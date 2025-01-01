Фильтр

Карты памяти

Интернет-магазин Фотогора предлагает карты памяти разной емкости. Это продукция таких известных производителей как Fujimi, JJC, Lensgo, Lynca, Sandisk. Мы тщательно отбираем партнеров и сотрудничаем только с теми компаниями, в качестве товаров которых уверены, особенно, если дело касается карт памяти.

Как выбрать карту памяти

Карты памяти используют для хранения и быстрого переноса данных с одного носителя на другой. Они расширяют внутреннюю память устройств, используются не только профессиональными фотографами, но и всеми, кто пользуется данными в цифровом виде.

Носители различают по нескольким параметрам

  • тип — microSD, SD, флэш-накопитель;
  • емкость (указывается в GB);
  • скорость записи/передачи данных.

От этих и других характеристик зависит цена карты памяти. Мы формируем ассортимент так, чтобы под любые запросы и бюджет в нем можно было найти оптимальный товар.

В дополнение к картам мы предлагаем

компактные чехлы со слотами под накопители разных типов

Они используются для их безопасной транспортировки и дополнительной защиты от пыли, влаги, механических повреждений и утери. Хранить карты памяти в таком чехле гораздо надежнее, чем в кармане фотосумки, брюк или кошелька.

Как оформить заказ

Покупки в интернет-магазине Фотогора простые и удобные. Для вас работают наши консультанты. Пишите им в чат, звоните, оставляйте заявки на сайте. Мы обеспечим оперативную обратную связь и дадим полезные советы. На оформление заказа через корзину уходит несколько минут.

Мы доставляем заказы во все города России. В Москве работает большой выставочный павильон, где все товары можно увидеть и потрогать. Мы продемонстрируем их в работе, после чего не останется сомнений в целесообразности покупки.

Fotokvant SD-BAG-01 сумка для карт памяти
Арт. DAN-9443
Fotokvant SD-BAG-01 сумка для карт памяти
Наличие
Москва: в наличии 4-10 штСанкт-Петербург: в наличии 1-3 штЦентральный склад: более 10 шт

Fotokvant SD-BAG-01 сумка для карт памяти.

Чехол на молнии для хранения и переноски карт памяти. Вмещает в себя 4 карты формата СF и 18 карт формата SD.

Размер - 12х7 см. Вес - 100 гр.

670 ₽
SanDisk Extreme Pro SDXC 64GB Class10 UHS-I U3 V30 200 Mb/s (SDSDXXU-064G-GN4IN) карта памяти
Арт. DAN-2357
SanDisk Extreme Pro SDXC 64GB Class10 UHS-I U3 V30 200 Mb/s (SDSDXXU-064G-GN4IN) карта памяти
Наличие
Москва: в наличии 4-10 шт

Карта памяти SanDisk Extreme Pro SDXC 64GB Class10 UHS-I U3 170 Mb/s (SDSDXXG-064G-GN4IN).

Карта памяти является высокопроизводительным устройством большой емкости, рассчитанным на съемку фото и видео. Высокая производительность и эффективность обеспечивается высокой скоростью передачи данных (до 170 МБ/с).

6 870 ₽
SanDisk Extreme SDHC Class10 UHS-I 100MB/s 32GB (SDSDXVT-032G-GNCIN) карта памяти
Арт. DAN-2352
SanDisk Extreme SDHC Class10 UHS-I 100MB/s 32GB (SDSDXVT-032G-GNCIN) карта памяти
Наличие
Москва: в наличии 1-3 шт

Карта памяти SanDisk Extreme SDHC 32GB Class10 UHS-I U3 V30 600x (SDSDXVE-032G-GNCIN).

Карта памяти является высокопроизводительным устройством большой емкости, рассчитанным на съемку фото и видео. Высокая производительность и эффективность обеспечивается высокой скоростью передачи данных (до 90 МБ/с).

3 860 ₽
SanDisk Extreme SDXC Class10 UHS-I 170 Mb/s 64 GB (SDSDXV2-064G-GNCIN) карта памяти
Арт. DAN-2353
SanDisk Extreme SDXC Class10 UHS-I 170 Mb/s 64 GB (SDSDXV2-064G-GNCIN) карта памяти
Наличие
Москва: в наличии 1-3 шт

Карта памяти SanDisk Extreme SDXC 64GB Class10 UHS-I U3 V30 150 Mb/s (SDSDXVE-064G-GNCIN).

Карта памяти является высокопроизводительным устройством большой емкости, рассчитанным на съемку фото и видео. Высокая производительность и эффективность обеспечивается высокой скоростью передачи данных (до 150 МБ/с).

5 860 ₽
SanDisk Ultra Fit USB 3.1 16GB (SDCZ430-016G-G46) USB флэш-накопитель
Арт. DAN-2358
SanDisk Ultra Fit USB 3.1 16GB (SDCZ430-016G-G46) USB флэш-накопитель
Наличие
Москва: в наличии 1-3 шт

Флеш-накопитель SanDisk Ultra Fit USB 3.1 16GB (SDCZ430-016G-G46) USB.

