Экспонометры и флэшметры

Мастерство в деталях! Для профессионального фотографа важно правильно и точно оценить параметры света. Интенсивность, направление света и цветовые характеристики, которые отпечатываются на пленке или матрице, определяют качество фотографии. Не стоит полагаться на настройки камеры или интуицию. Самый надежный способ уточнить параметры экспозиции – дополнительные измерительные приборы.

Интернет-магазин Фотогора предлагает экспонометры и флэшметры профессиональной японской компании Sekonic

которая выпускает самый широкий спектр измерительных приборов для фотографов по всему миру.

  • Флэшметры целесообразно использовать при фотографировании со вспышкой, если съемка проходит при нескольких источниках света, например, портретная съемка, и в этом случае трудно понять, по какому из них выставлять выдержку и диафрагму.
  • Экспонометр выполняет такие же задачи, но его используют как при импульсном, так и при постоянном свете. Измеряет и падающий, и отражаемый свет.
  • В наличии также аксессуары: радиомодули для флэшметра, которые превращают его в радиопередатчик, позволяя управлять освещением дистанционно, синхрокабель для надежного соединения.

Мы предлагаем качественное оборудование с отличными техническими данными, с различными режимами и диапазонами измерений. Эти измерительные приборы облегчат процесс фотосъемки, позволят сделать качественные профессиональные фотографии и воплотить в кадре самые смелые творческие замыслы. Не беспокойтесь об экспозиции, избавьтесь от волнений, доверив оценку света технике — получайте удовольствие от съемки.

Купить экспонометр и другие необходимые фотоаксессуары вы можете в магазине Фотогора

Наши консультанты ответят на вопросы и помогут подобрать приборы, отвечающие вашим требованиям.  Вы можете оплатить товар удобным способом, включая электронные платежи. Доставка в любой город РФ.

Sekonic L-478D флэшметр
Арт. NVF-1598
Sekonic L-478D флэшметр
Наличие
Центральный склад: в наличии 4-10 шт

Sekonic L-478D – первый флэшметр, который оснащен цветным сенсорным экраном (2,7 дюйма). Отображает параметры постоянного, импульсного света, кинопараметры и другую информацию. Настройка осуществляется касанием или движением пальца по экрану. L-478D при помощи программного обеспечения Data Transfer и экспозиционных мишеней Sekonic или X-Rite Brand калибруется под камеру. Также возможен ручной ввод данных в экспонометр. 

53 000 ₽
В корзину
Sekonic JL2B синхрокабель
Sekonic JL2B синхрокабель
Арт. NVF-7017
Sekonic JL2B синхрокабель
Наличие
Центральный склад: в наличии 1-3 шт

Sekonic JL2B – синхрокабель, с помощью которого вы просто и надежно соедините экспонометр, камеру и внешнюю вспышку. Длина, м – 5. Совместим с любым экспонометрическим оборудованием Sekonic.

7 600 ₽
В корзину
Sekonic VF5 видоискатель
Арт. NVF-7014
Sekonic VF5 видоискатель
Наличие
Центральный склад: в наличии 4-10 шт

Sekonic VF5 – видоискатель с углом обзора 5 градусов. С его помощьювы сможете произвести точечные замеры постоянного и импульсного света с экспонометрами LiteMaster Pro L-478D и L-478DR. Он будет полезен для измерения экспозиции в театральной, спортивной и пейзажной фотографии.

Также устройство необходимо для калибровки экспонометра под динамический диапазон фото- или видео-камеры с ПО Sekonic DTS.

13 800 ₽
В корзину
Sekonic L-858D флэшметр
Sekonic L-858D флэшметр
Арт. NVF-8475
Sekonic L-858D флэшметр
Наличие
Центральный склад: в наличии 4-10 шт

Sekonic L-858D – многофункциональный флэшметр. Предназначен для измерения длительности импульса и суммарной мощности вспышек с HSS-синхронизацией на коротких выдержках, для более точного измерения экспозиции при работе с несколькими накамерными вспышками.

92 000 ₽
В корзину
Sekonic RT-EL/PX радиомодуль
Sekonic RT-EL/PX радиомодуль
Sekonic RT-EL/PX радиомодуль
Арт. NVF-8605
Sekonic RT-EL/PX радиомодуль
Наличие
Центральный склад: в наличии 1-3 шт

Sekonic RT-EL/PX – радиомодуль для Speedmaster L-858D-U Light Meter. 

Добавляет EL-Skyport Radio System Elinchrom и протоколы Phottix Strato II/Ares II. Позволяет использовать пульт дистанционного управления вспышками Elinchrom.

19 550 ₽
В корзину
Sekonic L-308X флэшметр
Sekonic L-308X флэшметр
Арт. NVF-9546
Sekonic L-308X флэшметр
Наличие
Центральный склад: более 10 шт

Sekonic L-308X - цифровой экспонометр для измерения постоянного и импульсного света.

Прибор предназначен для измерений по освещенности (падающий свет) и яркости (отраженный свет) постоянного и импульсного света. Флешметр отображает результаты измерений с шагом в 1, 1/2, 1/3 ступени. 

31 500 ₽
В корзину
Sekonic RT-3PW радиомодуль
Арт. DAN-2586
Sekonic RT-3PW радиомодуль
Наличие
Центральный склад: в наличии 1-3 шт

Sekonic RT-3PW радиомодуль. Аксессуар для флешметра Sekonic L-858D. Вставив модуль во флешметр, вы превращаете его в радиопередатчик, совместимый с системой PocketWizard. Теперь Вы можете измерить освещенность в любой точке съемочной площадки.

19 550 ₽
В корзину
