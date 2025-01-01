GreenBean PowerGrip PG-088 зажим двойной на трубу

Артикул: OLE-0400

GreenBean PowerGrip PG-088 – профессиональный двойной хомут для соединения труб диаметром от 40 мм до 50 мм под углом 90 градусов. Изготовлен из легкого и высокопрочного алюминия, выдерживает установку оборудование весом до 300 кг.