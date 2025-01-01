Фильтр

Статьи

Тканевые фоны

Тканевые фоны – самые первые студийные фоны

Они происходят еще из драпировок, которыми пользовались художники во времена до появления фотографии.

тканевые студийные фоны

Современные тканевые фоны

муслиновые фоны для фотостудии

Производители выпускают их самых невероятных цветов и оттенков. Тканевый фон бывает как однотонным, так и пятнистым. Однотонные используют в классических сюжетах фотографии, а пятнистые тогда, когда надо визуально отделить модель от фона. На пятнистом студийном фоне очень сложно рассмотреть тени и, как следствие, фон получается бесформенным, но, тем не менее, он хорошо передает настроение за счет своего цвета. Тканевые фоны чаще всего используют, когда хотят придать фотографии чуть больше уюта и мягкости.

Каких размеров бывают тканевые фоны

размеры тканевых фонов для студии

Тканевые фоны бывают самых разных размеров – от 2,7х2,9 м для съемки поясных или детских портретов, до 2,7х5 м и более для съемок портретов в полный рост. Если вы задались вопросом какой фон для фотосессии купить, какой фотофон будет наиболее удобен для решения определенных задач при ваших коммерческих съемках, или как выбрать фон для домашней фотосессии – в нашем магазине вы найдете ответы на все свои вопросы. Консультанты магазина Фотогора помогут вам определиться и купить студийный тканевый фон.

-10 %
Grifon TI W-320 фон пятнистый серый с синими и темно-серыми разводами 3х5 м
Арт. FTR-622
Grifon TI W-320 фон пятнистый серый с синими и темно-серыми разводами 3х5 м
Наличие
Москва: в наличии 1-3 штЦентральный склад: в наличии 1-3 шт
до конца распродажи 8 ч

Тканевый фон Grifon - пятнистый серый с синими и темно-серыми разводами.

Материал – хлопок. Размер 3х5,0 м. Плотность полотна 111 г/кв.м. По одной стороне фон прошит специально для монтирования на перекладину. Целесообразно использовать с системой установки фона ворота.

-10 %5 870 ₽
5 280 ₽
В корзину
-15 %
Falcon Eyes DigiPrint-3060 C-100 фон муслиновый пестрый 3x6 м
Арт. NVF-5564
Falcon Eyes DigiPrint-3060 C-100 фон муслиновый пестрый 3x6 м
Наличие
Москва: в наличии 1-3 шт
до конца распродажи 11 дн, 2 ч

Falcon Eyes DigiPrint-3060 C-100 – фон муслиновый пестрый. Абстрактный рисунок напечатан на широкоформатном плоттере. Ширина 3,0 м, длина 6,0 м.

-15 %8 590 ₽
7 300 ₽
В корзину
-15 %
GreenBean Field Green фон тканевый хромакейный зеленый 300х700 см
Арт. NVF-2301
GreenBean Field Green фон тканевый хромакейный зеленый 300х700 см
Наличие
Москва: в наличии 1-3 штЦентральный склад: в наличии 4-10 шт
до конца распродажи 11 дн, 2 ч

GreenBean Green – тканевый фон зеленого цвета. Предназначен для фото- и видеосъемки, когда в последствии требуется замена фона в графическом редакторе.

-15 %10 790 ₽
9 170 ₽
В корзину
-10 %
Grifon TI W-102 фон пятнистый серо-белый 3х5 м
Арт. FTR-608
Grifon TI W-102 фон пятнистый серо-белый 3х5 м
Наличие
Москва: в наличии 1-3 штЦентральный склад: в наличии 1-3 шт
до конца распродажи 8 ч

Тканевый фон Grifon - пятнистый серо-белый.

Материал – хлопок. Размер 3х5,0 м. Плотность полотна 111 г/кв.м. По одной стороне фон прошит специально для монтирования на перекладину. Целесообразно использовать с системой установки фона ворота.

-10 %5 870 ₽
5 280 ₽
В корзину
-10 %
Fotokvant BG-3030 Green фон тканевый 3х3 м зеленый
Fotokvant BG-3030 Green фон тканевый 3х3 м зеленый
Fotokvant BG-3030 Green фон тканевый 3х3 м зеленый
Арт. DAN-3342
Fotokvant BG-3030 Green фон тканевый 3х3 м зеленый
Наличие
Москва: в наличии 4-10 штЦентральный склад: более 10 шт
до конца распродажи 8 ч

Фон тканевый Fotokvant BG-3030 Green.

Материал полотна плотный, равномерно прокрашен со всех сторон, не линяет, не облезает при многократной стирке. Полотно цельное без швов, есть карман для держателя фонов, края фона обработаны. Размер - 3х3 м. Цвет - зеленый.

