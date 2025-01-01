Москва
Wansen BS-1014-841343 Cherry Blossom шелковый фон 1x1.4 м сладкая вата.
Шелковый фон для предметной фото и видеосъемки. Выгодно подчеркнет объект съемки, принесет разнообразие и украсит снимок.
Wansen BS-1014-841361 Bean Paste Powder шелковый фон 1x1.4 м пастельно-фиолетовый.
Wansen BS-0710-841357 Bean Paste Powder шелковый фон 70x100 см пастельно-фиолетовый.
Wansen BS-1014-841325 Bright Black шелковый фон 1x1.4 м черный блеск.
Wansen BS-1014-841349 Brown шелковый фон 1x1.4 м кофейный.
Wansen BS-0710-841332 Brown шелковый фон 70x100 см кофейный.
Wansen BS-1014-841360 Champagne Color шелковый фон 1x1.4 м шампань.
Wansen BS-0710-841342 Champagne шелковый фон 70x100 см шампань.
Wansen BS-0710-841339 Cherry Blossom Powder шелковый фон 70x100 см сладкая вата.
Wansen BS-1014-841346 Cinnamon Powder шелковый фон 1x1.4 м пудрово-розовый.
Wansen BS-0710-841330 Cinnamon Powder шелковый фон 70x100 см пудрово-розовый.
Wansen BS-1014-841354 Cool Gray шелковый фон 1x1.4 м платиновый.
Wansen BS-0710-841352 Cool Gray шелковый фон 70x100 см платиновый.
Wansen BS-1014-841359 Dark Blue шелковый фон 1x1.4 м королевский синий.
Wansen BS-0710-841358 Dark Blue шелковый фон 70x100 см королевский синий.
Wansen BS-1014-841322 Dark Green шелковый фон 1x1.4 м темно-изумрудный.
Wansen BS-1014-841338 Dove Color шелковый фон 1x1.4 м темный бурлеск.
Wansen BS-0710-841356 Dove Color шелковый фон 70x100 см темный бурлеск.
Работай с цветом без бликов
Wansen