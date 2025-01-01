Фильтр

Статьи

Цветные фильтры. Гели

Интернет-магазин Фотогора предлагает цветные гелевые фильтры, с которыми вам удастся создать очень интересные и необычные эффекты на фото. Мы продаем их по разумной цене, гарантируем качество. Все товары из нашего магазина — творения надежных производителей, которые на практике подтвердили свой профессионализм.

Мы поможем выбрать фильтр под вашу задумку, дадим советы по его использованию. Наши консультанты — практикующие фотографы, так что наши рекомендации — не скучная теория, а личный опыт.

Для чего нужны фильтры

Гелевые фильтры — это тонкие пластины разных цветов, изготовленные из поликарбоната/полиэстера. Они расширяют гамму оттенков в арсенале фотографа, позволяют красиво обыграть контуры предмета съемки. При помощи таких фильтров удастся сделать атмосферные кадры.

Они стоят недорого и на первый взгляд просты в использовании. Однако есть нюансы. Если модель располагается близко к объективу, трудно модифицировать цвет фона, не изменив освещение модели. Чтобы выработать «тактику поведения» с гелевыми фильтрами потребуется немного времени, но достаточно поэкспериментировать с экспозицией, источниками света и расстояние от фильтра до модели, и вы получите практически безграничные возможности для корректировки насыщенности фона, виньетирования.

С гелевыми фильтрами вы сможете не только создать оригинальный эффект на фотографии, но и сбалансировать температуру света, исходящего из разных источников.

В нашем каталоге представлены все популярные гели. Они достаточно тонкие, не ухудшают резкость изображения. Отправляйте заказы в корзину или обращайтесь к нам за советом — мы обеспечим оперативную обратную связь.

Fotokvant DIFFUSION Kit (9008) набор №4 гелевых фильтров 30x30 см
Fotokvant DIFFUSION Kit (9008) набор №4 гелевых фильтров 30x30 см
Арт. NVF-9008
Fotokvant DIFFUSION Kit (9008) набор №4 гелевых фильтров 30x30 см
Наличие
Москва: в наличии 4-10 шт

Fotokvant DIFFUSION Kit (9008) набор №4 – набор самых популярных диффузных фильтров, которые используются для создания широкого спектра эффектов, начиная от небольшого смягчения света и заканчивая созданием большого пространства без тени. Фильтры смягчают/уменьшаю световой поток без изменения цветовой температуры.

Цвета соответствуют цветовой нумерации Lee. Размер фильтров, см – 30x30, толщина 0,18 мм

Цвета соответствуют цветовой нумерации Lee. Размер фильтров, см – 30x30, толщина 0,18 мм


10 750 ₽
В корзину
Fotokvant Color Kit (7677) набор №2 цветных гелевых фильтров 30x30 см
Fotokvant Color Kit (7677) набор №2 цветных гелевых фильтров 30x30 см
Арт. NVF-7677
Fotokvant Color Kit (7677) набор №2 цветных гелевых фильтров 30x30 см
Наличие
Москва: в наличии 1-3 шт

Fotokvant Color Kit (7677) набор №2 – комплект качественных гелевых фильтров для создания цветных эффектов при съемке.

В комплекте есть все необходимые базовые цвета, с помощью которых можно получить задуманный цвет и создать тот оттенок, который требуется по задаче. Цвета соответствуют цветовой нумерации Lee. Размер фильтров, см – 30x30, толщина 0,18 мм. В наборе - 12 цветов.

12 790 ₽
Заказать
Fotokvant Color Kit (8340) набор №3 цветных гелевых фильтров 30x30 см
Fotokvant Color Kit (8340) набор №3 цветных гелевых фильтров 30x30 см
Арт. NVF-8340
Fotokvant Color Kit (8340) набор №3 цветных гелевых фильтров 30x30 см
Наличие
Москва: в наличии 1-3 штСанкт-Петербург: в наличии 1-3 шт

Fotokvant Color Kit (8340) – комплект конверсионных фильтров для контроля над цветовой температурой различных по типу источников света, создании на базе совмещения цветовых температур множества эффектов, а также для имитации различных условий освещения. В комплекте основные цветные, конверсионные, диффузные и нейтрально-серые фильтры для решения большинства задач, возникающих при съемке в студии, в интерьере, на пленэре. Цвета соответствуют цветовой нумерации Lee. Размер фильтров, см – 30x30, толщина 0,18 мм. Количество, шт. – 24. Цветов в наборе – 12.




12 790 ₽
Заказать
Chris James 250 White Diffusion 1/2 фолиевый фильтр белый
Арт. NVF-1062
Chris James 250 White Diffusion 1/2 фолиевый фильтр белый
Наличие
Москва: в наличии 4-10 шт

Фолиевый фильтр рассеивающий Chris James 250 White Diffusion 1/2
Коэффициент пропускания - 60%
Коэффициент поглощения - 3/4
Цена указана за один погонный метр.

