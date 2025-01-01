Цветные фильтры. Гели

Интернет-магазин Фотогора предлагает цветные гелевые фильтры, с которыми вам удастся создать очень интересные и необычные эффекты на фото. Мы продаем их по разумной цене, гарантируем качество. Все товары из нашего магазина — творения надежных производителей, которые на практике подтвердили свой профессионализм.

Для чего нужны фильтры

Гелевые фильтры — это тонкие пластины разных цветов, изготовленные из поликарбоната/полиэстера. Они расширяют гамму оттенков в арсенале фотографа, позволяют красиво обыграть контуры предмета съемки. При помощи таких фильтров удастся сделать атмосферные кадры.

Они стоят недорого и на первый взгляд просты в использовании. Однако есть нюансы. Если модель располагается близко к объективу, трудно модифицировать цвет фона, не изменив освещение модели. Чтобы выработать «тактику поведения» с гелевыми фильтрами потребуется немного времени, но достаточно поэкспериментировать с экспозицией, источниками света и расстояние от фильтра до модели, и вы получите практически безграничные возможности для корректировки насыщенности фона, виньетирования.

С гелевыми фильтрами вы сможете не только создать оригинальный эффект на фотографии, но и сбалансировать температуру света, исходящего из разных источников.

С гелевыми фильтрами вы сможете не только создать оригинальный эффект на фотографии, но и сбалансировать температуру света, исходящего из разных источников.