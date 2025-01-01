Москва
Fotokvant BQK-LG шторы-блэкаут светло-серые на рукаве.
Шторы для отсечения дневного света из окна в фотостудии. Изготовлены из ткани плотностью 210 грамм, состав 100% полиэстер, 80% светонепроницаемость. Цвет - серый. Способ крепления на оконный карниз - рукав. Процент светопропускания - 70-75%. Шторы изготавливаются под заказ, возможна любая разумная длина и ширина изделия. Срок выполнения заказа - 7 рабочих дней. Цена указана за один квадратный метр.
Карниз Fotokvant BQCR-1 на потолок для штор-блэкаут, длина - 1 м.
Металлический карниз для установки штор-блэкаут, с одной направляющей. Крепится на потолок. Цвет - белый. Длина - 1 м.
Кронштейн Fotokvant BQCR-2 для крепления карниза.
Для крепления карниза к стене и установки штор-блэкаут необходимы кронштейны. Кронштейны изготовлены из прочного материала и могут быть установлены в необходимом для монтажа количестве. Обращаем внимание, что в комплекте 1 шт., и производитель оставляет за собой возможность изменения внешнего вида кронштейна. На качество данные изменения не влияют. Вынос от стены - 15 см.
Fotokvant BQT-BS штора-блэкаут Голубой небосвод 250х270 см. Штора для отсечения дневного света из окна в фотостудии. Изготовлены из ткани плотностью 210 грамм, состав 100% полиэстер, 80% светонепроницаемость. Цвет - голубой. Способ крепления на оконный карниз - тесьма. Размер шторы: ширина 2,5 м, высота 2,7 м. В упаковке 1 шт.
Fotokvant BQT-SL штора-блэкаут Весенняя сирень 250х270 см. Штора для отсечения дневного света из окна в фотостудии. Изготовлены из ткани плотностью 210 грамм, состав 100% полиэстер, 80% светонепроницаемость. Цвет - сиреневый. Способ крепления на оконный карниз - тесьма. Размер шторы: ширина 2,5 м, высота 2,7 м. В упаковке 1 шт.
Fotokvant BQK-LG шторы-блэкаут светло-серые на рукаве 270x240 см. Шторы для отсечения дневного света из окна в фотостудии. Изготовлены из ткани плотностью 210 грамм, состав 100% полиэстер, 80% светонепроницаемость. Цвет - серый. Способ крепления на оконный карниз - рукав. Процент светопропускания - 70-75%. Размер 270х240 см.
Fotokvant BQK-Bl шторы-блэкаут черные на рукаве.
Шторы для отсечения дневного света из окна в фотостудии. Изготовлены из ткани плотностью 210 грамм, состав 100% полиэстер, 80% светонепроницаемость. Цвет - черный. Способ крепления на оконный карниз - рукав. Шторы изготавливаются под заказ, возможна любая разумная длина и ширина изделия. Срок выполнения заказа - 7 рабочих дней. Цена указана за один квадратный метр.
Fotokvant BQT- Bl шторы-блэкаут черные на тесьме.
Шторы для отсечения дневного света из окна в фотостудии. Изготовлены из ткани плотностью 210 грамм, состав 100% полиэстер, 80% светонепроницаемость. Цвет - черный. Способ крепления на оконный карниз - тесьма. Шторы изготавливаются под заказ, возможна любая разумная длина и ширина изделия. Срок выполнения заказа - 7 рабочих дней. Цена указана за один квадратный метр.
Fotokvant BQT-LG шторы-блэкаут светло-серого цвета на тесьме.
Шторы для отсечения дневного света из окна в фотостудии. Изготовлены из ткани плотностью 210 грамм, состав 100% полиэстер, 80% светонепроницаемость. Цвет - серый. Способ крепления на оконный карниз - тесьма. Процент светопропускания - 70-75%. Шторы изготавливаются под заказ, возможна любая разумная длина и ширина изделия. Срок выполнения заказа - 7 рабочих дней. Цена указана за один квадратный метр.
Fotokvant BQT-CA штора-блэкаут Облачный атлас 250х270 см. Штора для отсечения дневного света из окна в фотостудии. Изготовлены из ткани плотностью 210 грамм, состав 100% полиэстер, 80% светонепроницаемость. Цвет - серый. Способ крепления на оконный карниз - тесьма. Размер шторы: ширина 2,5 м, высота 2,7 м. В упаковке 1 шт.
Fotokvant BQT-MK штора-блэкаут Утренний какао 250х270 см. Штора для отсечения дневного света из окна в фотостудии. Изготовлены из ткани плотностью 210 грамм, состав 100% полиэстер, 80% светонепроницаемость. Цвет - бежевый. Способ крепления на оконный карниз - тесьма. Размер шторы: ширина 2,5 м, высота 2,7 м. В упаковке 1 шт.
