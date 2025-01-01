Интернет-магазин Фотогора предлагает

большой выбор запчастей для штативов

Это комплектующие, которые подвергаются повышенной нагрузке при эксплуатации устройства, отчего со временем могут выйти из строя. Достаточно заменить их, чтобы продолжать пользоваться любимым фотоаксессуаром — это дешевле, чем покупать новый штатив, например. Кроме того, у нас есть элементы, расширяющие функциональность вашего трипода.

Что мы предлагаем

В каталоге представлены:

шарнирные кронштейны, обеспечивающие вращение на 360 градусов;

опоры для видеоштативов — для дополнительной устойчивости на скользких поверхностях;

винты для крепления камеры на штативы, моноподы, быстросъемные площадки;

распорки для штативов — с их помощью можно расположить «ноги» под нужным углом;

уровни — устанавливаются в горячий башмак камеры, помогают обеспечить точность и согласованность серии снимков при панорамной съемке;

держатели для смартфонов;

ножки с шипами для повышения устойчивости штатива, поставляются в комплекте с инструментом, упрощающим монтаж;

ремни — упрощают переноску штативов, крепятся к стальному кольцу на плече штатива и петлей стягивают «ноги», удерживая их в сомкнутом положении.

Мы работаем с известными производителями фотооборудования и аксессуаров, поэтому гарантируем их качество. Ассортимент подобран так, чтобы товары под вашу задачу нашлись в подходящей вам ценовой категории.

Наши консультанты — практикующие фотографы, которые подберут для вас запчасти для штативов, отталкиваясь не только от заводских характеристик, но и от личного опыта. Они помогут как с выбором отдельных комплектующих, так и с полным оснащением фотостудии.

