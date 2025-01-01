Штативы для профессиональных видеокамер отличаются от обычных не только видом головы, но и таким параметром, как максимальная нагрузка. Один из важнейших параметров, который определяет возможность использовать штатив в профессиональной работе - плавность хода головы.

Видеоштативы для профессиональных камер позволяют записывать качественные ролики и упрощают работу оператора при любых условиях съемки

В интернет-магазине Фотогора продается оборудование с плавным ходом головы, увеличенной максимальной нагрузкой и высотой до 190 см и более. Штативы станут надежным дополнением к видеокамере, обеспечат удобство съемки, панорамирования, транспортировки и фиксации конструкции на месте.

Профессиональное оборудование Фотогора отличает хорошее соотношение качества, функционала и цены

Видеоштативы для профессиональных камер отличают также надежность, неприхотливость к условиям эксплуатации, возможность крепления дополнительного оборудования, а также перенастройки некоторых параметров штатива. Мы предлагаем многосекционные штативы для DSLR и видеокамер с множеством удобных элементов.



Регулируемые ножки, которые покрыты прорезиненным материалом и не скользят.

Удобные цанговые зажимы для штативной головки.

Видеоголова, куда встроено быстроразъемное соединение, нанесена градуировка на 360 градусов для удобства панорамирования.

Пузырьковый уровень, помогающий выставить видеокамеру строго горизонтально.

Рукоятка, которая устанавливается с правой или левой стороны, крепится через зубчатое соединение — нет люфта и прокручивания.

Прочное стальное крепление головы к штативу, быстросъемные площадки по стандарту Manfrotto, шестигранные ключи, сумки-переноски в комплекте и т.д.

Также у нас можно купить технологичные системы с головой из сплава алюминия с магнием, жидкостным демпфированием, постоянным контрбалансом, независимыми фиксаторами панорамирования. Такое оборудование обеспечивает плавное движение камеры без рывков и сдвигов, высокое качество панорамирования и динамичной съемки, возможность установки дополнительных устройств.

Наши штативы легкие, прочные, выдерживают эксплуатацию в жестких условиях и становятся отличными помощниками для видеооператоров

Выбрать штатив для профессиональной видеокамеры можно в нашем магазине среди товарных брендов, отличающихся надежностью и качеством своей продукции.