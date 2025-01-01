Фильтр

Всего - 18 товаров

Цена
Бренд
Тип
Штативная голова
Цвет
Максимальная нагрузка
Максимальная высота, см
Материал
Комплектация
Цветовая температура
Тип питания

Статьи

Крепление микрофонов

Интернет-магазин Фотогора предлагает все виды микрофонных креплений для настольного, петличного оборудования и устройств, совместимых с фотокамерами и смартфонами. У нас вы найдете полезные аксессуары, которые повысят качество видео для блога, упростят запись интервью в помещении или на улице, обеспечат комфорт участникам дистанционных переговоров, презентации, конференции и т.д.

Крепление микрофонов разнообразно, что позволяет выбрать вариант для конкретного случая. С помощью держателей, зажимов «крокодильчиков», кронштейнов:

  • повышается качество, четкость звука — можно установить микрофон ближе к говорящему;
  • упрощается работа оператора «в поле» — можно освободить руки;
  • становится проще постобработка записи.

Какие крепления можно купить в магазине Фотогора

В каталоге есть отдельные зажимы и крепления, а также комплекты со струбцинами, гибкими штангами, амортизирующими креплениями, защитными диффузорами и прочими аксессуарами.

Мы предлагаем:

  • металлические зажимы и пластиковые держатели для петличных микрофонов — легкие и компактные, с раскрытием до 5 см;
  • держатели для систем с конической ручкой с установкой в стойку — универсальная резьба 5/8 дюйма расширяет спектр совместимых микрофонов, плотная резина медленно изнашивается и плотно охватывает корпус;
  • зажимы, которые можно установить в стойки 3/8 и 5/8 дюйма;
  • алюминиевые винты для установки микрофонов на камеру в «горячий башмак» — в том числе адаптеры с переходом с 5/8 на /4 дюйма;
  • кронштейны с двойной гайкой и резьбовыми отверстиями для «холодного башмака» камер, куда, кроме микрофона, можно установить LED-осветитель, прочие приборы.

Если у вас возникли затруднения с выбором креплений, консультанты «Фотогоры» дадут профессиональный совет по телефону или в онлайн-чате.

-5 %
Fotokvant FLH-14-BR адаптер-переходник латунный для микрофона 5/8 дюйма на штатив 1/4 дюйма
Fotokvant FLH-14-BR адаптер-переходник латунный для микрофона 5/8 дюйма на штатив 1/4 дюйма
Fotokvant FLH-14-BR адаптер-переходник латунный для микрофона 5/8 дюйма на штатив 1/4 дюйма
Арт. NVF-7493
Fotokvant FLH-14-BR адаптер-переходник латунный для микрофона 5/8 дюйма на штатив 1/4 дюйма
Наличие
Москва: более 10 штЦентральный склад: более 10 шт
до конца распродажи 1 дн, 3 ч

Fotokvant FLH-14 – адаптер-переходник 5/8" папа на 1/4" мама для установки микрофона на штатив или стойку.

Изготовлен из никелированной латуни. В комплекте 1 штука.

-5 %390 ₽
370 ₽
В корзину
-5 %
Fotokvant LSS-15 настольный пантограф на струбцине для камер освещения или микрофона
Fotokvant LSS-15 настольный пантограф на струбцине для камер освещения или микрофона
Fotokvant LSS-15 настольный пантограф на струбцине для камер освещения или микрофона
Арт. MTG-4443
Fotokvant LSS-15 настольный пантограф на струбцине для камер освещения или микрофона
Наличие
Москва: в наличии 4-10 штЦентральный склад: более 10 шт
до конца распродажи 1 дн, 3 ч

Кронштейн настольный для крепления освещения, небольшой камеры или микрофона. Кронштейн позволит закрепить камеру или свет над столом, микрофон возле спикера. Нагрузка до 1 кг.

