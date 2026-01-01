Популярное

Nanlite — это профессиональный бренд в области LED-освещения, созданный компанией NANGUANG, которая с 1992 года занимается производством светового оборудования для фото и киноиндустрии . Бренд появился как ответ на потребности современного контент-мейкера: стремясь к тому, чтобы высококачественный свет стал доступнее, Nanlite объединила передовые технологии с эргономичным дизайном. Сегодня продукция бренда используется как энтузиастами, так и голливудскими профессионалами, предлагая решения для любых задач — от влогов до крупных кинопроектов . Ключевыми принципами Nanlite являются высокая цветопередача (CRI/TLCI), надежность и постоянное расширение творческих границ .

Основной акцент в ассортименте бренда сделан на универсальность и инновации. В профессиональной линейке Forza представлены мощные COB-споты, такие как модель Forza 720B, способные заменить традиционные HMI-приборы на съемочной площадке . Для создания мягкого рассеянного света идеально подходят PavoSlim — ультратонкие панельные светильники, которые легко разместить в ограниченном пространстве . Отдельного внимания заслуживают PavoTube, ставшие индустриальным стандартом среди LED-трубок: они незаменимы для акцентного света, создания цветовых эффектов в кадре и декорирования сцен благодаря RGB-режимам и компактным размерам .

Помимо перечисленного, в портфолио Nanlite входят бюджетные линейки для начинающих (например, серии pico и miro), а также множество аксессуаров: софтбоксы, конические рефлекторы и крепления . Бренд постоянно расширяет границы возможностей: на выставках 2025–2026 годов были представлены новинки вроде мощных серий FC и FS, демонстрирующие стремление компании к созданию света, который одинаково эффективно работает как в павильоне, так и на натурной съемке .

Nanlite PavoTube 6C аккумуляторная ручка NP-F550
Nanlite PavoTube 6C аккумуляторная ручка NP-F550
Арт. DAN-8893
Nanlite PavoTube 6C аккумуляторная ручка NP-F550
в наличии 4-10 шт

Аккумуляторная ручка для осветителя Nanlite PavoTube 6C NP-F550.

2 400 ₽
Nanlite PavoTube HD-T12-2-BHG крепление поворотное для 2-х осветителей
Nanlite PavoTube HD-T12-2-BHG крепление поворотное для 2-х осветителей
Nanlite PavoTube HD-T12-2-BHG крепление поворотное для 2-х осветителей
Арт. DAN-8904
Nanlite PavoTube HD-T12-2-BHG крепление поворотное для 2-х осветителей
в наличии 4-10 шт

Крепление для 2-х светодиодных трубок NanLite Pavotube.

8 200 ₽
Nanlite PavoTube HD-T12-4-BHG крепление поворотное для 4-х осветителей
Nanlite PavoTube HD-T12-4-BHG крепление поворотное для 4-х осветителей
Nanlite PavoTube HD-T12-4-BHG крепление поворотное для 4-х осветителей
Арт. DAN-8905
Nanlite PavoTube HD-T12-4-BHG крепление поворотное для 4-х осветителей
в наличии 4-10 шт

Крепление для 4-х светодиодных трубок NanLite PavoTube. 

10 300 ₽
Nanlite PavoTube 15C шторки матерчатые с сотами
Nanlite PavoTube 15C шторки матерчатые с сотами
Nanlite PavoTube 15C шторки матерчатые с сотами
Арт. DAN-8907
Nanlite PavoTube 15C шторки матерчатые с сотами
в наличии 1-3 шт

Шторки и сотовая решетка из ткани Nanlite для светодиодных трубок.

7 600 ₽
Nanlite Forza 150 LED светодиодный осветитель
Nanlite Forza 150 LED светодиодный осветитель
Nanlite Forza 150 LED светодиодный осветитель
Арт. DAN-9241
Nanlite Forza 150 LED светодиодный осветитель
в наличии 1-3 шт

Nanlite Forza 150 LED светодиодный осветитель. Nanlite Forza 150 – светодиодный осветительный прибор (тип «моноблок»).
Используя стандартный рефлектор с углом рассеивания 60 градусов, Forza 150 излучает 27960 люкс на 1 метр (5600К). При этом поддерживается высокий средний показатель CRI / TLCI 96/98, что обеспечивает точную цветопередачу. Дополнительный адаптер крепления Bowens поставляется в комплекте.

