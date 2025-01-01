Фильтр

Статьи

Видеоштативы для профессиональных камер

Штативы для профессиональных видеокамер отличаются от обычных не только видом головы, но и таким параметром, как максимальная нагрузка. Один из важнейших параметров, который определяет возможность использовать штатив в профессиональной работе - плавность хода головы.

Видеоштативы для профессиональных камер позволяют записывать качественные ролики и упрощают работу оператора при любых условиях съемки

В интернет-магазине Фотогора продается оборудование с плавным ходом головы, увеличенной максимальной нагрузкой и высотой до 190 см и более. Штативы станут надежным дополнением к видеокамере, обеспечат удобство съемки, панорамирования, транспортировки и фиксации конструкции на месте.

Профессиональное оборудование Фотогора отличает хорошее соотношение качества, функционала и цены

Видеоштативы для профессиональных камер отличают также надежность, неприхотливость к условиям эксплуатации, возможность крепления дополнительного оборудования, а также перенастройки некоторых параметров штатива. Мы предлагаем многосекционные штативы для DSLR и видеокамер с множеством удобных элементов.

  • Регулируемые ножки, которые покрыты прорезиненным материалом и не скользят.
  • Удобные цанговые зажимы для штативной головки.
  • Видеоголова, куда встроено быстроразъемное соединение, нанесена градуировка на 360 градусов для удобства панорамирования.
  • Пузырьковый уровень, помогающий выставить видеокамеру строго горизонтально.
  • Рукоятка, которая устанавливается с правой или левой стороны, крепится через зубчатое соединение — нет люфта и прокручивания.
  • Прочное стальное крепление головы к штативу, быстросъемные площадки по стандарту Manfrotto, шестигранные ключи, сумки-переноски в комплекте и т.д.

Также у нас можно купить технологичные системы с головой из сплава алюминия с магнием, жидкостным демпфированием, постоянным контрбалансом, независимыми фиксаторами панорамирования. Такое оборудование обеспечивает плавное движение камеры без рывков и сдвигов, высокое качество панорамирования и динамичной съемки, возможность установки дополнительных устройств.

Наши штативы легкие, прочные, выдерживают эксплуатацию в жестких условиях и становятся отличными помощниками для видеооператоров

Выбрать штатив для профессиональной видеокамеры можно в нашем магазине среди товарных брендов, отличающихся надежностью и качеством своей продукции.

QZSD Q680A черный профессиональный видеоштатив для камеры с максимальной высотой 188 см
QZSD Q680A черный профессиональный видеоштатив для камеры с максимальной высотой 188 см
QZSD Q680A черный профессиональный видеоштатив для камеры с максимальной высотой 188 см
Арт. DAN-3416
QZSD Q680A черный профессиональный видеоштатив для камеры с максимальной высотой 188 см
Наличие
Москва: в наличии 1-3 штСанкт-Петербург: в наличии 1-3 штЦентральный склад: более 10 шт

Черный профессиональный видеоштатив QZSD Q680A для камеры с максимальной высотой 188 см.

Штатив, который послужит надежным дополнением к вашей камере, обеспечит удобство съемки и позволяет получить более качественные фотографии или видео. Максимальная рабочая высота - 188 см, вес - 3100 г.

15 940 ₽
-15 %
GreenBean VideoMaster 306 видеоштатив с максимальной высотой 160 см для видеотехники
GreenBean VideoMaster 306 видеоштатив с максимальной высотой 160 см для видеотехники
GreenBean VideoMaster 306 видеоштатив с максимальной высотой 160 см для видеотехники
Арт. NVF-9059
GreenBean VideoMaster 306 видеоштатив с максимальной высотой 160 см для видеотехники
Наличие
Москва: в наличии 1-3 штЦентральный склад: более 10 шт
до конца распродажи 11 дн, 2 ч

GreenBean VideoMaster 306 –черный видеоштатив для камеры с двухосевой жидкостной видеоголовой оснащенной отключаемым механизмом контрбаланса.

Трехсекционный штатив изготовлен из алюминиевого сплава, максимальная высота – 1605 мм, в сложенном виде – 770 мм. Вес – 3,3 кг. Максимальная нагрузка – 5 кг.

