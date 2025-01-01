Фильтр

Всего - 16 товаров

Цена
Бренд
Тип

Статьи

Соты, шторки, цветные фильтры

В интернет-магазине Фотогора вы найдете все виды аксессуаров для управления светом от накамерной вспышки — соты, шторки, цветные фильтры, тубусы, маски и многое другое. Наш широчайший ассортимент позволит реализовать любой цветовой эффект, свободно работать со световым потоком, точно направлять его, регулировать интенсивность. Аксессуары помогут повысить качество предметной, портретной и другой съемки и решать все более смелые творческие задачи.

Особенности применения аксессуаров

Если кратко — соты, шторки, тубусы и другие «жесткие» насадки нужны для работы с характеристиками светового потока, а фильтры изменяют цвет и характеристики самого света от накамерной вспышки. Маски позволяют создавать всевозможные фоновые рисунки.

Шторки нужны для регулирования угла света, они часто используются для фоновых или контровых источников. Если нужно получить акцентное освещение, точную локальную подсветку, используются сотовые фильтры или соты. Это пластины с небольшими шестиугольными ячейками, которые:

  • дают красивое световое пятно, в котором центральная часть равномерно засвечена, а края плавно «размываются» до полного затухания;
  • позволяют сузить луч от вспышки и подчеркнуть детали предметов или постановочных портретов;
  • повышают качество контрового освещения.

Цветные фильтры изменяют спектральный состав светопотока и дают широту цветовой «партитуры». В нашем магазине продаются прочные модели премиум-класса, которые рассчитаны на долгое интенсивное использование. Оранжевые фильтры (полные, 1/2 или 1/4) улучшают цвет лица людей на фото, зеленые — исключают пурпурные отсветы при работе под флуоресцентным освещением.

Если вам нужна помощь при покупке, обратитесь к консультантам магазина Фотогора. Они расскажут об аксессуарах более подробно и помогут их выбрать.

-5 %
Fotokvant GEL-02 комплект гелевых фильтров для накамерных вспышек Canon/Nikon/Yongnuo/Nissin 20 шт.
Fotokvant GEL-02 комплект гелевых фильтров для накамерных вспышек Canon/Nikon/Yongnuo/Nissin 20 шт.
Fotokvant GEL-02 комплект гелевых фильтров для накамерных вспышек Canon/Nikon/Yongnuo/Nissin 20 шт.
Арт. NVF-6843
Fotokvant GEL-02 комплект гелевых фильтров для накамерных вспышек Canon/Nikon/Yongnuo/Nissin 20 шт.
Наличие
Москва: в наличии 4-10 штЦентральный склад: более 10 шт
до конца распродажи 1 дн, 3 ч

Fotokvant GEL-02 – комплект гелевых фильтров для накамерных вспышек Canon/Nikon/Yongnuo/Nissin. 

Используется для получения различных световых эффектов. В комплекте - 20 фильтров разного цвета.

-5 %400 ₽
380 ₽
В корзину
-10 %
Fotokvant GRID-F сотовая насадка для накамерных вспышек Canon Nikon Sony
Fotokvant GRID-F сотовая насадка для накамерных вспышек Canon Nikon Sony
Fotokvant GRID-F сотовая насадка для накамерных вспышек Canon Nikon Sony
Арт. NVF-7492
Fotokvant GRID-F сотовая насадка для накамерных вспышек Canon Nikon Sony
Наличие
Москва: более 10 шт
до конца распродажи 4 дн, 9 ч

Fotokvant GRID-F – сотовая насадка для накамерных вспышек Canon, Nikon, Sony, YongNuo и многих других.

Данная модель сотовой решетки имеет компактную и легкую в установке конструкцию. За счет надежного крепления в передней части легко устанавливается при помощи липучки на большинство накамерных вспышек. Размер сот - 8х4 см.

-10 %360 ₽
320 ₽
В корзину
Lastolite LS2617 Strobo кit комплект аксессуаров для Ezybox
Арт. OLE-1355
Lastolite LS2617 Strobo кit комплект аксессуаров для Ezybox
Наличие
Москва: в наличии 1-3 штЦентральный склад: в наличии 1-3 шт

Lastolite LS2617 Strobo кit – комплект аксессуаров для Ezybox. Используется для получения различных световых эффектов. 

