Фильтр

Всего - 258 товаров

Цена
Бренд
Тип кейса
Цвет

Статьи

Ударопрочные кейсы


Камера фотографа — не только рабочий инструмент, со временем она становится его вторым «Я». А что, если фотоаппарат сломается от удара на середине маршрута? Необходимо позаботиться о сохранности дорогостоящего хрупкого фотооборудования, в том числе зеркал, вспышек и прочего. Отличное решение – ударопрочные кейсы. С ними ваша фототехника переживет походы, путешествия, поездку в багажнике или в самолете, экстремальные температуры, падения и погружения в воду.

Интернет-магазина Фотогора предлагает ударопрочные кейсы ведущих специализированных брендов. Все они проходят проверку и испытания при специальных условиях. Мы уверены в их надежности.

Наш ассортимент

  • Представлена широкая линейка товаров: в наличии удлиненные кейсы, тонкие небольшие модели для айпадов, карт памяти и мелких принадлежностей, классические кейсы различных размеров для фототехники.
  • Все изделия имеют класс защиты IP-67: обеспечивают защиту от пыли, влаги, ударов при перевозке и хранении, выдерживают температуру от -40 до 80С.
  • Кейсы изготовлены из высококачественного пластика АВС или облегченного HPX Они прочные и одновременно не слишком утяжеляют вашу ношу.
  • Многие модели оснащены клапаном выравнивания давления, выдвижными секциями, внутренним наполнителем для моделирования пространства (вы сможете зафиксировать камеру и прочее оборудование).

  • Все кейсы герметичны, оснащены мощными застежками и металлизированными проушинами для замков.

В наличии изделия на колесах и с выдвижной ручкой, по габаритам соответствующие ручной клади для самолета

Приобретая ударопрочный кейс у нас от надежного производителя, вы будете спокойны за свое оборудование. Вам не придется беспокоиться о его сохранности. Сосредоточьтесь на фотографии: творите, делайте уникальные снимки в необыкновенных местах!

Консультанты интернет-магазина Фотогора помогут определиться с выбором кейса с позиции активного пользователя.

Peli 1040 ударопрочный кейс желтый
Peli 1040 ударопрочный кейс желтый
Peli 1040 ударопрочный кейс желтый
Арт. DAN-3161
Peli 1040 ударопрочный кейс желтый
Наличие
Москва: в наличии 1-3 штЦентральный склад: в наличии 4-10 шт

Ударопрочный кейс Peli 1040 желтый.

Ударопрочный герметичный кейс обеспечивает полную защиту оборудования и личных вещей от пыли, влаги и ударов. Класс влагозащищенности IP67. Габаритные размеры 165×98×44 мм. Вес - 0,3 кг.

5 850 ₽
В корзину
SL Case 13516 ударопрочный кейс 135х40х16 см
SL Case 13516 ударопрочный кейс 135х40х16 см
SL Case 13516 ударопрочный кейс 135х40х16 см
Арт. MTG-0612
SL Case 13516 ударопрочный кейс 135х40х16 см
Наличие
Москва: в наличии 1-3 штЦентральный склад: более 10 шт

SL Case 13516 ударопрочный кейс.

Ударопрочный кейс изготовлен из ABS-пластика и полипропилена, обладает высокими прочностными характеристиками. Благодаря многочисленным ребрам жесткости, кейс позволяет выдерживать большие нагрузки и имеет дополнительную защиту от деформаций. Удары равномерно компенсируются, что сохраняет содержимое невредимым. Кроме того, кейс оснащен мощными застежками и удобными ручками для переноски. Имеет колеса. 

Размеры внешние 1350х400х160 мм, внутренние 1285х345х125 мм, объем 55 л.
22 820 ₽
В корзину
OffRoad ORT-D-312508 пластиковый брызгозащищенный кейс 310х250х80 мм.
OffRoad ORT-D-312508 пластиковый брызгозащищенный кейс 310х250х80 мм.
Арт. NVF-6317
OffRoad ORT-D-312508 пластиковый брызгозащищенный кейс 310х250х80 мм.
Наличие
Москва: в наличии 1-3 штЦентральный склад: более 10 шт

OffRoad ORT-D-312508 – пластиковый водонепроницаемый кейс с воздушным клапаном.

Кейс обеспечивает полную защиту различного оборудования от пыли, ударов при перевозке и хранении. Ложемент из пенополимера с насечками для более простого приспосабливания кейса под оборудование. Размер – 31х25х8 см.

