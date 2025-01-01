Фильтр

Сумки и кейсы для экшен-камер

Вместе с экшн-камерами используется большое количество различных аксессуаров и инструментов, их перенос и хранение стали серьезной задачей.

На помощь приходит широкий ассортимент сумок и чехлов в нашем интернет-каталоге, которые защищают камеры и позволяют организовать все крошечные детали. Фотогора поможет вам справиться выбором: от небольших мягких кейсов, идеально подходящих для одной камеры и аксессуаров, до жестких, идеально подходящих для профессионалов с несколькими камерами и множеством креплений!

Критерии выбора сумки для экшен-камеры

При выборе стоит обратить внимание на вместительность сумки, то, насколько устойчиво и безопасно в ней располагается хрупкое оборудование. Часто внутри них предусмотрены панели-органайзеры для хранения мелочей. Также довольно распространенным требованием является водонепроницаемость кейса – это защитит технику не только от попадания жидкости, но и от песка. Если вы часто путешествуете, обратите внимание и на то, соответствуют ли размер кейса параметрам ручной клади.

Бренды в интернет-каталоге Фотогоры

Среди производителей можно выделить Manfrotto, OffRoad, Case Logic. Их модели представлены в нашем ассортименте. Главный критерий качества – степень защиты вашего оборудования и аксессуаров.

OffRoad ORT-D-312508 пластиковый брызгозащищенный кейс 310х250х80 мм.
OffRoad ORT-D-312508 пластиковый брызгозащищенный кейс 310х250х80 мм.
Арт. NVF-6317
OffRoad ORT-D-312508 пластиковый брызгозащищенный кейс 310х250х80 мм.
Наличие
Москва: в наличии 1-3 штЦентральный склад: более 10 шт

OffRoad ORT-D-312508 – пластиковый водонепроницаемый кейс с воздушным клапаном.

Кейс обеспечивает полную защиту различного оборудования от пыли, ударов при перевозке и хранении. Ложемент из пенополимера с насечками для более простого приспосабливания кейса под оборудование. Размер – 31х25х8 см.

2 120 ₽
В корзину
Peli 1050 ударопрочный кейс для камеры и аксессуаров черный
Peli 1050 ударопрочный кейс для камеры и аксессуаров черный
Peli 1050 ударопрочный кейс для камеры и аксессуаров черный
Арт. DAN-3162
Peli 1050 ударопрочный кейс для камеры и аксессуаров черный
Наличие
Москва: в наличии 1-3 штЦентральный склад: в наличии 4-10 шт

Ударопрочный кейс Peli 1050 черный.

Ударопрочный герметичный кейс обеспечивает полную защиту оборудования и личных вещей от пыли, влаги и ударов. Класс влагозащищенности IP67. Габаритные размеры 160×93×70 мм. Вес - 0,4 кг.

6 950 ₽
В корзину
SmallRig 2775 клетка Pro Mobile Cage (17mm) для смартфона iPhone 11 Pro
SmallRig 2775 клетка Pro Mobile Cage (17mm) для смартфона iPhone 11 Pro
SmallRig 2775 клетка Pro Mobile Cage (17mm) для смартфона iPhone 11 Pro
Арт. DAN-5007
SmallRig 2775 клетка Pro Mobile Cage (17mm) для смартфона iPhone 11 Pro
Наличие
Москва: в наличии 1-3 шт

Клетка для смартфона iPhone 11 Pro SmallRig 2775 Pro Mobile Cage (17 мм).

Риг-система для смартфона iPhone 11 Pro, изготовлена из алюминия. Кроме защиты смартфона дает возможность монтажа дополнительного оборудования (микрофон, свет, объектив). Также дает возможность установить смартфон на штатив или рукоять, для чего предусмотрены крепежные отверстия со стандартной резьбой 1/4". Имеет крепление для объектива с резьбой 17 мм. Цвет - темно-оливковый.

