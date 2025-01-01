Фильтр

Всего - 9 товаров

Цена
Бренд
Тип

Статьи

Аксессуары для печати

В ассортименте нашего интернет-магазина представлена продукция, значительно облегчающая процесс печати. Аксессуары помогают быстро и равномерно просушивать пленку, а также позволяют хранить и перемешивать химические растворы.

В каталоге вы можете найти:

  • Безопасный свет для подсветки фотоматериалов в лаборатории.
  • Емкости для хранения химикатов. Гофрированный сосуд позволяет сохранять химические растворы, особо чувствительные к воздуху и свету.
  • Бачок для обработки пленки — подходит для ротационной и ручной обработки фотопленки.
  • Лабораторный таймер. Устройство помогает точно отсчитывать время для проявления фотопленки. Таймер выполнен из пластика, работает на батарейках. По окончанию промежутка времени раздается звуковой сигнал.
  • Щипцы для удаления капель с пленки. Щипцы помогают в равномерной просушке фотографий. Влагоснимателем убирают капли жидкости с пленки.
  • Зажимы для просушки фотографий. Пластмассовые зажимы удерживают пленку в расправленном состоянии и предотвращают ее изгиб. Они изготовлены из пластмассы, устойчивой к химическим растворам.
  • Лопатки для перемешивания химических растворов. Их концы имеют отверстия, которые помогают ускорить действие реагентов и упрощают процесс перемешивания химикатов. Пластик, из которого изготовлены лопатки, устойчив к химическим веществам.
  • Спиртовой термометр. Устройство измеряет температуру растворов.
  • Воронка для розлива химикатов.
  • Мензурка для химических растворов.
  • Щипцы для захвата отпечатков и просушки негативов.

Наши специалисты готовы ответить на любой вопрос по печати и помочь с выбором аксессуаров для печати

Для заказа звоните по номеру +7 (495) 363-10-98 (в Москве) или +7 (910) 340-11-00 (в Воронеже).

AP зажимы для просушки пленки
Арт. MTG-0414
AP зажимы для просушки пленки
Наличие
Москва: в наличии 4-10 шт

Набор из двух пластмассовых зажимов AP для просушки пленки после проявления ручным способом.

3 000 ₽
В корзину
AP лопатки для перемешивания химии
Арт. MTG-0415
AP лопатки для перемешивания химии
Наличие
Москва: в наличии 1-3 шт

Пластиковые АР лопатки для перемешивания химии. Устойчивы к химическим растворам, применяемым в фотографии.

1 400 ₽
В корзину
Ютес фотокювет 30х40 см ванночка для фотобумаги
Ютес фотокювет 30х40 см ванночка для фотобумаги
Арт. DAN-5845
Ютес фотокювет 30х40 см ванночка для фотобумаги
Наличие
Москва: более 10 шт

Фотокювета Ютес 30х40 см.

Кювета предназначена для химической обработки фотоснимков. Она изготовлена из химически стойкой и ударопрочной пластмассы, имеет ребристое дно и носик для слива реактивов на одном из углов. Также на дне проявочной кюветы находятся три паза для удобства размещения термометра или пинцета, предотвращающие их соскальзывание в раствор. Размер - 30х40 см.


1 300 ₽
В корзину
Fotokvant Bottle-1000 ёмкость для хранения фотореактивов объем 1000 мл
Fotokvant Bottle-1000 ёмкость для хранения фотореактивов объем 1000 мл
Fotokvant Bottle-1000 ёмкость для хранения фотореактивов объем 1000 мл
Арт. DAN-9285
Fotokvant Bottle-1000 ёмкость для хранения фотореактивов объем 1000 мл
Наличие
Москва: в наличии 4-10 штЦентральный склад: более 10 шт

Fotokvant Bottle-1000 - ёмкость для хранения фотореактивов объем 1000 мл.


Предназначена для хранения как готовых растворов так и концентратов проявителя, фиксажа, отбелки, виражей и так далее.

