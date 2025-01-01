Фильтр

Fotokvant MAC-14 Orange куб для микрофона оранжевый
Fotokvant MAC-14 Orange куб для микрофона оранжевый
Fotokvant MAC-14 Orange куб для микрофона оранжевый
Арт. DAN-5984
Fotokvant MAC-14 Orange куб для микрофона оранжевый
Наличие
Москва: в наличии 4-10 шт

Куб Fotokvant MAC-14 Orange для микрофона оранжевый.

Пластиковый куб для микрофона с отверстием диаметром 37 мм. Отверстие имеет покрытие из поролона, что предохраняет микрофон от царапин. Куб предназначен для нанесения логотипа канала вещания. Размер - 68x68x51 мм. Цвет - оранжевый.

820 ₽
Fotokvant MAC-14 Yellow куб для микрофона желтый
Fotokvant MAC-14 Yellow куб для микрофона желтый
Fotokvant MAC-14 Yellow куб для микрофона желтый
Арт. DAN-5982
Fotokvant MAC-14 Yellow куб для микрофона желтый
Наличие
Москва: в наличии 4-10 шт

Куб Fotokvant MAC-14 Yellow держатель для микрофона желтый.

Пластиковый куб для микрофона с отверстием диаметром 37 мм. Отверстие имеет покрытие из поролона, что предохраняет микрофон от царапин. Куб предназначен для нанесения логотипа канала вещания. Размер - 68x68x51 мм. Цвет - желтый.

820 ₽
Fotokvant MAC-14-Red куб для микрофона красный
Fotokvant MAC-14-Red куб для микрофона красный
Fotokvant MAC-14-Red куб для микрофона красный
Арт. DAN-9902
Fotokvant MAC-14-Red куб для микрофона красный
Наличие
Москва: в наличии 1-3 шт

Куб Fotokvant MAC-14-Red для микрофона красный. Пластиковый куб для микрофона с отверстием диаметром 37 мм. Отверстие имеет покрытие из поролона, что предохраняет микрофон от царапин. Куб предназначен для нанесения логотипа канала вещания. Размер - 68x68x51 мм. Цвет - красный.

820 ₽
Fotokvant MAC-19-Black треугольник для микрофона черный
Fotokvant MAC-19-Black треугольник для микрофона черный
Fotokvant MAC-19-Black треугольник для микрофона черный
Арт. DAN-9904
Fotokvant MAC-19-Black треугольник для микрофона черный
Наличие
Москва: в наличии 4-10 штЦентральный склад: в наличии 4-10 шт

Куб Fotokvant MAC-19-Black для микрофона черный. Пластиковый куб для микрофона с отверстием диаметром 37 мм. Отверстие имеет покрытие из поролона, что предохраняет микрофон от царапин. Куб предназначен для нанесения логотипа канала вещания. Размер - 100x100x100х45 мм. Цвет - черный. 

820 ₽
Fotokvant MAC-19-Blue треугольник для микрофона голубой
Fotokvant MAC-19-Blue треугольник для микрофона голубой
Fotokvant MAC-19-Blue треугольник для микрофона голубой
Арт. DAN-9907
Fotokvant MAC-19-Blue треугольник для микрофона голубой
Наличие
Москва: в наличии 4-10 шт

Куб Fotokvant MAC-19-Blue для микрофона голубой. Пластиковый куб для микрофона с отверстием диаметром 37 мм. Отверстие имеет покрытие из поролона, что предохраняет микрофон от царапин. Куб предназначен для нанесения логотипа канала вещания. Размер - 100x100x100х45 мм. Цвет - голубой. 

820 ₽
Fotokvant MAC-19-Orange треугольник для микрофона оранжевый
Fotokvant MAC-19-Orange треугольник для микрофона оранжевый
Fotokvant MAC-19-Orange треугольник для микрофона оранжевый
Арт. DAN-9906
Fotokvant MAC-19-Orange треугольник для микрофона оранжевый
Наличие
Москва: более 10 шт

Куб Fotokvant MAC-19-Orange для микрофона оранжевый. Пластиковый куб для микрофона с отверстием диаметром 37 мм. Отверстие имеет покрытие из поролона, что предохраняет микрофон от царапин. Куб предназначен для нанесения логотипа канала вещания. Размер - 100x100x100х45 мм. Цвет - оранжевый.

