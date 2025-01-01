Фильтр

В интернет-магазине Фотогора можно купить держатели отражателей разного размера и типа. Это аксессуары, которые помогают фотографу при работе в студии и за ее пределами. При помощи отражателей можно значительно улучшить качество снимка, создать интересный эффект. При этом не всегда есть ассистент, готовый носить за фотографом отражатель и менять его угол наклона.

Такого ассистента могут заменить держатели отражателей. Это изделия надежных производителей, с которыми мы сотрудничаем давно (Avenger, Falcon Eyes, Fotokvant, Grifon, Lumifor). Можем гарантировать качество систем крепления оборудования и долгий срок службы.

Ассортимент нашего магазина формируется с учетом фактора времени

Мы следим за всеми новинками рынка и предпочтениями покупателей, собираем в своем каталоге держатели для всех популярных моделей отражателей. Это изделия с разными характеристиками и разной стоимостью, чтобы при любом бюджете вы нашли подходящее решение.

Мы предлагаем:

  • телескопические держатели лайт-дисков;
  • держатели для установки отражателя или фона на каркасе на стойку;
  • системы для крепления отражателей на гибких держателях;
  • зажимы для установки лайт-дисков;
  • держатели на треноге и так далее.

Мы принимаем заказы онлайн, в нашем-интернет-магазине. Оформить их вы можете в любое время суток. Если вам нужна помощь, обращайтесь в рабочее время за консультацией к нашим менеджерам. Они — эксперты с практическим опытом. Их консультации помогут вам сделать правильный выбор и приобрести держатели, с которыми съемка станет качественнее и проще.

Доставляем держатели отражателей по всей России. Самовывоз возможен из магазина в Москве и точки выдачи заказов в Воронеже.

Fotokvant RHR-180 держатель лайт-дисков от 60 до 180 см
Арт. NVF-9138
Fotokvant RHR-180 держатель лайт-дисков от 60 до 180 см
Fotokvant RHR-180 - телескопический складной студийный держатель. Предназначен для установки лайт-дисков от 60 до 180 см.

Держатель крепится к любой студийной стойке, который имеет шпильку диаметром 5/8". Оснащен универсальным шарниром, который позволяет закрепить отражатель практически под любым углом. С успехом может заменить ассистента на съемочной площадке. Модель изготовлена из высококачественного алюминиевого сплава, имеет стабильную и прочную конструкцию. Вес - 0,9 кг.


Fotokvant RHR-2000 держатель отражателей
Арт. DAN-3832
Fotokvant RHR-2000 держатель отражателей
Держатель Fotokvant RHR-2000 для отражателей.

Трехколенный раздвижной держатель для установки отражателей. С успехом может заменить ассистента на съемочной площадке. Модель изготовлена из высококачественных материалов, имеет стабильную и прочную конструкцию. Максимальная длина - 200 см. Длина в сложенном виде - 78 см. 

Falcon Eyes MC-1048 зажим для установки отражателя
Арт. VBR-135
Falcon Eyes MC-1048 зажим для установки отражателя
Зажим для отражателя предназначен для фиксации отражателя на стойке. Простота и функциональность данного зажима позволяет легко его устанавливать на любую студийную стойку или журавль. Зажим имеет стандартный диаметр студийной стойки (посадочный адаптер 5/8 дюйма - 16 мм)

Falcon Eyes NCLG-30S+CL-35FL штанга гибкая с клипсой и винтовым зажимом
Арт. NVF-1077
Falcon Eyes NCLG-30S+CL-35FL штанга гибкая с клипсой и винтовым зажимом
Falcon Eyes NCLG-30S+CL-35FL – удобный аксессуар, с помощью которого можно решить проблему "нехватки рук" при фотографировании в студии и на выезде. Длина 55см.

Зажим и клипса предназначены для лучшей фиксации необходимых аксессуаров к поверхности. Вес - 0,6 кг.

Fotokvant RFLH-16 держатель для установки лайт-диска или фона на каркасе на стойку
Арт. NVF-6360
Fotokvant RFLH-16 держатель для установки лайт-диска или фона на каркасе на стойку
Fotokvant RFLH-16 – держатель для установки лайт-диска или фона на каркасе на стойку. 

Идеально подходит для позиционирования отражателя или фона. Изготовлен из пластика и алюминия. Размер, см – 7,5х5,5х3,5. Вес, г – 38.

Grifon RBH-2566 держатель фона и отражателя от 63 до 168 см
Арт. FTR-977
Grifon RBH-2566 держатель фона и отражателя от 63 до 168 см
Grifon RBH-2566 – удобный функциональный держатель, предназначен для крепления отражателей и фонов на гибких держателях (twist-flex).

Fotokvant TSH-200 Selens рукоятка-удочка 110-200 см для софтбоксов и отражателей
Арт. DAN-9456
Fotokvant TSH-200 Selens рукоятка-удочка 110-200 см для софтбоксов и отражателей
 Fotokvant TSH-200 Selens рукоятка-удочка 110-200 см для софтбоксов и отражателей.

Универсальное устройство для репортажных фотографов 2 в 1. Позволяет надеть накамерный софт-бокс на конец удочки с размером 5/8", а в крепления для отражателя отражатель размером от 110 до 200 см. Мягкая ручка в основании будет удобна в работе.  