2 120 ₽
В корзину
OffRoad ORT-G120 пластиковый противоударный кейс 121х23х10 см
OffRoad ORT-G120 пластиковый противоударный кейс 121х23х10 см
OffRoad ORT-G120 пластиковый противоударный кейс 121х23х10 см
Арт. NVF-6318
OffRoad ORT-G120 пластиковый противоударный кейс 121х23х10 см
Наличие
Москва: в наличии 1-3 штЦентральный склад: более 10 шт

OffRoad ORT-G120 (1210х230х100 мм) – кейс противоударный для оружия G120 обеспечивает полную защиту оружия от пыли и ударов при перевозке и хранении.

5 110 ₽
В корзину
OffRoad ORT 3.3L пластиковый водонепроницаемый кейс с воздушным клапаном 224х162х96 мм
Арт. OLE-1035
OffRoad ORT 3.3L пластиковый водонепроницаемый кейс с воздушным клапаном 224х162х96 мм
Наличие
Москва: в наличии 1-3 штЦентральный склад: более 10 шт

OffRoad ORT 3,3L – небольшой герметичный кейс. Изготовлен из высококачественного пластика АВС с классом защиты IP-67. Предназначен для защиты различного оборудования от пыли, влаги, ударов при перевозке и хранении. Оснащен специальным тефлоновым клапаном для выравнивания атмосферного давления. Кейс поставляется в комплекте с ложементом из вспененного полипропилена для формирования ячеек под требуемый размер прибора или оборудования. Объем 3,3 л.

2 900 ₽
В корзину
Peli 1050 ударопрочный кейс желтый
Peli 1050 ударопрочный кейс желтый
Peli 1050 ударопрочный кейс желтый
Арт. DAN-3163
Peli 1050 ударопрочный кейс желтый
Наличие
Москва: в наличии 1-3 штЦентральный склад: в наличии 4-10 шт

Ударопрочный кейс Peli 1050 желтый.

Ударопрочный герметичный кейс обеспечивает полную защиту оборудования и личных вещей от пыли, влаги и ударов. Класс влагозащищенности IP67. Габаритные размеры 160×93×70 мм. Вес - 0,4 кг.

6 150 ₽
В корзину
Peli 1050 ударопрочный кейс для камеры и аксессуаров черный
Peli 1050 ударопрочный кейс для камеры и аксессуаров черный
Peli 1050 ударопрочный кейс для камеры и аксессуаров черный
Арт. DAN-3162
Peli 1050 ударопрочный кейс для камеры и аксессуаров черный
Наличие
Москва: в наличии 1-3 штЦентральный склад: в наличии 4-10 шт

Ударопрочный кейс Peli 1050 черный.

Ударопрочный герметичный кейс обеспечивает полную защиту оборудования и личных вещей от пыли, влаги и ударов. Класс влагозащищенности IP67. Габаритные размеры 160×93×70 мм. Вес - 0,4 кг.

6 950 ₽
В корзину
OffRoad ORT-54.5L пластиковый кейс с колесиками и с пылевлагозащитой IP67 540х407х248 мм
OffRoad ORT-54.5L пластиковый кейс с колесиками и с пылевлагозащитой IP67 540х407х248 мм
OffRoad ORT-54.5L пластиковый кейс с колесиками и с пылевлагозащитой IP67 540х407х248 мм
Арт. DAN-3516
OffRoad ORT-54.5L пластиковый кейс с колесиками и с пылевлагозащитой IP67 540х407х248 мм
Наличие
Москва: в наличии 1-3 штЦентральный склад: более 10 шт

Пластиковый кейс OffRoad ORT-54.5L размер - 540х407х248 мм.

Кейс обеспечивает полную защиту различного оборудования от пыли, влаги, ударов при перевозке и хранении. Класс защиты IP67, имеется клапан выравнивания давления. Кейс с внутренним наполнителем (пенополимер с насечками). Размер - 540х407х248 мм. Объем - 54,5 л.

31 860 ₽
В корзину
OffRoad ORT-84.28L пластиковый кейс с колесиками и с пылевлагозащитой IP67 584х440х328 мм
OffRoad ORT-84.28L пластиковый кейс с колесиками и с пылевлагозащитой IP67 584х440х328 мм
OffRoad ORT-84.28L пластиковый кейс с колесиками и с пылевлагозащитой IP67 584х440х328 мм
Арт. DAN-3517
OffRoad ORT-84.28L пластиковый кейс с колесиками и с пылевлагозащитой IP67 584х440х328 мм
Наличие
Москва: в наличии 1-3 штЦентральный склад: более 10 шт

Пластиковый кейс OffRoad ORT-84.28L размер - 584х440х328 мм.

