Ударопрочные кейсы

Москва
Малая Семеновская 3с6
Сб-Вс : 11:00 - 18:00
Москва
Малая Семеновская 3с6
Ударопрочный кейс Peli 1040 желтый.
Ударопрочный герметичный кейс обеспечивает полную защиту оборудования и личных вещей от пыли, влаги и ударов. Класс влагозащищенности IP67. Габаритные размеры 165×98×44 мм. Вес - 0,3 кг.
SL Case 13516 ударопрочный кейс.
OffRoad ORT-D-312508 – пластиковый водонепроницаемый кейс с воздушным клапаном.
Кейс обеспечивает полную защиту различного оборудования от пыли, ударов при перевозке и хранении. Ложемент из пенополимера с насечками для более простого приспосабливания кейса под оборудование. Размер – 31х25х8 см.
OffRoad ORT-G120 (1210х230х100 мм) – кейс противоударный для оружия G120 обеспечивает полную защиту оружия от пыли и ударов при перевозке и хранении.
OffRoad ORT 3,3L – небольшой герметичный кейс. Изготовлен из высококачественного пластика АВС с классом защиты IP-67. Предназначен для защиты различного оборудования от пыли, влаги, ударов при перевозке и хранении. Оснащен специальным тефлоновым клапаном для выравнивания атмосферного давления. Кейс поставляется в комплекте с ложементом из вспененного полипропилена для формирования ячеек под требуемый размер прибора или оборудования. Объем 3,3 л.
Ударопрочный кейс Peli 1050 желтый.
Ударопрочный герметичный кейс обеспечивает полную защиту оборудования и личных вещей от пыли, влаги и ударов. Класс влагозащищенности IP67. Габаритные размеры 160×93×70 мм. Вес - 0,4 кг.
Ударопрочный кейс Peli 1050 черный.
Ударопрочный герметичный кейс обеспечивает полную защиту оборудования и личных вещей от пыли, влаги и ударов. Класс влагозащищенности IP67. Габаритные размеры 160×93×70 мм. Вес - 0,4 кг.
Пластиковый кейс OffRoad ORT-54.5L размер - 540х407х248 мм.
Кейс обеспечивает полную защиту различного оборудования от пыли, влаги, ударов при перевозке и хранении. Класс защиты IP67, имеется клапан выравнивания давления. Кейс с внутренним наполнителем (пенополимер с насечками). Размер - 540х407х248 мм. Объем - 54,5 л.
Пластиковый кейс OffRoad ORT-84.28L размер - 584х440х328 мм.
Кейс обеспечивает полную защиту различного оборудования от пыли, влаги, ударов при перевозке и хранении. Класс защиты IP67, имеется клапан выравнивания давления. Кейс с внутренним наполнителем (пенополимер с насечками). Размер - 584х440х328 мм. Объем - 84,28 л.
Кейс Калибр 1010, размер - 190х176х59 мм.
Кейс обеспечивает полную защиту различного оборудования от пыли, влаги, ударов при перевозке и хранении. Класс защиты IP67. Кейс с внутренним наполнителем (пенополимер с насечками). Размер - 190х176х59 мм.
Кейс Калибр 1030, размер - 217х181х152 мм.
Кейс обеспечивает полную защиту различного оборудования от пыли, влаги, ударов при перевозке и хранении. Класс защиты IP67. Кейс с внутренним наполнителем (пенополимер с насечками). Размер - 217х181х152 мм.
Кейс Калибр 120, размер - 1234х268х110 мм.
Кейс обеспечивает полную защиту различного оборудования от пыли, влаги, ударов при перевозке и хранении. Класс защиты IP67. Кейс с внутренним наполнителем (пенополимер с насечками). Размер - 1234х268х110 мм.
Кейс Калибр 3020, размер - 311х256х80 мм.
Кейс обеспечивает полную защиту различного оборудования от пыли, влаги, ударов при перевозке и хранении. Класс защиты IP67. Кейс с внутренним наполнителем (пенополимер с насечками). Размер - 311х256х80 мм.
Кейс Калибр 3070, размер - 410x339x204 мм.
Кейс обеспечивает полную защиту различного оборудования от пыли, влаги, ударов при перевозке и хранении. Класс защиты IP67. Кейс с внутренним наполнителем (пенополимер с насечками). Размер - 410x339x204 мм.
KUPO CX3815 жесткий кейс с наполнителем черный
Жесткий кейс разработан и изготовлен, чтобы обеспечить максимальную защиту оборудования во время транспортировки и хранения в неблагоприятных условиях. Модель 3815 имеет запатентованный замок, упроченные петли и углы, автоматический регулятор давления воздуха. Водонепроницаем. Соответствует нормативам для авиакомпаний для багажа, вносимого в качестве ручной клади. Сделан из композитного полипропилена по технологии литья под давлением, что предотвращает появление коррозии и обеспечивает защиту от пыли и ударопрочность.
SL Case 5924 ударопрочный кейс.
SL Case 9816 ударопрочный кейс.
KUPO CST2418 жесткий кейс с наполнителем черный с адаптером для стойки. Жесткий кейс разработан и изготовлен, чтобы обеспечить максимальную защиту оборудования во время транспортировки и хранения в неблагоприятных условиях. Модель 2418 имеет запатентованный замок, упроченные петли и углы, регулятор давления воздуха. Водонепроницаем.
Внутренний размер: 241х188х184 мм
Внешний размер: 300х248х212 мм
Вес: 1.7 кг
Wansen
Работай с цветом без бликов