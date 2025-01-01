Арт. DAN-9902

Куб Fotokvant MAC-14-Red для микрофона красный. Пластиковый куб для микрофона с отверстием диаметром 37 мм. Отверстие имеет покрытие из поролона, что предохраняет микрофон от царапин. Куб предназначен для нанесения логотипа канала вещания. Размер - 68x68x51 мм. Цвет - красный.