4 390 ₽
В корзину
OffRoad ORT 1L пластиковый водонепроницаемый кейс с автоматическим воздушным клапаном 171х134х47 мм
Арт. OLE-1031
OffRoad ORT 1L пластиковый водонепроницаемый кейс с автоматическим воздушным клапаном 171х134х47 мм
Наличие
Центральный склад: более 10 шт

OffRoad ORT 1L – небольшой герметичный кейс. Изготовлен из высококачественного пластика АВС с классом защиты IP-67. Предназначен для защиты различного оборудования от пыли, влаги, ударов при перевозке и хранении. Есть специальный тефлоновый клапан для выравнивания атмосферного давления. Кейс поставляется в комплекте с ложементом из вспененного полипропилена для формирования ячеек под требуемый размер приборов или оборудования. Объем 1 л.

2 000 ₽
В корзину
DGCASE 50-02 ударопрочный кейс 420х330х155 мм
DGCASE 50-02 ударопрочный кейс 420х330х155 мм
DGCASE 50-02 ударопрочный кейс 420х330х155 мм
Арт. DAN-1360
DGCASE 50-02 ударопрочный кейс 420х330х155 мм
Наличие
Центральный склад: более 10 шт

DGCASE 50-02 - ударопрочный кейс, внешние габариты - 420х330х155 мм.

Герметичный кейс, обеспечивает полную защиту различного оборудования от пыли, влаги, ударов при перевозке и хранении. Кейс с внутренним наполнителем (пенополимер с насечками).

9 600 ₽
В корзину
PGYTECH Carrying Case Mini кейс-органайзер
PGYTECH Carrying Case Mini кейс-органайзер
PGYTECH Carrying Case Mini кейс-органайзер
Арт. OLE-4455
PGYTECH Carrying Case Mini кейс-органайзер
Наличие
Центральный склад: в наличии 1-3 шт

Лёгкий и прочный мини-кейс предназначен для безопасного хранения экшн-камер, складных стабилизаторов, мобильных гаджетов и аксессуаров. Размер 62х140х192 мм. В комплекте есть 2 длинные и 4 короткие гибкие перегородки для организации внутреннего пространства, сам кейс с водоотталкивающим покрытием. Кейс защищает технику от ударов, падений и царапин, подходит для путешествий.

2 690 ₽
В корзину
PGYTECH Hard-shell Protective кейс для экшн-камеры
PGYTECH Hard-shell Protective кейс для экшн-камеры
PGYTECH Hard-shell Protective кейс для экшн-камеры
Арт. OLE-4456
PGYTECH Hard-shell Protective кейс для экшн-камеры
Наличие
Центральный склад: в наличии 1-3 шт

Защитный кейс размером 47,5х88,5х95,5 мм гарантирует безопасность экшн-камеры, даже если она находится на креплении. Прочный и долговечный чехол изготовлен из полиуретана и пены EVA. Твёрдый корпус защищает камеру от ударов, падений и царапин. Внутри предусмотрен специальный карман для салфеток и других мелочей. Снаружи расположен длинный ремешок на запястье. Совместим с GoPro Hero 10/9/8, DJI OSMO Pocket, DJI OSMO Action и Insta 360. 

2 040 ₽
В корзину
PULUZ PU527 водонепроницаемый кейс с креплением для GoPro Hero 13/12/11/10/9
PULUZ PU527 водонепроницаемый кейс с креплением для GoPro Hero 13/12/11/10/9
PULUZ PU527 водонепроницаемый кейс с креплением для GoPro Hero 13/12/11/10/9
Арт. OLE-4792
PULUZ PU527 водонепроницаемый кейс с креплением для GoPro Hero 13/12/11/10/9
Наличие
Центральный склад: в наличии 4-10 шт

Подводный бокс предназначен для камер GoPro HERO 9, 10, 11, 12 и 13. Он обеспечивает защиту при погружении до 60 метров и может использоваться на суше как пыленепроницаемый и ударопрочный чехол. Бокс оснащён кнопками для включения/выключения камеры и спуска затвора, а также имеет быстросъёмную площадку стандарта GoPro.

1 190 ₽
В корзину
