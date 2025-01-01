Аксессуары для микрофонов

Москва
Fotokvant MAC-04 - держатель микрофона.
Держатель изготовлен из плотной резины и подходит микрофонам с конической ручкой диаметром 22-32 мм. Держатель устанавливается на стойку и имеет стандартную резьбу 5/8". Также комплектуется переходником с резьбой 3/8". Вес - 24 грамма. В комплекте - 1 шт.
Fotokvant MAC-03 - зажим микрофона для установки на стойку с резьбой 3/8 дюйма и 5/8 дюйма.
Зажим-держатель подходит для всех стандартных микрофонов. Раскрывается до 5 см. Изготовлен из пластика. Цвет - черный.
Fotokvant FLH-24 – винт-держатель для установки микрофона на горячий башмак камеры. Изготовлен из алюминиевого сплава. Является адаптером с 5/8" на 1/4". Длина, мм – 25; вес, г – 19. Комплектация – 1 шт.
Удлинительный кабель Fotokvant MAC-11 предназначен для петличного микрофона.
Папа–мама 3,5 мм. Длина – 5 м
Boya BY-C10 – амортизирующее крепление для рекордеров и микрофонов. Превосходно гасит вибрации микрофона установленного на камеру, стойку или штатив, тем самым способствуя улучшению качества записи.
Fotokvant MAC-06 - микрофонный адаптер для камер GoPro.
Позволяет подключить к камере микрофон с разъемом 3.5, что дает практически безграничные возможности для записи качественного звука. Адаптер подключается к камере через порт мини-USB.
Совместимость с камерами GoPro 3, GoPro 3+, GoPro 4 и LM 20, а так же телефонами имеющих разъем мини-USB. Вес, г – 6.
Адаптер для микрофона Fotokvant FLH-61, с 3/8 на 5/8 дюйма.
Адаптер используется с микрофонными стендами или клипсами. Изготовлен из металла, вес - 3 г.
Микрофонный кабель Boya BY-BCA6 XLR с разъемом 3,5 мм TRRS.
Микрофонный кабель для iPad, iPhone, iPod touch и других мобильных устройств, дает возможность подключения XLR-микрофона к смартфону.
Адаптер Boya BY-CIP2 для смартфонов с разъема TRRS на TRS.
Адаптер позволяет подключить оборудование (микрофон) с контактом TRRS к стандартным устройствам, имеющим TRS-разъем.
Аудиокабель Boya XLR-C8 XLR длиной 8 м.
Кабель XLR со штекерами XLR-C8. Служит для подключения микрофонов соответствующего стандарта к записывающим и передающим системам.
Кронштейн-крепление Fotokvant LSS-20 для микрофона и смартфона.
Включает в себя зажим-струбцину для крепления на край стола, две гибкие штанги длиной 35 см, двойной зажим для смартфона, амортизатор-крепление для микрофона и защитный диффузор. Таким образом пользователь получает готовый комплект для записи видеоблога.
Переходник-адаптер предназначен для подключения беспроводных микрофонных систем к устройствам Apple.
Кабель-переходник Saramonic UTC-C35 с 3,5 мм на USB-C.
Кабель-переходник который позволяет записывать стереофонический или монофонический звук на устройства USB Type-C с устройств с выходом 3,5 мм.
Аудиоадаптер Boya BY-K4 3,5 мм TRS мама на Type-C папа.
Адаптер предназначен для подключения оборудования к устройствам с разъемом Type-C, соответственно имеет один разъем 3,5 мм TRS (мама) и другой разъем Type-C (папа). Длина кабеля (не считая разъемов) - 6 см.
Аудиоадаптер Boya BY-K5 с углом 90 гадусов с Type-C мама на Type-C папа.
Адаптер предназначен для подключения оборудования к устройствам с разъемами Type-C и имеет один разъем Type-C (мама) и другой разъем Type-C (папа) расположеные под углом 90 градусовдруг к другу. Такая Г-образная форма, удобное решение для подключения к разъемам с ограниченным доступом.
Аудиоадаптер Boya BY-K3 3,5 мм TRRS мама на Lightning папа.
Адаптер предназначен для подключения оборудования к устройствам Apple, соответственно имеет один разъем 3,5 мм TRRS (мама) и другой разъем Lightning (папа). Длина кабеля (не считая разъемов) - 6 см. Аксессуар одобрен компанией Apple и имеет сертификат Apple MFi.
Аудиоадаптер Boya BY-K6 3,5 мм TRS на Type-C.
Переходник с 3,5 мм TRS на Type-C. Внимание! Предназначен только для для DJI OSMO™ (с другими устройствами не работает)! Входной разъем TRS (микрофонный разъем) мама, разъем USB Type-C - папа. Длина кабеля (не считая разъемов) 6см.
Микрофонный адаптер Fotokvant MAC-16 для камер GoPro.
Адаптер Mini-USB (папа) на 3,5 мм (мама) для подключения микрофона со стандартным разъемом 3,5 мм к камере GoPro.