520 ₽
В корзину
Славич Набор для печати черно-белой фотографии &quot;желтый&quot;
Славич Набор для печати черно-белой фотографии &quot;желтый&quot;
Славич Набор для печати черно-белой фотографии &quot;желтый&quot;
Арт. MTG-1362
Славич Набор для печати черно-белой фотографии "желтый"
Наличие
Москва: в наличии 4-10 шт

Славич Набор для печати черно-белой фотографии "желтый". 

Набор для приготовления 0,5 литра проявителя, 0,5 литра фиксажа и последующей печати черно-белых снимков на фотобумаге. Состоит из 3-х ванночек, проявителя, закрепителя (фиксажа), фотобумаги , защитных перчаток и пинцета. Инструкция в комплекте.  

4 400 ₽
В корзину
Klaymor зарядный рукав JC006 L
Klaymor зарядный рукав JC006 L
Klaymor зарядный рукав JC006 L
Арт. OLE-3122
Klaymor зарядный рукав JC006 L
Наличие
Москва: в наличии 1-3 штЦентральный склад: в наличии 1-3 шт

Рукав используется для операций с непроявленной фотопленкой: снаряжение многоразовых катушек, заправка пленки в спирали / проявочные бачки ит.д. Подкладка с металлизированным слоем ткани обеспечивает 100% блокировку света, наружный материал – полиэстер (таффета) и нейлон. Широкий клапан закрывается на молнию, сворачивается и дополнительно фиксируется на липучки.




3 280 ₽
В корзину
Klaymor JC010 катушка-спираль для бачка для 120 и 135 пленки
Klaymor JC010 катушка-спираль для бачка для 120 и 135 пленки
Klaymor JC010 катушка-спираль для бачка для 120 и 135 пленки
Арт. OLE-3120
Klaymor JC010 катушка-спираль для бачка для 120 и 135 пленки
Наличие
Москва: в наличии 1-3 штЦентральный склад: в наличии 4-10 шт

Катушка-спираль для проявочных бачков обеспечивает легкую зарядку и свободное протекание фотохимии между слоями пленки. Ширина катушки регулируется: она подходит для узкого 135 формата (1 пленка) и для широких 120/220 форматов (1 или 2 пленки одновременно). Благодаря храповому механизму пленка закручивается в спираль.


2 300 ₽
В корзину
Klaymor JC013 Бачок для проявки пленки с 3-мя катушками
Klaymor JC013 Бачок для проявки пленки с 3-мя катушками
Klaymor JC013 Бачок для проявки пленки с 3-мя катушками
Арт. OLE-3121
Klaymor JC013 Бачок для проявки пленки с 3-мя катушками
Наличие
Москва: в наличии 1-3 штЦентральный склад: в наличии 4-10 шт

Бачок для проявки пленки 135, 120 или 220 формата с 3 катушками для пленок в комплекте. Позволяет одновременно проявить до 3 катушек «узкой» или до 4 катушек «широкой» пленки. Устойчив к высоким температурам (до 100°), к действию фотохимии, к случайным падениям. Спирали обладают механизмом быстрого заряжания. Конструкция бачка и катушек обеспечивает свободную циркуляцию фотохимии между слоями пленки.





9 780 ₽
В корзину
Paterson PTP 325W кювета 24х30 см белая
Арт. MTG-1707
Paterson PTP 325W кювета 24х30 см белая
Наличие
Санкт-Петербург: в наличии 1-3 шт

Paterson PTP 325W кювета 24х30 см белая. 

Кювета плоская по форме, имеет носик в одном из углов, выемки на дне помогают стабилизировать лоток и предотвращают прилипание отпечатков.
Цвет - белый, внутренний размер –25,4х30,5 см, внешний размер - 38х33 см, глубина - 7 см.
Материал - пластмасса, устойчивая к химическим растворам, применяемым в фотографии, даже к 60% уксусной кислоте.

800 ₽
В корзину
Товары в архиве (29)
Бленда

Бленда для мониторов от 15 до 32 дюймов

Работай с цветом без бликов

Узнать больше
Флаги для предметной съемки

Флаги для предметной съемки

Wansen

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на обработку файлов cookie и других пользовательских данных и соглашаетесь с условиями их обработки. Заблокировать использование cookies сайтом можно в настройках браузера