Fotokvant RASTR-12 растр соты на каркас 360х360 см 12х12 футов
Арт. DAN-9423
Fotokvant RASTR-12 растр соты на каркас 360х360 см 12х12 футов
Москва: в наличии 1-3 шт

Fotokvant RASTR-12 растр соты на каркас 360х360 см 12х12 футов.

Решетка создает направленный свет от источника и незаменима при профессиональной фото и видеосъемке. Растровая решетка Fotokvant сделанная из плотного синтетического материала имеет размеры 3,6 х 3,6 м. Крепится на подготовленный каркас с помощью специальных оттяжек со стопорными шариками (входят в комплект). В сложенном виде имеет компактные размеры и умещается в комплектной сумке.

37 840 ₽
Fotokvant RASTR-05 растр соты на каркас 150х150 см 5х5 футов
Арт. DAN-9426
Fotokvant RASTR-05 растр соты на каркас 150х150 см 5х5 футов
Москва: в наличии 1-3 шт

Fotokvant RASTR-05 растр соты на каркас 150х150 см 5х5 футов.

Решетка создает направленный свет от источника и незаменима при профессиональной фото и видеосъемке. Растровая решетка Fotokvant сделанная из плотного синтетического материала имеет размеры 1,5 х 1,5 м. Крепится на подготовленный каркас с помощью специальных оттяжек со стопорными шариками (входят в комплект). В сложенном виде имеет компактные размеры и умещается в комплектной сумке.

10 380 ₽
Fotokvant RASTR-06 растр соты на каркас 200х200 см 6.5х6.5 футов
Арт. DAN-9425
Fotokvant RASTR-06 растр соты на каркас 200х200 см 6.5х6.5 футов
Москва: в наличии 1-3 шт

Fotokvant RASTR-06 растр соты на каркас 200х200 см 6.5х6.5 футов.

Решетка создает направленный свет от источника и незаменима при профессиональной фото и видеосъемке. Растровая решетка Fotokvant сделанная из плотного синтетического материала имеет размеры 2,0х2,0 м. Крепится на подготовленный каркас с помощью специальных оттяжек со стопорными шариками (входят в комплект). В сложенном виде имеет компактные размеры и умещается в комплектной сумке.

16 800 ₽
Kupo KH-12-WT 12&#039;x12&#039; Butterfly textile wind net сетчатый фильтр 3,6х3,6 м для защиты от ветра
Арт. DAN-9964
Kupo KH-12-WT 12'x12' Butterfly textile wind net сетчатый фильтр 3,6х3,6 м для защиты от ветра
Центральный склад: в наличии 4-10 шт

Kupo KH-12-WT 12'x12' Butterfly textile wind net сетчатый фильтр 3,6х3,6 м для защиты от ветра. Рассеиватель сетчатый.
Эта текстильная ветрозащитная сетка устанавливается на раму "butterfly", специально разработана для минимизации помех от ветра на фото-, кино- или видеосъемках. ... Благодаря просвечиваемому материалу ветрозащитная сетка может либо сократить около 75% воздействия ветра, либо сохранить тень над рабочим пространством. Латунные люверсы по кромке и шнуры для натяжения. Эластичная лента по углам для надежного крепления на раме. Сумка для хранения и переноски в комплекте.
Размер рассеивателя 3,6 х 3,6 м
Вес 1,6  кг
Размер в сложенном виде 36 х 27 х 18 см.

18 880 ₽
