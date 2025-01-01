Цветные фильтры. Гели

Москва
Малая Семеновская 3с6
Сб-Вс : 11:00 - 18:00
Fotokvant DIFFUSION Kit (9008) набор №4 – набор самых популярных диффузных фильтров, которые используются для создания широкого спектра эффектов, начиная от небольшого смягчения света и заканчивая созданием большого пространства без тени. Фильтры смягчают/уменьшаю световой поток без изменения цветовой температуры.
Цвета соответствуют цветовой нумерации Lee. Размер фильтров, см – 30x30, толщина 0,18 мм
Fotokvant Color Kit (7677) набор №2 – комплект качественных гелевых фильтров для создания цветных эффектов при съемке.
В комплекте есть все необходимые базовые цвета, с помощью которых можно получить задуманный цвет и создать тот оттенок, который требуется по задаче. Цвета соответствуют цветовой нумерации Lee. Размер фильтров, см – 30x30, толщина 0,18 мм. В наборе - 12 цветов.
Fotokvant Color Kit (8340) – комплект конверсионных фильтров для контроля над цветовой температурой различных по типу источников света, создании на базе совмещения цветовых температур множества эффектов, а также для имитации различных условий освещения. В комплекте основные цветные, конверсионные, диффузные и нейтрально-серые фильтры для решения большинства задач, возникающих при съемке в студии, в интерьере, на пленэре. Цвета соответствуют цветовой нумерации Lee. Размер фильтров, см – 30x30, толщина 0,18 мм. Количество, шт. – 24. Цветов в наборе – 12.
Фолиевый фильтр рассеивающий Chris James 250 White Diffusion 1/2
Коэффициент пропускания - 60%
Коэффициент поглощения - 3/4
Цена указана за один погонный метр.
Фолиевый фильтр White Diffusion 251 известного английского производителя Chris James Lighting Filters. Пропускная способность фильтра 80%. Цена указана за один погонный метр.
Фолиевый фильтр корректирующий Chris James 246 Lagoon Plus Green
Данный фильтр применяют для изменения оттенка света.
Коэффициент пропускания - 81,7%
Коэффициент поглощения - 0,09
Цена указана за один погонный метр.
Chris James HI Sodium 651 – фолиевый фильтр известного английского производителя Chris James Lighting Filters.
Фолиевые гелевые фильтры широко применяются в кино, на телевидении, театре и в профессиональной фотосъемке. Размер рулона, м – 1,22 x 7,62. Цвет – спелого абрикоса. Все цвета фильтров соответствуют нумерации Lee. Цена указана за один погонный метр.
Chris James Industrial Sodium 650 – фолиевый фильтр известного английского производителя Chris James Lighting Filters.
Фолиевые гелевые фильтры широко применяются в кино, на телевидении, театре и в профессиональной фотосъемке. Размер рулона, м – 1,22 x 7,62. Цвет – светлая горчица. Все цвета фильтров соответствуют нумерации Lee. Цена указана за один погонный метр.
Фолиевый фильтр Chris James Dark Salmon 008 известного английского производителя Chris James Lighting Filters. Пропускная способность фильтра 35,4%, поглощение 0,45. Цена указана за один погонный метр.
Chris James Loving Amber 176 – фолиевый фильтр известного английского производителя Chris James Lighting Filters.
Фолиевые гелевые фильтры широко применяются в кино, на телевидении, театре и в профессиональной фотосъемке. Размер рулона, м – 1,22 x 7,62. Цвет – лососевый. Все цвета фильтров соответствуют нумерации Lee. Цена указана за один погонный метр.
Chris James Spring Yellow 100 – фолиевый фильтр известного английского производителя Chris James Lighting Filters.
Фолиевые гелевые фильтры широко применяются в кино, на телевидении, театре и в профессиональной фотосъемке. Размер рулона, м – 1,22 x 7,62. Цвет – лимонно-желтый. Все цвета фильтров соответствуют нумерации Lee. Цена указана за один погонный метр.
Chris James Sunset Red 025 – фолиевый фильтр известного английского производителя Chris James Lighting Filters.
Фолиевые гелевые фильтры широко применяются в кино, на телевидении, театре и в профессиональной фотосъемке. Размер рулона, м – 1,22х7,62. Цена указана за один погонный метр. Цвет – абрикосовый. Все цвета фильтров соответствуют нумерации Lee.
Фолиевый фильтр Wansen GEL-85B - гелевый фильтр светло-соломенного цвета. Фильтры широко применяются в съёмках кино, на телевидении, театре и в профессиональной фотосъемке для изменения цвета, яркости, мягкости света.
Wansen CINEFOIL-670 синефоль фольга черная 60 см х 7 м толщина 55 мк. Черная матовая плотная фольга для кинопроизводства (другие названия black wrap, cinefoil, синефоль, блэк рэп). Служит для устранения паразитных подсветок от солнечного света и осветительных приборов. Поможет убрать блики и нежелательные отражения. Фольга принимает любую необходимую форму. Легко крепится на штатив, на корпус и шторки осветительных приборов. Размер 0,6 м х 7 м.
Фолиевый фильтр белый на просвет. Selens 840546 Diffusion Gel Filter White Diffuser гелевый фильтр белый.
Цена указана за один погонный метр шириной 1,2 метра. Фильр отрезается от целого 18- метрового рулона.
Фолиевый фильтр Moss Green 089 известного английского производителя Chris James Lighting Filters. Пропускная способность фильтра 29,8%, поглощение 0,53%. Цена указана за один погонный метр.
Selens 6923600483407 Set of 20 color комплект 20 гелевых фильтров для вспышек 25х25 в чехле. 20 листов осветительных гелей размером 10x10 дюймов / 25x25 см, используются для создания потрясающих цветовых эффектов.
Дюралевая труба Fotokvant BGA-D1.3 для хранения и транспортировки фолиевых фильтров, длиной 1,35 м.
Труба предназначена для безопасной перевозки и хранения фолиевых фильтров. Позволяет обходится без дорогостоящей жесткой упаковки при пересылке транспортной компанией.