Компактный и быстрый флеш-накопитель применяется для хранения, копирования фото- и видеофайлов. Также его удобно использовать во многих современных устройствах. Производительность интерфейса USB 3.1 обеспечивает перенос файлов со скоростью до 130 МБ/с. Скорость записи фото- и видеофайлов в 15 раз быстрее обычных накопителей USB 2.0, что, несомненно, ускоряет работу фотографа или видеографа.

1 590 ₽
SanDisk Ultra Fit USB 3.1 32GB (SDCZ430-032G-G46) USB флэш-накопитель
Арт. DAN-2360
SanDisk Ultra Fit USB 3.1 32GB (SDCZ430-032G-G46) USB флэш-накопитель
Наличие
Москва: в наличии 1-3 шт

Флеш-накопитель SanDisk Ultra Fit USB 3.1 32GB (SDCZ430-032G-G46) USB.

Компактный и быстрый флеш-накопитель применяется для хранения, копирования фото- и видеофайлов. Также его удобно использовать во многих современных устройствах. Производительность интерфейса USB 3.1 обеспечивает перенос файлов со скоростью до 130 МБ/с. Скорость записи фото- и видеофайлов в 15 раз быстрее обычных накопителей USB 2.0, что, несомненно, ускоряет работу фотографа или видеографа.

2 290 ₽
SanDisk Ultra Fit USB 3.1 64GB (SDCZ430-064G-G46) USB флэш-накопитель
Арт. DAN-2361
SanDisk Ultra Fit USB 3.1 64GB (SDCZ430-064G-G46) USB флэш-накопитель
Наличие
Москва: в наличии 1-3 шт

Флеш-накопитель SanDisk Ultra Fit USB 3.1 64GB (SDCZ430-064G-G46) USB.

Компактный и быстрый флеш-накопитель применяется для хранения, копирования фото- и видеофайлов. Также его удобно использовать во многих современных устройствах. Производительность интерфейса USB 3.1 обеспечивает перенос файлов со скоростью до 130 МБ/с. Скорость записи фото- и видеофайлов в 15 раз быстрее обычных накопителей USB 2.0, что, несомненно, ускоряет работу фотографа или видеографа.

2 990 ₽
SanDisk Ultra microSDHC UHS-I 16GB Class10 553x (SDSQUNS-016G-GN3MA) карта памяти.
Арт. DAN-2366
SanDisk Ultra microSDHC UHS-I 16GB Class10 553x (SDSQUNS-016G-GN3MA) карта памяти.
Наличие
Москва: в наличии 1-3 шт

Карта памяти SanDisk Ultra microSDHC UHS-I 16GB Class10 553x A1 (SDSQUAR-016G-GN6IA).

Карта памяти является высокопроизводительным устройством большой емкости, рассчитанным на съемку фото и видео. Высокая производительность и эффективность обеспечивается высокой скоростью передачи данных (до 48 МБ/с).

1 550 ₽
SanDisk Ultra microSDHC UHS-I 32GB Class10 553x (SDSQUNR-032G-GN3MN) карта памяти
Арт. DAN-2365
SanDisk Ultra microSDHC UHS-I 32GB Class10 553x (SDSQUNR-032G-GN3MN) карта памяти
Наличие
Москва: в наличии 1-3 шт

Карта памяти SanDisk Ultra microSDHC UHS-I 32GB Class10 553x A1 (SDSQUAR-032G-GN6IA).

Карта памяти является высокопроизводительным устройством большой емкости, рассчитанным на съемку фото и видео. Высокая производительность и эффективность обеспечивается высокой скоростью передачи данных (до 48 МБ/с).

2 150 ₽
SanDisk Ultra microSDXC UHS-I 64GB Class10 533x (SDSQUNR-064G-GN3MA) карта памяти
Арт. DAN-2364
SanDisk Ultra microSDXC UHS-I 64GB Class10 533x (SDSQUNR-064G-GN3MA) карта памяти
Наличие
Москва: в наличии 1-3 шт

Карта памяти SanDisk Ultra microSDXC UHS-I 64GB Class10 533x A1 (SDSQUAR-064G-GN6MA).

Карта памяти является высокопроизводительным устройством большой емкости, рассчитанным на съемку фото и видео. Высокая производительность и эффективность обеспечивается высокой скоростью передачи данных (до 48 МБ/с).

2 950 ₽
SanDisk Ultra SDHC Class10 UHS-I 120 MB/s 32GB (SDSDUN4-032G-GN6IN) карта памяти
Арт. DAN-2354
SanDisk Ultra SDHC Class10 UHS-I 120 MB/s 32GB (SDSDUN4-032G-GN6IN) карта памяти
Наличие
Москва: в наличии 1-3 шт

Карта памяти SanDisk Ultra SDHC Class10 UHS-I 80MB/s 32GB 533х (SDSDUNC-032G-GN6IN).

Карта памяти является высокопроизводительным устройством большой емкости, рассчитанным на съемку фото и видео. Высокая производительность и эффективность обеспечивается высокой скоростью передачи данных (до 80 МБ/с).

