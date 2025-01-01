Фильтр

Крепления для накамерного света

Кронштейны, головки, ручки для накамерных вспышек, ручка держатель для софтбокса – необходимые аксессуары в арсенале каждого. Они помогают фотографу использовать внешнюю вспышку отдельно от камеры, увеличивая возможности для рисования светом.

Переходники на байонет Bowens позволяют устанавливать на накамерные вспышки различные аксессуары для студийного света.

Ручки для софтбокса необходимы при репортажной съемке, чтобы управлять светом с удобством.

Штативные головки позволяют устанавливать вспышку на штатив или стойку и имеют гнездо для установки зонта.

Данные аксессуары являются непременными для фотографа-стробиста. Специалисты магазина Фотогора помогут разобраться во всем их многообразии и подберут удобную для работы и необходимую для вашего творчества принадлежность.

Fotokvant RFLH-08 цельнометаллический адаптер с горячими башмаками для 3 вспышек
Арт. NVF-6876
Наличие
Москва: более 10 штЦентральный склад: более 10 шт

Fotokvant NVF-6876 – металлический держатель для трех накамерных вспышек.

Представляет из себя цельнометаллический адаптер с тремя холодными башмаками для трех вспышек. Изготовлен из металлического сплава с анодированным покрытием и имеет адаптер с 3/8 – 1/4 дюйма. Вес, г – 104. Устанавливается на стойку или штатив с резьбой 1/4, либо 3/8 дюйма. Размер, см – 7,5x6x2,6. Совместим с большинством накамерных вспышек, например, Canon, Nikon, Yohgnou, Grifon, Godox, Falcon Eyes, Pentax, Olympus, Metz, Nissin, Sigma, Vivitar.

570 ₽
В корзину
Арт. NVF-2784
Наличие
Москва: в наличии 1-3 штЦентральный склад: в наличии 4-10 шт

Phottix Multi boom 28 – держатель, предназначен для крепления накамерных вспышек.

С его мопощью можно закрепить вспышку на креплении типа холодный башмак. Для достижения равномерного освещения предусмотрены отверстия для крепления зонтов или зонтов-софтбоксов серии Phottix Easy-Up. Быстро складывается в чехол и удобен при транспортировке. Вес - 1,6 кг.

6 600 ₽
В корзину
Fotokvant RFLH-24 крепление для двух накамерных вспышек
Арт. DAN-1602
Наличие
Москва: в наличии 4-10 штСанкт-Петербург: в наличии 1-3 штЦентральный склад: более 10 шт

Fotokvant RFLH-24 - крепление для двух накамерных вспышек.

Зажим для крепления двух накамерных вспышек (осветителей, микрофонов и прочего оборудования с креплением на холодный башмак) для установки на студийную стойку (на адаптер 5/8 дюйма). Адаптер, входящий в комплект, позволяет установить крепление на штатив или резьбу 1/4 или 3/8 дюйма. Крепление оборудовано отверстием для зонта с винтовым зажимом. Вес - 0,2 кг.

990 ₽
В корзину
-13 %
Fotokvant RFLH-01 головка для крепления вспышки
Арт. FTR-276
Наличие
Москва: в наличии 4-10 штСанкт-Петербург: в наличии 1-3 штЦентральный склад: более 10 шт
до конца распродажи 3 дн, 2 ч

Fotokvant RFLH-01 – съемная головка, обеспечивающая удобное крепление вспышки на стойку.

Оборудована специальным зажимом для крепления студийного зонта. Устанавливается на адаптер стойки для освещения. Имеет практичную и долговечную конструкцию, отличается надежностью и высоким качеством изготовления. Основной корпус изготовлен из пластика, башмак для крепления вспышки - пластиковый. Вес - 0,2 кг.

