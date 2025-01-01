Накамерные микрофоны

Фильтр

Интернет-магазин Фотогора предлагает вокальные микрофоны для сценических и телевизионных выступлений, студийной записи, работы на уличных площадках и даже караоке. Мы отбираем для каталога модели с лучшим соотношением доступности, надежности и пользовательских характеристик.

Рекомендации по выбору вокальных микрофонов

Для выступлений «под открытым небом» можно выбрать доступные динамические микрофоны. Они хорошо переносят перепады температур, не требуют дополнительного питания. Однако по качеству звука они уступают моделям с конденсатором, фантомным питанием (от нагрузки усилителей, микшеров) или батареями. Такое оборудование чаще используют для профессиональной записи голоса.

Как правило, вокальные системы по характеристике направленности относятся к кардиоидному типу. Они демонстрируют хорошую чувствительность на одну (но всю) полусферу, тогда как шум из второй игнорируется. В охватываемой зоне может быть один или несколько источников звука. Однако, если площадка открытая, зашумленная, более эффективным решением может оказаться суперкардиоидный микрофон. Он принимает звук только из источника, на который направлен, а окружающий шум игнорируется.

В зависимости от конструкции корпуса выделяют системы:

  • классические ручные — с капсюлем на рукояти и ветрозащитной сеткой, для статичных выступлений, пения с собственным аккомпанементом на инструменте (для этого случая у нас можно выбрать микрофонную стойку);
  • для подвесных стоек — модели с монтажом в держатели на подвесах используют в студиях звукозаписи, с экранами и ветрозащитами для максимально чистой передачи звука;
  • гарнитуры и петлички (лавалье) — для динамичных выступлений.

Если вам нужен профессиональный совет по выбору микрофона, вам с удовольствием помогут опытные консультанты магазина.

Saramonic SR-TM7 микрофон-пушка направленный с XLR
Saramonic SR-TM7 микрофон-пушка направленный с XLR
Saramonic SR-TM7 микрофон-пушка направленный с XLR
Saramonic SR-TM7 микрофон-пушка направленный с XLR
Москва: в наличии 1-3 шт

Направленный микрофон-пушка Saramonic SR-TM7, с XLR.

Профессиональный компактный микрофон-пушка с кардиоидной диаграммой направленности. Полностью металлическая конструкция. Микрофон имеет встроенную батарею с зарядкой через MicroUSB, время работы до 150 часов. При использовании фантомного питания 48 В встроенная батарея автоматически отключается. Сигнал выводится через 3-pin XLR разъем.

Saramonic Vmic Mini микрофон направленный накамерный
Saramonic Vmic Mini микрофон направленный накамерный
Saramonic Vmic Mini микрофон направленный накамерный
Saramonic Vmic Mini микрофон направленный накамерный
Москва: в наличии 1-3 шт
Центральный склад: в наличии 1-3 шт

Микрофон направленный накамерный Saramonic Vmic Mini.

Компактный микрофон изготовленный из металла с узкой диаграммой направленности предназначенный для высококачественной записи звука на любую камеру или рекордер с входом для внешнего микрофона, либо на смартфон (кабель для подключения к смартфону в комплекте). 

Godox Geniusmic микрофон пушка для смартфона
Godox Geniusmic микрофон пушка для смартфона
Godox Geniusmic микрофон пушка для смартфона
Godox Geniusmic микрофон пушка для смартфона
Москва: в наличии 1-3 шт
Центральный склад: в наличии 1-3 шт
Микрофон пушка Godox Geniusmic для смартфона.

Конденсаторный направленный микрофон-пушка, имеет чувствительность -33дБ±2дБ (при 1 кГц), аудиовыход для мониторинга записи. Корпус изготовлен из алюминия. Подключение к смартфонам или планшетам с разъемом Jack 3,5 мм напрямую. В комплекте меховая и поролоновая ветрозащиты. Длина - 65 мм, вес - 40 г.


Godox IVM-S2 накамерный микрофон пушка
Godox IVM-S2 накамерный микрофон пушка
Godox IVM-S2 накамерный микрофон пушка
Godox IVM-S2 накамерный микрофон пушка
Москва: в наличии 1-3 шт
Накамерный стерео-микрофон с питанием от батарейки АА (покупается отдельно). 2-х ступенчатый фильтр верхних частот 75 Гц/150 Гц. 21 день непрерывной работы. Антивибрационное крепление.  

