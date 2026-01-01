Арт. OLE-2641

Принтер белого цвета для печати со смартфона моментальных фотографии форматом 86 х 108 мм через приложение Instax Link и Bluetooth. Возможна печать стоп-кадра из видеоролика. Создание коллажей, печать по редактируемым шаблонам (более 30 видов). Режим QR-печати. Редактирование по предустановленным пресетам: режим instax Rich для более насыщенных цветов или режим instax Natural для придания классического стиля. Легкий - можно взять с собой. Для печати используется пленка FUJIFILM INSTAX WIDE.