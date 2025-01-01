Интернет-магазин Фотогора предлагает шторы-блэкаут известного и хорошо себя зарекомендовавшего производителя Fotokvant.

Шторы изготавливаются из специальной плотной ткани, которая не пропускает солнечные лучи. Используя шоры-блэкаут, можно затенить помещение на 90-100%. Это особенно актуально для студий с окнами. Отсекая солнечный свет, вы полностью будете контролировать и управлять освещением на снимках.

При изготовлении ткани блэкаут используют двух- и трехслойный текстиль и специальную пропитку, которая повышает износоустойчивость. За счет многослойности создается защита от света.

Шторы-блэкаут

не склонны к выгоранию;

не деформируются после стирки;

не мнутся, что особенно важно для фотографа, так как за день в студии проходит много съемок, некоторые из них требуют отсечения света, а другие нет, соответственно, шторы многократно придется собирать, передвигать, складывать;

не впитывают запахи и пыль;

гипоаллергенные.

Наш ассортимент

Мы предлагаем шторы-блэкаут в светлом и темном исполнении. Шторы крепятся на оконный карниз при помощи рукава или тесьмы. Цена рассчитывается за 1 кв.м. Вы можете выбрать ширину и длину под индивидуальные замеры оконного проема. Перед заказом обращайтесь к нашим консультантам. Они не только внимательные продавцы, но и практикующие фотографы, которые готовы ответить на все вопросы и дать советы с профессиональной позиции.

