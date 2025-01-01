Штативы для телефонов и экшен-камер

На сайте Фотогора вы можете купить штатив для телефона — в Москве, где у нас есть масштабный выставочный зал и работает курьерская служба, или с доставкой в любой регион России.

В продаже представлены универсальные крепления для портативных гаджетов и камер весом до трех килограммов. Консультанты интернет-магазина подберут хороший, удобный держатель с приемлемой ценой и подробно расскажут о преимуществах выбора. Задать вопрос о покупке или свойствах товаров можно, написав в наш онлайн-чат.

Виды держателей для мобильной техники

Штатив для телефона может быть совместимым только со смартфоном или универсально подходить для компактной техники, включая планшеты и различные фотоаппараты. Во втором случае в аксессуаре предусматривают специальное крепление или растягивающийся зажим.

Чтобы не только делать «прямые» селфи, но и снимать панорамы, массовые события, стоит приобрести модель с вращающейся на 360 градусов опорой.

Моноподы, штативы и треноги, представленные в нашем каталоге:

• обеспечат удобство съемки — благодаря стабилизации фото и видео будут качественнее, аксессуары из пластика весят немного и не будут обременительны;

• расширят профессиональные возможности — у нас большой выбор моделей с регулируемыми ножками, раскладной конструкцией, что позволит использовать штатив в помещении и на улице;

• позволят дополнительно стабилизировать камеру — для этого подходят модели с центральной блокирующейся распоркой.

На сайте вы найдете штатив для смартфона в комплекте с чехлом, держателем для разных смартфонов (включая iPhone разных поколений). Большинство моделей изготовлены из ABS-пластика и алюминия. Они легкие, но прочные, поэтому держатели прослужат долго. Алюминиевые части анодированы и невосприимчивы к атмосферным опасностям.

