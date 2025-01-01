Фильтр

Аксессуары для предметной съемки

Аксессуары для предметной съемки иногда не менее важны, чем освещение. Именно они сделают комфортной работу с 3D-столом или фотобоксом.

Работа фотографа, занимающегося пересъемкой предметов, зачастую требует усидчивости при съемке десятка, а иногда и сотни объектов. Скорость работы начинает зависеть от небольших, но очень важных мелочей.

Ознакомьтесь с ассортиментом раздела «Аксессуары для предметной съемки», подберите для себя необходимые для быстрой и качественной работы фотомелочи. Если не знаете, что вам может потребоваться, обратитесь к специалистам магазина Фотогора. Мы поможем вам выбрать и купить аксессуары для предметной съемки, которые значительно облегчат вашу работу и сэкономят время.

TVTOK КиноСнег аэрозольный искусственный снег 520 мл
TVTOK КиноСнег аэрозольный искусственный снег 520 мл
TVTOK КиноСнег аэрозольный искусственный снег 520 мл
Арт. DAN-9705
TVTOK КиноСнег аэрозольный искусственный снег 520 мл
Москва: более 10 шт

Искусственный снег для нанесения на поверхности. Легко наносится на елки, окна, любые предметы. Легко смывается или стряхивается с предметов.

780 ₽
-5 %
Fotokvant LED-100UV ультрафиолетовый фонарик для спецэффектов
Fotokvant LED-100UV ультрафиолетовый фонарик для спецэффектов
Fotokvant LED-100UV ультрафиолетовый фонарик для спецэффектов
Арт. DAN-4380
Fotokvant LED-100UV ультрафиолетовый фонарик для спецэффектов
Москва: в наличии 1-3 штСанкт-Петербург: в наличии 1-3 штЦентральный склад: более 10 шт
до конца распродажи 1 дн, 3 ч

Ультрафиолетовый фонарик Fotokvant LED-100UV для спецэффектов.

Фонарь для создания спецэффектов. Сто светодиодов, длина УФ-волны - 395 нм. Изготовлен из алюминиевого сплава. Размер - 195х78 мм. Вес - 247 г.

-5 %1 560 ₽
1 480 ₽
Fotokvant Ice10 kit искусственные кубики льда из акрила 10 шт 10х10х10 мм
Fotokvant Ice10 kit искусственные кубики льда из акрила 10 шт 10х10х10 мм
Fotokvant Ice10 kit искусственные кубики льда из акрила 10 шт 10х10х10 мм
Арт. MTG-0530
Fotokvant Ice10 kit искусственные кубики льда из акрила 10 шт 10х10х10 мм
Москва: в наличии 4-10 шт

Искусственный лед прозрачного цвета в форме кубика размера примерно 10х10х10 мм для предметной фотосъемки. Количество - 10 шт. Материал - акрил.

520 ₽
Fotokvant Ice25 kit искусственные кубики льда из акрила 5 шт 25х25х25 мм
Fotokvant Ice25 kit искусственные кубики льда из акрила 5 шт 25х25х25 мм
Fotokvant Ice25 kit искусственные кубики льда из акрила 5 шт 25х25х25 мм
Арт. MTG-0532
Fotokvant Ice25 kit искусственные кубики льда из акрила 5 шт 25х25х25 мм
Москва: в наличии 1-3 шт

Искусственный лед прозрачного цвета в форме кубика размера примерно 25х25х25 мм для предметной фотосъемки. Количество - 5 шт. Материал - акрил.

350 ₽
Fotokvant Ice30 kit искусственные кубики льда из акрила 4 шт 30х30х30 мм
Fotokvant Ice30 kit искусственные кубики льда из акрила 4 шт 30х30х30 мм
Fotokvant Ice30 kit искусственные кубики льда из акрила 4 шт 30х30х30 мм
Арт. MTG-0533
Fotokvant Ice30 kit искусственные кубики льда из акрила 4 шт 30х30х30 мм
Москва: более 10 шт

Искусственный лед прозрачного цвета в форме кубика размера примерно 30х30х30 мм для предметной фотосъемки. Количество - 4 шт. Материал - акрил.

1 110 ₽
Fotokvant Ice35 kit искусственные кубики льда из акрила 3 шт 35х35х35 мм
Fotokvant Ice35 kit искусственные кубики льда из акрила 3 шт 35х35х35 мм
Fotokvant Ice35 kit искусственные кубики льда из акрила 3 шт 35х35х35 мм
Арт. MTG-0534
Fotokvant Ice35 kit искусственные кубики льда из акрила 3 шт 35х35х35 мм
Москва: более 10 шт

Искусственный лед прозрачного цвета в форме кубика размера примерно 35х35х35 мм для предметной фотосъемки. Количество - 3 шт. Материал - акрил.