-15 %19 190 ₽
16 310 ₽
-15 %
GreenBean HDV Elite 756 видеоштатив
GreenBean HDV Elite 756 видеоштатив
GreenBean HDV Elite 756 видеоштатив
Арт. DAN-3009
GreenBean HDV Elite 756 видеоштатив
Наличие
Москва: в наличии 1-3 штЦентральный склад: более 10 шт
до конца распродажи 11 дн, 2 ч

Видеоштатив GreenBean HDV Elite 756.

Трехсекционный штатив с флюидной видеоголовой и предустановленным контрбалансом, максимальная высота - 177 см, чаша - 75 мм. Максимальная нагрузка - 8 кг. Штатив оснащен пузырьковым уровнем, имеет верхнюю металлическую растяжку. Обратите внимание, что в данной модели штатива фиксатор не обеспечивает надежную фиксацию поворота головки при панорамировании.

-15 %33 690 ₽
28 630 ₽
QZSD Q630 черный профессиональный штатив с 3D-головой и нагрузкой до 20 кг
QZSD Q630 черный профессиональный штатив с 3D-головой и нагрузкой до 20 кг
QZSD Q630 черный профессиональный штатив с 3D-головой и нагрузкой до 20 кг
Арт. DAN-3415
QZSD Q630 черный профессиональный штатив с 3D-головой и нагрузкой до 20 кг
Наличие
Москва: в наличии 1-3 штСанкт-Петербург: в наличии 1-3 штЦентральный склад: более 10 шт

QZSD Q630 профессиональный штатив для видеокамеры с 3D-головой и нагрузкой до 20 к.

Универсальный штатив с 3D-головой. Подходит для камер, вес которых не превышает 20 кг. Максимальная высота - 178 см. Материал - алюминиевый сплав. Комплектуется 3D панорамной головой с быстроразъемной пластиной и безопасным замком.

13 930 ₽
QZSD Q680AC черный карбоновый штатив с видеоголовой и нагрузкой до 15 кг для видеокамеры
QZSD Q680AC черный карбоновый штатив с видеоголовой и нагрузкой до 15 кг для видеокамеры
QZSD Q680AC черный карбоновый штатив с видеоголовой и нагрузкой до 15 кг для видеокамеры
Арт. DAN-4541
QZSD Q680AC черный карбоновый штатив с видеоголовой и нагрузкой до 15 кг для видеокамеры
Наличие
Москва: в наличии 1-3 штЦентральный склад: в наличии 4-10 шт

Профессиональный черный карбоновый видеоштатив QZSD Q680AС с максимальной высотой 188 см и нагрузкой до 15 кг.

Штатив, который послужит надежным дополнением к вашей камере, обеспечит удобство съемки и более качественные фотографии или видео. Максимальная рабочая высота - 188 см, в сложенном виде - 72 см, вес - 2,75 кг.

29 220 ₽
E-IMAGE EG05A2 штатив для видеокамер с головой и максимальной всотой 169 см
Арт. DAN-5800
E-IMAGE EG05A2 штатив для видеокамер с головой и максимальной всотой 169 см
Наличие
Москва: в наличии 1-3 штЦентральный склад: в наличии 4-10 шт

E-IMAGE EG05A2 черный штатив для видеокамер с головой и максимальной высотой 169 см

Трехсекционный штатив с флюидной головой GH05, рабочая высота - 77-169,5 см, чаша - 75 мм. Максимальная нагрузка - 7 кг. Штатив имеет среднюю стабилизирующую растяжку GS01. Для удобства транспортировки и хранения поставляется в сумке.

29 610 ₽
E-IMAGE EI-7080-AA штатив для видеокамер с головой и максимальной высотой 169 см
Арт. DAN-5808
E-IMAGE EI-7080-AA штатив для видеокамер с головой и максимальной высотой 169 см
Наличие
Москва: в наличии 1-3 штЦентральный склад: в наличии 1-3 шт

Штатив E-IMAGE EI-7080-AA с видеоголовой.

