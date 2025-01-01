Фильтр

ПДУ для фотокамер

В разделе каталога Фотогора собраны спусковые тросики, синхрокабели и ПДУ для фотокамер. Аксессуары упрощают рабочий процесс в пейзажной и предметной фотографии, съемке портретов и автопортретов.

Мы предлагаем пульты дистанционного управления, которые обеспечивают быстрое срабатывание, стабильность сигнала и предотвращают потерю резкости на снимке из-за дрожания рук

В каталоге представлены ПДУ

  • Проводные. Классические модели для точной фокусировки и управления затвором камеры с расстояния. Для длительной выдержки есть модели с фиксацией кнопки спуска. Длина кабеля - от 1 метра.
  • Проводные электронные. Надежные современные пульты, минимизирующие вибрацию при съемке. Кнопки функциональные: при нажатии до конца срабатывает спуск затвора, наполовину - выполняется автофокусировка и замер экспозиции. При фиксации в нажатом положении со сдвигом вперед включается долгая выдержка BULB.
  • Инфракрасные. Универсальные, компактные пульты, совместимые с техникой разных брендов. Срабатывают на расстоянии от пяти метров от инфракрасного приемника камеры. Среди функций - автофокус, спуск затвора.
  • Радиоуправляемые. Технологичные системы для творческого управления освещением. Связь с камерой беспроводная, в том числе без прямой видимости. Режим управления мощностью - ручной или автоматический TTL. Поддерживается синхронизация до 300 метров, работа с группами вспышек.
  • Комбинированные. Гибриды проводных и радиоуправляемых ПДУ. В комплекте передатчик, приемник, управляющий кабель для подсоединения к камере. Режимы работы - однократный спуск затвора, BULB, Multiple Exposure с пятью снимками.

Также у нас продаются дополнительные передатчики для синхронизаторов вспышек

Устройства устанавливаются в горячий башмак, позволяют установить цифровой ID для повышения помехоустойчивости.

Fotokvant RS-60E3 проводной пульт ДУ для Canon
Арт. NVF-9418
Fotokvant RS-60E3 проводной пульт ДУ для Canon
Fotokvant RS-60E3 проводной пульт ДУ для Canon
Арт. NVF-9418
Fotokvant RS-60E3 проводной пульт ДУ для Canon
Наличие
Москва: в наличии 4-10 штЦентральный склад: более 10 шт

Fotokvant RS-60E3 - электронный проводной пульт ДУ для фотокамер системы Canon.

Позволяет производить точную фокусировку и управлять спуском затвора фотокамеры на расстоянии и добиться минимизации вибраций во время съемки. Модель изготовлена в изящном дизайне из износостойкого материала.

590 ₽
В корзину
Fujimi FJ-BTRC пульт для смартфонов
Арт. NVF-2385
Арт. NVF-2385
Fujimi FJ-BTRC пульт для смартфонов
Наличие
Москва: в наличии 1-3 штЦентральный склад: в наличии 1-3 шт

Fujimi FJ-BTRC – беспроводной пульт дистанционного управления для смартфонов. Будет удобен тем фотографам, которые увлекаются мобилографией, ведут собственные блоги и имеют фотогалереи в известных социальных сетях.

320 ₽
В корзину
Fotokvant RCI-Nikon беспроводный пульт дистанционного управления для фотоаппаратов Nikon
Арт. NVF-9298
Fotokvant RCI-Nikon беспроводный пульт дистанционного управления для фотоаппаратов Nikon
Fotokvant RCI-Nikon беспроводный пульт дистанционного управления для фотоаппаратов Nikon
Арт. NVF-9298
Fotokvant RCI-Nikon беспроводный пульт дистанционного управления для фотоаппаратов Nikon
Наличие
Москва: в наличии 4-10 штЦентральный склад: более 10 шт

Fotokvant RCI-Nikon - беспроводной пульт-адаптер дистанционного управления для камер Nikon.

Классический электронный тросик, пускатель затвора.

400 ₽
В корзину
Manfrotto MVR901ECLA пульт управления
Арт. OLE-0596
Арт. OLE-0596
Manfrotto MVR901ECLA пульт управления
Наличие
Центральный склад: в наличии 1-3 шт

Manfrotto MVR901ECLA – пульт управления для видеокамер, поддерживающих протокол LANC (Canon/Sony). Позволяет дистанционно управлять запуском и остановками съемки: зумированием и прочими функциями.

60 090 ₽
В корзину
Grifon UTR пульт дистанционного управления с таймером для накамерных фотовспышек
Арт. NVF-2900
Арт. NVF-2900
Grifon UTR пульт дистанционного управления с таймером для накамерных фотовспышек
Наличие
Центральный склад: в наличии 1-3 шт

Grifon UTR – цифровой пульт дистанционного управления. Предназначен для запуска затвора камеры в точное время. Модель подходит для различных задач, в том числе, осуществляет точный контроль над задержкой затвора, временем экспозиции, интервалом, количеством кадров и мн.др. В зависимости от системы фотокамеры требуется дополнительно приобрести шнур.

