Готовые комплекты для вспышек

Готовые комплекты для вспышек – это многофункциональные наборы для работы с выносными вспышками. Могут комплектоваться радиосинхронизаторами для различных систем (Canon или Nikon), портативными софтбоксами для накамерных вспышек и стойками. Универсальный комплект подходит для работы фотографа на выезде и как базовый или дополнительный к уже имеющемуся оборудованию.

Готовые комплекты для накамерных вспышек придутся кстати фотографам, которые осваивают азы студийной фотографии, а также работают над созданием бестеневых изображений товаров для электронных каталогов и интернет-витрин.

Чтобы подобрать подходящий под задачи комплект, вы всегда можете заказать обратный звонок специалисту. Менеджер магазина Фотогора поможет сделать правильный выбор, не выходя за рамки отведенного для покупки бюджета.

 

Grifon GRIF-86 – комплект для работы с внешней вспышкой.

В комплект входит стойка, переходник с креплением для накамерной фотовспышки и креплением для зонта, зонт Т-84 (2 шт.), зонт черно-серебряный (84 см), фотосумка. Может быть использован для работы на выезде. Вес - 3,7 кг.

Grifon GRIF-85 – комплект для работы с внешней вспышкой.

В комплект входит стойка, переходник с креплением для накамерной фотовспышки и креплением для зонта, зонт Т-84 просветный (84 см), зонт серебряный (84 см), зонт золотой (84 см), фотосумка. Может быть использован для работы на выезде. Вес - 2,1 кг.

