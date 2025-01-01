Запчасти для штативов

Москва
Manfrotto 244RC – кронштейн из трех шарниров с большой фиксирующей ручкой. Обеспечивает вращение на 360 градусов. Рекомендуется использовать для установки фото- и видеокамеры весом до 3 кг. Комплектуется быстросъемной площадкой с двойным фиксатором и креплением для камеры 1/4 дюйма. Крепление – кронштейн 5/8 дюйма.
Manfrotto 396B-2 – двойной шарнирный кронштейн с держателем для камеры. Обеспечивает плавное и уравновешенное вращение на 360 градусов, благодаря скользящей системе регулировки. Максимальная нагрузка – 5 кг, максимальная длина – 625 мм.
Manfrotto 102 – ремень для переноски штатива. Изготовлен из прорезиненной ткани. Подпружиненный карабин легко крепится к стальному кольцу на плече штатива, а замкнутая петля захлестывает ноги штатива и затягивается, надежно их удерживая. Оснащается адаптером, обеспечивающим совместимость со всеми штативами Manfrotto.
Manfrotto 501LVN - ручка панаромирования.
Ручка панаромирования для видеоголов серии 501. Изготовлена из алюминия.
Вес - 242 гр.
Manfrotto MVAPANBARM - ручка панаромирования.
Ручка панаромирования для видеоголовки, алюминиевая для видеоголов MVH502AH/MVH502A/504HD/MVHN8AH/509HD/526.
Длина - 37 см. Вес - 230 гр.
Складной винт 1/4" Fotokvant FLH-58 для крепления камеры, с ушком. Винт со складным ушком для крепления камеры на штативы, моноподы или быстросъемные площадки. Винт изготовлен из металла и имеет резьбу 1/4". Длина резьбовой части - 9,2 мм, общая длинна - 14,9 мм.
Уровень трехосевой Fotokvant 555ES под стандартный башмак.
Пузырьковый уровень поможет точно выставить камеру в трех плоскостях.
QZSD Q026 винт-барашек для штатива Q620H. Винт-барашек для головы к штативу QZSD Q620H профессиональный штатив с 3D-головой.
GreenBean LowSpread 01 – растяжка нижняя для видеоштативов. Имеет телескопическую конструкцию, что позволяет устанавливать ее практически на любой штатив. Растяжка крепится на парные шипы ног штатива с помощью резиновых петель. Быстро сложить растяжку можно с помощью металлического кольца, находящегося в центре крестовины.
Manfrotto 393 – кронштейн для установки длиннофокусных объективов на монопод или штатив. Возможна регулировка угла наклона. Максимальная нагрузка – 20 кг.
Manfrotto 396AB-2 – прочный, легкий и надежный двойной шарнирный кронштейн. Обеспечивает вращение на 360 градусов. Максимальная нагрузка – 5 кг, максимальная длина 625 мм.
Manfrotto 520BALLSH – основание видеоголовки, представляет собой полусферу диаметром 75 мм. Имеет короткую фиксирующую ручку и предназначено для установки видеоголовы с диаметром основания 75 мм. Крепление – винт 3/8'', вес – 376 г.
Manfrotto 537SPRB – телескопическая распорка для видеоштативов Manfrotto серии 545 и 546. Используется для расположения ног под нужным углом для контроля площади, которую занимает штатив. Моделью гарантировано гибкое сочленение распорки с ногами штатива.
Manfrotto SPIKED FOOT FOR MONOPOD – шипы 236, которые дают возможность заменить резиновые наконечники моноподов серии 679, 680 и 681.
Manfrotto 396AB-3 – тройной шарнирный кронштейн. Обеспечивает плавное и уравновешенное вращение на 360 градусов, благодаря скользящей системе регулировки. Максимальная нагрузка – 4,5 кг, максимальная длина – 860 мм.
Manfrotto 500BALL – чашечное основание в виде полусферы для установки видеоголов с диаметром основания 100 мм на видеоштативы. Крепление – винт 3/8 дюйма. Материал – алюминий.
Manfrotto SPIKED FOOT FOR 12MM TUBES - шип для штатива. Посадочный диаметр 12 мм. Комплект из 3-ех резиновых наконечников.
Manfrotto MVAPANBARL - ручка панаромирования.
Телескопическая алюминиевая ручка панорамирования, подходит для видеоголов Manfrotto 526, 509, 504 и 502. Длина - 37-62 см. Вес - 230 гр.