-13.33 %450 ₽
390 ₽
В корзину
-15 %
Fotokvant RFLH-06 крепление для вспышки и зонта на стойку
Арт. NVF-8713
Наличие
Москва: более 10 штСанкт-Петербург: в наличии 1-3 штЦентральный склад: более 10 шт
до конца распродажи 5 дн, 2 ч

Fotokvant RFLH-06 – поворотный адаптер для крепления оборудования.

Имеет стандартные резьбовые соединения 1/4", 3/8", 5/8". Также на адаптере предусмотрен горячий башмак.

-15.46 %970 ₽
820 ₽
В корзину
Fotokvant RFLH-17 подставка для накамерной вспышки или накамерного осветителя
Арт. NVF-3096
Наличие
Москва: более 10 шт

Fotokvant RFLH-17 – подставка из пластика для накамерной вспышки.

Будет удобна для работы фотографа, когда требуется установить вспышку на поверхности стола или на пол. Модель совместима со многими камерами Canon, Nikon, Yohgnou, Grifon, Godox, Falcon Eyes, Pentax, Olympus, Sigma. Обращаем внимание, что подставка не подходит для накамерных вспышек Sony и Minolta.

250 ₽
В корзину
-15 %
Falcon Eyes TMB-30D держатель двойной
Арт. VBR-113
Наличие
Москва: в наличии 1-3 штЦентральный склад: более 10 шт
до конца распродажи 7 дн, 2 ч

Falcon Eyes TMB-30D – металлический держатель для организации двух посадочных мест резьбой 1/4". Устанавливается любую опору (стойка, штатив, кронштейн ) винтовым креплением 1/4" или 3/8", общая длина 27 см.

-15 %1 490 ₽
1 260 ₽
В корзину
-15 %
Falcon Eyes зажим B для зонта с холодным башмаком
Арт. VBR-116
Falcon Eyes зажим B для зонта с холодным башмаком
Наличие
Москва: в наличии 4-10 штЦентральный склад: более 10 шт
до конца распродажи 11 дн, 2 ч

Falcon Eyes зажим B – зажим используется для крепления различного оборудования на опору со стандартным креплением 5/8". Изготовлен из пластика, площадка – из металла. Вес конструкции – 0,15 кг.

-15 %790 ₽
670 ₽
В корзину
Fotokvant HB-03 шаровая голова на горячий башмак или резьбу 1/4
Арт. NVF-3044
Наличие
Москва: в наличии 1-3 шт

Fotokvant HB-03 – алюминиевый держатель для установки светодиодной панели или других легких осветителей на горячий башмак камеры или резьбу 1/4 дюйма. Конструкционная особенность – оснащен шаровой головой, что позволяет устанавливать под нужным наклоном осветитель. Выдерживает большие нагрузки. Фиксируется за счет специального блокиратора. Максимальная нагрузка – 1 кг. Размер – 6,5х4х2,5 см. Вес - 0,5 кг.

250 ₽
В корзину
-5 %
Fotokvant RFLH-04 трехколенный кронштейн с держателем для зонта
Арт. NVF-9208
Наличие
Москва: в наличии 4-10 штЦентральный склад: более 10 шт
до конца распродажи 1 дн, 3 ч

Fotokvant RFLH-04 – трехколенный кронштейн с держателем для зонта.

Кронштейн-адаптер позволяет установить на стойку фотовспышку и зонт. Изгибая сегменты кронштейна можно выставить оптимальный для подсветки угол наклона. 

-5 %1 580 ₽
1 500 ₽
В корзину
Fotokvant RFLH-09 кронштейн-переходник с держателем для зонта
Арт. NVF-9279
Наличие
Москва: в наличии 4-10 штЦентральный склад: в наличии 4-10 шт

Fotokvant RFLH-09 - кронштейн-переходник с держателем для зонта. Кронштейн-адаптер позволяет установить на стойку фотовспышку с зонтом и выставить оптимальный для подсветки угол наклона. Кронштейн изготовлен из металла. Зонт фиксируется в отверстии зажимным винтом. Для крепления оборудования и самого кронштейна на стойку предусмотрены резьбовые соединения 1/4" и 3/8".

