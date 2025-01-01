Хлопушки для кино

Фильтр

Интернет-магазин Фотогора предлагает аксессуары для кинематографа — режиссерские хлопушки и специальные маркеры для нанесения надписей о съемке. Мы отбираем товары для каталога так, чтобы удобство и долговечность сочетались в них с доступной ценой.

На нашем сайте вы найдете кинохлопушки:

  • с магнитами, препятствующими самопроизвольному открытию;
  • с нижней частью из высокопрочного акрила;
  • с металлическими пластинами, закрепленными на деревянных элементах аксессуара — они повышают надежность конструкции;
  • с эргономичными универсальными размерами — 24,5х29 см и другими;
  • с разметкой на разное количество полей и широким спектром подписей — фильм, режиссер и оператор, носитель, сцена, дубль, дата, звуковая категория и т.д.

Выбор постоянно увеличивается — если вам нужна определенная хлопушка для кино, свяжитесь с нашими консультантами. Они расскажут о моделях в продаже и на заказ, акциях, подарках и дадут совет по эксплуатации аксессуаров.

Советы по использованию кинохлопушек и маркеров для них

На нашем сайте вы найдете хлопушки, на которых надписи нужно наносить специальным легкосмываемым маркером для белых досок. С рядом моделей можно работать только карандашами Фотоквант или других фирм, оговоренных производителем.

Мы советуем внимательно читать инструкции изготовителя, не стирать надписи химическими средствами, чтобы не повредить покрытие панелей и фабричные отметки. Маркеры перед использованием рекомендуется встряхнуть и подержать несколько секунд наконечник прижатым к твердой поверхности, чтобы он заполнился чернилами. Хранить карандаши нужно с плотно закрытым колпачком, вдали от огня.

Чтобы купить хлопушку для кино в Москве, сделайте заказ с указанием способа получения — самовывоз или доставка. В регионы мы отправляем покупки с помощью транспортных компаний.

Fotokvant PEN-Black легкостираемый карандаш для хлопушки черный
Fotokvant PEN-Black – легкостираемый карандаш для хлопушки черный, ширина рисуемой линии 2 мм.

Перед использованием необходимо встряхнуть, снять колпачок и нажимать пишущим наконечником на твердую поверхность в течении нескольких секунд, пока наконечник не заполнится чернилами. После использования плотно закрыть колпачок и хранить в горизонтальном положении. Беречь от огня!

Fotokvant Clapper-1 хлопушка для кино- и видеосъемки 20х30 см белая с русским текстом
Fotokvant Clapper-1 - хлопушка для кино- и видеосъемки белая с русским текстом. Размер полотна с информацией - 20х30 см. Вес - 450 г. Для беспробленого использования хлопуки, используйте только маркеры на меловой основе Fotokvant.

Fotokvant Clapper-2 хлопушка 20х30 см черно-белая деревянная с английским текстом
Fotokvant Clapper-2 - хлопушка черно-белая деревянная с английским текстом.

Незаменимый инструмент в кинопроизводстве, для съемки видео и влогов. Размер - 20х30 см.

Fotokvant Clapper-5 хлопушка 20х30 см черная с русским текстом для кино- и видеосъемки
Fotokvant Clapper-5 хлопушка 20х30 см черная с русским текстом для кино- и видеосъемки. Пластиковая хлопушка с деревянным механизмом с русским текстом. Незаменимый инструмент в кинопроизводстве, для съемки видео и влогов. Размер - 20х30 см. 

Fotokvant Clapper-3 хлопушка 20х30 см черная акриловая с английским текстом
Хлопушка для съемки видео акриловая черная. В комплекте с кинохлопушкой белый специальный маркер для хлопушки и небольшая губка. Предназанчена для маркировки сцен и дублей для последующего монтажа видео. Также производит характерный щелчок, что позволяет проще монтировать звук. Размер 20х30 см. Поставляется со стираемым маркером и подушечкой для очистки от записей.

Fotokvant Clapper-4 хлопушка 20х30 см белая акриловая с английским текстом
Fotokvant Clapper-4 хлопушка 20х30 см белая акриловая с английским текстом.

Пластиковая хлопушка с деревянным механизмом с английским текстом. Незаменимый инструмент в кинопроизводстве, для съемки видео и влогов. Размер - 20х30 см. Поставляется со стираемым маркером и подушечкой для очистки от записей.   


IMSLATE Электронная хлопушка с таймкодом TC-1
IMSLATE Электронная хлопушка с таймкодом TC-1. Современная электронная кинохлопушка с таймкодом и номером сцены. Может генерировать и читать таймкод. Поддерживает все частотные режимы работы. Поможет эффективно организовать съемочный материал с помощью специальной программы. Благодаря всему этому является незаменимым помощником на площадке.

GreenBean Clapperboard 03 кинохлопушка белая
GreenBean Clapperboard 03 кинохлопушка белая. Профессиональная кинохлопушка из акрила и натурального дерева, 28х24,5 см, черно-белая, для надписей маркером на водной основе, разметка на английском языке, магниты в планках, стальная фурнитура. Создание кино начинается с кинохлопушки. 

GreenBean Clapperboard 04B кинохлопушка
GreenBean Clapperboard 04W кинохлопушка
