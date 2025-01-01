Фильтр

Защитные стекла для камер

Защитные стекла для камер – это необходимый аксессуар, с которым ваша техника прослужит дольше и сохранит первоначальный вид

Помимо защиты экрана, стекла и пленки выполняют функцию отличной прозрачности и снижения отражения интенсивности на дисплее

Защиты для камер представлены гидрогелевыми пленками и прочными стеклами. Они предотвращают появление на экране царапин, отпечатков, а также защищают его при случайном падении или ударе. Благодаря удобному аксессуару вы сможете использовать камеру и не бояться повредить ее в ходе съемочного процесса.

Пленку и стекло сможет легко наклеить и удалить любой человек. При этом на экране камеры не останется следов от клея.

Преимущества защиты для камер

  1. Прочное покрытие, которое не создает бликов на экране.
  2. Устойчивость к царапинам и другим механическим повреждениям.
  3. Гладкое и прозрачное покрытие.
  4. Силиконовый клей высокого качества.
  5. Простая поклейка и удаление в любое время.
  6. Защита от пыли и влаги.
  7. Способность функционировать совместно с сенсорным экраном.

Защитные стекла для камер в интернет-магазине Фотогора

В нашем каталоге представлена мягкая защита для экранов фотокамер различных брендов от компании Fujimi. Гидрогелевые пленки изготовлены из высококачественного материала и имеют лучшие характеристики по сравнению с обычными. Они обеспечивают удобное и безопасное пользование фотокамерой. За экраном с защитной пленкой или стеклом легко ухаживать: достаточно протереть его влажной тряпкой, не оставляющей ворсинок.

В наличии также универсальная пленка для камеры, которая подходит для устройства любого бренда. Все вопросы по ассортименту и выбору продукции вы можете задать нашим менеджерам.

Fujimi мягкая защита экрана для Canon EOS650D/700D/100D
Fujimi мягкая защита экрана для Canon EOS650D/700D/100D
Защитная пленка Fujimi для экрана камер Canon EOS650D/700D/100D.

Защитная пленка с антибликовым покрытием, сочетает в себе характеристики высокой прозрачности и твердости. Не создает помех при работе с сенсорным экраном. Для установки использован высококачественный силиконовый клей не оставляющий следов после снятия пленки.

FST AG4-C3 защитное стеклона экран для Canon 6D MarkII
FST AG4-C3 защитное стеклона экран для Canon 6D MarkII
FST AG4-C3 защитное стеклона экран для Canon 6D MarkII
Самоклеящееся защитное закаленное стекло на экран камеры. Подходит для сенсорных и поворотных экранов. Обеспечит защиту экрана от грязи, пыли, царапин, сколов, трещин и износа. В комплекте защитная пленка для верхнего дисплея камеры.

FST AG4-F1 защитное стекло на экран для Fujifilm GFX50s
FST AG4-F1 защитное стекло на экран для Fujifilm GFX50s
Самоклеящееся защитное закаленное стекло на экран камеры. Подходит для сенсорных и поворотных экранов. Обеспечит защиту экрана от грязи, пыли, царапин, сколов, трещин и износа.

FST AG5-C4 защитное стекло на экран для Canon 80D
FST AG5-C4 защитное стекло на экран для Canon 80D
Самоклеящееся защитное закаленное стекло на экран камеры в металлизированной оправе. Подходит для сенсорных и поворотных экранов. Обеспечит защиту экрана от грязи, пыли, царапин, сколов, трещин и износа. В комплекте защитная пленка для верхнего дисплея камеры.

FST AG4-C4 защитное стекло на экран для Canon EOS 80D
FST AG4-C4 защитное стекло на экран для Canon EOS 80D
FST AG4-C4 защитное стекло на экран для Canon EOS 80D
Самоклеящееся защитное закаленное стекло на экран камеры. Подходит для сенсорных и поворотных экранов. Обеспечит защиту экрана от грязи, пыли, царапин, сколов, трещин и износа. В комплекте защитная пленка для верхнего дисплея камеры.