-10 %2 900 ₽
2 610 ₽
В корзину
-10 %
Grifon B-101 фон тканевый 3х5 м белый
Grifon B-101 фон тканевый 3х5 м белый
Арт. FTR-783
Grifon B-101 фон тканевый 3х5 м белый
Наличие
Москва: в наличии 1-3 штЦентральный склад: в наличии 1-3 шт
до конца распродажи 8 ч

Тканевый фон Grifon изготовлен из хлопкового материала. Размер полотна 3,0х5,0 м. Плотность полотна 186 г/кв.м. Целесообразно использовать с системой установки фона ворота.

Grifon может использовать как в студии, так и как фон для домашней фотосессии.

-10 %6 330 ₽
5 690 ₽
В корзину
-10 %
Fotokvant BG-3060 TD60 фон тканевый 3х6 м пятнистый желто-рыжий
Fotokvant BG-3060 TD60 фон тканевый 3х6 м пятнистый желто-рыжий
Fotokvant BG-3060 TD60 фон тканевый 3х6 м пятнистый желто-рыжий
Арт. DAN-3964
Fotokvant BG-3060 TD60 фон тканевый 3х6 м пятнистый желто-рыжий
Наличие
Москва: в наличии 4-10 штЦентральный склад: в наличии 4-10 шт
до конца распродажи 2 дн, 2 ч

Фон тканевый Fotokvant BG-3060TD60, размер - 3х6 м, пятнистый, желто-рыжий.

Фон тканевый, пятнистый. По одной стороне фон прошит специально для монтирования на перекладину. Целесообразно использовать с системой установки фона ворота. Материал - хлопок. Плотность - 130 г/кв.м. Размер - 3х6 м.

-10.05 %6 270 ₽
5 640 ₽
В корзину
Grifon TI W-362 фон пятнистый коричневый с вкраплениями красного 3х5 м
Grifon TI W-362 фон пятнистый коричневый с вкраплениями красного 3х5 м
Grifon TI W-362 фон пятнистый коричневый с вкраплениями красного 3х5 м
Арт. FTR-627
Grifon TI W-362 фон пятнистый коричневый с вкраплениями красного 3х5 м
Наличие
Москва: в наличии 1-3 штЦентральный склад: в наличии 1-3 шт

Тканевый фон Grifon - пятнистый коричневый с вкраплениями красного.

Материал – хлопок. Размер 3х5,0 м. Плотность полотна 111 г/кв.м. По одной стороне фон прошит специально для монтирования на перекладину. Целесообразно использовать с системой установки фона ворота.

5 870 ₽
В корзину
Grifon TI W-072 фон пятнистый светлый с коричневыми и серыми пятнами 3х5 м
Арт. FTR-601
Grifon TI W-072 фон пятнистый светлый с коричневыми и серыми пятнами 3х5 м
Наличие
Москва: в наличии 1-3 штЦентральный склад: в наличии 1-3 шт

Тканевый фон Grifon W-072 - пятнистый светлый с коричневыми и желто-голубыми пятнами.

Материал – хлопок. Размер 3х5,0 м. Плотность полотна 111 г/кв.м. По одной стороне фон прошит специально для монтирования на перекладину. Целесообразно использовать с системой установки фона ворота.

5 870 ₽
В корзину
Grifon TI W-096 фон пятнистый бежево-коричневый 3х5 м
Арт. NVF-1940
Grifon TI W-096 фон пятнистый бежево-коричневый 3х5 м
Наличие
Москва: в наличии 1-3 штЦентральный склад: в наличии 1-3 шт

Тканевый фон Grifon - пятнистый бежево-коричневый.

Материал – хлопок. Размер 3х5,0 м. Плотность полотна 111 г/кв.м. По одной стороне фон прошит специально для монтирования на перекладину. Целесообразно использовать с системой установки фона ворота.

5 870 ₽
В корзину
Grifon TI W-103 фон пятнистый с крупными разводами коричнево-серо-белый 3х5 м
Арт. FTR-609
Grifon TI W-103 фон пятнистый с крупными разводами коричнево-серо-белый 3х5 м
Наличие
Москва: в наличии 1-3 штЦентральный склад: в наличии 1-3 шт

Тканевый фон Grifon - пятнистый с крупными разводами серо-белый.

Материал – хлопок. Размер 3х5,0 м. Плотность полотна 111 г/кв.м. По одной стороне фон прошит специально для монтирования на перекладину. Целесообразно использовать с системой установки фона ворота.

5 870 ₽
В корзину
Grifon TI W-107 фон пятнистый цвета мякоти грейпфрута с серыми разводами 3х5 м
Арт. FTR-610
Grifon TI W-107 фон пятнистый цвета мякоти грейпфрута с серыми разводами 3х5 м
Наличие
Москва: в наличии 1-3 штЦентральный склад: в наличии 1-3 шт

Тканевый фон Grifon - пятнистый цвета мякоти грейпфрута с серыми разводами.