2 070 ₽
В корзину
Хит
Fotokvant RCI-Canon беспроводный пульт дистанционного управления для Сanon
Арт. NVF-9299
Fotokvant RCI-Canon беспроводный пульт дистанционного управления для Сanon
Fotokvant RCI-Canon беспроводный пульт дистанционного управления для Сanon
Арт. NVF-9299
Fotokvant RCI-Canon беспроводный пульт дистанционного управления для Сanon
Наличие
Москва: более 10 шт

Fotokvant RCI-Canon - беспроводной пульт дистанционного управления для камер Сanon.

Классический электронный тросик, пускатель затвора. Совместим с камерами Canon, имеющими инфракрасный приемник. Комплектуется батарейкой.

400 ₽
В корзину
Fotokvant RCI-Sony беспроводный пульт дистанционного управления для Sony
Арт. NVF-9300
Fotokvant RCI-Sony беспроводный пульт дистанционного управления для Sony
Арт. NVF-9300
Fotokvant RCI-Sony беспроводный пульт дистанционного управления для Sony
Наличие
Москва: в наличии 4-10 штЦентральный склад: более 10 шт

Fotokvant RCI-Sony - беспроводный пульт-адаптер дистанционного управления для камер Sony.

Классический электронный тросик, пускатель затвора.

400 ₽
В корзину
Fotokvant RS-80N3 проводной пульт дистанционного управления для фотоаппаратов Canon
Арт. NVF-9310
Fotokvant RS-80N3 проводной пульт дистанционного управления для фотоаппаратов Canon
Fotokvant RS-80N3 проводной пульт дистанционного управления для фотоаппаратов Canon
Арт. NVF-9310
Fotokvant RS-80N3 проводной пульт дистанционного управления для фотоаппаратов Canon
Наличие
Москва: в наличии 4-10 штЦентральный склад: более 10 шт

Fotokvant RS-80N3 - электронный проводной пульт ДУ для фотокамер системы Canon.

Позволяет производить точную фокусировку и управлять спуском затвора фотокамеры на расстоянии и добиться минимизации вибраций во время съемки. Модель изготовлена в изящном дизайне из износостойкого материала.

590 ₽
В корзину
Fujimi FJ SR-C3 проводной пульт ДУ для Canon
Арт. NVF-2723
Арт. NVF-2723
Fujimi FJ SR-C3 проводной пульт ДУ для Canon
Наличие
Москва: в наличии 1-3 шт

Fujimi FJ SR-C3 – электронный проводной пульт ДУ для фотокамер системы Canon. Позволяет производить точную фокусировку и управлять спуском затвора фотокамеры на расстоянии. Удобен для работы фотографов, когда необходим контроль за скоростью затвора. Модель изготовлена в изящном дизайне из износостойкого материала.

 

350 ₽
В корзину
Phottix 11350 Aristo ИК-пульт дистанционного управления 6 в 1
Арт. NVF-5159
Phottix 11350 Aristo ИК-пульт дистанционного управления 6 в 1
Phottix 11350 Aristo ИК-пульт дистанционного управления 6 в 1
Арт. NVF-5159
Phottix 11350 Aristo ИК-пульт дистанционного управления 6 в 1
Наличие
Москва: в наличии 4-10 шт

Phottix Aristo ИК-пульт дистанционного управления 6 в 1 – беспроводной пульт с дальностью инфракрасного сигнала 100 метров. Пульт д/у Aristo может работать с основными режимами съемки: одиночная съемка, двухсекундная задержка, многократная экспозиция, а также выдержка от руки (режим Bulb). Поддерживает мгновенный и неполный спуск, функции AE/AF.  

1 550 ₽
В корзину
Phottix 10150 Remote Switch C8 1m пульт ДУ для Canon
Арт. NVF-7433
Phottix 10150 Remote Switch C8 1m пульт ДУ для Canon
Phottix 10150 Remote Switch C8 1m пульт ДУ для Canon
Арт. NVF-7433
Phottix 10150 Remote Switch C8 1m пульт ДУ для Canon
Наличие
Москва: в наличии 1-3 шт

Phottix 10150 Remote Switch C8 1mкомпактный проводной пульт дистанционного управления.

Применяется для дистанционного TTL-замера и спуска затвора. Предотвращает потерю резкости фотографии от дрожания рук. Для длительной выдержки на пульте ДУ возможна фиксация кнопки спуска затвора. Длина кабеля, м – 1. Совместим со следующими фотокамерами Canon: EOS 10D/20D/30D/40D/50D/60D/5D/5D Mark II/7D/1D/1Ds Mark I-IV.

2 870 ₽
В корзину
Pixel RC-201/CB1 спусковой тросик 1 м для фотоаппаратов Olympus
Арт. NVF-7961
Арт. NVF-7961
Pixel RC-201/CB1 спусковой тросик 1 м для фотоаппаратов Olympus
Наличие
Москва: в наличии 1-3 шт

Pixel RC-201/CB1 – спусковой тросик для дистанционного спуска затвора фотокамеры Olympus E1, E3, E10, E20, E5Спусковая кнопка имеет два положения, при полунажатии – активируется автофокусировка, полное нажатие – спуск затвора. Предусмотрен фиксатор, для съемки с длительной выдержкой. Длина шнура, см – 100.

