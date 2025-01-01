Фильтр

Шторы-блэкаут

Интернет-магазин Фотогора предлагает шторы-блэкаут известного и хорошо себя зарекомендовавшего производителя Fotokvant.

Шторы изготавливаются из специальной плотной ткани, которая не пропускает солнечные лучи. Используя шоры-блэкаут, можно затенить помещение на 90-100%. Это особенно актуально для студий с окнами. Отсекая солнечный свет, вы полностью будете контролировать и управлять освещением на снимках.

Без-имени-1

При изготовлении ткани блэкаут используют двух- и трехслойный текстиль и специальную пропитку, которая повышает износоустойчивость. За счет многослойности создается защита от света.

Шторы-блэкаут

  • не склонны к выгоранию;
  • не деформируются после стирки;
  • не мнутся, что особенно важно для фотографа, так как за день в студии проходит много съемок, некоторые из них требуют отсечения света, а другие нет, соответственно, шторы многократно придется собирать, передвигать, складывать;
  • не впитывают запахи и пыль;
  • гипоаллергенные.

Наш ассортимент

Мы предлагаем шторы-блэкаут в светлом и темном исполнении. Шторы крепятся на оконный карниз при помощи рукава или тесьмы. Цена рассчитывается за 1 кв.м. Вы можете выбрать ширину и длину под индивидуальные замеры оконного проема. Перед заказом обращайтесь к нашим консультантам. Они не только внимательные продавцы, но и практикующие фотографы, которые готовы ответить на все вопросы и дать советы с профессиональной позиции.

Как оформить заказ

Вы можете оформить заказ на сайте, при помощи корзины, заполнить форму обратной связи или позвонить нам по номеру 8 (800) 775-24-94. Мы сотрудничаем с физическими и юридическими лицами, предлагаем множество способов оплаты (наличные, карта, Яндекс.Деньги, Qiwi, «Сбербанк-онлайн» и т.д.). Доставляем заказы по всей стране. В Москве и Воронеже работают пункты самовывоза.

Fotokvant BQK-LG шторы-блэкаут светло-серые на рукаве
Fotokvant BQK-LG шторы-блэкаут светло-серые на рукаве
Fotokvant BQK-LG шторы-блэкаут светло-серые на рукаве
Арт. DAN-5097
Fotokvant BQK-LG шторы-блэкаут светло-серые на рукаве
Наличие
Москва: в наличии 4-10 шт

Fotokvant BQK-LG шторы-блэкаут светло-серые на рукаве.

Шторы для отсечения дневного света из окна в фотостудии. Изготовлены из ткани плотностью 210 грамм, состав 100% полиэстер, 80% светонепроницаемость. Цвет - серый. Способ крепления на оконный карниз - рукав. Процент светопропускания - 70-75%. Шторы изготавливаются под заказ, возможна любая разумная длина и ширина изделия. Срок выполнения заказа - 7 рабочих дней. Цена указана за один квадратный метр.

1 170 ₽
Заказать
Fotokvant BQCR-1 карниз на потолок для штор-блэкаут с одной направляющей 1 м
Fotokvant BQCR-1 карниз на потолок для штор-блэкаут с одной направляющей 1 м
Арт. DAN-5375
Fotokvant BQCR-1 карниз на потолок для штор-блэкаут с одной направляющей 1 м
Наличие
Москва: более 10 шт

Карниз Fotokvant BQCR-1 на потолок для штор-блэкаут, длина - 1 м.

Металлический карниз для установки штор-блэкаут, с одной направляющей. Крепится на потолок. Цвет - белый. Длина - 1 м.

870 ₽
В корзину
Fotokvant BQCR-2 кронштейн для крепления карниза на стену для штор-блэкаут
Fotokvant BQCR-2 кронштейн для крепления карниза на стену для штор-блэкаут
Fotokvant BQCR-2 кронштейн для крепления карниза на стену для штор-блэкаут
Арт. DAN-5607
Fotokvant BQCR-2 кронштейн для крепления карниза на стену для штор-блэкаут
Наличие
Москва: более 10 шт

Кронштейн Fotokvant BQCR-2 для крепления карниза.

Для крепления карниза к стене и установки штор-блэкаут необходимы кронштейны. Кронштейны изготовлены из прочного материала и могут быть установлены в необходимом для монтажа количестве. Обращаем внимание, что в комплекте 1 шт., и производитель оставляет за собой возможность изменения внешнего вида кронштейна. На качество данные изменения не влияют. Вынос от стены - 15 см.

400 ₽
В корзину
Fotokvant BQT-BS штора-блэкаут Голубой небосвод 250х270см
Fotokvant BQT-BS штора-блэкаут Голубой небосвод 250х270см
Fotokvant BQT-BS штора-блэкаут Голубой небосвод 250х270см
Арт. MTG-3543
Fotokvant BQT-BS штора-блэкаут Голубой небосвод 250х270см
Наличие
Москва: в наличии 1-3 шт

Fotokvant BQT-BS штора-блэкаут Голубой небосвод 250х270 см. Штора для отсечения дневного света из окна в фотостудии. Изготовлены из ткани плотностью 210 грамм, состав 100% полиэстер, 80% светонепроницаемость. Цвет - голубой. Способ крепления на оконный карниз - тесьма. Размер шторы: ширина 2,5 м, высота 2,7 м. В упаковке 1 шт. 

