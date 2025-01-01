Арт. DAN-9964

Kupo KH-12-WT 12'x12' Butterfly textile wind net сетчатый фильтр 3,6х3,6 м для защиты от ветра. Рассеиватель сетчатый.

Эта текстильная ветрозащитная сетка устанавливается на раму "butterfly", специально разработана для минимизации помех от ветра на фото-, кино- или видеосъемках. ... Благодаря просвечиваемому материалу ветрозащитная сетка может либо сократить около 75% воздействия ветра, либо сохранить тень над рабочим пространством. Латунные люверсы по кромке и шнуры для натяжения. Эластичная лента по углам для надежного крепления на раме. Сумка для хранения и переноски в комплекте.

Размер рассеивателя 3,6 х 3,6 м

Вес 1,6 кг

Размер в сложенном виде 36 х 27 х 18 см.