GreenBean GB-VM03 внешний стереофонический микрофон
GreenBean GB-VM03 внешний стереофонический микрофон
Центральный склад: в наличии 1-3 шт
GreenBean GB-VM03 – стереофонический конденсаторный направленный микрофон в алюминиевом корпусе. Чувствительность -38 дБ±2 дБ (при 1 кГц). Оснащен антивибрационной системой подвеса, аттенюатор, фильтр верхних частот.

Boya BY-VM01 однонаправленный конденсаторный микрофон
Boya BY-VM01 однонаправленный конденсаторный микрофон
Центральный склад: в наличии 1-3 шт

Boya BY-VM01 – мини-микрофон для записи качественного звука при видеосъемке.

Обеспечивает качественный вещательный звук, предназначен для использования с видео- и фотокамерами, имеющими вход 3,5 мм стерео-джек. Легко устанавливается на камеру с помощью башмака. Имеет специальные кабельные защелки, с помощью которых кабель фиксируют в одном положении, тем самым исключая шум при случайных его перемещениях. Уменьшает вибрацию шума во время автофокусировки.

Audio-Technica ATR 6250 двойной узконаправленный конденсаторный стереомикрофон
Audio-Technica ATR 6250 двойной узконаправленный конденсаторный стереомикрофон
Audio-Technica ATR 6250 – специально разработанный микрофон для фото- и видеокамер. Данная модель передает чистый и качественный стереозвук. Компактные размеры позволяют брать микрофон с собой на выездные съемки.

Audio-Technica Pro 24CMF конденсаторный стереомикрофон
Audio-Technica Pro 24CMF конденсаторный стереомикрофон
Audio-Technica Pro 24CMF – конденсаторный стереомикрофон для различных записывающих устройств.

Питание устройства осуществляется от видеокамеры либо от батареи; предусмотрен выключатель питания.

GreenBean StudioVoice E25 USB микрофон студийный
GreenBean StudioVoice E25 USB микрофон студийный
GreenBean StudioVoice E25 USB микрофон студийный
GreenBean StudioVoice E25 USB микрофон студийный
Центральный склад: более 10 шт
Студийный микрофон GreenBean StudioVoice E25 USB.

Конденсаторный электретный студийный микрофон с кардиоидной диаграммой направленности и позолоченной диафрагмой.


Boya BY-BM3030 накамерный конденсаторный микрофон-пушка
Boya BY-BM3030 накамерный конденсаторный микрофон-пушка
Boya BY-BM3030 накамерный конденсаторный микрофон-пушка
Boya BY-BM3030 накамерный конденсаторный микрофон-пушка
Центральный склад: в наличии 1-3 шт

Накамерный конденсаторный микрофон-пушка Boya BY-BM3030.

Легкий и компактный конденсаторный микрофон, обеспечивает запись звука профессионального качества и, благодаря суперкардиоидной диаграмме направленности, эффективно отсекает звук от источников, находящихся сзади и сбоку. Имеет прочную конструкцию и идеально подходит для использования с фото-, видеокамерами и диктофонами. Имеет антивибрационный подвес с креплением под башмак, благодаря чему легко устанавливается на камеру и одновременно защищен от вибраций. Время работы от двух батарей AA (не входят в комплект) около 150 часов.

Saramonic CamMic+ микрофон направленный накамерный
Saramonic CamMic+ микрофон направленный накамерный
Saramonic CamMic+ микрофон направленный накамерный
Центральный склад: в наличии 1-3 шт

Микрофон направленный, накамерный Saramonic CamMic+.

Легкий, высококачественный направленный микрофон с диапазоном частот от 40 Гц до 10 КГц.

Saramonic SR-AXM3 микрофон-пушка направленный с XLR
Saramonic SR-AXM3 микрофон-пушка направленный с XLR
Saramonic SR-AXM3 микрофон-пушка направленный с XLR
Saramonic SR-AXM3 микрофон-пушка направленный с XLR
Центральный склад: в наличии 1-3 шт

Микрофон-пушка направленный Saramonic SR-AXM3, с XLR разъемом.

Набор из двух компактных XLR микрофонов для стереозаписи. Микрофоны наделены прекрасными характеристиками, которые обеспечивают высококачественную стереозапись голоса и различных звуков. 

