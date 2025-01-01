Фильтр

Всего - 2 товара

Цена
Бренд
Штативная голова
Максимальная нагрузка
Максимальная высота, см
Материал

Статьи

Монопод для смартфона

Моноподы и ручки для селфи упрощают съемку автопортретов, концертных, корпоративных и других мероприятий и повышают качество конечного результата.

tripod-selfie-2

В интернет-магазине Фотогора вы можете купить модель, совместимую со смартфоном с любым весом и характеристиками. Мы предлагаем:

  • моноподы и штативы разных цветов — от черной классики до неонового зеленого;
  • конструкции из легкого алюминия (для компактных камер и телефонов), прочной стали, особого полимера, армированного стекловолокном;
  • секционные телескопические рукоятки — можно фотографировать и снимать видео, удаляя и приближая панораму;
  • модели со съемной или 3D-головой с контактной площадкой на винтовом крепеже и т.д.

Современные ручки для селфи — широта возможностей для фотографа

На нашем сайте можно заказать как бюджетные аксессуары с доступной ценой, так и технологичные селфи-палки с кнопкой на ручке и расширенными функциями. Это практически пульт управления, совместимый с платформами iOS и Android, с которым вы сможете контролировать затвор камеры и менять режимы положения телефона с рукоятки.

tripod-selfie-1

Такое оборудование подключается проводом, по Bluetooth и позволяет выбирать диапазон зума техники, ракурсы для съемки, расширяя возможности для создания эффектных фотографий. Чтобы получить от оборудования максимум, можно установить ПО производителя. Cullmann и другие изготовители, чью продукцию мы реализуем, предлагают приложения для скачивания на своих сайтах.

Кроме этого, в аксессуарах предусмотрены:

  • встроенные зеркала для задней камеры телефона — для создания качественных автопортретов;
  • функции изменения настроек гаджета — чтобы с удобством переходить от обычной к селфи-съемке;
  • нескользящее покрытие рукояти, петли для руки и т.д.

tripod-selfie-3

Ручки для селфи в Москве продаются самовывозом и с доставкой курьером, а по России — с транспортировкой с помощью ТК.

Rekam SelfiPod S600M беспроводной монопод для селфи синий
Арт. DAN-0585
Rekam SelfiPod S600M беспроводной монопод для селфи синий
Наличие
Москва: в наличии 1-3 шт

SelfiPod S600M – телескопическая стальная рукоятка черного цвета для съемки на удалении. С ее помощью возможна концертная и селфи-фотография. Предназначена для работы со смартфонами, работающими на базе Android и iOS. Ручка имеет 3D-голову с контактной площадкой и стандартным крепежным винтом. Удобная рукоять, которая не скользит, имеет петлю для руки. Максимальная длина, мм – 1050, минимальная, мм – 235 мм. Вес монопода, г – 200. Также ручка оснащена зеркалом для задней камеры смартфона, что поможет делать действительно качественные автопортреты.

1 690 ₽
В корзину
-20 %
Godox BPC-01 рукоятка аккумуляторная
Godox BPC-01 рукоятка аккумуляторная
Godox BPC-01 рукоятка аккумуляторная
Арт. DAN-9161
Godox BPC-01 рукоятка аккумуляторная
Наличие
Центральный склад: в наличии 1-3 шт
до конца распродажи 9 дн, 2 ч

Godox BPC-01 рукоятка аккумуляторная.

-20 %7 190 ₽
5 750 ₽
В корзину
Товары в архиве (41)
Флаги для предметной съемки

Флаги для предметной съемки

Wansen

Узнать больше
Бленда

Бленда для мониторов от 15 до 32 дюймов

Работай с цветом без бликов

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на обработку файлов cookie и других пользовательских данных и соглашаетесь с условиями их обработки. Заблокировать использование cookies сайтом можно в настройках браузера