Материал – хлопок. Размер 3х5,0 м. Плотность полотна 111 г/кв.м. По одной стороне фон прошит специально для монтирования на перекладину. Целесообразно использовать с системой установки фона ворота.

5 870 ₽
В корзину
Grifon TI W-370 фон пятнистый сине-белый 3х5 м
Арт. NVF-1942
Grifon TI W-370 фон пятнистый сине-белый 3х5 м
Наличие
Москва: в наличии 1-3 штЦентральный склад: в наличии 1-3 шт

Тканевый фон Grifon - пятнистый сине-белый.

Материал – хлопок. Размер 3х5,0 м. Плотность полотна 111 г/кв.м. По одной стороне фон прошит специально для монтирования на перекладину. Целесообразно использовать с системой установки фона ворота.

5 870 ₽
В корзину
Grifon W-374 фон пятнистый цвета осенней листвы светлый 2,7х5 м
Арт. NVF-1943
Grifon W-374 фон пятнистый цвета осенней листвы светлый 2,7х5 м
Наличие
Москва: в наличии 1-3 штЦентральный склад: в наличии 1-3 шт

Тканевый фон Grifon - пятнистый цвета осенней листвы светлый.

Материал – хлопок. Размер 2,7х5,0 м. Плотность полотна 111 г/кв.м. По одной стороне фон прошит специально для монтирования на перекладину. Целесообразно использовать с системой установки фона ворота.

5 870 ₽
В корзину
Grifon TI W-386 фон пятнистый цвета инея 3х5 м
Арт. NVF-1935
Grifon TI W-386 фон пятнистый цвета инея 3х5 м
Наличие
Москва: в наличии 1-3 штЦентральный склад: в наличии 1-3 шт

Тканевый фон Grifon - пятнистый цвета инея.

Материал – хлопок. Размер 3х5,0 м. Плотность полотна 111 г/кв.м. По одной стороне фон прошит специально для монтирования на перекладину. Целесообразно использовать с системой установки фона ворота.

5 870 ₽
В корзину
Grifon TI W-033 фон пятнистый коричневый 3х5 м
Grifon TI W-033 фон пятнистый коричневый 3х5 м
Grifon TI W-033 фон пятнистый коричневый 3х5 м
Арт. FTR-590
Grifon TI W-033 фон пятнистый коричневый 3х5 м
Наличие
Москва: в наличии 1-3 штЦентральный склад: в наличии 1-3 шт

Тканевый студийный фон Grifon - пятнистый коричневый. Материал – хлопок. Размер 3х5,0 м.

Плотность полотна 111 г/кв.м. По одной стороне фон прошит специально для монтирования на перекладину. Целесообразно использовать с системой установки фона ворота.

5 870 ₽
В корзину
-20 %
Fotokvant BG-3030 Blue фон тканевый хромакей 3х3 м синий
Fotokvant BG-3030 Blue фон тканевый хромакей 3х3 м синий
Fotokvant BG-3030 Blue фон тканевый хромакей 3х3 м синий
Арт. DAN-3479
Fotokvant BG-3030 Blue фон тканевый хромакей 3х3 м синий
Наличие
Москва: в наличии 1-3 штСанкт-Петербург: в наличии 1-3 шт
до конца распродажи 2 дн, 2 ч

Фон тканевый Fotokvant BG-3030 Blue.

Материал полотна плотный, равномерно прокрашен со всех сторон, не линяет, не облезает при многократной стирке. Полотно цельное без швов, есть карман для держателя фонов, края фона обработаны. Размер - 3х3 м. Цвет - синий.

-20 %2 900 ₽
2 320 ₽
В корзину
-5 %
Fotokvant BG-3060 TD10 фон тканевый 3х6 м пятнистый сине-черный
Fotokvant BG-3060 TD10 фон тканевый 3х6 м пятнистый сине-черный
Fotokvant BG-3060 TD10 фон тканевый 3х6 м пятнистый сине-черный
Арт. DAN-3961
Fotokvant BG-3060 TD10 фон тканевый 3х6 м пятнистый сине-черный
Наличие
Москва: в наличии 1-3 штЦентральный склад: в наличии 4-10 шт
до конца распродажи 4 дн, 6 ч

Фон тканевый Fotokvant BG-3060TD10, размер - 3х6 м, пятнистый, сине-черный.

Фон тканевый, пятнистый. По одной стороне фон прошит специально для монтирования на перекладину. Целесообразно использовать с системой установки фона ворота. Материал - хлопок. Плотность - 130 г/кв.м. Размер - 3х6 м.

-5.1 %6 270 ₽
5 950 ₽
В корзину
