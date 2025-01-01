images
GreenBean PowerGrip PG-088 зажим двойной на трубу

GreenBean
Артикул: OLE-0400

GreenBean PowerGrip PG-088 – профессиональный двойной хомут для соединения труб диаметром от 40 мм до 50 мм под углом 90 градусов. Изготовлен из легкого и высокопрочного алюминия, выдерживает установку оборудование весом до 300 кг.

Описание

Клепки, винтовой зажим и барашек выполнены из стали, зажимные губы –  из алюминиевого сплава с резиновыми вставками.
 
Технические характеристики:
  • цвет – черный
  • размеры, мм – 160х125х125
  • ширина зажимных губ, мм – 31
  • вес, г – 560