Saramonic SR-NV5X микрофон-пушка направленный с встроенным XLR кабелем
Saramonic SR-NV5X микрофон-пушка направленный с встроенным XLR кабелем
Saramonic SR-NV5X микрофон-пушка направленный с встроенным XLR кабелем
Центральный склад: в наличии 1-3 шт

Направленный микрофон-пушка Saramonic SR-NV5X, с встроенным XLR кабелем.

Профессиональный микрофон-пушка с кардиоидной диаграммой направленности, подходит для профессиональной записи звука.

Godox VD-Mic микрофон пушка накамерный
Godox VD-Mic микрофон пушка накамерный
Godox VD-Mic микрофон пушка накамерный
Godox VD-Mic микрофон пушка накамерный
Центральный склад: более 10 шт
Микрофон пушка, накамерный Godox VD-Mic.

Конденсаторный направленный микрофон-пушка, имеет чувствительность -33дБ±2дБ (при 1 кГц). Корпус изготовлен из алюминия. Подключение к цифровым фотокамерам, видеокамерам, рекордерам, смартфонам, планшетам через кабели TRS 3,5 мм и TRRS 3,5 мм (в комплекте). В комплекте держатель-адаптер Rycote на башмак камеры с антивибрационной системой, меховая и поролоновая ветрозащиты. Длина - 80 мм, вес - 40 г.

Boya BY-MM1 PRO двухкапсюльный конденсаторный микрофон
Boya BY-MM1 PRO двухкапсюльный конденсаторный микрофон
Boya BY-MM1 PRO двухкапсюльный конденсаторный микрофон
Boya BY-MM1 PRO двухкапсюльный конденсаторный микрофон
Центральный склад: в наличии 1-3 шт

Двухкапсюльный конденсаторный микрофон-«пушка», записывающий высококачественный, внеосевой звук как перед, так и за микрофоном. Интегрированный 3,5 мм. выходной кабель делает его совместимым со смартфонами, планшетами, DSLR камерами, переключаясь между режимами камера и смартфон. Он отлично подойдёт для записи двух человек, видео блогинга, мобильной журналистики и др. В комплект входит съёмное антивибрационное крепление Rycote Lyre, которое обеспечит надёжную и прочную конструкцию, эффективно снижающую нежелательные шумы от вибраций и при работе.

Boya BY-M100D конденсаторный микрофон с поворотной головой на 180°
Boya BY-M100D конденсаторный микрофон с поворотной головой на 180°
Boya BY-M100D конденсаторный микрофон с поворотной головой на 180°
Boya BY-M100D конденсаторный микрофон с поворотной головой на 180°
Центральный склад: в наличии 1-3 шт

 BOYA BY-M100D это миниатюрный микрофон, который идеально подходит для мобильного видеоконтента и повышения качества захвата звука на ваших устройствах iOS. Благодаря всенаправленному капсюлю с полярной диаграммой направленности, он захватывает каждый последний звук в диапазоне частот от 50 Гц до 18 кГц в диапазоне 360 градусов и передает их на ваши устройства iOS (такие как iPhone, iPad и iPod Touch) непосредственно через разъем Lightning, сертифицированный Apple MFI.

Godox Geniusmic UC микрофон пушка для смартфона
Godox Geniusmic UC микрофон пушка для смартфона
Godox Geniusmic UC микрофон пушка для смартфона
Центральный склад: в наличии 4-10 шт
Godox Geniusmic UC микрофон пушка для смартфона

Конденсаторный направленный микрофон-пушка. Чувствительность: -33 дБ ±2 дБ (при 1 кГц), алюминиевый корпус, аудиовыход для мониторинга, меховая ветрозащита. Подключение к смартфонам или планшетам с разъемом USB Type-C напрямую. 

SYNCO CMic-V10 направленный конденсаторный микрофон
SYNCO CMic-V10 направленный конденсаторный микрофон
Центральный склад: в наличии 1-3 шт

SYNCO CMic-V10 направленный конденсаторный микрофон

Конденсаторный гиперкардиоидный микрофон с небольшой диафрагмой, предназначен для студийной записи голоса, вокала, музыкальных инструментов, интервью. Четко улавливает самые слабые сигналы и эффективно подавляет внеосевые шумы. Микрофон комплектуется кабелем XLR.