Трехсекционный алюминиевый штатив с флюидной головой EI-7080H, рабочая высота - 54,5-169,5 см, чаша - 100 мм. Максимальная нагрузка - 12 кг. Штатив имеет нижнюю стабилизирующую растяжку GS02. Для удобства транспортировки и хранения поставляется в сумке.

51 780 ₽
QZSD Q880 штатив с видеоголовой и максимальной высотой 155 см
QZSD Q880 штатив с видеоголовой и максимальной высотой 155 см
QZSD Q880 штатив с видеоголовой и максимальной высотой 155 см
Арт. DAN-5904
QZSD Q880 штатив с видеоголовой и максимальной высотой 155 см
Наличие
Москва: в наличии 1-3 штЦентральный склад: в наличии 4-10 шт

QZSD Q880 - штатив с видеоголовой.

Трехсекционный штатив с гидравлической видеоголовой Q90, рабочая высота - 156 см, чаша - 75 мм. Максимальная нагрузка - 10 кг. Штатив имеет среднюю стабилизирующую растяжку. Материал - алюминиевый сплав.

14 320 ₽
Raylab RL-8018FS видеоштатив алюминиевый
Raylab RL-8018FS видеоштатив алюминиевый
Raylab RL-8018FS видеоштатив алюминиевый
Арт. DAN-7645
Raylab RL-8018FS видеоштатив алюминиевый
Наличие
Москва: в наличии 1-3 штЦентральный склад: в наличии 4-10 шт

 Алюминиевый штатив Raylab RL-8018FS предназначен для стабилизации изображения при видеосъемке видеокамерами или зеркальными фотоаппаратами весом до 5 кг. Ножки изготовлены из металлических трубок, винты зажимов секций - из металла и прочного ABS-пластика. Максимальная высота - 180 см.

19 220 ₽
QZSD Q880A-WOH штатив профессиональный без головы
QZSD Q880A-WOH штатив профессиональный без головы
QZSD Q880A-WOH штатив профессиональный без головы
Арт. MTG-0878
QZSD Q880A-WOH штатив профессиональный без головы
Наличие
Москва: в наличии 1-3 штЦентральный склад: более 10 шт

QZSD Q880A-WOH штатив профессиональный без головы. 

Трехсекционный штатив, рабочая высота - 183 см, чаша - 75 мм. Максимальная нагрузка - 10 кг. Штатив имеет среднюю стабилизирующую растяжку. Материал - алюминиевый сплав.

12 400 ₽
-15 %
Falcon Eyes CinemaPRO VT-1750 видеоштатив
Falcon Eyes CinemaPRO VT-1750 видеоштатив
Falcon Eyes CinemaPRO VT-1750 видеоштатив
Арт. OLE-1975
Falcon Eyes CinemaPRO VT-1750 видеоштатив
Наличие
Москва: в наличии 1-3 шт
до конца распродажи 9 дн, 2 ч

Falcon Eyes CinemaPRO VT-1750 видеоштатив

Алюминиевый компактный видеоштатив с максимальной нагрузкой до 5 кг. Оснащен съемной 2D головкой с жидкостным демпфированием и быстросъемной площадкой, стандартный винт для крепления камеры. Максимальная высота 175 см, минимальная - 45 см. 5-секционный алюминиевый трипод, клипсовые зажимы, реверсивная центральная колонна с крюком для груза. В комплекте чехол для хранения.

-15 %18 290 ₽
15 540 ₽
Benro Dual-Tube A673TMBS8PRO штатив с видеоголовой
Benro Dual-Tube A673TMBS8PRO штатив с видеоголовой
Benro Dual-Tube A673TMBS8PRO штатив с видеоголовой
Арт. DAN-8079
Benro Dual-Tube A673TMBS8PRO штатив с видеоголовой
Наличие
Центральный склад: в наличии 4-10 шт

Benro Dual-Tube A673TMBS8PRO штатив с видеоголовой. Подходит для установки видеокамер, системных и зеркальных камер с обвесом. Идеально подходит для использования как на открытом воздухе, так и в студии. Максимальная допустимая нагрузка 8 кг.

