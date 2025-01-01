Мастерство в деталях! Для профессионального фотографа важно правильно и точно оценить параметры света. Интенсивность, направление света и цветовые характеристики, которые отпечатываются на пленке или матрице, определяют качество фотографии. Не стоит полагаться на настройки камеры или интуицию. Самый надежный способ уточнить параметры экспозиции – дополнительные измерительные приборы.

Интернет-магазин Фотогора предлагает экспонометры и флэшметры профессиональной японской компании Sekonic

которая выпускает самый широкий спектр измерительных приборов для фотографов по всему миру.

Флэшметры целесообразно использовать при фотографировании со вспышкой, если съемка проходит при нескольких источниках света, например, портретная съемка, и в этом случае трудно понять, по какому из них выставлять выдержку и диафрагму.

Экспонометр выполняет такие же задачи, но его используют как при импульсном, так и при постоянном свете. Измеряет и падающий, и отражаемый свет.

В наличии также аксессуары: радиомодули для флэшметра, которые превращают его в радиопередатчик, позволяя управлять освещением дистанционно, синхрокабель для надежного соединения.

Мы предлагаем качественное оборудование с отличными техническими данными, с различными режимами и диапазонами измерений. Эти измерительные приборы облегчат процесс фотосъемки, позволят сделать качественные профессиональные фотографии и воплотить в кадре самые смелые творческие замыслы. Не беспокойтесь об экспозиции, избавьтесь от волнений, доверив оценку света технике — получайте удовольствие от съемки.