-5 %830 ₽
780 ₽
В корзину
-5 %
Fotokvant MAC-04 держатель микрофона
Fotokvant MAC-04 держатель микрофона
Fotokvant MAC-04 держатель микрофона
Арт. NVF-9275
Fotokvant MAC-04 держатель микрофона
Наличие
Москва: более 10 штСанкт-Петербург: в наличии 1-3 штЦентральный склад: более 10 шт
до конца распродажи 1 дн, 3 ч

Fotokvant MAC-04 - держатель микрофона.

Держатель изготовлен из плотной резины и подходит микрофонам с конической ручкой диаметром 22-32 мм. Держатель устанавливается на стойку и имеет стандартную резьбу 5/8". Также комплектуется переходником с резьбой 3/8". Вес - 24 грамма. В комплекте - 1 шт.

-5 %400 ₽
380 ₽
В корзину
Хит
Fotokvant MAC-03 зажим для микрофона с установкой на резьбу 3/8 дюйма и 5/8 дюйма
Fotokvant MAC-03 зажим для микрофона с установкой на резьбу 3/8 дюйма и 5/8 дюйма
Fotokvant MAC-03 зажим для микрофона с установкой на резьбу 3/8 дюйма и 5/8 дюйма
Арт. NVF-9314
Fotokvant MAC-03 зажим для микрофона с установкой на резьбу 3/8 дюйма и 5/8 дюйма
Наличие
Москва: в наличии 4-10 штСанкт-Петербург: в наличии 4-10 штЦентральный склад: более 10 шт

Fotokvant MAC-03 - зажим микрофона для установки на стойку с резьбой 3/8 дюйма и 5/8 дюйма.

Зажим-держатель подходит для всех стандартных микрофонов. Раскрывается до 5 см. Изготовлен из пластика. Цвет - черный.

450 ₽
В корзину
Fotokvant FLH-24 винт-держатель для установки микрофона на горячий башмак
Fotokvant FLH-24 винт-держатель для установки микрофона на горячий башмак
Fotokvant FLH-24 винт-держатель для установки микрофона на горячий башмак
Арт. NVF-6511
Fotokvant FLH-24 винт-держатель для установки микрофона на горячий башмак
Наличие
Москва: в наличии 4-10 шт

Fotokvant FLH-24 – винт-держатель для установки микрофона на горячий башмак камеры. Изготовлен из алюминиевого сплава. Является адаптером с 5/8" на 1/4". Длина, мм – 25; вес, г – 19. Комплектация – 1 шт.

540 ₽
В корзину
Boya BY-C10 амортизирующее крепление для микрофона
Boya BY-C10 амортизирующее крепление для микрофона
Арт. NVF-8112
Boya BY-C10 амортизирующее крепление для микрофона
Наличие
Москва: в наличии 1-3 штЦентральный склад: в наличии 1-3 шт

Boya BY-C10 – амортизирующее крепление для рекордеров и микрофонов. Превосходно гасит вибрации микрофона установленного на камеру, стойку или штатив, тем самым способствуя улучшению качества записи.

2 250 ₽
В корзину
Fotokvant FLH-61 адаптер для микрофона 3/8-5/8 дюйма
Fotokvant FLH-61 адаптер для микрофона 3/8-5/8 дюйма
Fotokvant FLH-61 адаптер для микрофона 3/8-5/8 дюйма
Арт. DAN-2338
Fotokvant FLH-61 адаптер для микрофона 3/8-5/8 дюйма
Наличие
Москва: в наличии 4-10 штЦентральный склад: более 10 шт

Адаптер для микрофона Fotokvant FLH-61, с 3/8 на 5/8 дюйма.

Адаптер используется с микрофонными стендами или клипсами. Изготовлен из металла, вес - 3 г.

230 ₽
В корзину
Fotokvant TM-10 мини-штатив на присоске с креплением для микрофона
Fotokvant TM-10 мини-штатив на присоске с креплением для микрофона
Fotokvant TM-10 мини-штатив на присоске с креплением для микрофона
Арт. DAN-3799
Fotokvant TM-10 мини-штатив на присоске с креплением для микрофона
Наличие
Москва: более 10 штЦентральный склад: более 10 шт

Мини-штатив Fotokvant TM-10, на присоске.