2 940 ₽
В корзину
Fotokvant BQT-SL штора-блэкаут Весенняя сирень 250х270см
Fotokvant BQT-SL штора-блэкаут Весенняя сирень 250х270см
Fotokvant BQT-SL штора-блэкаут Весенняя сирень 250х270см
Арт. MTG-3544
Fotokvant BQT-SL штора-блэкаут Весенняя сирень 250х270см
Наличие
Москва: в наличии 1-3 шт

Fotokvant BQT-SL штора-блэкаут Весенняя сирень 250х270 см. Штора для отсечения дневного света из окна в фотостудии. Изготовлены из ткани плотностью 210 грамм, состав 100% полиэстер, 80% светонепроницаемость. Цвет - сиреневый. Способ крепления на оконный карниз - тесьма. Размер шторы: ширина 2,5 м, высота 2,7 м. В упаковке 1 шт.

2 940 ₽
В корзину
Fotokvant BQK-LG шторы-блэкаут светло-серые на рукаве 270x240 см
Fotokvant BQK-LG шторы-блэкаут светло-серые на рукаве 270x240 см
Fotokvant BQK-LG шторы-блэкаут светло-серые на рукаве 270x240 см
Арт. MTG-4447
Fotokvant BQK-LG шторы-блэкаут светло-серые на рукаве 270x240 см
Наличие
Москва: в наличии 1-3 шт

Fotokvant BQK-LG шторы-блэкаут светло-серые на рукаве 270x240 см. Шторы для отсечения дневного света из окна в фотостудии. Изготовлены из ткани плотностью 210 грамм, состав 100% полиэстер, 80% светонепроницаемость. Цвет - серый. Способ крепления на оконный карниз - рукав. Процент светопропускания - 70-75%. Размер 270х240 см.

3 000 ₽
В корзину
Fotokvant BQK-Bl шторы-блэкаут черные на рукаве
Fotokvant BQK-Bl шторы-блэкаут черные на рукаве
Fotokvant BQK-Bl шторы-блэкаут черные на рукаве
Арт. DAN-5099
Fotokvant BQK-Bl шторы-блэкаут черные на рукаве
Под заказ 3-7 дней

Fotokvant BQK-Bl шторы-блэкаут черные на рукаве.

Шторы для отсечения дневного света из окна в фотостудии. Изготовлены из ткани плотностью 210 грамм, состав 100% полиэстер, 80% светонепроницаемость. Цвет - черный. Способ крепления на оконный карниз - рукав. Шторы изготавливаются под заказ, возможна любая разумная длина и ширина изделия. Срок выполнения заказа - 7 рабочих дней. Цена указана за один квадратный метр.

1 170 ₽
Заказать
Fotokvant BQT- Bl шторы-блэкаут черные на тесьме
Fotokvant BQT- Bl шторы-блэкаут черные на тесьме
Fotokvant BQT- Bl шторы-блэкаут черные на тесьме
Арт. DAN-5098
Fotokvant BQT- Bl шторы-блэкаут черные на тесьме
Под заказ 3-7 дней

Fotokvant BQT- Bl шторы-блэкаут черные на тесьме.

Шторы для отсечения дневного света из окна в фотостудии. Изготовлены из ткани плотностью 210 грамм, состав 100% полиэстер, 80% светонепроницаемость. Цвет - черный. Способ крепления на оконный карниз - тесьма. Шторы изготавливаются под заказ, возможна любая разумная длина и ширина изделия. Срок выполнения заказа - 7 рабочих дней. Цена указана за один квадратный метр.

1 240 ₽
Заказать
Fotokvant BQT-LG шторы-блэкаут светло-серые на тесьме
Fotokvant BQT-LG шторы-блэкаут светло-серые на тесьме
Fotokvant BQT-LG шторы-блэкаут светло-серые на тесьме
Арт. DAN-5096
Fotokvant BQT-LG шторы-блэкаут светло-серые на тесьме
Под заказ 3-7 дней

Fotokvant BQT-LG шторы-блэкаут светло-серого цвета на тесьме.

Шторы для отсечения дневного света из окна в фотостудии. Изготовлены из ткани плотностью 210 грамм, состав 100% полиэстер, 80% светонепроницаемость. Цвет - серый. Способ крепления на оконный карниз - тесьма. Процент светопропускания - 70-75%. Шторы изготавливаются под заказ, возможна любая разумная длина и ширина изделия. Срок выполнения заказа - 7 рабочих дней. Цена указана за один квадратный метр.

1 240 ₽
Заказать
Fotokvant BQT-CA штора-блэкаут Облачный атлас 250х270см
Fotokvant BQT-CA штора-блэкаут Облачный атлас 250х270см
Fotokvant BQT-CA штора-блэкаут Облачный атлас 250х270см
Арт. MTG-3545
Fotokvant BQT-CA штора-блэкаут Облачный атлас 250х270см
Временно нет в наличии

Fotokvant BQT-CA штора-блэкаут Облачный атлас 250х270 см. Штора для отсечения дневного света из окна в фотостудии. Изготовлены из ткани плотностью 210 грамм, состав 100% полиэстер, 80% светонепроницаемость. Цвет - серый. Способ крепления на оконный карниз - тесьма. Размер шторы: ширина 2,5 м, высота 2,7 м. В упаковке 1 шт.

2 940 ₽
В корзину
Fotokvant BQT-MK штора-блэкаут Утреннее какао 250х270см
Fotokvant BQT-MK штора-блэкаут Утреннее какао 250х270см
Fotokvant BQT-MK штора-блэкаут Утреннее какао 250х270см
Арт. MTG-3542
Fotokvant BQT-MK штора-блэкаут Утреннее какао 250х270см
Временно нет в наличии

Fotokvant BQT-MK штора-блэкаут Утренний какао 250х270 см. Штора для отсечения дневного света из окна в фотостудии. Изготовлены из ткани плотностью 210 грамм, состав 100% полиэстер, 80% светонепроницаемость. Цвет - бежевый. Способ крепления на оконный карниз - тесьма. Размер шторы: ширина 2,5 м, высота 2,7 м. В упаковке 1 шт. 

2 940 ₽
В корзину
