Кобуры для фотоаппаратов

В интернет-магазине Фотогора можно купить кобуры для фотоаппаратов всех популярных моделей. Это аксессуары таких известных брендов как Case Logic, Cullmann, Fotokvant, GreenBean, Lowepro, Manfrotto. Производители используют технологичные материалы с долгим сроком службы. Они отталкивают пыль и воду, создают надежную защиту для дорогостоящей фототехники.

Почему стоит купить кобуры для фотоаппаратов

Не только менеджеры нашего интернет-магазина, но и все люди, связанные с фотографией, однозначно выбирают специализированные чехлы и кофры для фототехники. В отличие от обычных сумок они:

  • имеют несколько отделений, которые по форме и размеру соответствуют фотооборудованию — техника надежно фиксируется в них, а значит, она защищена от тряски и повреждений при транспортировке;
  • оснащаются удобными застежками-молниями для быстрого доступа к камере, сменным аккумуляторам, картам памяти;
  • позволяют носить камеру с установленным на нее объективом;
  • оснащаются короткой ручкой, которая удобно ложится в ладонь и длинным наплечным ремнем с антискользящим покрытием;
  • комплектуются защитными чехлами на случай дождя, снега и так далее.

Компании-производители предусматривают малейшие детали для того, чтобы вы могли безопасно и комфортно транспортировать дорогостоящую фототехнику, получать к ней быстрый доступ в любой момент.

Как оформить заказ

Принимаем заказы на сайте. Для этого добавляйте кобуры для фотоаппаратов в корзину и заполняйте свои данные. Вы также можете позвонить нам или написать в чат. Мы ответим на каждый запрос, поможем выбрать аксессуары для вашей камеры и доставим их в любой уголок России в сжатые сроки.

В Москве и Воронеже можно забрать кобуры для фотоаппаратов в наших пунктах самовывоза.

Cullmann RIO Fit 100 Love сумка для Fujifilm Instax mini 8/9
Cullmann RIO Fit 100 Love сумка для Fujifilm Instax mini 8/9
Москва: в наличии 1-3 штЦентральный склад: в наличии 1-3 шт

Сумка CULLMANN RIO Fit 100 Love для Fujifilm Instax mini 8/9.

Сумка-футляр сделана специально для Fujifilm Instax mini 8/9. Модель имеет съемную крышку и дополнительный кармашек для аксессуаров. Сумка изготовлена из водонепроницаемого материала и оснащена мягкой внутренней подкладкой. Сумка доступна в черном, синем, розовом, зеленом цветах и теперь в джинсовой расцветке с надписями Love. Размер модели - 118х118х68 мм. Вес - 154 г. Цвет - джинсовый с надписями.


1 440 ₽
