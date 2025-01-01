Аксессуары для печати

Арт. DAN-5845

Фотокювета Ютес 30х40 см.

Кювета предназначена для химической обработки фотоснимков. Она изготовлена из химически стойкой и ударопрочной пластмассы, имеет ребристое дно и носик для слива реактивов на одном из углов. Также на дне проявочной кюветы находятся три паза для удобства размещения термометра или пинцета, предотвращающие их соскальзывание в раствор. Размер - 30х40 см.



