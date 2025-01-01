Видеоштативы для профессиональных камер

Москва
Черный профессиональный видеоштатив QZSD Q680A для камеры с максимальной высотой 188 см.
Штатив, который послужит надежным дополнением к вашей камере, обеспечит удобство съемки и позволяет получить более качественные фотографии или видео. Максимальная рабочая высота - 188 см, вес - 3100 г.
GreenBean VideoMaster 306 –черный видеоштатив для камеры с двухосевой жидкостной видеоголовой оснащенной отключаемым механизмом контрбаланса.
Трехсекционный штатив изготовлен из алюминиевого сплава, максимальная высота – 1605 мм, в сложенном виде – 770 мм. Вес – 3,3 кг. Максимальная нагрузка – 5 кг.
Видеоштатив GreenBean HDV Elite 756.
Трехсекционный штатив с флюидной видеоголовой и предустановленным контрбалансом, максимальная высота - 177 см, чаша - 75 мм. Максимальная нагрузка - 8 кг. Штатив оснащен пузырьковым уровнем, имеет верхнюю металлическую растяжку. Обратите внимание, что в данной модели штатива фиксатор не обеспечивает надежную фиксацию поворота головки при панорамировании.
QZSD Q630 профессиональный штатив для видеокамеры с 3D-головой и нагрузкой до 20 к.
Универсальный штатив с 3D-головой. Подходит для камер, вес которых не превышает 20 кг. Максимальная высота - 178 см. Материал - алюминиевый сплав. Комплектуется 3D панорамной головой с быстроразъемной пластиной и безопасным замком.
Профессиональный черный карбоновый видеоштатив QZSD Q680AС с максимальной высотой 188 см и нагрузкой до 15 кг.
Штатив, который послужит надежным дополнением к вашей камере, обеспечит удобство съемки и более качественные фотографии или видео. Максимальная рабочая высота - 188 см, в сложенном виде - 72 см, вес - 2,75 кг.
E-IMAGE EG05A2 черный штатив для видеокамер с головой и максимальной высотой 169 см
Трехсекционный штатив с флюидной головой GH05, рабочая высота - 77-169,5 см, чаша - 75 мм. Максимальная нагрузка - 7 кг. Штатив имеет среднюю стабилизирующую растяжку GS01. Для удобства транспортировки и хранения поставляется в сумке.
Штатив E-IMAGE EI-7080-AA с видеоголовой.
Трехсекционный алюминиевый штатив с флюидной головой EI-7080H, рабочая высота - 54,5-169,5 см, чаша - 100 мм. Максимальная нагрузка - 12 кг. Штатив имеет нижнюю стабилизирующую растяжку GS02. Для удобства транспортировки и хранения поставляется в сумке.
QZSD Q880 - штатив с видеоголовой.
Трехсекционный штатив с гидравлической видеоголовой Q90, рабочая высота - 156 см, чаша - 75 мм. Максимальная нагрузка - 10 кг. Штатив имеет среднюю стабилизирующую растяжку. Материал - алюминиевый сплав.
Алюминиевый штатив Raylab RL-8018FS предназначен для стабилизации изображения при видеосъемке видеокамерами или зеркальными фотоаппаратами весом до 5 кг. Ножки изготовлены из металлических трубок, винты зажимов секций - из металла и прочного ABS-пластика. Максимальная высота - 180 см.
QZSD Q880A-WOH штатив профессиональный без головы.
Трехсекционный штатив, рабочая высота - 183 см, чаша - 75 мм. Максимальная нагрузка - 10 кг. Штатив имеет среднюю стабилизирующую растяжку. Материал - алюминиевый сплав.
Falcon Eyes CinemaPRO VT-1750 видеоштатив
Алюминиевый компактный видеоштатив с максимальной нагрузкой до 5 кг. Оснащен съемной 2D головкой с жидкостным демпфированием и быстросъемной площадкой, стандартный винт для крепления камеры. Максимальная высота 175 см, минимальная - 45 см. 5-секционный алюминиевый трипод, клипсовые зажимы, реверсивная центральная колонна с крюком для груза. В комплекте чехол для хранения.
Benro Dual-Tube A673TMBS8PRO штатив с видеоголовой. Подходит для установки видеокамер, системных и зеркальных камер с обвесом. Идеально подходит для использования как на открытом воздухе, так и в студии. Максимальная допустимая нагрузка 8 кг. Широкий диапазон регулировок высоты 71,5 - 160 см.
Manfrotto 545GBK с видеоголовкой 526 – профессиональный штатив для видеокамер весом до 16 кг, максимальная нагрузка 25 кг. Максимальная высота 173 см, минимальная – 47,5 см. Для лучшей устойчивости снабжен торсионной жесткостью. Видеоголова Manfrotto 526 с точным жидкостным демпфированием имеет низкие, средние и высокие настройки растяжки и идеально подходит для панорамирования. Для удобства хранения и переноски комплект упакован в удобный водонепроницаемый чехол.
Manfrotto 546BK-1 штатив с видеоголовкой MVH502A – усиленный штатив для видеосъемки. Максимальная высота – 168 см, минимальная высота – 44 см. Идеально подходит для HDSLR и камер со сменной оптикой весом до 7 кг. В комплекте мягкая сумка для транспортировки.
Manfrotto MVT535HH – алюминиевый видеоштатив с выдвижными ножками, который позволяет устанавливать камеру весом до 20 кг. Каждая нога имеет независимый выбор угла наклона – 23, 50, и 70 градусов и может быть отрегулирована по высоте в трех фиксированных положениях.
Manfrotto MVT502AM – алюминиевый трехсекционный штатив. Телескопическая распорка помогает точно установить углы ног. Замки безопасно и надежно фиксируют ноги в сложенном положении, а наконечники с шипами предназначены для фиксации на неровной местности. Штатив можно использовать с различными тележками. Поставляется в удобном мягком чехле для хранения и транспортировки.
Manfrotto MVK500AM - черный штатив с видеоголовкой для видеокамеры.
Комплект состоит из трехсекционного алюминиевого штатива Manfrotto MVT502AM и видеоголовы MVH500A. Предназначен для установки DSLR-видеокамер весом до 5 кг. Для удобства хранения и транспортировки имеется удобный чехол.
Manfrotto MVK502AM-1 - штатив с видеоголовкой для видеокамеры.
Комплект состоит из трехсекционного алюминиевого штатива Manfrotto MVT502AM и видеоголовы MVH502A. Предназначен для установки HDSLR-видеокамер весом до 7 кг. Для удобства хранения и транспортировки имеется удобный чехол.