820 ₽
Fotokvant MAC-19-Red треугольник для микрофона красный
Fotokvant MAC-19-Red треугольник для микрофона красный
Fotokvant MAC-19-Red треугольник для микрофона красный
Арт. DAN-9903
Fotokvant MAC-19-Red треугольник для микрофона красный
Наличие
Москва: в наличии 4-10 шт

Куб Fotokvant MAC-19-Red для микрофона красный. Пластиковый куб для микрофона с отверстием диаметром 37 мм. Отверстие имеет покрытие из поролона, что предохраняет микрофон от царапин. Куб предназначен для нанесения логотипа канала вещания. Размер - 100x100x100х45 мм. Цвет - красный. 

820 ₽
Fotokvant MAC-19-Yellow треугольник для микрофона желтый
Fotokvant MAC-19-Yellow треугольник для микрофона желтый
Fotokvant MAC-19-Yellow треугольник для микрофона желтый
Арт. DAN-9908
Fotokvant MAC-19-Yellow треугольник для микрофона желтый
Наличие
Москва: более 10 шт

Куб Fotokvant MAC-19-Yellow для микрофона желтый. Пластиковый куб для микрофона с отверстием диаметром 37 мм. Отверстие имеет покрытие из поролона, что предохраняет микрофон от царапин. Куб предназначен для нанесения логотипа канала вещания. Размер - 100x100x100х45 мм. Цвет - желтый. 

820 ₽
Fotokvant MAC-20-Black трапеция для микрофона черная
Fotokvant MAC-20-Black трапеция для микрофона черная
Fotokvant MAC-20-Black трапеция для микрофона черная
Арт. DAN-9910
Fotokvant MAC-20-Black трапеция для микрофона черная
Наличие
Москва: более 10 шт

Куб Fotokvant MAC-20-Black держатель для микрофона черный. Пластиковый куб для микрофона с отверстием диаметром 37 мм. Отверстие имеет покрытие из поролона, что предохраняет микрофон от царапин. Куб предназначен для нанесения логотипа канала вещания. Размер - 80x80x65 мм. Цвет - черный. 

820 ₽
Fotokvant MAC-20-Blue трапеция для микрофона голубая
Fotokvant MAC-20-Blue трапеция для микрофона голубая
Fotokvant MAC-20-Blue трапеция для микрофона голубая
Арт. DAN-9913
Fotokvant MAC-20-Blue трапеция для микрофона голубая
Наличие
Москва: более 10 шт

Куб Fotokvant MAC-20-Blue держатель для микрофона голубой. Пластиковый куб для микрофона с отверстием диаметром 37 мм. Отверстие имеет покрытие из поролона, что предохраняет микрофон от царапин. Куб предназначен для нанесения логотипа канала вещания. Размер - 80x80x65 мм. Цвет - голубой. 

820 ₽
Fotokvant MAC-20-Grey трапеция для микрофона серая
Fotokvant MAC-20-Grey трапеция для микрофона серая
Fotokvant MAC-20-Grey трапеция для микрофона серая
Арт. DAN-9916
Fotokvant MAC-20-Grey трапеция для микрофона серая
Наличие
Москва: в наличии 4-10 шт

Куб Fotokvant MAC-20 Grey держатель для микрофона серый. Пластиковый куб для микрофона с отверстием диаметром 37 мм. Отверстие имеет покрытие из поролона, что предохраняет микрофон от царапин. Куб предназначен для нанесения логотипа канала вещания. Размер - 80x80x65 мм. Цвет - серый. 

820 ₽
-12 %
Fotokvant MAC-20-Orange трапеция для микрофона оранжевая
Fotokvant MAC-20-Orange трапеция для микрофона оранжевая
Fotokvant MAC-20-Orange трапеция для микрофона оранжевая
Арт. DAN-9914
Fotokvant MAC-20-Orange трапеция для микрофона оранжевая
Наличие
Москва: более 10 шт
до конца распродажи 8 дн, 2 ч

Куб Fotokvant MAC-20-Orange держатель для микрофона оранжевый. Пластиковый куб для микрофона с отверстием диаметром 37 мм. Отверстие имеет покрытие из поролона, что предохраняет микрофон от царапин. Куб предназначен для нанесения логотипа канала вещания. Размер - 80x80x65 мм. Цвет - оранжевый. 