55 800 ₽
Nanlite PavoTube II 30X-KIT 2 RGBWW комплект
Nanlite PavoTube II 30X-KIT 2 RGBWW комплект
Nanlite PavoTube II 30X-KIT 2 RGBWW комплект
Арт. DAN-9697
Nanlite PavoTube II 30X-KIT 2 RGBWW комплект
в наличии 1-3 шт

Nanlite PavoTube II 30X-KIT 2 RGBWW комплект. С расширенным и более точным диапазоном цветовой температуры от 2700K до 12000K с регулировкой от зеленого до пурпурного, средним индексом CRI 96, значением TLCI 98, а также полным спектром управления оттенками и насыщенностью RGB. 

94 300 ₽
Nanlite PavoTube II 6C RGBWW cветодиодная лампа-трубка 25 см
Nanlite PavoTube II 6C RGBWW cветодиодная лампа-трубка 25 см
Nanlite PavoTube II 6C RGBWW cветодиодная лампа-трубка 25 см
Арт. MTG-0876
Nanlite PavoTube II 6C RGBWW cветодиодная лампа-трубка 25 см
в наличии 4-10 шт

Nanlite PavoTube II 6C RGBWW cветодиодная лампа-трубка 25 см.

Светодиодная трубка Nanlite PavoTube II 6C RGBWW - портативный универсальный осветительный прибор с регулировкой яркости от 0 до 100% с максимальной освещенностью 520 люмен (183 люкс на расстоянии 1 м - при 5600K), полным спектром RGB и предварительно запрограммированными специальными световыми эффектами.
В осветителе Nanlite PavoTube II 6C цветовая температура регулируется от 7500 до 2700K. Индекс цветопередачи CRI составляет 98, а TLCI – 95, В спектре RGB предоставляется выбор из более чем 360 статических цветов, которые можно циклически переключать с выбранной вами скоростью.

9 000 ₽
NANLITE EC-140X30 соты для софт-бокса Strip140x30cm
Арт. OLE-1797
NANLITE EC-140X30 соты для софт-бокса Strip140x30cm
в наличии 4-10 шт

NANLITE EC-140X30 соты для софт-бокса Strip140x30cm

Сотовая насадка для стирпбокса Strip 140x30см. Крепление с помощью липучки.

4 600 ₽
NANLITE Recta 60х90 софт-бокс с адаптером Bowens
NANLITE Recta 60х90 софт-бокс с адаптером Bowens
NANLITE Recta 60х90 софт-бокс с адаптером Bowens
Арт. OLE-1805
NANLITE Recta 60х90 софт-бокс с адаптером Bowens
в наличии 4-10 шт

NANLITE Recta 60х90 софт-бокс с адаптером Bowens. Классический софтбокс размером 60х90 см, байонет Bowens. В комплекте чехол для хранения.

4 500 ₽
Nanlite PavoTube II 15C-KIT 2 RGBWW комплект светодиодных трубок 61 см
Nanlite PavoTube II 15C-KIT 2 RGBWW комплект светодиодных трубок 61 см
Nanlite PavoTube II 15C-KIT 2 RGBWW комплект светодиодных трубок 61 см
Арт. OLE-1818
Nanlite PavoTube II 15C-KIT 2 RGBWW комплект светодиодных трубок 61 см
в наличии 4-10 шт

Nanlite PavoTube II 15C-KIT 2 RGBWW комплект светодиодных трубок 61 см

Комплект из двух светодиодных трубок длиной 61 см с регулировкой мощности от 0 до 100%, световой поток 1278 люмен при 5600 К, полный спектр RGB и 15 специальных световых эффекты. Цветовая температура 2700 К - 7500 К. Лампы работают от сети или встроенного аккумулятора. Подходит для решения любых световых задач при съемке в студии или на выезде.

