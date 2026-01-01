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GreenBean PowerArm PA-091 держатель шарнирный мама-папа
GreenBean PowerArm PA-091 держатель шарнирный мама-папа
GreenBean PowerArm PA-091 держатель шарнирный мама-папа
GreenBean PowerArm PA-091 держатель шарнирный мама-папа

GreenBean PowerArm PA-091 держатель шарнирный мама-папа

GreenBean
Артикул: DAN-1247

GreenBean PowerArm PA-091 - держатель шарнирный мама-папа.

Шарнирный кронштейн позволяет устанавливать осветительное оборудование под различными углами. Максимальная нагрузка до 9 кг.

Нижняя часть кронштейна с 16 мм разъемом (внутри) и 28 мм (снаружи), прикрепленная к шару, наклоняется на ±90 градусов и вращается на 360 градусов, на верхней части кронштейна расположен 16 мм шпигот длиной 70 мм.

Изготовлен из стали и алюминиевого сплава.

Описание

Характеристики:

  • максимальная нагрузка, кг - 9
  • устанавливается - в отверстие Junior 28 мм (1 1/8")
  • на шпигот 16 мм (5/8")
  • создает - наклонный шпигот 16 мм (5/8")
  • материал - сталь/алюминиевый сплав
  • вес, кг - 0,8

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