Штативы для телефонов и экшен-камер

На сайте Фотогора вы можете купить штатив для телефона — в Москве, где у нас есть масштабный выставочный зал и работает курьерская служба, или с доставкой в любой регион России.

штативы для смартфонов

В продаже представлены универсальные крепления для портативных гаджетов и камер весом до трех килограммов. Консультанты интернет-магазина подберут хороший, удобный держатель с приемлемой ценой и подробно расскажут о преимуществах выбора. Задать вопрос о покупке или свойствах товаров можно, написав в наш онлайн-чат.

Виды держателей для мобильной техники

Штатив для телефона может быть совместимым только со смартфоном или универсально подходить для компактной техники, включая планшеты и различные фотоаппараты. Во втором случае в аксессуаре предусматривают специальное крепление или растягивающийся зажим.

Чтобы не только делать «прямые» селфи, но и снимать панорамы, массовые события, стоит приобрести модель с вращающейся на 360 градусов опорой.

Моноподы, штативы и треноги, представленные в нашем каталоге:

• обеспечат удобство съемки — благодаря стабилизации фото и видео будут качественнее, аксессуары из пластика весят немного и не будут обременительны;
• расширят профессиональные возможности — у нас большой выбор моделей с регулируемыми ножками, раскладной конструкцией, что позволит использовать штатив в помещении и на улице;
• позволят дополнительно стабилизировать камеру — для этого подходят модели с центральной блокирующейся распоркой.

штатив для смартфона

На сайте вы найдете штатив для смартфона в комплекте с чехлом, держателем для разных смартфонов (включая iPhone разных поколений). Большинство моделей изготовлены из ABS-пластика и алюминия. Они легкие, но прочные, поэтому держатели прослужат долго. Алюминиевые части анодированы и невосприимчивы к атмосферным опасностям.

Fotokvant TM-01 Black мини-штатив на гибких ножках для смартфона Samsung/Xiaomi/Apple черный
Fotokvant TM-01 Black мини-штатив на гибких ножках для смартфона Samsung/Xiaomi/Apple черный
Fotokvant TM-01 Black мини-штатив на гибких ножках для смартфона Samsung/Xiaomi/Apple черный
Арт. NVF-8985
Fotokvant TM-01 Black мини-штатив на гибких ножках для смартфона Samsung/Xiaomi/Apple черный
Наличие
Москва: более 10 штЦентральный склад: более 10 шт
Fotokvant TM-01 Black – мини-штатив на гибких ножках для смартфона Samsung, Huawei, Xiaomi, Lenovo.

Легкий штатив с универсальным держателем для установки смартфона шириной 55–85 мм. Держатель имеет винт 1/4'', который расположен у основания. Три гибкие ножки позволяют поставить смартфон на стол или закрепить на трубе, ручке двери или любой другой поверхности. Длина ножек - 13 см, высота вместе с головкой для крепления - 18 см. Вес - 67 гр. Максимальная нагрузка - 300 гр. Цвет - черный.


Fotokvant TM-CL01 штатив-трансформер для телефона настольный
Fotokvant TM-CL01 штатив-трансформер для телефона настольный
Fotokvant TM-CL01 штатив-трансформер для телефона настольный
Арт. DAN-3282
Fotokvant TM-CL01 штатив-трансформер для телефона настольный
Наличие
Москва: более 10 штЦентральный склад: более 10 шт
Штатив-трансформер Fotokvant TM-CL01 для телефона, настольный. Штатив-трансформер с держателем для смартфона. Изготовлен из пластика. Цвет - черный.  

Fotokvant TM-01 Blue мини-штатив на гибких ножках для смартфона Samsung/Xiaomi/Apple синий
Fotokvant TM-01 Blue мини-штатив на гибких ножках для смартфона Samsung/Xiaomi/Apple синий
Fotokvant TM-01 Blue мини-штатив на гибких ножках для смартфона Samsung/Xiaomi/Apple синий
Арт. NVF-8984
Fotokvant TM-01 Blue мини-штатив на гибких ножках для смартфона Samsung/Xiaomi/Apple синий
Наличие
Москва: в наличии 1-3 шт

Fotokvant TM-01 Blue – мини-штатив на гибких ножках для смартфона Samsung, Huawei, Xiaomi, Lenovo.

