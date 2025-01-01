Интернет-магазин Фотогора предлагает карты памяти разной емкости. Это продукция таких известных производителей как Fujimi, JJC, Lensgo, Lynca, Sandisk. Мы тщательно отбираем партнеров и сотрудничаем только с теми компаниями, в качестве товаров которых уверены, особенно, если дело касается карт памяти.

Как выбрать карту памяти

Карты памяти используют для хранения и быстрого переноса данных с одного носителя на другой. Они расширяют внутреннюю память устройств, используются не только профессиональными фотографами, но и всеми, кто пользуется данными в цифровом виде.

Носители различают по нескольким параметрам



тип — microSD, SD, флэш-накопитель;

емкость (указывается в GB);

скорость записи/передачи данных.

От этих и других характеристик зависит цена карты памяти. Мы формируем ассортимент так, чтобы под любые запросы и бюджет в нем можно было найти оптимальный товар.

В дополнение к картам мы предлагаем

компактные чехлы со слотами под накопители разных типов

Они используются для их безопасной транспортировки и дополнительной защиты от пыли, влаги, механических повреждений и утери. Хранить карты памяти в таком чехле гораздо надежнее, чем в кармане фотосумки, брюк или кошелька.

