Фильтр

Всего - 21 товар

Цена
Бренд
Тип
Тип крепления
Максимальная нагрузка

Статьи

Запчасти для штативов

Интернет-магазин Фотогора предлагает

большой выбор запчастей для штативов

Это комплектующие, которые подвергаются повышенной нагрузке при эксплуатации устройства, отчего со временем могут выйти из строя. Достаточно заменить их, чтобы продолжать пользоваться любимым фотоаксессуаром — это дешевле, чем покупать новый штатив, например. Кроме того, у нас есть элементы, расширяющие функциональность вашего трипода.

Что мы предлагаем

В каталоге представлены:

  • шарнирные кронштейны, обеспечивающие вращение на 360 градусов;
  • опоры для видеоштативов — для дополнительной устойчивости на скользких поверхностях;
  • винты для крепления камеры на штативы, моноподы, быстросъемные площадки;
  • распорки для штативов — с их помощью можно расположить «ноги» под нужным углом;
  • уровни — устанавливаются в горячий башмак камеры, помогают обеспечить точность и согласованность серии снимков при панорамной съемке;
  • держатели для смартфонов;
  • ножки с шипами для повышения устойчивости штатива, поставляются в комплекте с инструментом, упрощающим монтаж;
  • ремни — упрощают переноску штативов, крепятся к стальному кольцу на плече штатива и петлей стягивают «ноги», удерживая их в сомкнутом положении.

Мы работаем с известными производителями фотооборудования и аксессуаров, поэтому гарантируем их качество. Ассортимент подобран так, чтобы товары под вашу задачу нашлись в подходящей вам ценовой категории.

Наши консультанты — практикующие фотографы, которые подберут для вас запчасти для штативов, отталкиваясь не только от заводских характеристик, но и от личного опыта. Они помогут как с выбором отдельных комплектующих, так и с полным оснащением фотостудии.

Оставляйте заявку на нашем сайте, пишите в онлайн-чат или звоните нам. Мы на связи.

Manfrotto 244RC шарнирный кронштейн с быстросъемной площадкой
Арт. OLE-0574
Manfrotto 244RC шарнирный кронштейн с быстросъемной площадкой
Наличие
Москва: в наличии 1-3 штЦентральный склад: в наличии 1-3 шт

Manfrotto 244RC – кронштейн из трех шарниров с большой фиксирующей ручкой. Обеспечивает вращение на 360 градусов. Рекомендуется использовать для установки фото- и видеокамеры весом до 3 кг. Комплектуется быстросъемной площадкой с двойным фиксатором и креплением для камеры 1/4 дюйма. Крепление – кронштейн 5/8 дюйма.

44 190 ₽
В корзину
Manfrotto 396B-2 двойной шарнирный кронштейн с площадкой
Арт. OLE-0577
Manfrotto 396B-2 двойной шарнирный кронштейн с площадкой
Наличие
Москва: в наличии 1-3 штЦентральный склад: в наличии 1-3 шт

Manfrotto 396B-2 – двойной шарнирный кронштейн с держателем для камеры. Обеспечивает плавное и уравновешенное вращение на 360 градусов, благодаря скользящей системе регулировки. Максимальная нагрузка – 5 кг, максимальная длина – 625 мм.

25 890 ₽
В корзину
Manfrotto 102 ремень для штатива
Арт. OLE-0860
Manfrotto 102 ремень для штатива
Наличие
Москва: в наличии 1-3 штЦентральный склад: в наличии 1-3 шт

Manfrotto 102 – ремень для переноски штатива. Изготовлен из прорезиненной ткани. Подпружиненный карабин легко крепится к стальному кольцу на плече штатива, а замкнутая петля захлестывает ноги штатива и затягивается, надежно их удерживая. Оснащается адаптером, обеспечивающим совместимость со всеми штативами Manfrotto. 

6 390 ₽
В корзину
Manfrotto 501LVN ручка панаромирования
Арт. NVF-9601
Manfrotto 501LVN ручка панаромирования
Наличие
Москва: в наличии 1-3 штЦентральный склад: в наличии 1-3 шт

Manfrotto 501LVN - ручка панаромирования.