Fotokvant RHF-04 держатель для флага тип вилы малые
Арт. MTG-0976
Fotokvant RHF-04 держатель для флага тип вилы малые
Fotokvant RHF-04 держатель для флага тип вилы малые. 

Держатель типа вилы для флагов из пенопласта, размер 8х20 см. Удобны в работе и имеют на корпусе 2 отверстия с резьбой 1/4 и 3/8. Поставляются в комплекте со стандартным студийным адаптером 5/8 для стоек и журавлей. 

Fotokvant RHF-05 держатель для флага тип вилы большие
Арт. MTG-0977
Fotokvant RHF-05 держатель для флага тип вилы большие
Fotokvant RHF-05 держатель для флага тип вилы большие.

Держатель типа вилы для флагов из пенопласта, размер 24х36 см. Удобны в работе и имеют на корпусе 2 отверстия с резьбой 1/4 и 3/8. Поставляются в комплекте со стандартным студийным адаптером 5/8 для стоек и журавлей. 

Raylab RL-GBH1 держатель для складного фона
Арт. MTG-2057
Raylab RL-GBH1 держатель для складного фона
Raylab RL-GBH1 держатель для складного фона. Зажим-держатель Raylab RL-GBH1 предназначен для установки на студийную стойку складных фонов на гибком каркасе, лайт-дисков, карт баланса белого, отражателей, флагов, фильтров и многих других аксессуаров фото и видео съемки.

Fotokvant RHR KIT-125 телескопический держатель до 125 см для отражателей и раскладных фонов
Арт. MTG-3103
Fotokvant RHR KIT-125 телескопический держатель до 125 см для отражателей и раскладных фонов
Fotokvant RHR KIT-125 телескопический держатель до 125 см для отражателей и раскладных фонов. Двухсекционная телескопическая перекладина для крепления фона или отражателя. Минимальная длина - 54 см, максимальная длина - 125 см. Устанавливается на студийную стойку с размером шпигота 5/8" (16 мм) или с помощью переходника (входит в комплект) на штатив. Имеет два зажима, шпигот - 16 мм с резьбой 1/4". Секции изготовлены из алюминиевых трубок диаметром 16, 19 мм. Вес - 0,5 кг.

Fotokvant RHF-01 держатель для флага металлический
Арт. DAN-5582
Fotokvant RHF-01 держатель для флага металлический
Держатель напольный на колесах Fotokvant RHF-01 изготовлен из металла.

Держатель предназначен для установки и перемещения по студии флага из пенопласта толщиной 4 см. Изготовлен из профильной стальной трубы сечением 20х20 мм, колеса d=30 мм. Вес - 3,65 кг.

Avenger D705B держатель отражателей от 66 см до 185 см
Арт. FTR-878
Avenger D705B держатель отражателей от 66 см до 185 см
Manfrotto D705B - телескопический держатель для крепления и монтажа отражателей. Изготовлен из алюминиевого технополимера. Минимальная длина - 66 см, максимальная - 185 см. Вес - 600 г.

Avenger 143F держатель пенопласта
Avenger 143F держатель пенопласта
Арт. DAN-0249
Avenger 143F держатель пенопласта
Держатель-вилка для пенопласта Avenger 143F.

Держатель с двумя отверстиями с резьбами 1/4 и 3/8 дюйма. Вес - 0,35 кг.

Fotokvant RHF-02 держатель для флага деревянный
Арт. DAN-5583
Fotokvant RHF-02 держатель для флага деревянный
Держатель Fotokvant RHF-02 для флага, деревянный.

Держатель предназначен для установки и перемещения по студии флага из пенопласта толщиной 4 см. Изготовлен из толстой фанеры и снабжен колесами диаметром 30 мм. Вес - 4,85 кг.

Kupo KCP-611 Foamcore Clamp w/5/8&quot; кронштейн держатель для пенопласта
Арт. DAN-8025
Kupo KCP-611 Foamcore Clamp w/5/8" кронштейн держатель для пенопласта
U-образный стальной держатель с чёрным порошковым покрытием весом всего 500 грамм для крепления пенопластовых панелей толщиной до 2,54 см. Оснащён штифтом-шпилькой диаметром 10 мм. Два шипа, закрепленных шнуром, для надежной фиксации пенопластовой панели. Устанавливается с помощью крепёжной головки Grip Head.

Selens MBT350 Magnetic Background Support магнитный держатель быстрораскладного фона
Арт. MTG-3100
Selens MBT350 Magnetic Background Support магнитный держатель быстрораскладного фона
Selens MBT350 Magnetic Background Support магнитный держатель быстрораскладного фона. Позволяет закрепить фон на металлических пружинах в вертикальной плоскости. В комплекте 1 шт. 

Godox Knowled AB30SS держатель шаровый для LiteFlow
Арт. OLE-4104
Godox Knowled AB30SS держатель шаровый для LiteFlow
Регулируемый универсальный кронштейн на рычаге для системы LiteFlow, который позволяет плавно менять углы и позиции установленного отражателя. Оснащён двойным шаровым шарниром, стандартным студийным пальцем  5/8" и стандартным ресивером 5/8". Длина рычага 39 см, на каждом конце предусмотрен стандартный студийный палец 5/8" с внутренней резьблй 3/8"-16.

