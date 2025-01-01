Накамерные микрофоны

Москва
Малая Семеновская 3с6
Сб-Вс : 11:00 - 18:00
Москва
Малая Семеновская 3с6
Направленный микрофон-пушка Saramonic SR-TM7, с XLR.
Профессиональный компактный микрофон-пушка с кардиоидной диаграммой направленности. Полностью металлическая конструкция. Микрофон имеет встроенную батарею с зарядкой через MicroUSB, время работы до 150 часов. При использовании фантомного питания 48 В встроенная батарея автоматически отключается. Сигнал выводится через 3-pin XLR разъем.
Микрофон направленный накамерный Saramonic Vmic Mini.
Компактный микрофон изготовленный из металла с узкой диаграммой направленности предназначенный для высококачественной записи звука на любую камеру или рекордер с входом для внешнего микрофона, либо на смартфон (кабель для подключения к смартфону в комплекте).
Микрофон пушка Godox Geniusmic для смартфона.
Конденсаторный направленный микрофон-пушка, имеет чувствительность -33дБ±2дБ (при 1 кГц), аудиовыход для мониторинга записи. Корпус изготовлен из алюминия. Подключение к смартфонам или планшетам с разъемом Jack 3,5 мм напрямую. В комплекте меховая и поролоновая ветрозащиты. Длина - 65 мм, вес - 40 г.
Накамерный стерео-микрофон с питанием от батарейки АА (покупается отдельно). 2-х ступенчатый фильтр верхних частот 75 Гц/150 Гц. 21 день непрерывной работы. Антивибрационное крепление.
GreenBean GB-VM03 – стереофонический конденсаторный направленный микрофон в алюминиевом корпусе. Чувствительность -38 дБ±2 дБ (при 1 кГц). Оснащен антивибрационной системой подвеса, аттенюатор, фильтр верхних частот.
Boya BY-VM01 – мини-микрофон для записи качественного звука при видеосъемке.
Обеспечивает качественный вещательный звук, предназначен для использования с видео- и фотокамерами, имеющими вход 3,5 мм стерео-джек. Легко устанавливается на камеру с помощью башмака. Имеет специальные кабельные защелки, с помощью которых кабель фиксируют в одном положении, тем самым исключая шум при случайных его перемещениях. Уменьшает вибрацию шума во время автофокусировки.
Audio-Technica ATR 6250 – специально разработанный микрофон для фото- и видеокамер. Данная модель передает чистый и качественный стереозвук. Компактные размеры позволяют брать микрофон с собой на выездные съемки.
Audio-Technica Pro 24CMF – конденсаторный стереомикрофон для различных записывающих устройств.
Питание устройства осуществляется от видеокамеры либо от батареи; предусмотрен выключатель питания.
Студийный микрофон GreenBean StudioVoice E25 USB.
Конденсаторный электретный студийный микрофон с кардиоидной диаграммой направленности и позолоченной диафрагмой.
Накамерный конденсаторный микрофон-пушка Boya BY-BM3030.
Легкий и компактный конденсаторный микрофон, обеспечивает запись звука профессионального качества и, благодаря суперкардиоидной диаграмме направленности, эффективно отсекает звук от источников, находящихся сзади и сбоку. Имеет прочную конструкцию и идеально подходит для использования с фото-, видеокамерами и диктофонами. Имеет антивибрационный подвес с креплением под башмак, благодаря чему легко устанавливается на камеру и одновременно защищен от вибраций. Время работы от двух батарей AA (не входят в комплект) около 150 часов.
Микрофон направленный, накамерный Saramonic CamMic+.
Легкий, высококачественный направленный микрофон с диапазоном частот от 40 Гц до 10 КГц.
Микрофон-пушка направленный Saramonic SR-AXM3, с XLR разъемом.
Набор из двух компактных XLR микрофонов для стереозаписи. Микрофоны наделены прекрасными характеристиками, которые обеспечивают высококачественную стереозапись голоса и различных звуков.
Направленный микрофон-пушка Saramonic SR-NV5X, с встроенным XLR кабелем.
Профессиональный микрофон-пушка с кардиоидной диаграммой направленности, подходит для профессиональной записи звука.
Микрофон пушка, накамерный Godox VD-Mic.
Конденсаторный направленный микрофон-пушка, имеет чувствительность -33дБ±2дБ (при 1 кГц). Корпус изготовлен из алюминия. Подключение к цифровым фотокамерам, видеокамерам, рекордерам, смартфонам, планшетам через кабели TRS 3,5 мм и TRRS 3,5 мм (в комплекте). В комплекте держатель-адаптер Rycote на башмак камеры с антивибрационной системой, меховая и поролоновая ветрозащиты. Длина - 80 мм, вес - 40 г.
Двухкапсюльный конденсаторный микрофон-«пушка», записывающий высококачественный, внеосевой звук как перед, так и за микрофоном. Интегрированный 3,5 мм. выходной кабель делает его совместимым со смартфонами, планшетами, DSLR камерами, переключаясь между режимами камера и смартфон. Он отлично подойдёт для записи двух человек, видео блогинга, мобильной журналистики и др. В комплект входит съёмное антивибрационное крепление Rycote Lyre, которое обеспечит надёжную и прочную конструкцию, эффективно снижающую нежелательные шумы от вибраций и при работе.
BOYA BY-M100D это миниатюрный микрофон, который идеально подходит для мобильного видеоконтента и повышения качества захвата звука на ваших устройствах iOS. Благодаря всенаправленному капсюлю с полярной диаграммой направленности, он захватывает каждый последний звук в диапазоне частот от 50 Гц до 18 кГц в диапазоне 360 градусов и передает их на ваши устройства iOS (такие как iPhone, iPad и iPod Touch) непосредственно через разъем Lightning, сертифицированный Apple MFI.
Godox Geniusmic UC микрофон пушка для смартфона
Конденсаторный направленный микрофон-пушка. Чувствительность: -33 дБ ±2 дБ (при 1 кГц), алюминиевый корпус, аудиовыход для мониторинга, меховая ветрозащита. Подключение к смартфонам или планшетам с разъемом USB Type-C напрямую.
SYNCO CMic-V10 направленный конденсаторный микрофон
Конденсаторный гиперкардиоидный микрофон с небольшой диафрагмой, предназначен для студийной записи голоса, вокала, музыкальных инструментов, интервью. Четко улавливает самые слабые сигналы и эффективно подавляет внеосевые шумы. Микрофон комплектуется кабелем XLR.
Работай с цветом без бликов
Wansen