2 870 ₽
В корзину
Chris James 251 White Diffusion фолиевый фильтр белый рассеивающий
Арт. NVF-1063
Chris James 251 White Diffusion фолиевый фильтр белый рассеивающий
Наличие
Москва: более 10 шт

Фолиевый фильтр  White Diffusion 251 известного английского производителя Chris James Lighting Filters. Пропускная способность фильтра 80%. Цена указана за один погонный метр.

 

 

2 870 ₽
В корзину
-13 %
Chris James 246 Lagoon Plus Green фолиевый фильтр 1/4 оттенка зеленого
Chris James 246 Lagoon Plus Green фолиевый фильтр 1/4 оттенка зеленого
Chris James 246 Lagoon Plus Green фолиевый фильтр 1/4 оттенка зеленого
Арт. NVF-1060
Chris James 246 Lagoon Plus Green фолиевый фильтр 1/4 оттенка зеленого
Наличие
Москва: более 10 шт
до конца распродажи 7 дн, 2 ч

Фолиевый фильтр корректирующий Chris James 246 Lagoon Plus Green
Данный фильтр применяют для изменения оттенка света.
Коэффициент пропускания - 81,7%
Коэффициент поглощения - 0,09
Цена указана за один погонный метр.

-12.89 %2 870 ₽
2 500 ₽
В корзину
Chris James 651 HI Sodium фолиевый фильтр цвет спелого абрикоса
Арт. NVF-8216
Chris James 651 HI Sodium фолиевый фильтр цвет спелого абрикоса
Наличие
Москва: в наличии 4-10 шт

Chris James HI Sodium 651 – фолиевый фильтр известного английского производителя Chris James Lighting Filters.

Фолиевые гелевые фильтры широко применяются в кино, на телевидении, театре и в профессиональной фотосъемке. Размер рулона, м – 1,22 x 7,62. Цвет – спелого абрикоса. Все цвета фильтров соответствуют нумерации Lee. Цена указана за один погонный метр.

2 870 ₽
В корзину
Chris James 650 Industrial Sodium фолиевый фильтр цвет светлая горчица
Chris James 650 Industrial Sodium фолиевый фильтр цвет светлая горчица
Chris James 650 Industrial Sodium фолиевый фильтр цвет светлая горчица
Арт. NVF-8215
Chris James 650 Industrial Sodium фолиевый фильтр цвет светлая горчица
Наличие
Москва: в наличии 4-10 шт

Chris James Industrial Sodium 650 – фолиевый фильтр известного английского производителя Chris James Lighting Filters.

Фолиевые гелевые фильтры широко применяются в кино, на телевидении, театре и в профессиональной фотосъемке. Размер рулона, м – 1,22 x 7,62. Цвет – светлая горчица. Все цвета фильтров соответствуют нумерации Lee. Цена указана за один погонный метр.

2 870 ₽
В корзину
Хит
Chris James 008 Dark Salmon фолиевый фильтр темный лосось
Арт. NVF-8513
Chris James 008 Dark Salmon фолиевый фильтр темный лосось
Наличие
Москва: в наличии 4-10 шт

Фолиевый фильтр Chris James Dark Salmon 008 известного английского производителя Chris James Lighting Filters. Пропускная способность фильтра 35,4%, поглощение 0,45. Цена указана за один погонный метр.

2 870 ₽
В корзину
Chris James 176 Loving Amber фолиевый фильтр любимый янтарь
Арт. NVF-8515
Chris James 176 Loving Amber фолиевый фильтр любимый янтарь
Наличие
Москва: в наличии 4-10 шт

Chris James Loving Amber 176 – фолиевый фильтр известного английского производителя Chris James Lighting Filters.

Фолиевые гелевые фильтры широко применяются в кино, на телевидении, театре и в профессиональной фотосъемке. Размер рулона, м – 1,22 x 7,62. Цвет – лососевый. Все цвета фильтров соответствуют нумерации Lee. Цена указана за один погонный метр.

2 870 ₽
В корзину
Chris James 100 Spring Yellow фолиевый фильтр весенний желтый
Арт. NVF-8516
Chris James 100 Spring Yellow фолиевый фильтр весенний желтый
Наличие
Москва: в наличии 1-3 шт

Chris James Spring Yellow 100 – фолиевый фильтр известного английского производителя Chris James Lighting Filters.

Фолиевые гелевые фильтры широко применяются в кино, на телевидении, театре и в профессиональной фотосъемке. Размер рулона, м – 1,22 x 7,62. Цвет – лимонно-желтый. Все цвета фильтров соответствуют нумерации Lee. Цена указана за один погонный метр.

2 870 ₽
В корзину
Chris James 025 Sunset Red фолиевый фильтр красный закат
Арт. NVF-8517
Chris James 025 Sunset Red фолиевый фильтр красный закат
Наличие
Москва: в наличии 1-3 шт

Chris James Sunset Red 025 – фолиевый фильтр известного английского производителя Chris James Lighting Filters.

