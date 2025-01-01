В интернет-магазине Фотогора вы найдете аксессуары для повышения удобства работы с микрофоном и качеством записываемого звука.

Даже самые качественные и эргономичные системы нуждаются в ветрозащите, надежном креплении на стойку или горячий башмак камеры. Аксессуары для микрофонов помогают оператору стать мобильнее — быстрее передвигаться за источником звука, направлять оборудование в его сторону. Во время профессиональной съемки нужно компенсировать вибрации, чтобы запись была качественной. Эти и другие задачи помогут решить доступные аксессуары из нашего каталога.

Основные виды аксессуаров для микрофона

В зависимости от ситуации, оператору может понадобиться установить микрофон на стойку, камеру или закрепить его на одежде, настольном штативе. В этом помогают специальные держатели и зажимы. Их изготавливают из пластика, резины, сплава алюминия или других металлов. Держатель подбирается под резьбу, горячий башмак камеры или диаметр ручки микрофона. Зажимы, как правило, универсальны.

При съемке на улице в комплект к микрофону нужна ветрозащита, минимизирующая шум. Специальный искусственный мех остается акустически прозрачным, не ухудшает качество звука. Другой неприятный фактор — вибрации микрофонов, установленных на камеры или штативы. Их компенсируют профессиональные амортизаторы.

Для профессиональной и качественной работы вам потребуются:



микрофонные удочки: телескопические конструкции с цанговыми зажимами, которые позволяют контролировать запись звука, поворачивать оборудование за источником;

адаптеры, позволяющие использовать микрофоны с экшен-камерами, смартфонами, разными микрофонными стендами, музыкальными инструментами;

стойки со струбцинами и т.д.

Если вам нужна профессиональная помощь в подборе аксессуаров, обратитесь к сотрудникам Фотогора по телефону или онлайн.