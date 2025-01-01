Фильтр

Всего - 8 товаров

Цена
Бренд
Тип
Тип системы

Статьи

Синхрошнуры TTL

Синхрошнуры TTL – это надежный и, в отличие от TTL-радиосинхронизаторов, недорогой способ связать камеру и вспышку для работы в автоматическом режиме. TTL-шнур позволяет установить вспышку на кронштейн или вынести недалеко от камеры. При этом вспышка с камерой будет отрабатывать экспозицию в автоматическом режиме так, как будто вспышка все еще находится на горячем башмаке.

Синхрошнуры TTL – недорогое, но ограничительное приспособление. Если, например, с помощью радиосинхронизаторов с функцией TTL существует возможность вспышке и фотокамере взаимодействовать по радиоканалу, то работа со шнурами ограничена по расстоянию, на которое может быть отодвинута вспышка. Чаще всего шнуры используют для репортажной съемки, в частности – при съемке свадеб.

В данном разделе вы можете выбрать и купить синхрошнур TTL под любую систему и разной рабочей длины.

Pixel PF-802/4.0M TTL-синхрошнур 4 м для Nikon
Арт. NVF-7977
Pixel PF-802/4.0M TTL-синхрошнур 4 м для Nikon
Наличие
Москва: в наличии 1-3 шт

Pixel PF-802/4.0M – комбинированный TTL-синхрошнур для Nikon. Позволяет использовать одновременно 3 вспышки Nikon (одну из них в режиме TTL) при сохранении полной функциональности. Для 2 и 3 вспышки необходимо дополнительно докупить приемники и провода (Ethernet кабель). Система использует стандартный порт RJ45. Длина, м – 4,0. 

1 980 ₽
В корзину
-16 %
Pixel PF-802 30 см TTL-синхрошнур Nikon комбинированный 30 см для Nikon
Арт. FTR-140
Pixel PF-802 30 см TTL-синхрошнур Nikon комбинированный 30 см для Nikon
Наличие
Москва: в наличии 4-10 шт
до конца распродажи 4 дн, 2 ч

Pixel PF-802/0.3M TTL - синхрошнур комбинированный 0,3 м для Nikon.

Позволяет использовать одновременно 3 вспышки Nikon (одну из них в режиме TTL) при сохранении полной функциональности. Для 2 и 3 вспышки необходимо дополнительно докупить приемники и провода (Ethernet кабель). Система использует стандартный порт RJ45. Длина, м – 0,3. 

-15.56 %900 ₽
750 ₽
В корзину
Phottix 38310 кабель дистанционного управления TTL для вспышек 1,0 м
Phottix 38310 кабель дистанционного управления TTL для вспышек 1,0 м
Phottix 38310 кабель дистанционного управления TTL для вспышек 1,0 м
Арт. NVF-713
Phottix 38310 кабель дистанционного управления TTL для вспышек 1,0 м
Наличие
Москва: в наличии 4-10 шт

Phottix Duo TTL – универсальный кабель для работы со вспышкой, снятой с камеры. Оснащен многоконтактным адаптером, совместимым со вспышками, поддерживающими TTL и цифровыми фотоаппаратами Canon, Nikon, Fujifilm и Samsung.

При помощи кабеля  Phottix Duo TTL Cord можно подключить вместе две вспышки в ручном режиме (Manual Mode).

 

1 900 ₽
В корзину
-15 %
Pixel PF-802/2.0M TTL-синхрошнур 2 м для Nikon
Арт. NVF-7976
Pixel PF-802/2.0M TTL-синхрошнур 2 м для Nikon
Наличие
Москва: в наличии 1-3 шт
до конца распродажи 4 дн, 2 ч

Pixel PF-802/2.0M – комбинированный TTL-синхрошнур для Nikon. Позволяет использовать одновременно 3 вспышки Nikon (одну из них в режиме TTL) при сохранении полной функциональности. Для 2 и 3 вспышки необходимо дополнительно докупить приемники и провода (Ethernet кабель). Система использует стандартный порт RJ45. Длина, м – 2,0. 

-15.33 %1 500 ₽
1 270 ₽
В корзину
-15 %
Pixel (FC-314/S) TTL-синхрошнур для Olympus и Panasonic 1,8 м
Арт. FTR-136
Pixel (FC-314/S) TTL-синхрошнур для Olympus и Panasonic 1,8 м
Наличие
Москва: в наличии 1-3 шт
до конца распродажи 4 дн, 2 ч

Pixel (FC-314/S) TTL – синхрокабель для подключения фотокамер Olympus и Panasonic к совместимым моделям вспышек на расстоянии до 1,8 м. 

-15.33 %1 122 ₽
940 ₽
В корзину
Grifon TTL синхрокабель для Canon длиной 2 м
Арт. FTR-636
Grifon TTL синхрокабель для Canon длиной 2 м
Наличие
Центральный склад: в наличии 1-3 шт

Синхрокабель с поддержкой ETTL для соединения фотокамеры Canon с управляемой внешней вспышкой. Длина до двух метров.

1 840 ₽
В корзину
Grifon TTL cинхрокабель для Nikon длиной 2 м
Арт. FTR-637
Grifon TTL cинхрокабель для Nikon длиной 2 м
Наличие
Центральный склад: в наличии 1-3 шт

Синхрокабель с поддержкой i-TTL для соединения фотокамеры Nikon с управляемой внешней вспышкой. Длина до двух метров.

1 840 ₽
В корзину
Grifon TTL синхрокабель для Sony длиной 2 м
Арт. FTR-638
Grifon TTL синхрокабель для Sony длиной 2 м
Наличие
Центральный склад: в наличии 1-3 шт

Синхрокабель с поддержкой TTL для соединения фотокамеры Sony с управляемой внешней вспышкой.

Подходит для синхронизации фотокамер Sony с прошивкой и контактной группой старого образца. Длина синхрокабеля до двух метров.

1 840 ₽
В корзину
Товары в архиве (19)
Флаги для предметной съемки

Флаги для предметной съемки

Wansen

Узнать больше
Бленда

Бленда для мониторов от 15 до 32 дюймов

Работай с цветом без бликов

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на обработку файлов cookie и других пользовательских данных и соглашаетесь с условиями их обработки. Заблокировать использование cookies сайтом можно в настройках браузера