Держатели отражателей

Fotokvant RHR-180 - телескопический складной студийный держатель. Предназначен для установки лайт-дисков от 60 до 180 см.
Держатель крепится к любой студийной стойке, который имеет шпильку диаметром 5/8". Оснащен универсальным шарниром, который позволяет закрепить отражатель практически под любым углом. С успехом может заменить ассистента на съемочной площадке. Модель изготовлена из высококачественного алюминиевого сплава, имеет стабильную и прочную конструкцию. Вес - 0,9 кг.
Держатель Fotokvant RHR-2000 для отражателей.
Трехколенный раздвижной держатель для установки отражателей. С успехом может заменить ассистента на съемочной площадке. Модель изготовлена из высококачественных материалов, имеет стабильную и прочную конструкцию. Максимальная длина - 200 см. Длина в сложенном виде - 78 см.
Зажим для отражателя предназначен для фиксации отражателя на стойке. Простота и функциональность данного зажима позволяет легко его устанавливать на любую студийную стойку или журавль. Зажим имеет стандартный диаметр студийной стойки (посадочный адаптер 5/8 дюйма - 16 мм)
Falcon Eyes NCLG-30S+CL-35FL – удобный аксессуар, с помощью которого можно решить проблему "нехватки рук" при фотографировании в студии и на выезде. Длина 55см.
Зажим и клипса предназначены для лучшей фиксации необходимых аксессуаров к поверхности. Вес - 0,6 кг.
Fotokvant RFLH-16 – держатель для установки лайт-диска или фона на каркасе на стойку.
Идеально подходит для позиционирования отражателя или фона. Изготовлен из пластика и алюминия. Размер, см – 7,5х5,5х3,5. Вес, г – 38.
Grifon RBH-2566 – удобный функциональный держатель, предназначен для крепления отражателей и фонов на гибких держателях (twist-flex).
Fotokvant TSH-200 Selens рукоятка-удочка 110-200 см для софтбоксов и отражателей.
Универсальное устройство для репортажных фотографов 2 в 1. Позволяет надеть накамерный софт-бокс на конец удочки с размером 5/8", а в крепления для отражателя отражатель размером от 110 до 200 см. Мягкая ручка в основании будет удобна в работе.
Fotokvant RHF-04 держатель для флага тип вилы малые.
Держатель типа вилы для флагов из пенопласта, размер 8х20 см. Удобны в работе и имеют на корпусе 2 отверстия с резьбой 1/4 и 3/8. Поставляются в комплекте со стандартным студийным адаптером 5/8 для стоек и журавлей.
Fotokvant RHF-05 держатель для флага тип вилы большие.
Держатель типа вилы для флагов из пенопласта, размер 24х36 см. Удобны в работе и имеют на корпусе 2 отверстия с резьбой 1/4 и 3/8. Поставляются в комплекте со стандартным студийным адаптером 5/8 для стоек и журавлей.
Raylab RL-GBH1 держатель для складного фона. Зажим-держатель Raylab RL-GBH1 предназначен для установки на студийную стойку складных фонов на гибком каркасе, лайт-дисков, карт баланса белого, отражателей, флагов, фильтров и многих других аксессуаров фото и видео съемки.
Fotokvant RHR KIT-125 телескопический держатель до 125 см для отражателей и раскладных фонов. Двухсекционная телескопическая перекладина для крепления фона или отражателя. Минимальная длина - 54 см, максимальная длина - 125 см. Устанавливается на студийную стойку с размером шпигота 5/8" (16 мм) или с помощью переходника (входит в комплект) на штатив. Имеет два зажима, шпигот - 16 мм с резьбой 1/4". Секции изготовлены из алюминиевых трубок диаметром 16, 19 мм. Вес - 0,5 кг.
Держатель напольный на колесах Fotokvant RHF-01 изготовлен из металла.
Держатель предназначен для установки и перемещения по студии флага из пенопласта толщиной 4 см. Изготовлен из профильной стальной трубы сечением 20х20 мм, колеса d=30 мм. Вес - 3,65 кг.
Manfrotto D705B - телескопический держатель для крепления и монтажа отражателей. Изготовлен из алюминиевого технополимера. Минимальная длина - 66 см, максимальная - 185 см. Вес - 600 г.
Держатель-вилка для пенопласта Avenger 143F.
Держатель с двумя отверстиями с резьбами 1/4 и 3/8 дюйма. Вес - 0,35 кг.
Держатель Fotokvant RHF-02 для флага, деревянный.
Держатель предназначен для установки и перемещения по студии флага из пенопласта толщиной 4 см. Изготовлен из толстой фанеры и снабжен колесами диаметром 30 мм. Вес - 4,85 кг.
U-образный стальной держатель с чёрным порошковым покрытием весом всего 500 грамм для крепления пенопластовых панелей толщиной до 2,54 см. Оснащён штифтом-шпилькой диаметром 10 мм. Два шипа, закрепленных шнуром, для надежной фиксации пенопластовой панели. Устанавливается с помощью крепёжной головки Grip Head.
Selens MBT350 Magnetic Background Support магнитный держатель быстрораскладного фона. Позволяет закрепить фон на металлических пружинах в вертикальной плоскости. В комплекте 1 шт.
Регулируемый универсальный кронштейн на рычаге для системы LiteFlow, который позволяет плавно менять углы и позиции установленного отражателя. Оснащён двойным шаровым шарниром, стандартным студийным пальцем 5/8" и стандартным ресивером 5/8". Длина рычага 39 см, на каждом конце предусмотрен стандартный студийный палец 5/8" с внутренней резьблй 3/8"-16.
