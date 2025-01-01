Экспонометры и флэшметры

Мастерство в деталях! Для профессионального фотографа важно правильно и точно оценить параметры света. Интенсивность, направление света и цветовые характеристики, которые отпечатываются на пленке или матрице, определяют качество фотографии. Не стоит полагаться на настройки камеры или интуицию. Самый надежный способ уточнить параметры экспозиции – дополнительные измерительные приборы.
которая выпускает самый широкий спектр измерительных приборов для фотографов по всему миру.
- Флэшметры целесообразно использовать при фотографировании со вспышкой, если съемка проходит при нескольких источниках света, например, портретная съемка, и в этом случае трудно понять, по какому из них выставлять выдержку и диафрагму.
- Экспонометр выполняет такие же задачи, но его используют как при импульсном, так и при постоянном свете. Измеряет и падающий, и отражаемый свет.
- В наличии также аксессуары: радиомодули для флэшметра, которые превращают его в радиопередатчик, позволяя управлять освещением дистанционно, синхрокабель для надежного соединения.
Мы предлагаем качественное оборудование с отличными техническими данными, с различными режимами и диапазонами измерений. Эти измерительные приборы облегчат процесс фотосъемки, позволят сделать качественные профессиональные фотографии и воплотить в кадре самые смелые творческие замыслы. Не беспокойтесь об экспозиции, избавьтесь от волнений, доверив оценку света технике — получайте удовольствие от съемки.