1 640 ₽
В корзину
Fotokvant RFLH-10 поворотный кронштейн для установки накамерного света на горячий башмак камеры
Арт. NVF-9288
Наличие
Москва: в наличии 4-10 штЦентральный склад: более 10 шт

Fotokvant RFLH-10 - поворотный кронштейн для установки накамерного света на горячий башмак камеры.

С его помощью можно установить накамерный монитор или LED-осветитель под нужным углом. Для крепления предусмотрен стандартный винт с резьбой 1/4".

Внимание! Не подходит для камер Sony Minolta.

1 030 ₽
В корзину
Fotokvant RFLH-05 крепление для накамерной вспышки с байонетом Bowens
Арт. NVF-9421
Наличие
Москва: более 10 штЦентральный склад: более 10 шт

Fotokvant RFLH-05 - крепление для накамерной вспышки.

Позволяет использовать вспышку с быстрораскладными софтбоксами и любыми насадками (световыми модификаторами) с байонетом Bowens. За счет крепления накамерная вспышка может быть использована как студийная. Материал изготовления корпуса - пластик.

1 750 ₽
В корзину
Fotokvant HB-04 Ballhead шаровая голова на горячий башмак до 2,5 кг
Арт. DAN-1491
Наличие
Москва: более 10 штЦентральный склад: более 10 шт

Fotokvant HB-04 Ballhead - шаровая голова на горячий башмак. Максимальная нагрузка - 2,5 кг. Размер - 6,5x4x2,5 см.

Шаровая голова для установки осветительного оборудования на горячий башмак камеры. Позволяет устанавливать осветитель под нужным наклоном. Выдерживает большие нагрузки. Фиксируется за счет специального блокиратора. Резьбовое соединение 1/4". Изготовлена из алюминия.

570 ₽
В корзину
-5 %
Fotokvant RFLH-36 кронштейн для крепления оборудования с резьбой 1/4 дюйма
Арт. MTG-0949
Наличие
Москва: в наличии 1-3 штЦентральный склад: более 10 шт
до конца распродажи 1 дн, 3 ч

Fotokvant RFLH-36 кронштейн для крепления оборудования с резьбой 1/4 дюйма.

Кронштейн-разветвитель для крепления дополнительного оборудования. Имеет возможность для установки одновременно до 3-х единиц техники, например держателя телефона, LED-панели и микрофона.

-5 %590 ₽
560 ₽
В корзину
Grifon HS-20M переходник для установки накамерной фотовспышки
Арт. OLE-1294
Grifon HS-20M переходник для установки накамерной фотовспышки
Наличие
Москва: в наличии 1-3 штЦентральный склад: в наличии 1-3 шт

Grifon HS-20M – универсальный переходник для установки накамерной вспышки на штатив. Имеет внешнюю резьбу 1/4 дюйма.

460 ₽
В корзину
Grifon SLB-L кронштейн для вспышки
Арт. NVF-2364
Grifon SLB-L кронштейн для вспышки
Наличие
Москва: в наличии 1-3 штЦентральный склад: в наличии 1-3 шт

Grifon SLB-L – кронштейн предназначен для фотографов, которые активно используют накамерные вспышки в качестве компактного студийного освещения для портретного и других жанров фотографии.

С помощью кронштейна можно прикрепить модификаторы света для моноблоков к накамерным вспышкам. Вес - 0,5 кг.

2 300 ₽
В корзину
Grifon SLB-S крепление для вспышки
Арт. NVF-2361
Наличие
Москва: в наличии 1-3 штЦентральный склад: в наличии 1-3 шт

Grifon SLB-S – кронштейн с переходником.

С его помощью есть возможность крепления насадок для студийных вспышек с байонетом Bowens на накамерные вспышки. Вес - 0,45 кг.

2 530 ₽
В корзину
