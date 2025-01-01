Защитные стекла для камер

Москва
Защитная пленка Fujimi для экрана камер Canon EOS650D/700D/100D.
Защитная пленка с антибликовым покрытием, сочетает в себе характеристики высокой прозрачности и твердости. Не создает помех при работе с сенсорным экраном. Для установки использован высококачественный силиконовый клей не оставляющий следов после снятия пленки.
Самоклеящееся защитное закаленное стекло на экран камеры. Подходит для сенсорных и поворотных экранов. Обеспечит защиту экрана от грязи, пыли, царапин, сколов, трещин и износа.
FST AG5-S1 защитное стекло на экран для Sony A7II/A7RII/A7SII/A9.
SmallRig 3273 солнцезащитная бленда для монитора камеры BMPCC 6K Pro
Солнцезащитная бленда для видеокамеры Blackmagic Design Pocket Cinema Camera 6К Pro. Легко снимается и не мешает переворачивать экран.
Солнцезащитный козырек предназначен для клетки Atomos Ninja V. Крепится к клетке с помощью четырех застежек-липучек. Защищает от ярких лучей солнца и обеспечивает более четкий обзор дисплея.
SmallRig 3206 солнцезащитная бленда для монитора камеры Sony A7SIII/A7C/ZV-1/ZV-E10/FX3.
