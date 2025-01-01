Карты памяти

Москва
Fotokvant SD-BAG-01 сумка для карт памяти.
Чехол на молнии для хранения и переноски карт памяти. Вмещает в себя 4 карты формата СF и 18 карт формата SD.
Размер - 12х7 см. Вес - 100 гр.
Карта памяти SanDisk Extreme Pro SDXC 64GB Class10 UHS-I U3 170 Mb/s (SDSDXXG-064G-GN4IN).
Карта памяти является высокопроизводительным устройством большой емкости, рассчитанным на съемку фото и видео. Высокая производительность и эффективность обеспечивается высокой скоростью передачи данных (до 170 МБ/с).
Карта памяти SanDisk Extreme SDHC 32GB Class10 UHS-I U3 V30 600x (SDSDXVE-032G-GNCIN).
Карта памяти является высокопроизводительным устройством большой емкости, рассчитанным на съемку фото и видео. Высокая производительность и эффективность обеспечивается высокой скоростью передачи данных (до 90 МБ/с).
Карта памяти SanDisk Extreme SDXC 64GB Class10 UHS-I U3 V30 150 Mb/s (SDSDXVE-064G-GNCIN).
Карта памяти является высокопроизводительным устройством большой емкости, рассчитанным на съемку фото и видео. Высокая производительность и эффективность обеспечивается высокой скоростью передачи данных (до 150 МБ/с).
Флеш-накопитель SanDisk Ultra Fit USB 3.1 16GB (SDCZ430-016G-G46) USB.
Компактный и быстрый флеш-накопитель применяется для хранения, копирования фото- и видеофайлов. Также его удобно использовать во многих современных устройствах. Производительность интерфейса USB 3.1 обеспечивает перенос файлов со скоростью до 130 МБ/с. Скорость записи фото- и видеофайлов в 15 раз быстрее обычных накопителей USB 2.0, что, несомненно, ускоряет работу фотографа или видеографа.
Флеш-накопитель SanDisk Ultra Fit USB 3.1 32GB (SDCZ430-032G-G46) USB.
Компактный и быстрый флеш-накопитель применяется для хранения, копирования фото- и видеофайлов. Также его удобно использовать во многих современных устройствах. Производительность интерфейса USB 3.1 обеспечивает перенос файлов со скоростью до 130 МБ/с. Скорость записи фото- и видеофайлов в 15 раз быстрее обычных накопителей USB 2.0, что, несомненно, ускоряет работу фотографа или видеографа.
Флеш-накопитель SanDisk Ultra Fit USB 3.1 64GB (SDCZ430-064G-G46) USB.
Компактный и быстрый флеш-накопитель применяется для хранения, копирования фото- и видеофайлов. Также его удобно использовать во многих современных устройствах. Производительность интерфейса USB 3.1 обеспечивает перенос файлов со скоростью до 130 МБ/с. Скорость записи фото- и видеофайлов в 15 раз быстрее обычных накопителей USB 2.0, что, несомненно, ускоряет работу фотографа или видеографа.
Карта памяти SanDisk Ultra microSDHC UHS-I 16GB Class10 553x A1 (SDSQUAR-016G-GN6IA).
Карта памяти является высокопроизводительным устройством большой емкости, рассчитанным на съемку фото и видео. Высокая производительность и эффективность обеспечивается высокой скоростью передачи данных (до 48 МБ/с).
Карта памяти SanDisk Ultra microSDHC UHS-I 32GB Class10 553x A1 (SDSQUAR-032G-GN6IA).
Карта памяти является высокопроизводительным устройством большой емкости, рассчитанным на съемку фото и видео. Высокая производительность и эффективность обеспечивается высокой скоростью передачи данных (до 48 МБ/с).
Карта памяти SanDisk Ultra microSDXC UHS-I 64GB Class10 533x A1 (SDSQUAR-064G-GN6MA).
Карта памяти является высокопроизводительным устройством большой емкости, рассчитанным на съемку фото и видео. Высокая производительность и эффективность обеспечивается высокой скоростью передачи данных (до 48 МБ/с).
Карта памяти SanDisk Ultra SDHC Class10 UHS-I 80MB/s 32GB 533х (SDSDUNC-032G-GN6IN).
Карта памяти является высокопроизводительным устройством большой емкости, рассчитанным на съемку фото и видео. Высокая производительность и эффективность обеспечивается высокой скоростью передачи данных (до 80 МБ/с).
Карта памяти SanDisk Ultra SDXC Class10 UHS-I 80MB/s 128GB 533х (SDSDUNC-128G-GN6IN).
Карта памяти является высокопроизводительным устройством большой емкости, рассчитанным на съемку фото и видео. Высокая производительность и эффективность обеспечивается высокой скоростью передачи данных (до 80 МБ/с).
Карта памяти SanDisk Ultra SDXC Class10 UHS-I 80MB/s 64GB 533х (SDSDUNC-064G-GN6IN).
Карта памяти является высокопроизводительным устройством большой емкости, рассчитанным на съемку фото и видео. Высокая производительность и эффективность обеспечивается высокой скоростью передачи данных (до 80 МБ/с).
Карта памяти SanDisk Ultra SDHC Class10 UHS-I 80MB/s 16GB 533х (SDSDUNC-016G-GN6IN).
Карта памяти является высокопроизводительным устройством большой емкости, рассчитанным на съемку фото и видео. Высокая производительность и эффективность обеспечивается высокой скоростью передачи данных (до 80 МБ/с).
Карта памяти SanDisk Extreme SDHC 32GB Class10 UHS-I U3 633х V30 (SDSDXXG-032G-GN4IN).
Карта памяти является высокопроизводительным устройством большой емкости, рассчитанным на съемку фото и видео. Высокая производительность и эффективность обеспечивается высокой скоростью передачи данных (до 90 МБ/с).
Картридер Transcend TS-RDF8K, скорость записи до 95 Мб/с, скорость чтения до 130 Мб/c.
Картридер предназначен для считывания информации с флеш-карт. Устройство имеет интерфейс USB 3.0, обратно совместимый с более ранней версией USB 2.0, для подключения к ПК.
Карта памяти SanDisk Extreme microSDHC UHS-I U3 32GB Class10 667x V30 A1 100MB/s (SDSQXAF-032G-GN6MA).
Карта памяти является высокопроизводительным устройством большой емкости, рассчитанным на съемку фото и видео. Высокая производительность и эффективность обеспечивается высокой скоростью передачи данных (до 160 МБ/с).
Карта памяти SanDisk Extreme microSDXC Class10 UHS Class 3 V30 A2 160Mb/s 128GB (SDSQXA1-128G-GN6AA).
Карта памяти является высокопроизводительным устройством большой емкости, рассчитанным на съемку фото и видео. Высокая производительность и эффективность обеспечивается высокой скоростью передачи данных (до 160 МБ/с).
