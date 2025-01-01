Монопод для смартфона

Моноподы и ручки для селфи упрощают съемку автопортретов, концертных, корпоративных и других мероприятий и повышают качество конечного результата.

В интернет-магазине Фотогора вы можете купить модель, совместимую со смартфоном с любым весом и характеристиками. Мы предлагаем:

моноподы и штативы разных цветов — от черной классики до неонового зеленого;

конструкции из легкого алюминия (для компактных камер и телефонов), прочной стали, особого полимера, армированного стекловолокном;

секционные телескопические рукоятки — можно фотографировать и снимать видео, удаляя и приближая панораму;

модели со съемной или 3D-головой с контактной площадкой на винтовом крепеже и т.д.

Современные ручки для селфи — широта возможностей для фотографа

На нашем сайте можно заказать как бюджетные аксессуары с доступной ценой, так и технологичные селфи-палки с кнопкой на ручке и расширенными функциями. Это практически пульт управления, совместимый с платформами iOS и Android, с которым вы сможете контролировать затвор камеры и менять режимы положения телефона с рукоятки.

Такое оборудование подключается проводом, по Bluetooth и позволяет выбирать диапазон зума техники, ракурсы для съемки, расширяя возможности для создания эффектных фотографий. Чтобы получить от оборудования максимум, можно установить ПО производителя. Cullmann и другие изготовители, чью продукцию мы реализуем, предлагают приложения для скачивания на своих сайтах.

Кроме этого, в аксессуарах предусмотрены:

встроенные зеркала для задней камеры телефона — для создания качественных автопортретов;

функции изменения настроек гаджета — чтобы с удобством переходить от обычной к селфи-съемке;

нескользящее покрытие рукояти, петли для руки и т.д.

Ручки для селфи в Москве продаются самовывозом и с доставкой курьером, а по России — с транспортировкой с помощью ТК.