13 090 ₽
В корзину
Grifon HC-01 сотовая решетка для накамерных фотовспышек
Арт. NVF-2887
Grifon HC-01 сотовая решетка для накамерных фотовспышек
Наличие
Москва: в наличии 1-3 штЦентральный склад: в наличии 1-3 шт

Grifon HC-01 – модель сотовой решетки имеет компактную и легкую конструкцию. За счет надежного крепления в передней части легко устанавливается с помощью липучки на большинство накамерных вспышек.

690 ₽
В корзину
Grifon SN3030 тубус для накамерных фотовспышек
Арт. NVF-2888
Grifon SN3030 тубус для накамерных фотовспышек
Наличие
Москва: в наличии 1-3 штЦентральный склад: в наличии 1-3 шт

Grifon SN3030 – световой модификатор из светоотражающей ткани, который можно сложить в тубус для накамерной вспышки. Модель оснащена белым  внутренним отражателем. Для удобства использования есть ремешок на липучке. Походит для большинства накамерных вспышек.  

580 ₽
В корзину
-20 %
Godox BD-07 шторки для фотовспышки AD200
Арт. NVF-9589
Godox BD-07 шторки для фотовспышки AD200
Наличие
Москва: в наличии 1-3 штЦентральный склад: более 10 шт
до конца распродажи 9 дн, 2 ч

Шторки Godox BD-07 для фотовспышки AD200.

Шторки служат для формирования направленого светового потока. Изготовлены из металла. 



-20 %4 390 ₽
3 510 ₽
В корзину
-20 %
Godox BD-10 Kit шторки для AD300Pro
Godox BD-10 Kit шторки для AD300Pro
Godox BD-10 Kit шторки для AD300Pro
Арт. DAN-6302
Godox BD-10 Kit шторки для AD300Pro
Наличие
Москва: в наличии 1-3 штЦентральный склад: более 10 шт
до конца распродажи 9 дн, 2 ч

Комплект Godox BD-10 Kit для AD300 Pro - соты, шторки, цветные фильтры.

Комплект содержит все необходимое для вспомогательного освещения. Шторки с сотами и цветными гелевыми фильтрами для вспышки Godox AD300 Pro.

-20 %3 690 ₽
2 950 ₽
В корзину
Fotokvant MN-BK Selens комплект сот и фильтров на магнитном креплении
Fotokvant MN-BK Selens комплект сот и фильтров на магнитном креплении
Fotokvant MN-BK Selens комплект сот и фильтров на магнитном креплении
Арт. DAN-9457
Fotokvant MN-BK Selens комплект сот и фильтров на магнитном креплении
Наличие
Москва: в наличии 4-10 шт

Fotokvant MN-BK Selens комплект сот и фильтров системы MN на магнитном креплении.

Комплект для накамерной фотовспышки системы MN состоит из держателя, 7 цветных гелевых фильтров с держателем и сотовой решетки. Поставляется с чехлом для хранения.  

1 580 ₽
В корзину
Fotokvant MN-GR Selens соты с магнитным креплением
Fotokvant MN-GR Selens соты с магнитным креплением
Fotokvant MN-GR Selens соты с магнитным креплением
Арт. DAN-9459
Fotokvant MN-GR Selens соты с магнитным креплением
Наличие
Москва: в наличии 4-10 шт

Fotokvant MN-GR Selens соты системы MN с магнитным креплением. 

Сотовая решетка для накамерной фотовспышки для создания направленного света, устанавливается на прибор при помощи Fotokvant MN-AM Selens магнитное крепление (приобретается отдельно). 

1 150 ₽
В корзину
Fotokvant GEL-02 KIT with bag комплект гелевых фильтров 20 шт. в чехле для хранения
Fotokvant GEL-02 KIT with bag комплект гелевых фильтров 20 шт. в чехле для хранения
Fotokvant GEL-02 KIT with bag комплект гелевых фильтров 20 шт. в чехле для хранения
Арт. DAN-3899
Fotokvant GEL-02 KIT with bag комплект гелевых фильтров 20 шт. в чехле для хранения
Наличие
Москва: в наличии 4-10 штЦентральный склад: в наличии 4-10 шт

Комплект гелевых фильтров 20 шт. в чехле для хранения Fotokvant GEL-02 KIT with bag.

Комплект из двадцати гелевых фильтров Fotokvant GEL-02 для накамерных вспышек Canon/Nikon/Yongnuo/Nissin. Используется для получения различных световых эффектов. для удобства перевозки и хранения фильтры поставляются в тканевом чехле Fotokvant BF-02.