Легкий штатив с универсальным держатель для установки смартфона шириной 55–85 мм. Держатель имеет винт 1/4'', который расположен у основания. Три гибкие ножки позволяют поставить смартфон на стол или закрепить на трубе, ручке двери или любой другой поверхности. Длина ножек - 13 см, высота вместе с головкой до крепления - 18 см. Вес – 67 гр. Максимальная нагрузка – 300 гр. Цвет – синий.

220 ₽
В корзину
Fotokvant TM-04B black настольный штатив черный
Fotokvant TM-04B black настольный штатив черный
Fotokvant TM-04B black настольный штатив черный
Арт. DAN-1607
Fotokvant TM-04B black настольный штатив черный
Наличие
Москва: в наличии 4-10 штСанкт-Петербург: в наличии 1-3 штЦентральный склад: более 10 шт

Fotokvant TM-04B black - настольный штатив. Цвет - черный.

Мини-штатив с шаровой головой (черный) для установки DSLR или видеокамеры весом до 2,5 кг. Рабочая высота - 16 см. Имеет крепление на голове - 1/4 дюйма.


950 ₽
В корзину
QZSD ZP100 мини штатив 39-134 см с креплением для телефона
QZSD ZP100 мини штатив 39-134 см с креплением для телефона
QZSD ZP100 мини штатив 39-134 см с креплением для телефона
Арт. DAN-5905
QZSD ZP100 мини штатив 39-134 см с креплением для телефона
Наличие
Москва: в наличии 4-10 штЦентральный склад: более 10 шт

Мини-штатив QZSD ZP100.

Компактный штатив для смартфона - держатель, портативный штатив и селфи-палка 3 в 1. Держатель для смартфона в комплекте. Пульт управления Bluetooth. Цвет - черный.

1 520 ₽
В корзину
П-Фото 3366 черный штатив 157 см с креплением для смартфона
П-Фото 3366 черный штатив 157 см с креплением для смартфона
П-Фото 3366 черный штатив 157 см с креплением для смартфона
Арт. MTG-2535
П-Фото 3366 черный штатив 157 см с креплением для смартфона
Наличие
Москва: в наличии 4-10 штЦентральный склад: более 10 шт

П-Фото 3366 черный штатив 157 см с креплением для смартфона. Универсальный штатив, который послужит надежным дополнением к вашей камере, обеспечит удобство съемки и более качественные фотографии или видео. Подходит для камер, вес которых не превышает 1,5 кг. Площадка съемная. В комплекте держатель телефона. 

1 300 ₽
В корзину
Fotokvant TM-01 Red мини-штатив на гибких ножках для смартфона Samsung/Xiaomi/Apple красный
Fotokvant TM-01 Red мини-штатив на гибких ножках для смартфона Samsung/Xiaomi/Apple красный
Fotokvant TM-01 Red мини-штатив на гибких ножках для смартфона Samsung/Xiaomi/Apple красный
Арт. NVF-8983
Fotokvant TM-01 Red мини-штатив на гибких ножках для смартфона Samsung/Xiaomi/Apple красный
Наличие
Москва: более 10 штЦентральный склад: более 10 шт

Fotokvant TM-01 – мини-штатив на гибких ножках для смартфона Samsung, Huawei, Xiaomi, Lenovo.

Легкий штатив с универсальным держатель для установки смартфона шириной 55–85 мм. Держатель имеет винт 1/4'', который расположен у основания. Три гибкие ножки позволяют поставить смартфон на стол или закрепить на трубе, ручке двери или любой другой поверхности. Длина ножек - 13 см, высота вместе с головкой до крепления - 18 см. Вес – 67 гр. Максимальная нагрузка – 300 гр. Цвет – красный.