290 ₽
В корзину
-17 %
Pixel RC-208/UC1/CB1 спусковой тросик для Olympus
Арт. NVF-7964
Pixel RC-208/UC1/CB1 спусковой тросик для Olympus
Pixel RC-208/UC1/CB1 спусковой тросик для Olympus
Арт. NVF-7964
Pixel RC-208/UC1/CB1 спусковой тросик для Olympus
Наличие
Москва: в наличии 1-3 шт
до конца распродажи 4 дн, 2 ч

Pixel RC-208/UC1/CB1 – спусковой тросик для дистанционного спуска затвора фотокамеры Olympus

Спусковая кнопка имеет два положения. При полунажатии активируется автофокусировка, полное нажатие – спуск затвора. Предусмотрен фиксатор, для съемки с длительной выдержкой. Пульт имеет съемный соединительный кабель, что позволяет использовать один пульт, для управления камерами разных производителей (дополнительные кабели в комплект не входят).

-17 %253 ₽
200 ₽
В корзину
Pixel BG-100 Bluetooth Timer Remote Control пульт дистанционного управления для Sony
Арт. NVF-8002
Арт. NVF-8002
Pixel BG-100 Bluetooth Timer Remote Control пульт дистанционного управления для Sony
Наличие
Москва: в наличии 1-3 шт

Pixel BG-100 Bluetooth Timer Remote Control – пульт дистанционного управления для Sony, позволяет при помощи Bluetooth управлять фотокамерой, осуществляя покадровую или серийную фотосъемку, съемку с фотовспышкой, съемку с 2-х секундной задержкой и съемку по таймеру через заданные интервалы времени. 

1 210 ₽
В корзину
Fotokvant RM-UC1 проводной пульт ДУ для Olympus
Арт. NVF-9700
Fotokvant RM-UC1 проводной пульт ДУ для Olympus
Fotokvant RM-UC1 проводной пульт ДУ для Olympus
Арт. NVF-9700
Fotokvant RM-UC1 проводной пульт ДУ для Olympus
Наличие
Москва: в наличии 1-3 штСанкт-Петербург: в наличии 1-3 шт

Fotokvant RM-UC1 - проводной пульт ДУ для фотокамер системы Olympus.

Позволяет производить точную фокусировку и управлять спуском затвора фотокамеры на расстоянии и добиться минимизации вибраций во время съемки. Модель изготовлена в изящном дизайне из износостойкого материала.


590 ₽
В корзину
Fotokvant RM-VPR1 проводной пульт ДУ для Sony
Арт. NVF-9701
Fotokvant RM-VPR1 проводной пульт ДУ для Sony
Fotokvant RM-VPR1 проводной пульт ДУ для Sony
Арт. NVF-9701
Fotokvant RM-VPR1 проводной пульт ДУ для Sony
Наличие
Москва: в наличии 1-3 штЦентральный склад: более 10 шт

Fotokvant RM-VPR1 - проводной пульт ДУ для фотокамер системы Sony.

Позволяет производить точную фокусировку и управлять спуском затвора фотокамеры на расстоянии и добиться минимизации вибраций во время съемки. Модель изготовлена в изящном дизайне из износостойкого материала. Длина кабеля - 90 см.


590 ₽
В корзину
Fotokvant RCI-Pentax беспроводный пульт дистанционного управления для Pentax
Арт. NVF-9773
Арт. NVF-9773
Fotokvant RCI-Pentax беспроводный пульт дистанционного управления для Pentax
Наличие
Москва: в наличии 1-3 штСанкт-Петербург: в наличии 1-3 шт

Fotokvant RCI-Pentax - беспроводный пульт дистанционного управления для Pentax.

Позволяет производить точную фокусировку и управлять спуском затвора фотокамеры на расстоянии и добиться минимизации вибраций во время съемки. Модель изготовлена в изящном дизайне из износостойкого материала. Радиус действия до 8 метров.

400 ₽
В корзину
Fujimi FJ MC-С проводной пульт ДУ с таймером для системы Canon
Арт. NVF-9921
Fujimi FJ MC-С проводной пульт ДУ с таймером для системы Canon
Fujimi FJ MC-С проводной пульт ДУ с таймером для системы Canon
Арт. NVF-9921
Fujimi FJ MC-С проводной пульт ДУ с таймером для системы Canon
Наличие
Москва: в наличии 1-3 штЦентральный склад: в наличии 1-3 шт

Fujimi FJ MC-С - проводной пульт ДУ с таймером для системы Canon.

Пульт может быть использован для дистанционного TTL-замера и спуска затвора, а также как таймер. Таймер можно установить в пределе от 1 секунды до 99 часов.

Использование пульта помогает избежать сотрясения фотокамеры в момент спуска затвора. Незаменим при съемке со штатива на длительных выдержках.

1 860 ₽
В корзину
