменные порты для объективов Type-1, в комплекте поставляется со стандартным и сферическим портом WDP 155/106 Type-1 под объективы: EF 16-35mm f/2.8 L II IS USM; EF 16-35mm f/4 L IS USM; EF 24-105mm f/4 L IS USM; EF 100mm f/2.8 L IS USM. Глубина погружения 40 метров.

101 500 ₽
В корзину
Sea Frogs 6D Mark II подводный бокс с портом 24-105 подводный бокс для Canon 6D Mark II + EF 24-105
Sea Frogs 6D Mark II подводный бокс с портом 24-105 подводный бокс для Canon 6D Mark II + EF 24-105
Sea Frogs 6D Mark II подводный бокс с портом 24-105 подводный бокс для Canon 6D Mark II + EF 24-105
Арт. MTG-2896
Sea Frogs 6D Mark II подводный бокс с портом 24-105 подводный бокс для Canon 6D Mark II + EF 24-105
Временно нет в наличии

Sea Frogs 6D Mark II подводный бокс с портом 24-105 подводный бокс для Canon 6D Mark II + EF 24-105. Подводный бокс Seafrogs для Canon EOS 6D Mark II сделан из прочного поликарбоната. Байонет под сменные порты для объективов Type-1, в комплекте поставляется с портом под объективы: EF 16-35mm f/2.8 L II IS USM; EF 16-35mm f/4 L IS USM; EF 24-105mm f/4 L IS USM; EF 100mm f/2.8 L IS USM. Глубина погружения 40 метров.

94 500 ₽
В корзину
Sea Frogs 750D Kit подводный бокс с портом 18-135 для Canon EOS 750D EF-S 18-135
Sea Frogs 750D Kit подводный бокс с портом 18-135 для Canon EOS 750D EF-S 18-135
Sea Frogs 750D Kit подводный бокс с портом 18-135 для Canon EOS 750D EF-S 18-135
Арт. MTG-2897
Sea Frogs 750D Kit подводный бокс с портом 18-135 для Canon EOS 750D EF-S 18-135
Временно нет в наличии

Sea Frogs 750D Kit подводный бокс с портом 18-135 для Canon EOS 750D EF-S 18-135. Подводный бокс для Canon EOS 750D сделан из прочного поликарбоната. Бокс имеет сменные порты для объективов, в комплекте поставляется с портом под объектив EF-S 18-135 STM. Байонет Type 1. Глубина погружения 40 метров. 

75 600 ₽
В корзину
Sea Frogs 760D Kit подводный бокс с портом 18-135 для Canon EOS 760D EF-S 18-135
Sea Frogs 760D Kit подводный бокс с портом 18-135 для Canon EOS 760D EF-S 18-135
Sea Frogs 760D Kit подводный бокс с портом 18-135 для Canon EOS 760D EF-S 18-135
Арт. MTG-2898
Sea Frogs 760D Kit подводный бокс с портом 18-135 для Canon EOS 760D EF-S 18-135
Временно нет в наличии

Sea Frogs 760D Kit подводный бокс с портом 18-135 для Canon EOS 760D EF-S 18-135. Подводный бокс для Canon EOS 760D сделан из прочного поликарбоната. Бокс имеет сменные порты для объективов, в комплекте поставляется с портом под объектив EF-S 18-135 STM. Байонет Type 1. Глубина пгружения 40 метров.

75 600 ₽
В корзину
Sea Frogs A6600 black+FP 16-50 T1 подводный бокс для Sony A6600 под объектив SELP1650
Sea Frogs A6600 black+FP 16-50 T1 подводный бокс для Sony A6600 под объектив SELP1650
Sea Frogs A6600 black+FP 16-50 T1 подводный бокс для Sony A6600 под объектив SELP1650
Арт. MTG-2914
Sea Frogs A6600 black+FP 16-50 T1 подводный бокс для Sony A6600 под объектив SELP1650
Временно нет в наличии

Sea Frogs A6600 black+FP 16-50 T1 подводный бокс для Sony A6600 под объектив SELP1650. Подводный бокс (аквабокс) Seafrogs со сменным портом для фотоаппаратов Sony A6600 серии в комплекте с плоским сухим портом 1650 Type-1 с резьбой M67 под  объектив Sony SELP 16-50mm.

68 740 ₽
В корзину
Sea Frogs EOS M5 Kit подводный бокс с портом на 18-55mm для Canon EOS M5 + 18-55mm
Sea Frogs EOS M5 Kit подводный бокс с портом на 18-55mm для Canon EOS M5 + 18-55mm
Sea Frogs EOS M5 Kit подводный бокс с портом на 18-55mm для Canon EOS M5 + 18-55mm
Арт. MTG-2899
Sea Frogs EOS M5 Kit подводный бокс с портом на 18-55mm для Canon EOS M5 + 18-55mm
Временно нет в наличии

Sea Frogs EOS M5 Kit подводный бокс с портом на 18-55mm для Canon EOS M5 + 18-55mm. Подводный бокс для фотокамеры Canon EOS M5 со сменными портами с байонетом Type-2. Глубина погружения до 40 метров, датчик протечки, два оптических порта для внешних вспышек. Удобная эргономика поддерживает полный функционал камеры.

