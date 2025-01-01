Крепления для накамерного света

Кронштейны, головки, ручки для накамерных вспышек, ручка держатель для софтбокса – необходимые аксессуары в арсенале каждого. Они помогают фотографу использовать внешнюю вспышку отдельно от камеры, увеличивая возможности для рисования светом.

Переходники на байонет Bowens позволяют устанавливать на накамерные вспышки различные аксессуары для студийного света.

Ручки для софтбокса необходимы при репортажной съемке, чтобы управлять светом с удобством.

Штативные головки позволяют устанавливать вспышку на штатив или стойку и имеют гнездо для установки зонта.

Данные аксессуары являются непременными для фотографа-стробиста. Специалисты магазина Фотогора помогут разобраться во всем их многообразии и подберут удобную для работы и необходимую для вашего творчества принадлежность.