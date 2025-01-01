Накамерные микрофоны

Интернет-магазин Фотогора предлагает вокальные микрофоны для сценических и телевизионных выступлений, студийной записи, работы на уличных площадках и даже караоке. Мы отбираем для каталога модели с лучшим соотношением доступности, надежности и пользовательских характеристик.

Рекомендации по выбору вокальных микрофонов

Для выступлений «под открытым небом» можно выбрать доступные динамические микрофоны. Они хорошо переносят перепады температур, не требуют дополнительного питания. Однако по качеству звука они уступают моделям с конденсатором, фантомным питанием (от нагрузки усилителей, микшеров) или батареями. Такое оборудование чаще используют для профессиональной записи голоса.

Как правило, вокальные системы по характеристике направленности относятся к кардиоидному типу. Они демонстрируют хорошую чувствительность на одну (но всю) полусферу, тогда как шум из второй игнорируется. В охватываемой зоне может быть один или несколько источников звука. Однако, если площадка открытая, зашумленная, более эффективным решением может оказаться суперкардиоидный микрофон. Он принимает звук только из источника, на который направлен, а окружающий шум игнорируется.

В зависимости от конструкции корпуса выделяют системы:

классические ручные — с капсюлем на рукояти и ветрозащитной сеткой, для статичных выступлений, пения с собственным аккомпанементом на инструменте (для этого случая у нас можно выбрать микрофонную стойку);

для подвесных стоек — модели с монтажом в держатели на подвесах используют в студиях звукозаписи, с экранами и ветрозащитами для максимально чистой передачи звука;

гарнитуры и петлички (лавалье) — для динамичных выступлений.

Если вам нужен профессиональный совет по выбору микрофона, вам с удовольствием помогут опытные консультанты магазина.