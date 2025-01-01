Крепление микрофонов

Москва
Fotokvant FLH-14 – адаптер-переходник 5/8" папа на 1/4" мама для установки микрофона на штатив или стойку.
Изготовлен из никелированной латуни. В комплекте 1 штука.
Кронштейн настольный для крепления освещения, небольшой камеры или микрофона. Кронштейн позволит закрепить камеру или свет над столом, микрофон возле спикера. Нагрузка до 1 кг.
Fotokvant MAC-04 - держатель микрофона.
Держатель изготовлен из плотной резины и подходит микрофонам с конической ручкой диаметром 22-32 мм. Держатель устанавливается на стойку и имеет стандартную резьбу 5/8". Также комплектуется переходником с резьбой 3/8". Вес - 24 грамма. В комплекте - 1 шт.
Fotokvant MAC-03 - зажим микрофона для установки на стойку с резьбой 3/8 дюйма и 5/8 дюйма.
Зажим-держатель подходит для всех стандартных микрофонов. Раскрывается до 5 см. Изготовлен из пластика. Цвет - черный.
Fotokvant FLH-24 – винт-держатель для установки микрофона на горячий башмак камеры. Изготовлен из алюминиевого сплава. Является адаптером с 5/8" на 1/4". Длина, мм – 25; вес, г – 19. Комплектация – 1 шт.
Boya BY-C10 – амортизирующее крепление для рекордеров и микрофонов. Превосходно гасит вибрации микрофона установленного на камеру, стойку или штатив, тем самым способствуя улучшению качества записи.
Адаптер для микрофона Fotokvant FLH-61, с 3/8 на 5/8 дюйма.
Адаптер используется с микрофонными стендами или клипсами. Изготовлен из металла, вес - 3 г.
Мини-штатив Fotokvant TM-10, на присоске.
Штатив с вакуумной присоской используется для крепления цифровых устройств на стекло или зеркало. Идеально подходит для крепления на стеклах автомобиля (требуется дополнительный держатель). Штатив изготовлен из качественного пластика и комплектуется шаровой головой из металла. Максимальная высота - до 10 см. В комплекте адаптер для установки микрофона.
Стойка Fotokvant LS-2000M для микрофона.
Универсальная легкая стойка со штангой для микрофона. Максимальная высота - 1,4 метра. Минимальная - 80 см. Длина стрелы - 70 см. Вес - 1,5 кг. Цвет - черный.
Кронштейн-крепление Fotokvant LSS-20 для микрофона и смартфона.
Включает в себя зажим-струбцину для крепления на край стола, две гибкие штанги длиной 35 см, двойной зажим для смартфона, амортизатор-крепление для микрофона и защитный диффузор. Таким образом пользователь получает готовый комплект для записи видеоблога.
Кронштейн-крепление Fotokvant LSS-24 для микрофона и смартфона.
Кронштейн с гибкими штангами и двумя держателями для микрофона и смартфона. Кронштейн устанавливается на край стола посредствам металлического зажима струбцины.
Переходник с резьбы 5/8 на 1/4 дюйма. Переходник с резьбы 5/8" (мама) на 1/4" (папа) для установки студийного оборудования. Изготовлен из латуни. Высота - 35 мм. Резьба 5/8 дюйма чаще всего применяется для микрофонов, а 1/4 дюйма - стандартная фото-резьба.
Fotokvant LSP-73MAC перекладина 73 см на стойку LS-2100 для микрофона.
Штанга на стойку для микрофона, держатель микрофона входит в комплект. Длина штанги 73 см.
Микрофонная стойка со струбциной для крепления к столу или другим плоским поверхностям толщиной 3-50 мм. Максимальная нагрузка 1 кг. Длина колен 35 см. Легко регулируется по высоте и по углу наклона. Универсальное крепление 1/4" на конце стойки для установки смартфонов, компактных осветителей и камер, поп-фильтров, паук-держателей и других аксессуаров.
KUPO Boomgrip Microphone Boom Holder (KS320) – держатель. Используется для установки микрофона или других аксессуаров. Крепится на грип-хед (grip head). Изготовлен из хромированной стали. Длина 32 см, вес – 0,37 кг.
Boya BY-C04 – профессиональный амортизатор, превосходно гасит вибрации микрофона установленного на камеру, стойку или штатив, тем самым способствуя улучшению качества записи.
Комплект клипс-держателей Boya BY-C05.
Комплект из трех металических клипс-держателей для петличных микрофонов.
Комплект оборудования для видеосъемки Falcon Eyes BloggerKit 16.
Комплект оборудования для видеосъемки включающий в себя две штанги, адаптер для смартфона, адаптер для микрофона, кольцевой осветитель с регулировкой яркости и цветовой температуры.
