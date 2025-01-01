Синхрошнуры TTL – это надежный и, в отличие от TTL-радиосинхронизаторов, недорогой способ связать камеру и вспышку для работы в автоматическом режиме. TTL-шнур позволяет установить вспышку на кронштейн или вынести недалеко от камеры. При этом вспышка с камерой будет отрабатывать экспозицию в автоматическом режиме так, как будто вспышка все еще находится на горячем башмаке.

Синхрошнуры TTL – недорогое, но ограничительное приспособление. Если, например, с помощью радиосинхронизаторов с функцией TTL существует возможность вспышке и фотокамере взаимодействовать по радиоканалу, то работа со шнурами ограничена по расстоянию, на которое может быть отодвинута вспышка. Чаще всего шнуры используют для репортажной съемки, в частности – при съемке свадеб.

В данном разделе вы можете выбрать и купить синхрошнур TTL под любую систему и разной рабочей длины.