220 ₽
В корзину
Fotokvant TM-12 штатив с держателем для смартфона
Fotokvant TM-12 штатив с держателем для смартфона
Fotokvant TM-12 штатив с держателем для смартфона
Арт. NVF-9003
Fotokvant TM-12 штатив с держателем для смартфона
Наличие
Москва: в наличии 1-3 штСанкт-Петербург: в наличии 1-3 шт

Fotokvant NVF-9003 – штатив с держателем для смартфона и планшета.

Трехсекционный алюминиевый штатив с зажимами-клипсами на ножках и с мягким чехлом для переноски в комплекте. Оснащен шаровой головой, держателем для смартфона и планшета. Выдерживает нагрузку весом до 2,5 килограмм.

1 460 ₽
В корзину
Fotokvant TM-05 настольный мини-штатив с шаровой головой
Fotokvant TM-05 настольный мини-штатив с шаровой головой
Fotokvant TM-05 настольный мини-штатив с шаровой головой
Арт. DAN-1592
Fotokvant TM-05 настольный мини-штатив с шаровой головой
Наличие
Москва: в наличии 1-3 шт

Настольный штатив Fotokvant TM-05 с шаровой головой.

Настольный мини-штатив для легкого оборудования. Рабочая высота от 14 до 20 см. Максимальная нагрузка - 300 г. Монтажное соединение резьба 1/4 дюйма. Для установки смартфона на штатив, рекомендуется использовать Fotokvant SM-CL1. Вес - 50 грамм.

250 ₽
В корзину
Godox MT01 настольный штатив
Godox MT01 настольный штатив
Godox MT01 настольный штатив
Арт. DAN-1706
Godox MT01 настольный штатив
Наличие
Москва: в наличии 1-3 штЦентральный склад: в наличии 1-3 шт
Настольный штатив Godox MT01 для оборудования с максимальным весом 2,5 кг.

Штатив предназначен для установки небольших фото- и видеокамер, видеосвета или вспышек при помощи стандартного крепления 1/4". Имеет пять степеней выдвижения ног.

Fotokvant TM-07 штатив Gorillapod 16 см
Fotokvant TM-07 штатив Gorillapod 16 см
Fotokvant TM-07 штатив Gorillapod 16 см
Арт. DAN-2431
Fotokvant TM-07 штатив Gorillapod 16 см
Наличие
Москва: в наличии 1-3 штСанкт-Петербург: в наличии 1-3 шт

Штатив gorillapod Fotokvant TM-07, высота - 16 см.

Настольный штатив с гибкими шаровыми ножками. Модель рассчитана для применения со смартфонами, экшн-камерами, легкими фото- и видеокамерами. Максимальная рабочая высота - 16 см, минимальная - 7 см. Вес - 150 грамм.

410 ₽
В корзину
QZSD Q111+SM-CL6 штатив для смартфона с держателем для планшета
QZSD Q111+SM-CL6 штатив для смартфона с держателем для планшета
QZSD Q111+SM-CL6 штатив для смартфона с держателем для планшета
Арт. DAN-3043
QZSD Q111+SM-CL6 штатив для смартфона с держателем для планшета
Наличие
Москва: в наличии 4-10 штЦентральный склад: более 10 шт

Штатив для телефона QZSD Q111 с держателем для планшета SM-CL6.

Универсальный штатив, который послужит надежным дополнением к вашей камере или планшету, обеспечит удобство съемки и более качественные фотографии или видео. Подходит для камер, вес которых не превышает 3 кг.

4 150 ₽
В корзину
QZSD Q111+SM-CL1 штатив для телефона с держателем черного цвета.
QZSD Q111+SM-CL1 штатив для телефона с держателем черного цвета.
QZSD Q111+SM-CL1 штатив для телефона с держателем черного цвета.
Арт. DAN-3041
QZSD Q111+SM-CL1 штатив для телефона с держателем черного цвета.
Наличие
Москва: в наличии 4-10 штЦентральный склад: более 10 шт

Штатив для телефона QZSD Q111 с держателем черного цвета.

Универсальный штатив, который послужит надежным дополнением к вашей камере или смартфону, обеспечит удобство съемки и более качественные фотографии или видео. Подходит для камер, вес которых не превышает 3 кг.