Кейс обеспечивает полную защиту различного оборудования от пыли, влаги, ударов при перевозке и хранении. Класс защиты IP67, имеется клапан выравнивания давления. Кейс с внутренним наполнителем (пенополимер с насечками). Размер - 584х440х328 мм. Объем - 84,28 л.

43 670 ₽
В корзину
Калибр 1010 кейс с поропластом внут 167х132х45 внеш 190х176х59
Калибр 1010 кейс с поропластом внут 167х132х45 внеш 190х176х59
Калибр 1010 кейс с поропластом внут 167х132х45 внеш 190х176х59
Арт. DAN-6788
Калибр 1010 кейс с поропластом внут 167х132х45 внеш 190х176х59
Наличие
Москва: в наличии 1-3 штЦентральный склад: в наличии 1-3 шт

Кейс Калибр 1010, размер - 190х176х59 мм.

Кейс обеспечивает полную защиту различного оборудования от пыли, влаги, ударов при перевозке и хранении. Класс защиты IP67. Кейс с внутренним наполнителем (пенополимер с насечками). Размер - 190х176х59 мм.

Цена по запросу
В корзину
Калибр 1030 кейс с поропластом внут 181х115х134 внеш 217х181х152
Калибр 1030 кейс с поропластом внут 181х115х134 внеш 217х181х152
Арт. DAN-6790
Калибр 1030 кейс с поропластом внут 181х115х134 внеш 217х181х152
Наличие
Москва: в наличии 1-3 штЦентральный склад: в наличии 1-3 шт

Кейс Калибр 1030, размер - 217х181х152 мм.

Кейс обеспечивает полную защиту различного оборудования от пыли, влаги, ударов при перевозке и хранении. Класс защиты IP67. Кейс с внутренним наполнителем (пенополимер с насечками). Размер - 217х181х152 мм.

Цена по запросу
В корзину
Калибр 120 кофр с поропластом внут 1211х187х102 внеш 1234х268х110
Калибр 120 кофр с поропластом внут 1211х187х102 внеш 1234х268х110
Калибр 120 кофр с поропластом внут 1211х187х102 внеш 1234х268х110
Арт. DAN-6831
Калибр 120 кофр с поропластом внут 1211х187х102 внеш 1234х268х110
Наличие
Москва: в наличии 1-3 штЦентральный склад: в наличии 1-3 шт

Кейс Калибр 120, размер - 1234х268х110 мм.

Кейс обеспечивает полную защиту различного оборудования от пыли, влаги, ударов при перевозке и хранении. Класс защиты IP67. Кейс с внутренним наполнителем (пенополимер с насечками). Размер - 1234х268х110 мм.

Цена по запросу
В корзину
Калибр 3020 кофр с поропластом внут 295х186х65 внеш 311х256х80
Калибр 3020 кофр с поропластом внут 295х186х65 внеш 311х256х80
Калибр 3020 кофр с поропластом внут 295х186х65 внеш 311х256х80
Арт. DAN-6833
Калибр 3020 кофр с поропластом внут 295х186х65 внеш 311х256х80
Наличие
Москва: в наличии 1-3 штЦентральный склад: в наличии 1-3 шт

Кейс Калибр 3020, размер - 311х256х80 мм.

Кейс обеспечивает полную защиту различного оборудования от пыли, влаги, ударов при перевозке и хранении. Класс защиты IP67. Кейс с внутренним наполнителем (пенополимер с насечками). Размер - 311х256х80 мм.

Цена по запросу
В корзину
Калибр 3070 кейс с поропластом внут 373х265х179 внеш 410х339х204
Калибр 3070 кейс с поропластом внут 373х265х179 внеш 410х339х204
Калибр 3070 кейс с поропластом внут 373х265х179 внеш 410х339х204
Арт. DAN-6802
Калибр 3070 кейс с поропластом внут 373х265х179 внеш 410х339х204
Наличие
Москва: в наличии 1-3 штСанкт-Петербург: в наличии 1-3 штЦентральный склад: в наличии 1-3 шт

Кейс Калибр 3070, размер - 410x339x204 мм.

