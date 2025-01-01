ПДУ для фотокамер

Арт. NVF-2900

Grifon UTR – цифровой пульт дистанционного управления. Предназначен для запуска затвора камеры в точное время. Модель подходит для различных задач, в том числе, осуществляет точный контроль над задержкой затвора, временем экспозиции, интервалом, количеством кадров и мн.др. В зависимости от системы фотокамеры требуется дополнительно приобрести шнур.