3 400 ₽
В корзину
Fotokvant TM-04B+SM-CL3 настольный штатив с держателем для смартфона
Fotokvant TM-04B+SM-CL3 настольный штатив с держателем для смартфона
Арт. DAN-3042
Fotokvant TM-04B+SM-CL3 настольный штатив с держателем для смартфона
Наличие
Москва: в наличии 4-10 штЦентральный склад: более 10 шт

Настольный штатив Fotokvant TM-04B с держателем для смартфона SM-CL3.

Мини-штатив с шаровой головой (черный) для установки DSLR, видеокамеры или смартфона. Максимальная нагрузка до 2,5 кг. Рабочая высота - 16 см. Имеет крепление на голове - 1/4 дюйма.

1 180 ₽
В корзину
Falcon Eyes LifePOD VT150 видеоштатив
Falcon Eyes LifePOD VT150 видеоштатив
Falcon Eyes LifePOD VT150 видеоштатив
Арт. DAN-9571
Falcon Eyes LifePOD VT150 видеоштатив
Наличие
Москва: в наличии 1-3 штЦентральный склад: более 10 шт
Видеоштатив LifePOD VL150 предназначен для использования с легкой цифровой DLSR-камерой, смартфоном или экшен-камерой GoPro. Телескопическая четырехсекционная тренога с выдвижной центральной колонной позволяют установить камеру для съемки на высоту до 150 см. 2D видеоголовка с быстросъемной площадкой обеспечивает простую установку съемочного оборудования и проведения панорамирование. Штатив отлично подходит для мобильных съемок видеороликов, интервью, записей для блога как в небольшой студии, так и на улице.

Manfrotto MKPIXICLAMP-PLUS комплект штатив с держателем для смартфона
Manfrotto MKPIXICLAMP-PLUS комплект штатив с держателем для смартфона
Manfrotto MKPIXICLAMP-PLUS комплект штатив с держателем для смартфона
Арт. OLE-1991
Manfrotto MKPIXICLAMP-PLUS комплект штатив с держателем для смартфона
Наличие
Москва: в наличии 1-3 шт

Manfrotto MKPIXICLAMP-PLUS комплект штатив с держателем для смартфона.

Комплект из компактного штатива и держателя для смартфона.  Штатив с шаровой головой выдерживает нагрузку до 1 кг, максимальная высота 14,7 см. Держатель совместим с смартфонами шириной 63-83 мм и выдерживает нагрузку до 1 кг. Оснащен откидным кронштейном, позводяющим использовать его самостоятельно без штатива. 

1 990 ₽
В корзину
Fotokvant LS-2102+SM-CL15 штатив-стойка 210 см с креплением для смартфона
Fotokvant LS-2102+SM-CL15 штатив-стойка 210 см с креплением для смартфона
Fotokvant LS-2102+SM-CL15 штатив-стойка 210 см с креплением для смартфона
Арт. MTG-2343
Fotokvant LS-2102+SM-CL15 штатив-стойка 210 см с креплением для смартфона
Наличие
Москва: в наличии 4-10 штЦентральный склад: более 10 шт

Fotokvant LS-2102+SM-CL15 штатив-стойка 210 см с креплением для смартфона. Комплект для установки телефона на стойку. Состоит из Fotokvant LS-2102 стойка легкая 210 см нагрузка до 5 кг и Fotokvant SM-CL15 держатель для смартфона

1 150 ₽
В корзину
GreenBean i3 Pod Mini для 4/4s штатив
Арт. DAN-5069
GreenBean i3 Pod Mini для 4/4s штатив
Наличие
Центральный склад: в наличии 4-10 шт
GreenBean i3 Pod Mini для 4/4s – кронштейн-адаптер с мини-штативом, который крепится к iPhone 4/4S и позволяет расположить его вертикально или горизонтально.

Адаптер можно использовать как отдельно, так и установив на мини-штатив из комплекта поставки или на любой другой. Кроме того, он достаточно компактный, чтобы поместиться в кармане и быть всегда под рукой. Вес - 80 грамм.

