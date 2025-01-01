

Камера фотографа — не только рабочий инструмент, со временем она становится его вторым «Я». А что, если фотоаппарат сломается от удара на середине маршрута? Необходимо позаботиться о сохранности дорогостоящего хрупкого фотооборудования, в том числе зеркал, вспышек и прочего. Отличное решение – ударопрочные кейсы. С ними ваша фототехника переживет походы, путешествия, поездку в багажнике или в самолете, экстремальные температуры, падения и погружения в воду.

Интернет-магазина Фотогора предлагает ударопрочные кейсы ведущих специализированных брендов. Все они проходят проверку и испытания при специальных условиях. Мы уверены в их надежности.



Наш ассортимент

Представлена широкая линейка товаров: в наличии удлиненные кейсы, тонкие небольшие модели для айпадов, карт памяти и мелких принадлежностей, классические кейсы различных размеров для фототехники.

Все изделия имеют класс защиты IP-67: обеспечивают защиту от пыли, влаги, ударов при перевозке и хранении, выдерживают температуру от -40 до 80С.

Кейсы изготовлены из высококачественного пластика АВС или облегченного HPX Они прочные и одновременно не слишком утяжеляют вашу ношу.

Многие модели оснащены клапаном выравнивания давления, выдвижными секциями, внутренним наполнителем для моделирования пространства (вы сможете зафиксировать камеру и прочее оборудование).

Все кейсы герметичны, оснащены мощными застежками и металлизированными проушинами для замков.

В наличии изделия на колесах и с выдвижной ручкой, по габаритам соответствующие ручной клади для самолета

Приобретая ударопрочный кейс у нас от надежного производителя, вы будете спокойны за свое оборудование. Вам не придется беспокоиться о его сохранности. Сосредоточьтесь на фотографии: творите, делайте уникальные снимки в необыкновенных местах!

Консультанты интернет-магазина Фотогора помогут определиться с выбором кейса с позиции активного пользователя.