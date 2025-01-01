В разделе каталога Фотогора собраны спусковые тросики, синхрокабели и ПДУ для фотокамер. Аксессуары упрощают рабочий процесс в пейзажной и предметной фотографии, съемке портретов и автопортретов.
Мы предлагаем пульты дистанционного управления, которые обеспечивают быстрое срабатывание, стабильность сигнала и предотвращают потерю резкости на снимке из-за дрожания рук
В каталоге представлены ПДУ
- Проводные. Классические модели для точной фокусировки и управления затвором камеры с расстояния. Для длительной выдержки есть модели с фиксацией кнопки спуска. Длина кабеля - от 1 метра.
- Проводные электронные. Надежные современные пульты, минимизирующие вибрацию при съемке. Кнопки функциональные: при нажатии до конца срабатывает спуск затвора, наполовину - выполняется автофокусировка и замер экспозиции. При фиксации в нажатом положении со сдвигом вперед включается долгая выдержка BULB.
- Инфракрасные. Универсальные, компактные пульты, совместимые с техникой разных брендов. Срабатывают на расстоянии от пяти метров от инфракрасного приемника камеры. Среди функций - автофокус, спуск затвора.
- Радиоуправляемые. Технологичные системы для творческого управления освещением. Связь с камерой беспроводная, в том числе без прямой видимости. Режим управления мощностью - ручной или автоматический TTL. Поддерживается синхронизация до 300 метров, работа с группами вспышек.
- Комбинированные. Гибриды проводных и радиоуправляемых ПДУ. В комплекте передатчик, приемник, управляющий кабель для подсоединения к камере. Режимы работы - однократный спуск затвора, BULB, Multiple Exposure с пятью снимками.
Также у нас продаются дополнительные передатчики для синхронизаторов вспышек
Устройства устанавливаются в горячий башмак, позволяют установить цифровой ID для повышения помехоустойчивости.