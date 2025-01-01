Защитные стекла для камер – это необходимый аксессуар, с которым ваша техника прослужит дольше и сохранит первоначальный вид

Помимо защиты экрана, стекла и пленки выполняют функцию отличной прозрачности и снижения отражения интенсивности на дисплее

Защиты для камер представлены гидрогелевыми пленками и прочными стеклами. Они предотвращают появление на экране царапин, отпечатков, а также защищают его при случайном падении или ударе. Благодаря удобному аксессуару вы сможете использовать камеру и не бояться повредить ее в ходе съемочного процесса.

Пленку и стекло сможет легко наклеить и удалить любой человек. При этом на экране камеры не останется следов от клея.

Преимущества защиты для камер

Прочное покрытие, которое не создает бликов на экране. Устойчивость к царапинам и другим механическим повреждениям. Гладкое и прозрачное покрытие. Силиконовый клей высокого качества. Простая поклейка и удаление в любое время. Защита от пыли и влаги. Способность функционировать совместно с сенсорным экраном.

Защитные стекла для камер в интернет-магазине Фотогора

В нашем каталоге представлена мягкая защита для экранов фотокамер различных брендов от компании Fujimi. Гидрогелевые пленки изготовлены из высококачественного материала и имеют лучшие характеристики по сравнению с обычными. Они обеспечивают удобное и безопасное пользование фотокамерой. За экраном с защитной пленкой или стеклом легко ухаживать: достаточно протереть его влажной тряпкой, не оставляющей ворсинок.

В наличии также универсальная пленка для камеры, которая подходит для устройства любого бренда. Все вопросы по ассортименту и выбору продукции вы можете задать нашим менеджерам.