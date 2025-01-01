Крепления для накамерного света

Москва
Fotokvant NVF-6876 – металлический держатель для трех накамерных вспышек.
Представляет из себя цельнометаллический адаптер с тремя холодными башмаками для трех вспышек. Изготовлен из металлического сплава с анодированным покрытием и имеет адаптер с 3/8 – 1/4 дюйма. Вес, г – 104. Устанавливается на стойку или штатив с резьбой 1/4, либо 3/8 дюйма. Размер, см – 7,5x6x2,6. Совместим с большинством накамерных вспышек, например, Canon, Nikon, Yohgnou, Grifon, Godox, Falcon Eyes, Pentax, Olympus, Metz, Nissin, Sigma, Vivitar.
Phottix Multi boom 28 – держатель, предназначен для крепления накамерных вспышек.
С его мопощью можно закрепить вспышку на креплении типа холодный башмак. Для достижения равномерного освещения предусмотрены отверстия для крепления зонтов или зонтов-софтбоксов серии Phottix Easy-Up. Быстро складывается в чехол и удобен при транспортировке. Вес - 1,6 кг.
Fotokvant RFLH-24 - крепление для двух накамерных вспышек.
Зажим для крепления двух накамерных вспышек (осветителей, микрофонов и прочего оборудования с креплением на холодный башмак) для установки на студийную стойку (на адаптер 5/8 дюйма). Адаптер, входящий в комплект, позволяет установить крепление на штатив или резьбу 1/4 или 3/8 дюйма. Крепление оборудовано отверстием для зонта с винтовым зажимом. Вес - 0,2 кг.
Fotokvant RFLH-01 – съемная головка, обеспечивающая удобное крепление вспышки на стойку.
Оборудована специальным зажимом для крепления студийного зонта. Устанавливается на адаптер стойки для освещения. Имеет практичную и долговечную конструкцию, отличается надежностью и высоким качеством изготовления. Основной корпус изготовлен из пластика, башмак для крепления вспышки - пластиковый. Вес - 0,2 кг.
Fotokvant RFLH-06 – поворотный адаптер для крепления оборудования.
Имеет стандартные резьбовые соединения 1/4", 3/8", 5/8". Также на адаптере предусмотрен горячий башмак.
Fotokvant RFLH-17 – подставка из пластика для накамерной вспышки.
Будет удобна для работы фотографа, когда требуется установить вспышку на поверхности стола или на пол. Модель совместима со многими камерами Canon, Nikon, Yohgnou, Grifon, Godox, Falcon Eyes, Pentax, Olympus, Sigma. Обращаем внимание, что подставка не подходит для накамерных вспышек Sony и Minolta.
Falcon Eyes TMB-30D – металлический держатель для организации двух посадочных мест резьбой 1/4". Устанавливается любую опору (стойка, штатив, кронштейн ) винтовым креплением 1/4" или 3/8", общая длина 27 см.
Falcon Eyes зажим B – зажим используется для крепления различного оборудования на опору со стандартным креплением 5/8". Изготовлен из пластика, площадка – из металла. Вес конструкции – 0,15 кг.
Fotokvant HB-03 – алюминиевый держатель для установки светодиодной панели или других легких осветителей на горячий башмак камеры или резьбу 1/4 дюйма. Конструкционная особенность – оснащен шаровой головой, что позволяет устанавливать под нужным наклоном осветитель. Выдерживает большие нагрузки. Фиксируется за счет специального блокиратора. Максимальная нагрузка – 1 кг. Размер – 6,5х4х2,5 см. Вес - 0,5 кг.
Fotokvant RFLH-04 – трехколенный кронштейн с держателем для зонта.
Кронштейн-адаптер позволяет установить на стойку фотовспышку и зонт. Изгибая сегменты кронштейна можно выставить оптимальный для подсветки угол наклона.
Fotokvant RFLH-09 - кронштейн-переходник с держателем для зонта. Кронштейн-адаптер позволяет установить на стойку фотовспышку с зонтом и выставить оптимальный для подсветки угол наклона. Кронштейн изготовлен из металла. Зонт фиксируется в отверстии зажимным винтом. Для крепления оборудования и самого кронштейна на стойку предусмотрены резьбовые соединения 1/4" и 3/8".
Fotokvant RFLH-10 - поворотный кронштейн для установки накамерного света на горячий башмак камеры.
С его помощью можно установить накамерный монитор или LED-осветитель под нужным углом. Для крепления предусмотрен стандартный винт с резьбой 1/4".
Внимание! Не подходит для камер Sony Minolta.
Fotokvant RFLH-05 - крепление для накамерной вспышки.
Позволяет использовать вспышку с быстрораскладными софтбоксами и любыми насадками (световыми модификаторами) с байонетом Bowens. За счет крепления накамерная вспышка может быть использована как студийная. Материал изготовления корпуса - пластик.
Fotokvant HB-04 Ballhead - шаровая голова на горячий башмак. Максимальная нагрузка - 2,5 кг. Размер - 6,5x4x2,5 см.
Шаровая голова для установки осветительного оборудования на горячий башмак камеры. Позволяет устанавливать осветитель под нужным наклоном. Выдерживает большие нагрузки. Фиксируется за счет специального блокиратора. Резьбовое соединение 1/4". Изготовлена из алюминия.
Fotokvant RFLH-36 кронштейн для крепления оборудования с резьбой 1/4 дюйма.
Кронштейн-разветвитель для крепления дополнительного оборудования. Имеет возможность для установки одновременно до 3-х единиц техники, например держателя телефона, LED-панели и микрофона.
Grifon HS-20M – универсальный переходник для установки накамерной вспышки на штатив. Имеет внешнюю резьбу 1/4 дюйма.
Grifon SLB-L – кронштейн предназначен для фотографов, которые активно используют накамерные вспышки в качестве компактного студийного освещения для портретного и других жанров фотографии.
С помощью кронштейна можно прикрепить модификаторы света для моноблоков к накамерным вспышкам. Вес - 0,5 кг.
Grifon SLB-S – кронштейн с переходником.
С его помощью есть возможность крепления насадок для студийных вспышек с байонетом Bowens на накамерные вспышки. Вес - 0,45 кг.
