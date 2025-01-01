Готовые комплекты для вспышек

Москва
Grifon GRIF-86 – комплект для работы с внешней вспышкой.
В комплект входит стойка, переходник с креплением для накамерной фотовспышки и креплением для зонта, зонт Т-84 (2 шт.), зонт черно-серебряный (84 см), фотосумка. Может быть использован для работы на выезде. Вес - 3,7 кг.
Grifon GRIF-85 – комплект для работы с внешней вспышкой.
В комплект входит стойка, переходник с креплением для накамерной фотовспышки и креплением для зонта, зонт Т-84 просветный (84 см), зонт серебряный (84 см), зонт золотой (84 см), фотосумка. Может быть использован для работы на выезде. Вес - 2,1 кг.