Штатив с вакуумной присоской используется для крепления цифровых устройств на стекло или зеркало. Идеально подходит для крепления на стеклах автомобиля (требуется дополнительный держатель). Штатив изготовлен из качественного пластика и комплектуется шаровой головой из металла. Максимальная высота - до 10 см. В комплекте адаптер для установки микрофона.

500 ₽
В корзину
Fotokvant LS-2000M бум-стойка для микрофона
Fotokvant LS-2000M бум-стойка для микрофона
Fotokvant LS-2000M бум-стойка для микрофона
Арт. DAN-3829
Fotokvant LS-2000M бум-стойка для микрофона
Наличие
Москва: в наличии 4-10 штЦентральный склад: более 10 шт

Стойка Fotokvant LS-2000M для микрофона.

Универсальная легкая стойка со штангой для микрофона. Максимальная высота - 1,4 метра. Минимальная - 80 см. Длина стрелы - 70 см. Вес - 1,5 кг. Цвет - черный. 

1 160 ₽
В корзину
Fotokvant LSS-20 кронштейн-крепление для микрофона и смартфона
Fotokvant LSS-20 кронштейн-крепление для микрофона и смартфона
Fotokvant LSS-20 кронштейн-крепление для микрофона и смартфона
Арт. DAN-3948
Fotokvant LSS-20 кронштейн-крепление для микрофона и смартфона
Наличие
Москва: в наличии 1-3 шт

Кронштейн-крепление Fotokvant LSS-20 для микрофона и смартфона.

Включает в себя зажим-струбцину для крепления на край стола, две гибкие штанги длиной 35 см, двойной зажим для смартфона, амортизатор-крепление для микрофона и защитный диффузор. Таким образом пользователь получает готовый комплект для записи видеоблога.

1 730 ₽
В корзину
-11 %
Fotokvant LSS-24 настольное крепление для микрофона и смартфона для блогера
Fotokvant LSS-24 настольное крепление для микрофона и смартфона для блогера
Fotokvant LSS-24 настольное крепление для микрофона и смартфона для блогера
Арт. DAN-5453
Fotokvant LSS-24 настольное крепление для микрофона и смартфона для блогера
Наличие
Москва: более 10 штЦентральный склад: более 10 шт
до конца распродажи 7 дн, 6 ч

Кронштейн-крепление Fotokvant LSS-24 для микрофона и смартфона.

Кронштейн с гибкими штангами и двумя держателями для микрофона и смартфона. Кронштейн устанавливается на край стола посредствам металлического зажима струбцины.


-10.64 %940 ₽
840 ₽
В корзину
-13 %
Fotokvant FLH-75-BR переходник с резьбы 5/8 на 1/4 дюйма латунный
Fotokvant FLH-75-BR переходник с резьбы 5/8 на 1/4 дюйма латунный
Fotokvant FLH-75-BR переходник с резьбы 5/8 на 1/4 дюйма латунный
Арт. DAN-8606
Fotokvant FLH-75-BR переходник с резьбы 5/8 на 1/4 дюйма латунный
Наличие
Москва: более 10 штЦентральный склад: более 10 шт
до конца распродажи 4 дн, 9 ч

Переходник с резьбы 5/8 на 1/4 дюйма. Переходник с резьбы 5/8" (мама) на 1/4" (папа) для установки студийного оборудования. Изготовлен из латуни. Высота - 35 мм. Резьба 5/8 дюйма чаще всего применяется для микрофонов, а 1/4 дюйма - стандартная фото-резьба.

-12.5 %240 ₽
210 ₽
В корзину
-5 %
Fotokvant LSP-73MAC перекладина 73 см на стойку для микрофона
Fotokvant LSP-73MAC перекладина 73 см на стойку для микрофона
Fotokvant LSP-73MAC перекладина 73 см на стойку для микрофона
Арт. MTG-1397
Fotokvant LSP-73MAC перекладина 73 см на стойку для микрофона
Наличие
Москва: в наличии 4-10 штЦентральный склад: более 10 шт
до конца распродажи 1 дн, 3 ч

Fotokvant LSP-73MAC перекладина 73 см на стойку LS-2100 для микрофона.