600 ₽
В корзину
Lastolite LS2603 держатель гелевого фильтра для Strobo
Арт. OLE-0473
Lastolite LS2603 держатель гелевого фильтра для Strobo
Наличие
Центральный склад: в наличии 1-3 шт

Lastolite LS2603 – держатель гелевых фильтров для Strobo. С помощью фильтров можно создать различные варианты цветового решения освещения. Система магнитных точек позволят быстро и безопасно крепить его к передней части головки вспышки.

3 990 ₽
В корзину
Lastolite LS2625 Strobo Gobo держатель и маски
Lastolite LS2625 Strobo Gobo держатель и маски
Lastolite LS2625 Strobo Gobo держатель и маски
Арт. OLE-0472
Lastolite LS2625 Strobo Gobo держатель и маски
Наличие
Центральный склад: в наличии 1-3 шт

Lastolite LS2625 Strobo Gobo – комплект из установочного кронштейна и двух масок (арочное окно и листья дерева) для создания различных фоновых рисунков. Можно устанавливать маски Гобо диаметром 86 мм.


8 290 ₽
В корзину
Lastolite LS2602 Strobo honeycomb set комплект сот
Арт. NVF-5042
Lastolite LS2602 Strobo honeycomb set комплект сот
Наличие
Центральный склад: в наличии 1-3 шт

Lastolite LS2602 Strobo honeycomb set – комплект из двух сотовых фильтров для системы Strobo и размером соты 9 и 6 мм. Предназначены для создания наиболее направленного света.

4 590 ₽
В корзину
Grifon CF-07 набор фильтров для накамерных фотовспышек
Grifon CF-07 набор фильтров для накамерных фотовспышек
Арт. NVF-2889
Grifon CF-07 набор фильтров для накамерных фотовспышек
Наличие
Центральный склад: в наличии 1-3 шт

Grifon CF-07 – набор цветных гелевых фильтров из 7 цветов.

Фильтры предназначены для управления светом от вспышек. В наборе содержится по 5 шт. каждого цвета (желтый, ярко-красный, синий, оранжевый, 1/2 оранжевый, 1/4 оранжевый, зеленый). Комбинацию из разных фильтров можно использовать для получения различных вариаций цвета. В комплекте есть держатель фильтра, который подходит для большинства вспышек. Крепится на липучке с резинкой. Размер, мм – 39х80. Цвета на снимках могут несколько отличаться от реального цвета фильтра.

1 380 ₽
В корзину
Fotokvant Strobo-1 KIT комплект для накамерных вспышек фильтры и соты
Fotokvant Strobo-1 KIT комплект для накамерных вспышек фильтры и соты
Fotokvant Strobo-1 KIT комплект для накамерных вспышек фильтры и соты
Арт. DAN-1569
Fotokvant Strobo-1 KIT комплект для накамерных вспышек фильтры и соты
Наличие
Москва: в наличии 4-10 штЦентральный склад: более 10 шт

Fotokvant Strobo-1 KIT - комплект фильтров с сотовой насадкой для накамерных вспышек Canon/Nikon.

Универсальный комплект стробиста позволяющий получать различные цветовые эффекты, а также формировать направленный световой поток от накамерной вспышки.

660 ₽
В корзину
-20 %
Godox SA-11T для S30 набор светофильтров
Godox SA-11T для S30 набор светофильтров
Godox SA-11T для S30 набор светофильтров
Арт. DAN-8631
Godox SA-11T для S30 набор светофильтров
Наличие
Центральный склад: более 10 шт
до конца распродажи 9 дн, 2 ч

Godox SA-11T — набор фолиевых (гелевых) светофильтров для коррекции цветовой температуры при съемке различных объектов. Размеры фильтра 78×78 мм. В набор включены 32 фильтра: по 2 фильтра 16 цветов. Фильтры SA-11T предназначены для использования с фокусируемым светодиодным осветителем Godox S30.

-20 %2 490 ₽
1 990 ₽
В корзину
Товары в архиве (31)
Флаги для предметной съемки

Флаги для предметной съемки

Wansen

Узнать больше
Бленда

Бленда для мониторов от 15 до 32 дюймов

Работай с цветом без бликов

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на обработку файлов cookie и других пользовательских данных и соглашаетесь с условиями их обработки. Заблокировать использование cookies сайтом можно в настройках браузера