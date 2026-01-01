Характеристики:
- максимальная нагрузка, кг - 9
- устанавливается - в отверстие Junior 28 мм (1 1/8")
- на шпигот 16 мм (5/8")
- создает - наклонный шпигот 16 мм (5/8")
- материал - сталь/алюминиевый сплав
- вес, кг - 0,8
Москва
Малая Семеновская 3с6
GreenBean PowerArm PA-091 - держатель шарнирный мама-папа.
Шарнирный кронштейн позволяет устанавливать осветительное оборудование под различными углами. Максимальная нагрузка до 9 кг.
Нижняя часть кронштейна с 16 мм разъемом (внутри) и 28 мм (снаружи), прикрепленная к шару, наклоняется на ±90 градусов и вращается на 360 градусов, на верхней части кронштейна расположен 16 мм шпигот длиной 70 мм.
Изготовлен из стали и алюминиевого сплава.
Характеристики:
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