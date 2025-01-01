Синхрошнуры TTL

Москва
Малая Семеновская 3с6
Сб-Вс : 11:00 - 18:00
Москва
Малая Семеновская 3с6
Pixel PF-802/4.0M – комбинированный TTL-синхрошнур для Nikon. Позволяет использовать одновременно 3 вспышки Nikon (одну из них в режиме TTL) при сохранении полной функциональности. Для 2 и 3 вспышки необходимо дополнительно докупить приемники и провода (Ethernet кабель). Система использует стандартный порт RJ45. Длина, м – 4,0.
Pixel PF-802/0.3M TTL - синхрошнур комбинированный 0,3 м для Nikon.
Позволяет использовать одновременно 3 вспышки Nikon (одну из них в режиме TTL) при сохранении полной функциональности. Для 2 и 3 вспышки необходимо дополнительно докупить приемники и провода (Ethernet кабель). Система использует стандартный порт RJ45. Длина, м – 0,3.
Phottix Duo TTL – универсальный кабель для работы со вспышкой, снятой с камеры. Оснащен многоконтактным адаптером, совместимым со вспышками, поддерживающими TTL и цифровыми фотоаппаратами Canon, Nikon, Fujifilm и Samsung.
При помощи кабеля Phottix Duo TTL Cord можно подключить вместе две вспышки в ручном режиме (Manual Mode).
Pixel PF-802/2.0M – комбинированный TTL-синхрошнур для Nikon. Позволяет использовать одновременно 3 вспышки Nikon (одну из них в режиме TTL) при сохранении полной функциональности. Для 2 и 3 вспышки необходимо дополнительно докупить приемники и провода (Ethernet кабель). Система использует стандартный порт RJ45. Длина, м – 2,0.
Pixel (FC-314/S) TTL – синхрокабель для подключения фотокамер Olympus и Panasonic к совместимым моделям вспышек на расстоянии до 1,8 м.
Синхрокабель с поддержкой ETTL для соединения фотокамеры Canon с управляемой внешней вспышкой. Длина до двух метров.
Синхрокабель с поддержкой i-TTL для соединения фотокамеры Nikon с управляемой внешней вспышкой. Длина до двух метров.
Синхрокабель с поддержкой TTL для соединения фотокамеры Sony с управляемой внешней вспышкой.
Подходит для синхронизации фотокамер Sony с прошивкой и контактной группой старого образца. Длина синхрокабеля до двух метров.
Wansen
Работай с цветом без бликов