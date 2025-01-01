Москва
Fotokvant GEL-02 – комплект гелевых фильтров для накамерных вспышек Canon/Nikon/Yongnuo/Nissin.
Используется для получения различных световых эффектов. В комплекте - 20 фильтров разного цвета.
Fotokvant GRID-F – сотовая насадка для накамерных вспышек Canon, Nikon, Sony, YongNuo и многих других.
Данная модель сотовой решетки имеет компактную и легкую в установке конструкцию. За счет надежного крепления в передней части легко устанавливается при помощи липучки на большинство накамерных вспышек. Размер сот - 8х4 см.
Lastolite LS2617 Strobo кit – комплект аксессуаров для Ezybox. Используется для получения различных световых эффектов.
Grifon HC-01 – модель сотовой решетки имеет компактную и легкую конструкцию. За счет надежного крепления в передней части легко устанавливается с помощью липучки на большинство накамерных вспышек.
Grifon SN3030 – световой модификатор из светоотражающей ткани, который можно сложить в тубус для накамерной вспышки. Модель оснащена белым внутренним отражателем. Для удобства использования есть ремешок на липучке. Походит для большинства накамерных вспышек.
Шторки Godox BD-07 для фотовспышки AD200.
Шторки служат для формирования направленого светового потока. Изготовлены из металла.
Комплект Godox BD-10 Kit для AD300 Pro - соты, шторки, цветные фильтры.
Комплект содержит все необходимое для вспомогательного освещения. Шторки с сотами и цветными гелевыми фильтрами для вспышки Godox AD300 Pro.
Fotokvant MN-BK Selens комплект сот и фильтров системы MN на магнитном креплении.
Комплект для накамерной фотовспышки системы MN состоит из держателя, 7 цветных гелевых фильтров с держателем и сотовой решетки. Поставляется с чехлом для хранения.
Fotokvant MN-GR Selens соты системы MN с магнитным креплением.
Сотовая решетка для накамерной фотовспышки для создания направленного света, устанавливается на прибор при помощи Fotokvant MN-AM Selens магнитное крепление (приобретается отдельно).
Комплект гелевых фильтров 20 шт. в чехле для хранения Fotokvant GEL-02 KIT with bag.
Комплект из двадцати гелевых фильтров Fotokvant GEL-02 для накамерных вспышек Canon/Nikon/Yongnuo/Nissin. Используется для получения различных световых эффектов. для удобства перевозки и хранения фильтры поставляются в тканевом чехле Fotokvant BF-02.
Lastolite LS2603 – держатель гелевых фильтров для Strobo. С помощью фильтров можно создать различные варианты цветового решения освещения. Система магнитных точек позволят быстро и безопасно крепить его к передней части головки вспышки.
Lastolite LS2625 Strobo Gobo – комплект из установочного кронштейна и двух масок (арочное окно и листья дерева) для создания различных фоновых рисунков. Можно устанавливать маски Гобо диаметром 86 мм.
Lastolite LS2602 Strobo honeycomb set – комплект из двух сотовых фильтров для системы Strobo и размером соты 9 и 6 мм. Предназначены для создания наиболее направленного света.
Grifon CF-07 – набор цветных гелевых фильтров из 7 цветов.
Фильтры предназначены для управления светом от вспышек. В наборе содержится по 5 шт. каждого цвета (желтый, ярко-красный, синий, оранжевый, 1/2 оранжевый, 1/4 оранжевый, зеленый). Комбинацию из разных фильтров можно использовать для получения различных вариаций цвета. В комплекте есть держатель фильтра, который подходит для большинства вспышек. Крепится на липучке с резинкой. Размер, мм – 39х80. Цвета на снимках могут несколько отличаться от реального цвета фильтра.
Fotokvant Strobo-1 KIT - комплект фильтров с сотовой насадкой для накамерных вспышек Canon/Nikon.
Универсальный комплект стробиста позволяющий получать различные цветовые эффекты, а также формировать направленный световой поток от накамерной вспышки.
Godox SA-11T — набор фолиевых (гелевых) светофильтров для коррекции цветовой температуры при съемке различных объектов. Размеры фильтра 78×78 мм. В набор включены 32 фильтра: по 2 фильтра 16 цветов. Фильтры SA-11T предназначены для использования с фокусируемым светодиодным осветителем Godox S30.
