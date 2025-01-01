Аксессуары для печати

Москва
Набор из двух пластмассовых зажимов AP для просушки пленки после проявления ручным способом.
Пластиковые АР лопатки для перемешивания химии. Устойчивы к химическим растворам, применяемым в фотографии.
Фотокювета Ютес 30х40 см.
Кювета предназначена для химической обработки фотоснимков. Она изготовлена из химически стойкой и ударопрочной пластмассы, имеет ребристое дно и носик для слива реактивов на одном из углов. Также на дне проявочной кюветы находятся три паза для удобства размещения термометра или пинцета, предотвращающие их соскальзывание в раствор. Размер - 30х40 см.
Fotokvant Bottle-1000 - ёмкость для хранения фотореактивов объем 1000 мл.
Предназначена для хранения как готовых растворов так и концентратов проявителя, фиксажа, отбелки, виражей и так далее.
Славич Набор для печати черно-белой фотографии "желтый".
Набор для приготовления 0,5 литра проявителя, 0,5 литра фиксажа и последующей печати черно-белых снимков на фотобумаге. Состоит из 3-х ванночек, проявителя, закрепителя (фиксажа), фотобумаги , защитных перчаток и пинцета. Инструкция в комплекте.
Рукав используется для операций с непроявленной фотопленкой: снаряжение многоразовых катушек, заправка пленки в спирали / проявочные бачки ит.д. Подкладка с металлизированным слоем ткани обеспечивает 100% блокировку света, наружный материал – полиэстер (таффета) и нейлон. Широкий клапан закрывается на молнию, сворачивается и дополнительно фиксируется на липучки.
Катушка-спираль для проявочных бачков обеспечивает легкую зарядку и свободное протекание фотохимии между слоями пленки. Ширина катушки регулируется: она подходит для узкого 135 формата (1 пленка) и для широких 120/220 форматов (1 или 2 пленки одновременно). Благодаря храповому механизму пленка закручивается в спираль.
Бачок для проявки пленки 135, 120 или 220 формата с 3 катушками для пленок в комплекте. Позволяет одновременно проявить до 3 катушек «узкой» или до 4 катушек «широкой» пленки. Устойчив к высоким температурам (до 100°), к действию фотохимии, к случайным падениям. Спирали обладают механизмом быстрого заряжания. Конструкция бачка и катушек обеспечивает свободную циркуляцию фотохимии между слоями пленки.
Paterson PTP 325W кювета 24х30 см белая.
Кювета плоская по форме, имеет носик в одном из углов, выемки на дне помогают стабилизировать лоток и предотвращают прилипание отпечатков.
Цвет - белый, внутренний размер –25,4х30,5 см, внешний размер - 38х33 см, глубина - 7 см.
Материал - пластмасса, устойчивая к химическим растворам, применяемым в фотографии, даже к 60% уксусной кислоте.