Фолиевые гелевые фильтры широко применяются в кино, на телевидении, театре и в профессиональной фотосъемке. Размер рулона, м – 1,22х7,62. Цена указана за один погонный метр. Цвет – абрикосовый. Все цвета фильтров соответствуют нумерации Lee.

2 870 ₽
В корзину
Wansen GEL-85В фолиевый фильтр светлый соломенный
Wansen GEL-85В фолиевый фильтр светлый соломенный
Wansen GEL-85В фолиевый фильтр светлый соломенный
Арт. DAN-9400
Wansen GEL-85В фолиевый фильтр светлый соломенный
Наличие
Москва: более 10 шт

Фолиевый фильтр Wansen GEL-85B - гелевый фильтр светло-соломенного цвета. Фильтры широко применяются в съёмках кино, на телевидении, театре и в профессиональной фотосъемке для изменения цвета, яркости, мягкости света.

1 510 ₽
В корзину
Wansen CINEFOIL-670 синефоль фольга черная 60 см х 7 м толщина 55 мк
Wansen CINEFOIL-670 синефоль фольга черная 60 см х 7 м толщина 55 мк
Wansen CINEFOIL-670 синефоль фольга черная 60 см х 7 м толщина 55 мк
Арт. MTG-2384
Wansen CINEFOIL-670 синефоль фольга черная 60 см х 7 м толщина 55 мк
Наличие
Москва: в наличии 4-10 штЦентральный склад: более 10 шт

Wansen CINEFOIL-670 синефоль фольга черная 60 см х 7 м толщина 55 мк. Черная матовая плотная фольга для кинопроизводства (другие названия black wrap, cinefoil, синефоль, блэк рэп). Служит для устранения паразитных подсветок от солнечного света и осветительных приборов. Поможет убрать блики и нежелательные отражения. Фольга принимает любую необходимую форму. Легко крепится на штатив, на корпус и шторки осветительных приборов. Размер 0,6 м х 7 м. 

4 890 ₽
В корзину
-6 %
Selens 840546 Diffusion Gel Filter White Diffuser гелевый фильтр белый
Selens 840546 Diffusion Gel Filter White Diffuser гелевый фильтр белый
Selens 840546 Diffusion Gel Filter White Diffuser гелевый фильтр белый
Арт. MTG-3125
Selens 840546 Diffusion Gel Filter White Diffuser гелевый фильтр белый
Наличие
Москва: более 10 штЦентральный склад: более 10 шт
до конца распродажи 2 дн, 19 ч

Фолиевый фильтр белый на просвет. Selens 840546 Diffusion Gel Filter White Diffuser гелевый фильтр белый.

Цена указана за один погонный метр шириной 1,2 метра. Фильр отрезается от целого 18- метрового рулона.

-5.74 %1 220 ₽
1 150 ₽
В корзину
-20 %
Chris James 089 Moss Green фолиевый фильтр зеленый мох
Арт. FTR-548
Chris James 089 Moss Green фолиевый фильтр зеленый мох
Наличие
Москва: в наличии 4-10 штСанкт-Петербург: в наличии 1-3 шт
до конца распродажи 8 дн, 2 ч

Фолиевый фильтр Moss Green 089 известного английского производителя Chris James Lighting Filters. Пропускная способность фильтра 29,8%, поглощение 0,53%. Цена указана за один погонный метр.

-19.86 %2 870 ₽
2 300 ₽
В корзину
-8 %
Selens GEL Set of 20 color комплект 20 гелевых фильтров 25х25 в чехле
Арт. MTG-1626
Selens GEL Set of 20 color комплект 20 гелевых фильтров 25х25 в чехле
Наличие
Москва: более 10 штЦентральный склад: более 10 шт
до конца распродажи 2 дн, 20 ч

Selens 6923600483407 Set of 20 color комплект 20 гелевых фильтров для вспышек 25х25 в чехле. 20 листов осветительных гелей размером 10x10 дюймов / 25x25 см, используются для создания потрясающих цветовых эффектов.

-8.06 %4 340 ₽
3 990 ₽
В корзину
Fotokvant BGA-D1.3 труба дюралевая для упаковки фолиевых фильтров 1,35 м
Арт. DAN-2768
Fotokvant BGA-D1.3 труба дюралевая для упаковки фолиевых фильтров 1,35 м
Наличие
Москва: в наличии 1-3 шт

Дюралевая труба Fotokvant BGA-D1.3 для хранения и транспортировки фолиевых фильтров, длиной 1,35 м.

Труба предназначена для безопасной перевозки и хранения фолиевых фильтров. Позволяет обходится без дорогостоящей жесткой упаковки при пересылке транспортной компанией.

1 260 ₽
В корзину