Ручка панаромирования для видеоголов серии 501. Изготовлена из алюминия. 

Вес - 242 гр.

7 990 ₽
В корзину
Manfrotto MVAPANBARM ручка панаромирования
Арт. NVF-9603
Manfrotto MVAPANBARM ручка панаромирования
Наличие
Москва: в наличии 1-3 штЦентральный склад: в наличии 1-3 шт

Manfrotto MVAPANBARM - ручка панаромирования.

Ручка панаромирования для видеоголовки, алюминиевая для видеоголов MVH502AH/MVH502A/504HD/MVHN8AH/509HD/526.

Длина - 37 см. Вес - 230 гр.

8 190 ₽
В корзину
Fotokvant FLH-58 складной винт для крепления камеры 1/4&quot; с ушком
Fotokvant FLH-58 складной винт для крепления камеры 1/4&quot; с ушком
Fotokvant FLH-58 складной винт для крепления камеры 1/4&quot; с ушком
Арт. DAN-2021
Fotokvant FLH-58 складной винт для крепления камеры 1/4" с ушком
Наличие
Москва: более 10 штЦентральный склад: более 10 шт

Складной винт 1/4" Fotokvant FLH-58 для крепления камеры, с ушком. Винт со складным ушком для крепления камеры на штативы, моноподы или быстросъемные площадки. Винт изготовлен из металла и имеет резьбу 1/4". Длина резьбовой части - 9,2 мм, общая длинна - 14,9 мм.


390 ₽
В корзину
Fotokvant UR-555ES уровень под стандартный башмак трехосевой
Fotokvant UR-555ES уровень под стандартный башмак трехосевой
Fotokvant UR-555ES уровень под стандартный башмак трехосевой
Арт. DAN-4882
Fotokvant UR-555ES уровень под стандартный башмак трехосевой
Наличие
Москва: более 10 шт

Уровень трехосевой Fotokvant 555ES под стандартный башмак.

Пузырьковый уровень поможет точно выставить камеру в трех плоскостях.

440 ₽
В корзину
QZSD Q026 винт-барашек для Q620H
QZSD Q026 винт-барашек для Q620H
QZSD Q026 винт-барашек для Q620H
Арт. DAN-9487
QZSD Q026 винт-барашек для Q620H
Наличие
Москва: в наличии 4-10 шт

QZSD Q026 винт-барашек для штатива Q620H. Винт-барашек для головы к штативу QZSD Q620H профессиональный штатив с 3D-головой. 

530 ₽
В корзину
-15 %
GreenBean LowSpread 01 растяжка нижняя для видеоштативов
Арт. OLE-1311
GreenBean LowSpread 01 растяжка нижняя для видеоштативов
Наличие
Центральный склад: более 10 шт
до конца распродажи 11 дн, 2 ч

GreenBean LowSpread 01 – растяжка нижняя для видеоштативов. Имеет телескопическую конструкцию, что позволяет устанавливать ее практически на любой штатив. Растяжка крепится на парные шипы ног штатива с помощью резиновых петель. Быстро сложить растяжку можно с помощью металлического кольца, находящегося в центре крестовины.

-15 %3 890 ₽
3 300 ₽
В корзину
Manfrotto 393 кронштейн для объектива
Арт. OLE-0808
Manfrotto 393 кронштейн для объектива
Наличие
Центральный склад: в наличии 1-3 шт

Manfrotto 393 – кронштейн для установки длиннофокусных объективов на монопод или штатив. Возможна регулировка угла наклона. Максимальная нагрузка – 20 кг.

52 990 ₽
В корзину
Manfrotto 396AB-2 двойной шарнирный кронштейн
Арт. OLE-0575
Manfrotto 396AB-2 двойной шарнирный кронштейн
Наличие
Центральный склад: в наличии 1-3 шт

Manfrotto 396AB-2 – прочный, легкий и надежный двойной шарнирный кронштейн. Обеспечивает вращение на 360 градусов. Максимальная нагрузка – 5 кг, максимальная длина 625 мм.