Кейс обеспечивает полную защиту различного оборудования от пыли, влаги, ударов при перевозке и хранении. Класс защиты IP67. Кейс с внутренним наполнителем (пенополимер с насечками). Размер - 410x339x204 мм.

Цена по запросу
В корзину
Kupo CX3815 жесткий кейс с наполнителем черный
Арт. OLE-1497
Kupo CX3815 жесткий кейс с наполнителем черный
Наличие
Москва: в наличии 1-3 штЦентральный склад: в наличии 1-3 шт

KUPO CX3815 жесткий кейс с наполнителем черный

Жесткий кейс разработан и изготовлен, чтобы обеспечить максимальную защиту оборудования во время транспортировки и хранения в неблагоприятных условиях. Модель 3815  имеет запатентованный замок, упроченные петли и углы, автоматический регулятор давления воздуха. Водонепроницаем. Соответствует нормативам для авиакомпаний для багажа, вносимого в качестве ручной клади. Сделан из композитного полипропилена по технологии литья под давлением, что предотвращает появление коррозии и обеспечивает защиту от пыли и ударопрочность.

24 270 ₽
В корзину
SL Case 5924 ударопрочный кейс 59х44х24 см
SL Case 5924 ударопрочный кейс 59х44х24 см
SL Case 5924 ударопрочный кейс 59х44х24 см
Арт. MTG-0610
SL Case 5924 ударопрочный кейс 59х44х24 см
Наличие
Москва: в наличии 1-3 штЦентральный склад: в наличии 4-10 шт

SL Case 5924 ударопрочный кейс.

Ударопрочный кейс изготовлен из ABS-пластика и полипропилена, обладает высокими прочностными характеристиками. Благодаря многочисленным ребрам жесткости, кейс позволяет выдерживать большие нагрузки и имеет дополнительную защиту от деформаций. Удары равномерно компенсируются, что сохраняет содержимое невредимым. Кроме того, кейс оснащен мощными застежками и удобными ручками для переноски. 

Размеры внешние 590х440х240 мм, внутренние 535х375х190 мм, объем 38 л.
11 940 ₽
В корзину
SL Case 9816 ударопрочный кейс 98х41х16 см
SL Case 9816 ударопрочный кейс 98х41х16 см
SL Case 9816 ударопрочный кейс 98х41х16 см
Арт. MTG-0611
SL Case 9816 ударопрочный кейс 98х41х16 см
Наличие
Москва: в наличии 1-3 штЦентральный склад: более 10 шт

SL Case 9816 ударопрочный кейс.

Ударопрочный кейс изготовлен из ABS-пластика и полипропилена, обладает высокими прочностными характеристиками. Благодаря многочисленным ребрам жесткости, кейс позволяет выдерживать большие нагрузки и имеет дополнительную защиту от деформаций. Удары равномерно компенсируются, что сохраняет содержимое невредимым. Кроме того, кейс оснащен мощными застежками и удобными ручками для переноски. Имеет колеса. 

Размеры внешние 980х410х160 мм, внутренние 910х340х125 мм, объем 38 л.
15 240 ₽
В корзину
Kupo CST2418 жесткий кейс с наполнителем черный с адаптером для стойки
Kupo CST2418 жесткий кейс с наполнителем черный с адаптером для стойки
Kupo CST2418 жесткий кейс с наполнителем черный с адаптером для стойки
Арт. MTG-1882
Kupo CST2418 жесткий кейс с наполнителем черный с адаптером для стойки
Наличие
Москва: в наличии 1-3 штЦентральный склад: в наличии 4-10 шт

KUPO CST2418 жесткий кейс с наполнителем черный с адаптером для стойки. Жесткий кейс разработан и изготовлен, чтобы обеспечить максимальную защиту оборудования во время транспортировки и хранения в неблагоприятных условиях. Модель 2418 имеет запатентованный замок, упроченные петли и углы, регулятор давления воздуха. Водонепроницаем.

Внутренний размер: 241х188х184 мм
Внешний размер: 300х248х212 мм
Вес: 1.7 кг

17 640 ₽
В корзину
Товары в архиве (147)
Флаги для предметной съемки

Флаги для предметной съемки

Wansen

Узнать больше
Бленда

Бленда для мониторов от 15 до 32 дюймов

Работай с цветом без бликов

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на обработку файлов cookie и других пользовательских данных и соглашаетесь с условиями их обработки. Заблокировать использование cookies сайтом можно в настройках браузера