820 ₽
710 ₽
Fotokvant MAC-20-Purple трапеция для микрофона фиолетовая
Fotokvant MAC-20-Purple трапеция для микрофона фиолетовая
Fotokvant MAC-20-Purple трапеция для микрофона фиолетовая
Арт. DAN-9915
Fotokvant MAC-20-Purple трапеция для микрофона фиолетовая
Наличие
Москва: более 10 шт

Куб Fotokvant MAC-20-Purple держатель для микрофона фиолетовый. Пластиковый куб для микрофона с отверстием диаметром 37 мм. Отверстие имеет покрытие из поролона, что предохраняет микрофон от царапин. Куб предназначен для нанесения логотипа канала вещания. Размер - 80x80x65 мм. Цвет - фиолетовый.

820 ₽
Fotokvant MAC-20-Red трапеция для микрофона красная
Fotokvant MAC-20-Red трапеция для микрофона красная
Fotokvant MAC-20-Red трапеция для микрофона красная
Арт. DAN-9912
Fotokvant MAC-20-Red трапеция для микрофона красная
Наличие
Москва: более 10 шт

Куб Fotokvant MAC-20-Red держатель для микрофона красный. Пластиковый куб для микрофона с отверстием диаметром 37 мм. Отверстие имеет покрытие из поролона, что предохраняет микрофон от царапин. Куб предназначен для нанесения логотипа канала вещания. Размер - 80x80x65 мм. Цвет - красный.

820 ₽
Fotokvant MAC-20-White трапеция для микрофона белая
Fotokvant MAC-20-White трапеция для микрофона белая
Fotokvant MAC-20-White трапеция для микрофона белая
Арт. DAN-9911
Fotokvant MAC-20-White трапеция для микрофона белая
Наличие
Москва: более 10 шт

Куб Fotokvant MAC-20 White держатель для микрофона белый. Пластиковый куб для микрофона с отверстием диаметром 37 мм. Отверстие имеет покрытие из поролона, что предохраняет микрофон от царапин. Куб предназначен для нанесения логотипа канала вещания. Размер - 80x80x65 мм. Цвет - белый. 

820 ₽
Fotokvant MAC-20-Yellow трапеция для микрофона желтая
Fotokvant MAC-20-Yellow трапеция для микрофона желтая
Fotokvant MAC-20-Yellow трапеция для микрофона желтая
Арт. DAN-9917
Fotokvant MAC-20-Yellow трапеция для микрофона желтая
Наличие
Москва: более 10 шт

Куб Fotokvant MAC-20 Yellow держатель для микрофона желтый. Пластиковый куб для микрофона с отверстием диаметром 37 мм 

820 ₽
Fotokvant MAC-19-White треугольник для микрофона белый
Fotokvant MAC-19-White треугольник для микрофона белый
Fotokvant MAC-19-White треугольник для микрофона белый
Арт. DAN-9905
Fotokvant MAC-19-White треугольник для микрофона белый
Наличие
Москва: в наличии 1-3 шт

Куб Fotokvant MAC-19-White для микрофона белый. Пластиковый куб для микрофона с отверстием диаметром 37 мм. Отверстие имеет покрытие из поролона, что предохраняет микрофон от царапин. Куб предназначен для нанесения логотипа канала вещания. Размер - 100x100x100х45 мм. Цвет - белый. 

820 ₽
Fotokvant MAC-21-Grey тонкий прямоугольник для микрофона серый
Fotokvant MAC-21-Grey тонкий прямоугольник для микрофона серый
Fotokvant MAC-21-Grey тонкий прямоугольник для микрофона серый
Арт. DAN-9919
Fotokvant MAC-21-Grey тонкий прямоугольник для микрофона серый
Наличие
Москва: более 10 штЦентральный склад: в наличии 4-10 шт

Куб Fotokvant MAC-21-Grey для микрофона серый. Пластиковый куб для микрофона с отверстием диаметром 37 мм. Отверстие имеет покрытие из плотного резинового кольца, что предохраняет микрофон от царапин. Куб предназначен для нанесения логотипа канала вещания. Размер - 100x100x45 мм. Цвет - серый. 

820 ₽