33 600 ₽
В корзину
Sea Frogs EOS M5 Kit подводный бокс с портом на 22mm для Canon EOS M5 + 22mm
Арт. MTG-2900
Sea Frogs EOS M5 Kit подводный бокс с портом на 22mm для Canon EOS M5 + 22mm
Временно нет в наличии

Sea Frogs EOS M5 Kit подводный бокс с портом на 22mm для Canon EOS M5 + 22mm. Подводный бокс для фотокамеры Canon EOS M6 со сменными портами с байонетом Type-2. Глубина погружения до 40 метров, датчик протечки, два оптических порта для внешних вспышек. Удобная эргономика поддерживает полный функционал камеры.

33 600 ₽
В корзину
Sea Frogs EOS M6 Kit подводный бокс с портом на 18-55mm для Canon EOS M6 + 18-55mm
Sea Frogs EOS M6 Kit подводный бокс с портом на 18-55mm для Canon EOS M6 + 18-55mm
Sea Frogs EOS M6 Kit подводный бокс с портом на 18-55mm для Canon EOS M6 + 18-55mm
Арт. MTG-2901
Sea Frogs EOS M6 Kit подводный бокс с портом на 18-55mm для Canon EOS M6 + 18-55mm
Временно нет в наличии

Sea Frogs EOS M6 Kit подводный бокс с портом на 18-55mm для Canon EOS M6 + 18-55mm. Подводный бокс для фотокамеры Canon EOS M6 со сменными портами с байонетом Type-2. Глубина погружения до 40 метров, датчик протечки, два оптических порта для внешних вспышек. Удобная эргономика поддерживает полный функционал камеры.

33 600 ₽
В корзину
Sea Frogs EOS M6 Kit подводный бокс с портом на 22mm для Canon EOS M6 + 22mm
Sea Frogs EOS M6 Kit подводный бокс с портом на 22mm для Canon EOS M6 + 22mm
Sea Frogs EOS M6 Kit подводный бокс с портом на 22mm для Canon EOS M6 + 22mm
Арт. MTG-2902
Sea Frogs EOS M6 Kit подводный бокс с портом на 22mm для Canon EOS M6 + 22mm
Временно нет в наличии

Sea Frogs EOS M6 Kit подводный бокс с портом на 22mm для Canon EOS M6 + 22mm. Подводный бокс для фотокамеры Canon EOS M6 со сменными портами с байонетом Type-2. Глубина погружения до 40 метров, датчик протечки, два оптических порта для внешних вспышек. Удобная эргономика поддерживает полный функционал камеры.

33 600 ₽
В корзину
Sea Frogs G1x III подводный бокс для Canon PowerShot G1x III
Sea Frogs G1x III подводный бокс для Canon PowerShot G1x III
Sea Frogs G1x III подводный бокс для Canon PowerShot G1x III
Арт. MTG-2903
Sea Frogs G1x III подводный бокс для Canon PowerShot G1x III
Временно нет в наличии

Sea Frogs G1x III подводный бокс для Canon PowerShot G1x III.  Подводный бокс (аквабокс) Seafrogs для цифрового фотоаппарата Canon Powershot G1x III. - глубина погружения 40 метров, при изготовлении использованы материалы - прочный поликарбонат, закаленное стекло, нержавеющая сталь. 

29 400 ₽
В корзину
Sea Frogs G7x III подводный бокс для Canon PowerShot G7x III
Sea Frogs G7x III подводный бокс для Canon PowerShot G7x III
Sea Frogs G7x III подводный бокс для Canon PowerShot G7x III
Арт. MTG-2904
Sea Frogs G7x III подводный бокс для Canon PowerShot G7x III
Временно нет в наличии

Sea Frogs G7x III подводный бокс для Canon PowerShot G7x III. Подводный бокс (аквабокс) для цифрового фотоаппарата Canon Powershot G7x III. - глубина погружения 40 метров, при изготовлении использованы материалы - прочный поликарбонат, закаленное стекло, нержавеющая сталь. К боксу предусмотрено подключение внешних подводных вспышек через оптоволоконный кабель, а также подсоединение насадок и фильтров с резьбой М67.

29 400 ₽
В корзину
Товары в архиве (51)
Бленда

Бленда для мониторов от 15 до 32 дюймов

Работай с цветом без бликов

Узнать больше
Флаги для предметной съемки

Флаги для предметной съемки

Wansen

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на обработку файлов cookie и других пользовательских данных и соглашаетесь с условиями их обработки. Заблокировать использование cookies сайтом можно в настройках браузера