23 590 ₽
В корзину
Manfrotto 520BALLSH основание для видеоголовки
Арт. OLE-1152
Manfrotto 520BALLSH основание для видеоголовки
Наличие
Центральный склад: в наличии 1-3 шт

Manfrotto 520BALLSH – основание видеоголовки, представляет собой полусферу диаметром 75 мм. Имеет короткую фиксирующую ручку и предназначено для установки видеоголовы с диаметром основания 75 мм. Крепление – винт 3/8'', вес – 376 г.

17 390 ₽
В корзину
Manfrotto 537SPRB распорка штатива
Арт. OLE-0583
Manfrotto 537SPRB распорка штатива
Наличие
Центральный склад: в наличии 1-3 шт

Manfrotto 537SPRB – телескопическая распорка для видеоштативов Manfrotto серии 545 и 546. Используется для расположения ног под нужным углом для контроля площади, которую занимает штатив. Моделью гарантировано гибкое сочленение распорки с ногами штатива.

29 790 ₽
В корзину
Manfrotto 236 SPIKED FOOT FOR MONOPOD алюминиевый шип для монопода
Арт. NVF-2624
Manfrotto 236 SPIKED FOOT FOR MONOPOD алюминиевый шип для монопода
Наличие
Центральный склад: в наличии 1-3 шт

Manfrotto SPIKED FOOT FOR MONOPOD – шипы 236, которые дают возможность заменить резиновые наконечники моноподов серии 679, 680 и 681.

4 690 ₽
В корзину
Manfrotto 396AB-3 двойной шарнирный кронштейн
Арт. OLE-0576
Manfrotto 396AB-3 двойной шарнирный кронштейн
Наличие
Центральный склад: в наличии 1-3 шт

Manfrotto 396AB-3 – тройной шарнирный кронштейн. Обеспечивает плавное и уравновешенное вращение на 360 градусов, благодаря скользящей системе регулировки. Максимальная нагрузка – 4,5 кг, максимальная длина – 860 мм.

28 290 ₽
В корзину
Manfrotto 500BALL основание видеоголовки
Арт. OLE-0586
Manfrotto 500BALL основание видеоголовки
Наличие
Центральный склад: в наличии 1-3 шт

Manfrotto 500BALL – чашечное основание в виде полусферы для установки видеоголов с диаметром основания 100 мм на видеоштативы. Крепление – винт 3/8 дюйма. Материал – алюминий.

16 590 ₽
В корзину
Manfrotto 12SCK3 SPIKED FOOT FOR 12MM TUBES шип. Диаметр 12 мм 3 шт.
Арт. NVF-2620
Manfrotto 12SCK3 SPIKED FOOT FOR 12MM TUBES шип. Диаметр 12 мм 3 шт.
Наличие
Центральный склад: в наличии 1-3 шт

Manfrotto SPIKED FOOT FOR 12MM TUBES - шип для штатива. Посадочный диаметр 12 мм. Комплект из 3-ех резиновых наконечников.

9 390 ₽
В корзину
Manfrotto MVAPANBARL ручка паноромирования
Manfrotto MVAPANBARL ручка паноромирования
Арт. NVF-9602
Manfrotto MVAPANBARL ручка паноромирования
Наличие
Центральный склад: в наличии 1-3 шт

Manfrotto MVAPANBARL - ручка панаромирования.

Телескопическая алюминиевая ручка панорамирования, подходит для видеоголов Manfrotto 526, 509, 504 и 502. Длина - 37-62 см. Вес - 230 гр.

12 890 ₽
В корзину
Товары в архиве (1)
Флаги для предметной съемки

Флаги для предметной съемки

Wansen

Узнать больше
Бленда

Бленда для мониторов от 15 до 32 дюймов

Работай с цветом без бликов

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на обработку файлов cookie и других пользовательских данных и соглашаетесь с условиями их обработки. Заблокировать использование cookies сайтом можно в настройках браузера