Штанга на стойку для микрофона, держатель микрофона входит в комплект. Длина штанги 73 см.


-5 %580 ₽
550 ₽
В корзину
Raylab RL-MSB01 стойка-пантограф для микрофона
Raylab RL-MSB01 стойка-пантограф для микрофона
Raylab RL-MSB01 стойка-пантограф для микрофона
Арт. OLE-2563
Raylab RL-MSB01 стойка-пантограф для микрофона
Наличие
Москва: в наличии 1-3 штЦентральный склад: в наличии 4-10 шт

Микрофонная стойка со струбциной для крепления к столу или другим плоским поверхностям толщиной 3-50 мм. Максимальная нагрузка 1 кг. Длина колен 35 см. Легко регулируется по высоте и по углу наклона. Универсальное крепление 1/4" на конце стойки для установки смартфонов, компактных осветителей и камер, поп-фильтров, паук-держателей и других аксессуаров.

1 470 ₽
В корзину
Kupo Boomgrip Microphone Boom Holder (KS320) держатель микрофона
Арт. OLE-1191
Kupo Boomgrip Microphone Boom Holder (KS320) держатель микрофона
Наличие
Центральный склад: в наличии 1-3 шт

KUPO Boomgrip Microphone Boom Holder (KS320) – держатель. Используется для установки микрофона или других аксессуаров. Крепится на грип-хед (grip head). Изготовлен из хромированной стали. Длина 32 см, вес – 0,37 кг.

7 550 ₽
В корзину
Boya BY-C04 профессиональный амортизатор для микрофона
Boya BY-C04 профессиональный амортизатор для микрофона
Boya BY-C04 профессиональный амортизатор для микрофона
Арт. NVF-8111
Boya BY-C04 профессиональный амортизатор для микрофона
Наличие
Центральный склад: в наличии 1-3 шт

Boya BY-C04 – профессиональный амортизатор, превосходно гасит вибрации микрофона установленного на камеру, стойку или штатив, тем самым способствуя улучшению качества записи.

1 770 ₽
В корзину
Boya BY-C05 комплект клипс-держателей для петличных микрофонов 3 шт.
Арт. DAN-2760
Boya BY-C05 комплект клипс-держателей для петличных микрофонов 3 шт.
Наличие
Санкт-Петербург: в наличии 1-3 штЦентральный склад: в наличии 1-3 шт

Комплект клипс-держателей Boya BY-C05.

Комплект из трех металических клипс-держателей для петличных микрофонов.

520 ₽
В корзину
-15 %
Falcon Eyes BloggerKit 16 комплект оборудования для видеосъемки
Falcon Eyes BloggerKit 16 комплект оборудования для видеосъемки
Falcon Eyes BloggerKit 16 комплект оборудования для видеосъемки
Арт. DAN-2930
Falcon Eyes BloggerKit 16 комплект оборудования для видеосъемки
Наличие
Центральный склад: в наличии 1-3 шт
до конца распродажи 11 дн, 2 ч

Комплект оборудования для видеосъемки Falcon Eyes BloggerKit 16.

Комплект оборудования для видеосъемки включающий в себя две штанги, адаптер для смартфона, адаптер для микрофона, кольцевой осветитель с регулировкой яркости и цветовой температуры.

-15 %3 290 ₽
2 790 ₽
В корзину
Товары в архиве (5)
Бленда

Бленда для мониторов от 15 до 32 дюймов

Работай с цветом без бликов

Узнать больше
Флаги для предметной съемки

Флаги для предметной съемки

Wansen

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на обработку файлов cookie и других пользовательских данных и соглашаетесь с условиями их обработки. Заблокировать использование cookies сайтом можно в настройках браузера