Тканевые фоны – самые первые студийные фоны

Они происходят еще из драпировок, которыми пользовались художники во времена до появления фотографии.

Современные тканевые фоны

Производители выпускают их самых невероятных цветов и оттенков. Тканевый фон бывает как однотонным, так и пятнистым. Однотонные используют в классических сюжетах фотографии, а пятнистые тогда, когда надо визуально отделить модель от фона. На пятнистом студийном фоне очень сложно рассмотреть тени и, как следствие, фон получается бесформенным, но, тем не менее, он хорошо передает настроение за счет своего цвета. Тканевые фоны чаще всего используют, когда хотят придать фотографии чуть больше уюта и мягкости.

Каких размеров бывают тканевые фоны

Тканевые фоны бывают самых разных размеров – от 2,7х2,9 м для съемки поясных или детских портретов, до 2,7х5 м и более для съемок портретов в полный рост.