Популярное

Nanlite — это профессиональный бренд в области LED-освещения, созданный компанией NANGUANG, которая с 1992 года занимается производством светового оборудования для фото и киноиндустрии . Бренд появился как ответ на потребности современного контент-мейкера: стремясь к тому, чтобы высококачественный свет стал доступнее, Nanlite объединила передовые технологии с эргономичным дизайном. Сегодня продукция бренда используется как энтузиастами, так и голливудскими профессионалами, предлагая решения для любых задач — от влогов до крупных кинопроектов . Ключевыми принципами Nanlite являются высокая цветопередача (CRI/TLCI), надежность и постоянное расширение творческих границ .

Основной акцент в ассортименте бренда сделан на универсальность и инновации. В профессиональной линейке Forza представлены мощные COB-споты, такие как модель Forza 720B, способные заменить традиционные HMI-приборы на съемочной площадке . Для создания мягкого рассеянного света идеально подходят PavoSlim — ультратонкие панельные светильники, которые легко разместить в ограниченном пространстве . Отдельного внимания заслуживают PavoTube, ставшие индустриальным стандартом среди LED-трубок: они незаменимы для акцентного света, создания цветовых эффектов в кадре и декорирования сцен благодаря RGB-режимам и компактным размерам .

Помимо перечисленного, в портфолио Nanlite входят бюджетные линейки для начинающих (например, серии pico и miro), а также множество аксессуаров: софтбоксы, конические рефлекторы и крепления . Бренд постоянно расширяет границы возможностей: на выставках 2025–2026 годов были представлены новинки вроде мощных серий FC и FS, демонстрирующие стремление компании к созданию света, который одинаково эффективно работает как в павильоне, так и на натурной съемке .