Фильтр

Всего - 4 товара

Цена
Бренд
Максимальная нагрузка
Плечевые упоры

Плечевые упоры любой компании-производителя предназначены для видеосъемки на месте или при небольшом движении. Плечевой упор для видеокамеры и DSLR обеспечивает камере дополнительную устойчивую точку опоры (плечо) для стабилизации изображения. Особенно плечевые упоры удобны в использовании и полезны при длительной и разноплановой съемке.

При выборе плечевого упора следует обращать внимание на регулировку и подстройку приспособления, так как это влияет на удобство и комфортность при работе длительное время и с тяжелыми камерами. Плечевые упоры изготавливают из прочных и легких материалов, вы можете выбрать и купить плечевой упор оптимального для себя веса и конструкции.

В данном разделе представлены плечевые упоры для видеосъемки ведущих фирм-производителей техники: Raylab Kino, Proaim Flycam, FilmCity и прочих. Если вы сомневаетесь в выборе, пишите и звоните специалистам магазина Фотогора, вам помогут сделать правильное приобретение, учитывая все пожелания и размеры отведенного для покупки бюджета.

Raylab Kino SHS-02-HS STRAP ремень для плечевого упора
Арт. DAN-1488
Raylab Kino SHS-02-HS STRAP ремень для плечевого упора
Наличие
Москва: в наличии 1-3 шт

Raylab Kino SHS-02-HS STRAP - ремень для плечевого упора.

Предназначен для облегчения нагрузки на руки при длительном использовании плечевого упора или при использовании плечевого упора с тяжелым оборудованием. С помощью ремня можно значительно снизить вибрацию рук, что позволяет улучшить качество изображения.

880 ₽
В корзину
Хит
QZSD Q440A плечевой упор для видеосъемки
QZSD Q440A плечевой упор для видеосъемки
QZSD Q440A плечевой упор для видеосъемки
Арт. DAN-3740
QZSD Q440A плечевой упор для видеосъемки
Наличие
Москва: в наличии 4-10 штЦентральный склад: более 10 шт

Плечевой упор для видеосъемки QZSD Q440A.

Система стабилизации камеры с упором и креплением на ремнях. Универсальная модель и работает с любыми фото- и видеокамерами весом до 8 кг. Вес - 1,57 кг. Изготовлен из алюминия и АВС-пластика.

3 020 ₽
В корзину
-15 %
Falcon Eyes SVS-021 штатив наплечный
Арт. VBR-584
Falcon Eyes SVS-021 штатив наплечный
Наличие
Центральный склад: в наличии 4-10 шт
до конца распродажи 11 дн, 2 ч

Falcon Eyes SVS-021 – многофункциональное устройство, которое в различных конфигурациях можно использовать, как наплечный штатив, плечевой упор, «клетку» для съемки с нижней точки и т.д. Основа конструкции сделана из стали, окрашенной порошковой эмалью, с перфорацией для облегчения веса.

-15 %7 690 ₽
6 530 ₽
В корзину
SmallRig 4274 Shoulder Rig Kit Pro плечевой упор в сборе
SmallRig 4274 Shoulder Rig Kit Pro плечевой упор в сборе
Арт. MTG-4271
SmallRig 4274 Shoulder Rig Kit Pro плечевой упор в сборе
Наличие
Центральный склад: в наличии 1-3 шт

SmallRig 4274 Shoulder Rig Kit Pro плечевой упор в сборе. Комплект плечевого снаряжения SmallRig (Pro) 4274 разработан для обеспечения комфортного и удобного решения для стрельбы с плеча. Он состоит из наплечника VCT, удлинителя и ручки.

56 310 ₽
В корзину
Товары в архиве (18)
Бленда

Бленда для мониторов от 15 до 32 дюймов

Работай с цветом без бликов

Узнать больше
Флаги для предметной съемки

Флаги для предметной съемки

Wansen

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на обработку файлов cookie и других пользовательских данных и соглашаетесь с условиями их обработки. Заблокировать использование cookies сайтом можно в настройках браузера