38 400 ₽
Nanlite Mini Super Clamp зажим
Nanlite Mini Super Clamp зажим
Nanlite Mini Super Clamp зажим
Арт. OLE-2577
Nanlite Mini Super Clamp зажим
в наличии 4-10 шт

Мини супер-кламп используется для крепления приборов Pavotube к световым стойкам. 

1 100 ₽
NANLITE FS 300C RGB LED осветитель
NANLITE FS 300C RGB LED осветитель
NANLITE FS 300C RGB LED осветитель
Арт. MTG-4406
NANLITE FS 300C RGB LED осветитель
в наличии 1-3 шт

NANLITE FS 300C RGB LED осветитель. Nanlite FS-300C — это универсальный полноцветный RGB светодиодный осветитель с питанием от сети переменного тока. Оснащен современной RGBW светодиодной матрицей с диапазоном цветовой температуры 2700 – 7500К, способной создавать 36 000 ярких цветов для вдохновляющих эффектов, настроений и образов.

53 800 ₽
Nanlite FL-11 линза Френеля для Forza 60
Nanlite FL-11 линза Френеля для Forza 60
Nanlite FL-11 линза Френеля для Forza 60
Арт. DAN-8876
Nanlite FL-11 линза Френеля для Forza 60
в наличии 1-3 шт

Линза Френеля Nanlite FL-11 – светоформирующая насадка для увеличения светоотдачи осветительных приборов.

7 900 ₽
Nanlite MixPanel 60 RGBWW светодиодная панель
Nanlite MixPanel 60 RGBWW светодиодная панель
Nanlite MixPanel 60 RGBWW светодиодная панель
Арт. DAN-8910
Nanlite MixPanel 60 RGBWW светодиодная панель
в наличии 1-3 шт

Nanlite MixPanel 60 – профессиональная светодиодная панель, сочетает в себе три типа источника света, светодиодную панель «жесткого света», светодиодную панель SMD «мягкого света»  и панель RGB для ярких, творческих эффектов. 

62 400 ₽
Nanlite MixPanel 60 софтбокс с сотами
Nanlite MixPanel 60 софтбокс с сотами
Nanlite MixPanel 60 софтбокс с сотами
Арт. DAN-8911
Nanlite MixPanel 60 софтбокс с сотами
в наличии 1-3 шт

Софтбокс с сотами используется со вспышками и осветителями для создания мягкого направленного рассеянного светового потока.

8 600 ₽
Nanlite Parabolic Octa 120 соты для софтбокса
Арт. DAN-8885
Nanlite Parabolic Octa 120 соты для софтбокса
в наличии 1-3 шт

Сетка Nanlite для софтбокса Parabolic 120.

7 200 ₽
Nanlite Parabolic Octa 120 софтбокс с адаптером Bowens
Nanlite Parabolic Octa 120 софтбокс с адаптером Bowens
Nanlite Parabolic Octa 120 софтбокс с адаптером Bowens
Арт. DAN-8888
Nanlite Parabolic Octa 120 софтбокс с адаптером Bowens
в наличии 1-3 шт

Nanlite Parabolic Octa 120 софтбокс с адаптером Bowens.

офтбокс Nanlite Para 120 - 16-спицевый софтбокс глубокой параболической конструкции, идеальный светоформирующий инструмент для осветительных приборов Forza 300/500.
Светоотражающая серебристая внутренняя поверхность софтбокса Para 120 увеличивает светоотдачу, а съемный передний диффузор смягчает свет и снижает контраст. Глубокая параболическая форма создает равномерное освещение с естественным эффектом бликов.
В этом софтбоксе используется встроенное кольцо с подпружиненными фиксаторами. Просто защелкните стержни, чтобы установить софтбокс, а затем отпустите их одним нажатием кнопки, чтобы сложить.
Для дополнительного контроля над направлением света можно установить дополнительную тканевую сетку (соты). Сетка концентрирует луч света до 40 градусов (сетка продается отдельно).

19 900 ₽
Nanlite Parabolic Octa 60 соты для софтбокса
Арт. DAN-8886
Nanlite Parabolic Octa 60 соты для софтбокса
в наличии 1-3 шт

Сетка Nanlite Fabric Grid для софтбокса Forza 60.

3 800 ₽
