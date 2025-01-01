Интернет-магазин Фотогора предлагает современные операторские краны (журавли) для повышения качества и упрощения видеосъемки. В каталоге вы найдете оборудование для использования с камерами до 5 кг и больше, подходящее для установки DSLR.

Наши краны для видео упростят работу в ситуациях, где снимать с рук невозможно или очень трудно. Благодаря журавлям можно:

плавно перемещать камеру от нижней до самой верхней точки или по кругу (даже на 360 градусов);

выбирать необычные ракурсы, делать горизонтальные и вертикальные панорамы;

управлять процессом съемки дистанционно, с помощью пультов или электронных видоискателей.

Виды кранов для видео в каталоге Фотогора

В нашем магазине продаются компактные операторские краны, оптимально подходящие для съемки на выезде. Они изготовлены из легкого алюминия, поэтому мало весят - в собранном виде вес не превышает 4,95 кг. Разобрав кран, его можно уложить в автомобильный багажник для транспортировки. В «рабочее» состояние оборудование легко приведет один человек. Кран устанавливается на любых штативах через стандартные болты 3/8 дюйма. В верхней части журавлей есть монтажные отверстия для штативной головы.

Также в каталоге есть профессиональные краны для камер с точностью изготовления узлов до 0,01 мм

Они изготовлены из алюминия, структурированной и нержавеющей стали. В зависимости от модели, краны для камер оснащаются:

стрелами с фиксированной и изменяемой длиной - 1,3 м, 2,5 м и более;

противовесом - чехлом с двумя отсеками для наполнения сыпучими материалами;

катушками с запрессованными подшипниками и другими приспособлениями.

Наш каталог регулярно пополняется, поэтому рекомендуем получить консультацию о кранах в наличии у менеджеров магазина. Они посоветуют лучшую для вас модель и оформят доставку оборудования в ваш регион РФ.