Штативы для телефонов и экшен-камер

Москва
Малая Семеновская 3с6
Сб-Вс : 11:00 - 18:00
Москва
Малая Семеновская 3с6
Fotokvant TM-01 Black – мини-штатив на гибких ножках для смартфона Samsung, Huawei, Xiaomi, Lenovo.
Легкий штатив с универсальным держателем для установки смартфона шириной 55–85 мм. Держатель имеет винт 1/4'', который расположен у основания. Три гибкие ножки позволяют поставить смартфон на стол или закрепить на трубе, ручке двери или любой другой поверхности. Длина ножек - 13 см, высота вместе с головкой для крепления - 18 см. Вес - 67 гр. Максимальная нагрузка - 300 гр. Цвет - черный.
Штатив-трансформер Fotokvant TM-CL01 для телефона, настольный. Штатив-трансформер с держателем для смартфона. Изготовлен из пластика. Цвет - черный.
Fotokvant TM-01 Blue – мини-штатив на гибких ножках для смартфона Samsung, Huawei, Xiaomi, Lenovo.
Легкий штатив с универсальным держатель для установки смартфона шириной 55–85 мм. Держатель имеет винт 1/4'', который расположен у основания. Три гибкие ножки позволяют поставить смартфон на стол или закрепить на трубе, ручке двери или любой другой поверхности. Длина ножек - 13 см, высота вместе с головкой до крепления - 18 см. Вес – 67 гр. Максимальная нагрузка – 300 гр. Цвет – синий.
Fotokvant TM-04B black - настольный штатив. Цвет - черный.
Мини-штатив с шаровой головой (черный) для установки DSLR или видеокамеры весом до 2,5 кг. Рабочая высота - 16 см. Имеет крепление на голове - 1/4 дюйма.
Мини-штатив QZSD ZP100.
Компактный штатив для смартфона - держатель, портативный штатив и селфи-палка 3 в 1. Держатель для смартфона в комплекте. Пульт управления Bluetooth. Цвет - черный.
П-Фото 3366 черный штатив 157 см с креплением для смартфона. Универсальный штатив, который послужит надежным дополнением к вашей камере, обеспечит удобство съемки и более качественные фотографии или видео. Подходит для камер, вес которых не превышает 1,5 кг. Площадка съемная. В комплекте держатель телефона.
Fotokvant TM-01 – мини-штатив на гибких ножках для смартфона Samsung, Huawei, Xiaomi, Lenovo.
Легкий штатив с универсальным держатель для установки смартфона шириной 55–85 мм. Держатель имеет винт 1/4'', который расположен у основания. Три гибкие ножки позволяют поставить смартфон на стол или закрепить на трубе, ручке двери или любой другой поверхности. Длина ножек - 13 см, высота вместе с головкой до крепления - 18 см. Вес – 67 гр. Максимальная нагрузка – 300 гр. Цвет – красный.
Fotokvant NVF-9003 – штатив с держателем для смартфона и планшета.
Трехсекционный алюминиевый штатив с зажимами-клипсами на ножках и с мягким чехлом для переноски в комплекте. Оснащен шаровой головой, держателем для смартфона и планшета. Выдерживает нагрузку весом до 2,5 килограмм.
Настольный штатив Fotokvant TM-05 с шаровой головой.
Настольный мини-штатив для легкого оборудования. Рабочая высота от 14 до 20 см. Максимальная нагрузка - 300 г. Монтажное соединение резьба 1/4 дюйма. Для установки смартфона на штатив, рекомендуется использовать Fotokvant SM-CL1. Вес - 50 грамм.
Настольный штатив Godox MT01 для оборудования с максимальным весом 2,5 кг.
Штатив предназначен для установки небольших фото- и видеокамер, видеосвета или вспышек при помощи стандартного крепления 1/4". Имеет пять степеней выдвижения ног.
Штатив gorillapod Fotokvant TM-07, высота - 16 см.
Настольный штатив с гибкими шаровыми ножками. Модель рассчитана для применения со смартфонами, экшн-камерами, легкими фото- и видеокамерами. Максимальная рабочая высота - 16 см, минимальная - 7 см. Вес - 150 грамм.
Штатив для телефона QZSD Q111 с держателем для планшета SM-CL6.
Универсальный штатив, который послужит надежным дополнением к вашей камере или планшету, обеспечит удобство съемки и более качественные фотографии или видео. Подходит для камер, вес которых не превышает 3 кг.
Штатив для телефона QZSD Q111 с держателем черного цвета.
Универсальный штатив, который послужит надежным дополнением к вашей камере или смартфону, обеспечит удобство съемки и более качественные фотографии или видео. Подходит для камер, вес которых не превышает 3 кг.
Настольный штатив Fotokvant TM-04B с держателем для смартфона SM-CL3.
Мини-штатив с шаровой головой (черный) для установки DSLR, видеокамеры или смартфона. Максимальная нагрузка до 2,5 кг. Рабочая высота - 16 см. Имеет крепление на голове - 1/4 дюйма.
Видеоштатив LifePOD VL150 предназначен для использования с легкой цифровой DLSR-камерой, смартфоном или экшен-камерой GoPro. Телескопическая четырехсекционная тренога с выдвижной центральной колонной позволяют установить камеру для съемки на высоту до 150 см. 2D видеоголовка с быстросъемной площадкой обеспечивает простую установку съемочного оборудования и проведения панорамирование. Штатив отлично подходит для мобильных съемок видеороликов, интервью, записей для блога как в небольшой студии, так и на улице.
Manfrotto MKPIXICLAMP-PLUS комплект штатив с держателем для смартфона.
Комплект из компактного штатива и держателя для смартфона. Штатив с шаровой головой выдерживает нагрузку до 1 кг, максимальная высота 14,7 см. Держатель совместим с смартфонами шириной 63-83 мм и выдерживает нагрузку до 1 кг. Оснащен откидным кронштейном, позводяющим использовать его самостоятельно без штатива.
Fotokvant LS-2102+SM-CL15 штатив-стойка 210 см с креплением для смартфона. Комплект для установки телефона на стойку. Состоит из Fotokvant LS-2102 стойка легкая 210 см нагрузка до 5 кг и Fotokvant SM-CL15 держатель для смартфона.
GreenBean i3 Pod Mini для 4/4s – кронштейн-адаптер с мини-штативом, который крепится к iPhone 4/4S и позволяет расположить его вертикально или горизонтально.
Адаптер можно использовать как отдельно, так и установив на мини-штатив из комплекта поставки или на любой другой. Кроме того, он достаточно компактный, чтобы поместиться в кармане и быть всегда под рукой. Вес - 80 грамм.
Wansen
Работай с цветом без бликов