2 850 ₽
SanDisk Ultra SDXC Class10 UHS-I 120MB/s 128GB (SDSDUN4-128G-GN6IN) карта памяти
Арт. DAN-2356
SanDisk Ultra SDXC Class10 UHS-I 120MB/s 128GB (SDSDUN4-128G-GN6IN) карта памяти
Наличие
Москва: в наличии 1-3 шт

Карта памяти SanDisk Ultra SDXC Class10 UHS-I 80MB/s 128GB 533х (SDSDUNC-128G-GN6IN).

Карта памяти является высокопроизводительным устройством большой емкости, рассчитанным на съемку фото и видео. Высокая производительность и эффективность обеспечивается высокой скоростью передачи данных (до 80 МБ/с).

5 850 ₽
SanDisk Ultra SDXC Class10 UHS-I 140 MB/s 64GB (SDSDUNB-064G-GN6IN) карта памяти
Арт. DAN-2355
SanDisk Ultra SDXC Class10 UHS-I 140 MB/s 64GB (SDSDUNB-064G-GN6IN) карта памяти
Наличие
Москва: в наличии 4-10 шт

Карта памяти SanDisk Ultra SDXC Class10 UHS-I 80MB/s 64GB 533х (SDSDUNC-064G-GN6IN).

Карта памяти является высокопроизводительным устройством большой емкости, рассчитанным на съемку фото и видео. Высокая производительность и эффективность обеспечивается высокой скоростью передачи данных (до 80 МБ/с).

4 050 ₽
SanDisk Ultra SDHC Class10 UHS-I 80 MB/s 16GB (SDSDUNC-016G-GN6IN) карта памяти
Арт. DAN-2726
SanDisk Ultra SDHC Class10 UHS-I 80 MB/s 16GB (SDSDUNC-016G-GN6IN) карта памяти
Наличие
Москва: в наличии 1-3 шт

Карта памяти SanDisk Ultra SDHC Class10 UHS-I 80MB/s 16GB 533х (SDSDUNC-016G-GN6IN).

Карта памяти является высокопроизводительным устройством большой емкости, рассчитанным на съемку фото и видео. Высокая производительность и эффективность обеспечивается высокой скоростью передачи данных (до 80 МБ/с).

1 850 ₽
SanDisk Extreme Pro SDHC 32GB Class10 UHS-I U3 V30 95 Mb/s (SDSDXXG-032G-GN4IN) карта памяти
Арт. DAN-2727
SanDisk Extreme Pro SDHC 32GB Class10 UHS-I U3 V30 95 Mb/s (SDSDXXG-032G-GN4IN) карта памяти
Наличие
Москва: в наличии 1-3 шт

Карта памяти SanDisk Extreme SDHC 32GB Class10 UHS-I U3 633х V30 (SDSDXXG-032G-GN4IN).

Карта памяти является высокопроизводительным устройством большой емкости, рассчитанным на съемку фото и видео. Высокая производительность и эффективность обеспечивается высокой скоростью передачи данных (до 90 МБ/с).

4 870 ₽
Transcend TS-RDF8K картридер скорость записи до 95 Мб/с скорость чтения до 130 Мб/c
Арт. DAN-2808
Transcend TS-RDF8K картридер скорость записи до 95 Мб/с скорость чтения до 130 Мб/c
Наличие
Москва: в наличии 1-3 шт

Картридер Transcend TS-RDF8K, скорость записи до 95 Мб/с, скорость чтения до 130 Мб/c.

Картридер предназначен для считывания информации с флеш-карт. Устройство имеет интерфейс USB 3.0, обратно совместимый с более ранней версией USB 2.0, для подключения к ПК. 

3 950 ₽
SanDisk Extreme microSDHC UHS-I U3 32GB Class10 667x 100MB/s (SDSQXAF-032G-GN6AA) Карта памяти
Арт. DAN-2822
SanDisk Extreme microSDHC UHS-I U3 32GB Class10 667x 100MB/s (SDSQXAF-032G-GN6AA) Карта памяти
Наличие
Москва: в наличии 1-3 шт

Карта памяти SanDisk Extreme microSDHC UHS-I U3 32GB Class10 667x V30 A1 100MB/s (SDSQXAF-032G-GN6MA).

Карта памяти является высокопроизводительным устройством большой емкости, рассчитанным на съемку фото и видео. Высокая производительность и эффективность обеспечивается высокой скоростью передачи данных (до 160 МБ/с).

2 760 ₽
SanDisk Extreme microSDXC Class10 UHS Class 3 V30 A2 160Mb/s 128GB (SDSQXA1-128G-GN6AA) карта памяти
Арт. DAN-2820
SanDisk Extreme microSDXC Class10 UHS Class 3 V30 A2 160Mb/s 128GB (SDSQXA1-128G-GN6AA) карта памяти
Наличие
Москва: в наличии 1-3 шт

Карта памяти SanDisk Extreme microSDXC Class10 UHS Class 3 V30 A2 160Mb/s 128GB (SDSQXA1-128G-GN6AA).

Карта памяти является высокопроизводительным устройством большой емкости, рассчитанным на съемку фото и видео. Высокая производительность и эффективность обеспечивается высокой скоростью передачи данных (до 160 МБ/с).

6 260 ₽