FST AG4-C5 защитное стекло на экран для Canon EOS 650D/700D/750D/800D
FST AG4-C5 защитное стекло на экран для Canon EOS 650D/700D/750D/800D
Самоклеящееся защитное закаленное стекло на экран камеры. Подходит для сенсорных и поворотных экранов. Обеспечит защиту экрана от грязи, пыли, царапин, сколов, трещин и износа.

FST AG5-C1 защитное стекло на экран для Canon 5D MarkIII/5Ds/5Dsr
FST AG5-C1 защитное стекло на экран для Canon 5D MarkIII/5Ds/5Dsr
Самоклеящееся защитное закаленное стекло на экран камеры в металлизированной оправе. Подходит для сенсорных и поворотных экранов. Обеспечит защиту экрана от грязи, пыли, царапин, сколов , трещин и износа. В комплекте защитная пленка для верхнего дисплея камеры.

FST AG5-F1 защитное стекло на экран для Fujifilm GFX50s/50r
FST AG5-F1 защитное стекло на экран для Fujifilm GFX50s/50r
Самоклеящееся защитное закаленное стекло на экран камеры в металлизированной оправе. Подходит для сенсорных и поворотных экранов. Обеспечит защиту экрана от грязи, пыли, царапин, сколов, трещин и износа. 

FST AG5-S1 защитное стекло на экран для Sony A7II/A7RII/A7SII/A9
FST AG5-S1 защитное стекло на экран для Sony A7II/A7RII/A7SII/A9
FST AG5-S1 защитное стекло на экран для Sony A7II/A7RII/A7SII/A9.

Самоклеящееся защитное закаленное стекло на экран камеры в металлизированной оправе. Подходит для сенсорных и поворотных экранов. Обеспечит защиту экрана от грязи, пыли, царапин, сколов , трещин и износа.

SmallRig 3273 солнцезащитная бленда для монитора камеры BMPCC 6K Pro
SmallRig 3273 солнцезащитная бленда для монитора камеры BMPCC 6K Pro
SmallRig 3273 солнцезащитная бленда для монитора камеры BMPCC 6K Pro
SmallRig 3273 солнцезащитная бленда для монитора камеры BMPCC 6K Pro
SmallRig 3273 солнцезащитная бленда для монитора камеры BMPCC 6K Pro 

Солнцезащитная бленда для видеокамеры Blackmagic Design Pocket Cinema Camera 6К Pro. Легко снимается и не мешает переворачивать экран.

SmallRig VH2269 Atomos Ninja V солнцезащитная бленда для видеорекордера
SmallRig VH2269 Atomos Ninja V солнцезащитная бленда для видеорекордера
SmallRig VH2269 Atomos Ninja V солнцезащитная бленда для видеорекордера
SmallRig VH2269 Atomos Ninja V солнцезащитная бленда для видеорекордера
Солнцезащитный козырек предназначен для клетки Atomos Ninja V. Крепится к клетке с помощью четырех застежек-липучек. Защищает от ярких лучей солнца и обеспечивает более четкий обзор дисплея.

SmallRig 3206 солнцезащитная бленда для монитора камеры Sony A7SIII/A7C/ZV-1/ZV-E10/FX3
SmallRig 3206 солнцезащитная бленда для монитора камеры Sony A7SIII/A7C/ZV-1/ZV-E10/FX3
SmallRig 3206 солнцезащитная бленда для монитора камеры Sony A7SIII/A7C/ZV-1/ZV-E10/FX3
SmallRig 3206 солнцезащитная бленда для монитора камеры Sony A7SIII/A7C/ZV-1/ZV-E10/FX3
SmallRig 3206 солнцезащитная бленда для монитора камеры Sony A7SIII/A7C/ZV-1/ZV-E10/FX3. 

