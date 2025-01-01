Хлопушки для кино

Интернет-магазин Фотогора предлагает аксессуары для кинематографа — режиссерские хлопушки и специальные маркеры для нанесения надписей о съемке. Мы отбираем товары для каталога так, чтобы удобство и долговечность сочетались в них с доступной ценой.

На нашем сайте вы найдете кинохлопушки:

с магнитами, препятствующими самопроизвольному открытию;

с нижней частью из высокопрочного акрила;

с металлическими пластинами, закрепленными на деревянных элементах аксессуара — они повышают надежность конструкции;

с эргономичными универсальными размерами — 24,5х29 см и другими;

с разметкой на разное количество полей и широким спектром подписей — фильм, режиссер и оператор, носитель, сцена, дубль, дата, звуковая категория и т.д.

Выбор постоянно увеличивается — если вам нужна определенная хлопушка для кино, свяжитесь с нашими консультантами. Они расскажут о моделях в продаже и на заказ, акциях, подарках и дадут совет по эксплуатации аксессуаров.

Советы по использованию кинохлопушек и маркеров для них

На нашем сайте вы найдете хлопушки, на которых надписи нужно наносить специальным легкосмываемым маркером для белых досок. С рядом моделей можно работать только карандашами Фотоквант или других фирм, оговоренных производителем.

Мы советуем внимательно читать инструкции изготовителя, не стирать надписи химическими средствами, чтобы не повредить покрытие панелей и фабричные отметки. Маркеры перед использованием рекомендуется встряхнуть и подержать несколько секунд наконечник прижатым к твердой поверхности, чтобы он заполнился чернилами. Хранить карандаши нужно с плотно закрытым колпачком, вдали от огня.

Чтобы купить хлопушку для кино в Москве, сделайте заказ с указанием способа получения — самовывоз или доставка. В регионы мы отправляем покупки с помощью транспортных компаний.