1 260 ₽
Fotokvant Ice40 kit искусственные кубики льда из акрила 2 шт 40х40х40 мм
Fotokvant Ice40 kit искусственные кубики льда из акрила 2 шт 40х40х40 мм
Fotokvant Ice40 kit искусственные кубики льда из акрила 2 шт 40х40х40 мм
Арт. MTG-0535
Fotokvant Ice40 kit искусственные кубики льда из акрила 2 шт 40х40х40 мм
Москва: в наличии 1-3 шт

Искусственный лед прозрачного цвета в форме кубика размера примерно 40х40х40 мм для предметной фотосъемки. Количество - 2 шт. Материал - акрил.

1 180 ₽
Wansen BCC-10040W Cuboid белый параллелепипед 100x100x40 мм для предметной съемки
Wansen BCC-10040W Cuboid белый параллелепипед 100x100x40 мм для предметной съемки
Wansen BCC-10040W Cuboid белый параллелепипед 100x100x40 мм для предметной съемки
Арт. MTG-3234
Wansen BCC-10040W Cuboid белый параллелепипед 100x100x40 мм для предметной съемки
Москва: в наличии 1-3 штЦентральный склад: более 10 шт

Wansen BCC-10040W Cuboid белый параллелепипед 100x100x40 мм для предметной съемки. Кубик выполнен из легкого органического материала. Будет хорошим подспорьем при предметной съемке, например ювелирных изделий. 

230 ₽
Wansen BCC-8080W Cuboid белый кубик 80x80x80 мм для предметной съемки
Wansen BCC-8080W Cuboid белый кубик 80x80x80 мм для предметной съемки
Wansen BCC-8080W Cuboid белый кубик 80x80x80 мм для предметной съемки
Арт. MTG-3233
Wansen BCC-8080W Cuboid белый кубик 80x80x80 мм для предметной съемки
Москва: в наличии 1-3 штЦентральный склад: более 10 шт

Wansen BCC-8080W Cuboid белый кубик 80x80x80 мм для предметной съемки. Кубик выполнен из легкого органического материала. Будет хорошим подспорьем при предметной съемке, например ювелирных изделий.

230 ₽
Wansen BCC-10080W Cuboid белый параллелепипед 100x100x80 мм для предметной съемки
Wansen BCC-10080W Cuboid белый параллелепипед 100x100x80 мм для предметной съемки
Wansen BCC-10080W Cuboid белый параллелепипед 100x100x80 мм для предметной съемки
Арт. MTG-3235
Wansen BCC-10080W Cuboid белый параллелепипед 100x100x80 мм для предметной съемки
Москва: в наличии 1-3 штЦентральный склад: более 10 шт

Wansen BCC-10080W Cuboid белый параллелепипед 100x100x80 мм для предметной съемки. 

440 ₽
В корзину
Photocycle 360 подставка из оргстекла
Арт. DAN-5844
Photocycle 360 подставка из оргстекла
Подставка Photocycle 360 устанавливается на автоматический поворотный стол.

Ее использование значительно упрощает процесс обработки 3D-фотографии после фотосъемки, так как она устраняет тени под объектом. Материал изготовления - оргстекло.

11 030 ₽
Manfrotto 320PSLB рама для предметного стола черная
Арт. MTG-4065
Manfrotto 320PSLB рама для предметного стола черная
Центральный склад: в наличии 1-3 шт

Manfrotto 320PSLB рама для предметного стола черная. 320PSLB –  стол, без плексигласовой панели. Расстояние от пола до рабочей поверхности: 70 см. Высота с поднятой задней стенкой: 157 см. Угол наклона задней стенки и передние ножки регулируются. Цвет: черный. 

108 590 ₽
Manfrotto 320PSL рама для предметного стола алюминиевая
Арт. MTG-4064
Manfrotto 320PSL рама для предметного стола алюминиевая
Центральный склад: в наличии 1-3 шт

Manfrotto 320PSL рама для предметного стола алюминиевая. Уменьшенный вариант стола для предметной съемки модели 220, но без плексигласовой панели. Размер панели: 150х78 см. Расстояние от пола до рабочей поверхности: 70 см. Высота с поднятой задней стенкой: 157 см. Угол наклона задней стенки и передние ножки регулируются.

112 790 ₽
Manfrotto 320PX панель для предметного стола плексигласовая
Арт. MTG-4066
Manfrotto 320PX панель для предметного стола плексигласовая
Центральный склад: в наличии 1-3 шт

Manfrotto 320PX панель для предметного стола плексигласовая. Белая прозрачная плексигласовая панель для контрового или фронтального освещения. Размер панели: 150х78 см.

61 290 ₽
