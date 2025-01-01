Сумки и кейсы для экшен-камер

Москва
OffRoad ORT-D-312508 – пластиковый водонепроницаемый кейс с воздушным клапаном.
Кейс обеспечивает полную защиту различного оборудования от пыли, ударов при перевозке и хранении. Ложемент из пенополимера с насечками для более простого приспосабливания кейса под оборудование. Размер – 31х25х8 см.
Ударопрочный кейс Peli 1050 черный.
Ударопрочный герметичный кейс обеспечивает полную защиту оборудования и личных вещей от пыли, влаги и ударов. Класс влагозащищенности IP67. Габаритные размеры 160×93×70 мм. Вес - 0,4 кг.
Клетка для смартфона iPhone 11 Pro SmallRig 2775 Pro Mobile Cage (17 мм).
Риг-система для смартфона iPhone 11 Pro, изготовлена из алюминия. Кроме защиты смартфона дает возможность монтажа дополнительного оборудования (микрофон, свет, объектив). Также дает возможность установить смартфон на штатив или рукоять, для чего предусмотрены крепежные отверстия со стандартной резьбой 1/4". Имеет крепление для объектива с резьбой 17 мм. Цвет - темно-оливковый.
OffRoad ORT 1L – небольшой герметичный кейс. Изготовлен из высококачественного пластика АВС с классом защиты IP-67. Предназначен для защиты различного оборудования от пыли, влаги, ударов при перевозке и хранении. Есть специальный тефлоновый клапан для выравнивания атмосферного давления. Кейс поставляется в комплекте с ложементом из вспененного полипропилена для формирования ячеек под требуемый размер приборов или оборудования. Объем 1 л.
DGCASE 50-02 - ударопрочный кейс, внешние габариты - 420х330х155 мм.
Герметичный кейс, обеспечивает полную защиту различного оборудования от пыли, влаги, ударов при перевозке и хранении. Кейс с внутренним наполнителем (пенополимер с насечками).
Лёгкий и прочный мини-кейс предназначен для безопасного хранения экшн-камер, складных стабилизаторов, мобильных гаджетов и аксессуаров. Размер 62х140х192 мм. В комплекте есть 2 длинные и 4 короткие гибкие перегородки для организации внутреннего пространства, сам кейс с водоотталкивающим покрытием. Кейс защищает технику от ударов, падений и царапин, подходит для путешествий.
Защитный кейс размером 47,5х88,5х95,5 мм гарантирует безопасность экшн-камеры, даже если она находится на креплении. Прочный и долговечный чехол изготовлен из полиуретана и пены EVA. Твёрдый корпус защищает камеру от ударов, падений и царапин. Внутри предусмотрен специальный карман для салфеток и других мелочей. Снаружи расположен длинный ремешок на запястье. Совместим с GoPro Hero 10/9/8, DJI OSMO Pocket, DJI OSMO Action и Insta 360.
Подводный бокс предназначен для камер GoPro HERO 9, 10, 11, 12 и 13. Он обеспечивает защиту при погружении до 60 метров и может использоваться на суше как пыленепроницаемый и ударопрочный чехол. Бокс оснащён кнопками для включения/выключения камеры и спуска затвора, а также имеет быстросъёмную площадку стандарта GoPro.
