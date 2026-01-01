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Всего - 11 товаров

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Fujifilm Instax Link Wide Ash White фотопринтер
Fujifilm Instax Link Wide Ash White фотопринтер
Fujifilm Instax Link Wide Ash White фотопринтер
Арт. OLE-2641
Fujifilm Instax Link Wide Ash White фотопринтер
Наличие
более 10 шт

Принтер белого цвета для печати со смартфона моментальных фотографии форматом 86 х 108 мм через приложение Instax Link и Bluetooth. Возможна печать стоп-кадра из видеоролика. Создание коллажей, печать по редактируемым шаблонам (более 30 видов). Режим QR-печати. Редактирование по предустановленным пресетам: режим instax Rich для более насыщенных цветов или режим instax Natural для придания классического стиля. Легкий - можно взять с собой. Для печати используется пленка FUJIFILM INSTAX WIDE.

18 750 ₽
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Fujifilm Instax Link Wide Mocha Gray фотопринтер
Fujifilm Instax Link Wide Mocha Gray фотопринтер
Fujifilm Instax Link Wide Mocha Gray фотопринтер
Арт. OLE-2642
Fujifilm Instax Link Wide Mocha Gray фотопринтер
Наличие
более 10 шт

Принтер серо-графитового цвета для печати со смартфона моментальных фотографии форматом 86 х 108 мм через приложение Instax Link и Bluetooth. Возможна печать стоп-кадра из видеоролика. Создание коллажей, печать по редактируемым шаблонам (более 30 видов). Режим QR-печати. Редактирование по предустановленным пресетам: режим instax Rich для более насыщенных цветов или режим instax Natural для придания классического стиля. Легкий - можно взять с собой. Для печати используется пленка FUJIFILM INSTAX WIDE.

18 750 ₽
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FUJIFILM Instax Link Wide Gift Box - Ash White фотопринтер
Арт. MTG-6153
FUJIFILM Instax Link Wide Gift Box - Ash White фотопринтер
Наличие
в наличии 4-10 шт
22 500 ₽
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FUJIFILM Instax Link Wide Gift Box - Mocha Grey фотопринтер
Арт. MTG-6154
FUJIFILM Instax Link Wide Gift Box - Mocha Grey фотопринтер
Наличие
более 10 шт
22 500 ₽
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FUJIFILM Instax Mini Link 3 Clay White фотопринтер
Арт. MTG-6155
FUJIFILM Instax Mini Link 3 Clay White фотопринтер
Наличие
более 10 шт
14 380 ₽
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FUJIFILM Instax Mini Link 3 Rose Pink фотопринтер
Арт. MTG-6156
FUJIFILM Instax Mini Link 3 Rose Pink фотопринтер
Наличие
более 10 шт
14 380 ₽
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FUJIFILM Instax Mini Link 3 Sage Green фотопринтер
Арт. MTG-6157
FUJIFILM Instax Mini Link 3 Sage Green фотопринтер
Наличие
более 10 шт
14 380 ₽
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FUJIFILM Instax Square Link Ash White фотопринтер
Арт. MTG-6158
FUJIFILM Instax Square Link Ash White фотопринтер
Наличие
более 10 шт
18 750 ₽
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FUJIFILM Instax Square Link Gift Box - Ash White фотопринтер
Арт. MTG-6159
FUJIFILM Instax Square Link Gift Box - Ash White фотопринтер
Наличие
более 10 шт
22 500 ₽
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FUJIFILM Instax Square Link Gift Box - Midnight Green фотопринтер
Арт. MTG-6160
FUJIFILM Instax Square Link Gift Box - Midnight Green фотопринтер
Наличие
более 10 шт
22 500 ₽
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FUJIFILM Instax Square Link Midnight Green фотопринтер
Арт. MTG-6161
FUJIFILM Instax Square Link Midnight Green фотопринтер
Наличие
более 10 шт
18 750 ₽
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