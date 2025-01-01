В интернет-магазине Фотогора вы найдете все виды аксессуаров для управления светом от накамерной вспышки — соты, шторки, цветные фильтры, тубусы, маски и многое другое. Наш широчайший ассортимент позволит реализовать любой цветовой эффект, свободно работать со световым потоком, точно направлять его, регулировать интенсивность. Аксессуары помогут повысить качество предметной, портретной и другой съемки и решать все более смелые творческие задачи.

Особенности применения аксессуаров

Если кратко — соты, шторки, тубусы и другие «жесткие» насадки нужны для работы с характеристиками светового потока, а фильтры изменяют цвет и характеристики самого света от накамерной вспышки. Маски позволяют создавать всевозможные фоновые рисунки.

Шторки нужны для регулирования угла света, они часто используются для фоновых или контровых источников. Если нужно получить акцентное освещение, точную локальную подсветку, используются сотовые фильтры или соты. Это пластины с небольшими шестиугольными ячейками, которые:

дают красивое световое пятно, в котором центральная часть равномерно засвечена, а края плавно «размываются» до полного затухания;

позволяют сузить луч от вспышки и подчеркнуть детали предметов или постановочных портретов;

повышают качество контрового освещения.

Цветные фильтры изменяют спектральный состав светопотока и дают широту цветовой «партитуры». В нашем магазине продаются прочные модели премиум-класса, которые рассчитаны на долгое интенсивное использование. Оранжевые фильтры (полные, 1/2 или 1/4) улучшают цвет лица людей на фото, зеленые — исключают пурпурные отсветы при работе под флуоресцентным освещением.