59 900 ₽
Manfrotto 526,545GBK-1 штатив с видеоголовкой 526 для видеокамеры
Арт. OLE-0404
Manfrotto 526,545GBK-1 штатив с видеоголовкой 526 для видеокамеры
Наличие
Центральный склад: в наличии 1-3 шт

Manfrotto 545GBK с видеоголовкой 526 – профессиональный штатив для видеокамер весом до 16 кг, максимальная нагрузка 25 кг. Максимальная высота 173 см, минимальная – 47,5 см. Для лучшей устойчивости снабжен торсионной жесткостью. Видеоголова Manfrotto 526 с точным жидкостным демпфированием имеет низкие, средние и высокие настройки растяжки и идеально подходит для панорамирования. Для удобства хранения и переноски комплект упакован в удобный водонепроницаемый чехол.

323 990 ₽
Manfrotto 546BK-1 штатив с видеоголовкой MVH502A для видеокамеры и максимальной высотой 168 см
Арт. OLE-0411
Manfrotto 546BK-1 штатив с видеоголовкой MVH502A для видеокамеры и максимальной высотой 168 см
Наличие
Центральный склад: в наличии 1-3 шт

Manfrotto 546BK-1 штатив с видеоголовкой MVH502A – усиленный штатив для видеосъемки. Максимальная высота – 168 см, минимальная высота – 44 см. Идеально подходит для  HDSLR и камер со сменной оптикой весом до 7 кг. В комплекте мягкая сумка для транспортировки.

154 890 ₽
Manfrotto MVT535HH штатив для видеокамеры
Арт. OLE-0600
Manfrotto MVT535HH штатив для видеокамеры
Наличие
Центральный склад: в наличии 1-3 шт

Manfrotto MVT535HH – алюминиевый видеоштатив с выдвижными ножками, который позволяет устанавливать камеру весом до 20 кг. Каждая нога имеет независимый выбор угла наклона – 23, 50, и 70 градусов и может быть отрегулирована по высоте в трех фиксированных положениях.

45 990 ₽
Manfrotto MVT502AM штатив для видеокамеры
Manfrotto MVT502AM штатив для видеокамеры
Арт. OLE-0713
Manfrotto MVT502AM штатив для видеокамеры
Наличие
Центральный склад: в наличии 1-3 шт

Manfrotto MVT502AM – алюминиевый трехсекционный штатив. Телескопическая распорка помогает точно установить углы ног. Замки безопасно и надежно фиксируют ноги в сложенном положении, а наконечники с шипами предназначены для фиксации на неровной местности. Штатив можно использовать с различными тележками. Поставляется в удобном мягком чехле для хранения и транспортировки.

60 190 ₽
Manfrotto MVK500AM черный штатив с видеоголовкой для камеры и максимальной высотой 154 см
Арт. NVF-9607
Manfrotto MVK500AM черный штатив с видеоголовкой для камеры и максимальной высотой 154 см
Наличие
Центральный склад: в наличии 1-3 шт

Manfrotto MVK500AM - черный штатив с видеоголовкой для видеокамеры.

Комплект состоит из трехсекционного алюминиевого штатива Manfrotto MVT502AM и видеоголовы MVH500A. Предназначен для установки DSLR-видеокамер весом до 5 кг. Для удобства хранения и транспортировки имеется удобный чехол.

89 590 ₽
Manfrotto MVK502AM-1 штатив с видеоголовкой для видеокамеры и максимальной высотой 156 см
Manfrotto MVK502AM-1 штатив с видеоголовкой для видеокамеры и максимальной высотой 156 см
Manfrotto MVK502AM-1 штатив с видеоголовкой для видеокамеры и максимальной высотой 156 см
Арт. NVF-9609
Manfrotto MVK502AM-1 штатив с видеоголовкой для видеокамеры и максимальной высотой 156 см
Наличие
Центральный склад: в наличии 1-3 шт

Manfrotto MVK502AM-1 - штатив с видеоголовкой для видеокамеры.

Комплект состоит из трехсекционного алюминиевого штатива Manfrotto MVT502AM и видеоголовы MVH502A. Предназначен для установки HDSLR-видеокамер весом до 7 кг. Для удобства хранения и транспортировки имеется удобный чехол.

111 190 ₽
