Аксессуары для микрофонов

В интернет-магазине Фотогора вы найдете аксессуары для повышения удобства работы с микрофоном и качеством записываемого звука.

Даже самые качественные и эргономичные системы нуждаются в ветрозащите, надежном креплении на стойку или горячий башмак камеры. Аксессуары для микрофонов помогают оператору стать мобильнее — быстрее передвигаться за источником звука, направлять оборудование в его сторону. Во время профессиональной съемки нужно компенсировать вибрации, чтобы запись была качественной. Эти и другие задачи помогут решить доступные аксессуары из нашего каталога.

Основные виды аксессуаров для микрофона

В зависимости от ситуации, оператору может понадобиться установить микрофон на стойку, камеру или закрепить его на одежде, настольном штативе. В этом помогают специальные держатели и зажимы. Их изготавливают из пластика, резины, сплава алюминия или других металлов. Держатель подбирается под резьбу, горячий башмак камеры или диаметр ручки микрофона. Зажимы, как правило, универсальны.

При съемке на улице в комплект к микрофону нужна ветрозащита, минимизирующая шум. Специальный искусственный мех остается акустически прозрачным, не ухудшает качество звука. Другой неприятный фактор — вибрации микрофонов, установленных на камеры или штативы. Их компенсируют профессиональные амортизаторы.

Для профессиональной и качественной работы вам потребуются:

  • микрофонные удочки: телескопические конструкции с цанговыми зажимами, которые позволяют контролировать запись звука, поворачивать оборудование за источником;
  • адаптеры, позволяющие использовать микрофоны с экшен-камерами, смартфонами, разными микрофонными стендами, музыкальными инструментами;
  • стойки со струбцинами и т.д.

Если вам нужна профессиональная помощь в подборе аксессуаров, обратитесь к сотрудникам Фотогора по телефону или онлайн.

Fotokvant MAC-04 держатель микрофона
Fotokvant MAC-04 держатель микрофона
Москва: более 10 штСанкт-Петербург: в наличии 1-3 штЦентральный склад: более 10 шт
Fotokvant MAC-04 - держатель микрофона.

Держатель изготовлен из плотной резины и подходит микрофонам с конической ручкой диаметром 22-32 мм. Держатель устанавливается на стойку и имеет стандартную резьбу 5/8". Также комплектуется переходником с резьбой 3/8". Вес - 24 грамма. В комплекте - 1 шт.

Fotokvant MAC-03 зажим для микрофона с установкой на резьбу 3/8 дюйма и 5/8 дюйма
Fotokvant MAC-03 зажим для микрофона с установкой на резьбу 3/8 дюйма и 5/8 дюйма
Москва: в наличии 4-10 штСанкт-Петербург: в наличии 4-10 штЦентральный склад: более 10 шт

Fotokvant MAC-03 - зажим микрофона для установки на стойку с резьбой 3/8 дюйма и 5/8 дюйма.

Зажим-держатель подходит для всех стандартных микрофонов. Раскрывается до 5 см. Изготовлен из пластика. Цвет - черный.

Fotokvant FLH-24 винт-держатель для установки микрофона на горячий башмак
Fotokvant FLH-24 винт-держатель для установки микрофона на горячий башмак
Москва: в наличии 4-10 шт

Fotokvant FLH-24 – винт-держатель для установки микрофона на горячий башмак камеры. Изготовлен из алюминиевого сплава. Является адаптером с 5/8" на 1/4". Длина, мм – 25; вес, г – 19. Комплектация – 1 шт.

Fotokvant MAC-11 удлинительный кабель 5 м для петличного микрофона
Fotokvant MAC-11 удлинительный кабель 5 м для петличного микрофона
Москва: в наличии 4-10 шт

Удлинительный кабель Fotokvant MAC-11 предназначен для петличного микрофона.

Папа–мама 3,5 мм. Длина – 5 м 

Boya BY-C10 амортизирующее крепление для микрофона
Boya BY-C10 амортизирующее крепление для микрофона
Москва: в наличии 1-3 штЦентральный склад: в наличии 1-3 шт

Boya BY-C10 – амортизирующее крепление для рекордеров и микрофонов. Превосходно гасит вибрации микрофона установленного на камеру, стойку или штатив, тем самым способствуя улучшению качества записи.

Fotokvant MAC-06 микрофонный адаптер для камер GoPro
Fotokvant MAC-06 микрофонный адаптер для камер GoPro
Москва: в наличии 1-3 шт

Fotokvant MAC-06 - микрофонный адаптер для камер GoPro.

Позволяет подключить к камере микрофон с разъемом 3.5, что дает практически безграничные возможности для записи качественного звука. Адаптер подключается к камере через порт мини-USB.

Совместимость с камерами GoPro 3, GoPro 3+, GoPro 4 и LM 20, а так же телефонами имеющих разъем мини-USB. Вес, г – 6.

Fotokvant FLH-61 адаптер для микрофона 3/8-5/8 дюйма
Fotokvant FLH-61 адаптер для микрофона 3/8-5/8 дюйма
Москва: в наличии 4-10 штЦентральный склад: более 10 шт

Адаптер для микрофона Fotokvant FLH-61, с 3/8 на 5/8 дюйма.

Адаптер используется с микрофонными стендами или клипсами. Изготовлен из металла, вес - 3 г.

Boya BY-BCA6 XLR микрофонный кабель с разъемом 3.5 мм TRRS для Ipad Iphone Ipod длина 6м
Boya BY-BCA6 XLR микрофонный кабель с разъемом 3.5 мм TRRS для Ipad Iphone Ipod длина 6м
Микрофонный кабель Boya BY-BCA6 XLR с разъемом 3,5 мм TRRS.

Микрофонный кабель для iPad, iPhone, iPod touch и других мобильных устройств, дает возможность подключения XLR-микрофона к смартфону.

Boya BY-CIP2 адаптер для смартфонов с разъёма TRS на TRRS
Boya BY-CIP2 адаптер для смартфонов с разъёма TRS на TRRS
Москва: в наличии 1-3 штЦентральный склад: в наличии 1-3 шт

Адаптер Boya BY-CIP2 для смартфонов с разъема TRRS на TRS.

Адаптер позволяет подключить оборудование (микрофон) с контактом TRRS к стандартным устройствам, имеющим TRS-разъем.

Boya XLR-C8 XLR-аудиокабель длиной 8 м
Boya XLR-C8 XLR-аудиокабель длиной 8 м
Москва: в наличии 1-3 штЦентральный склад: в наличии 1-3 шт

Аудиокабель Boya XLR-C8 XLR длиной 8 м.

Кабель XLR со штекерами XLR-C8. Служит для подключения микрофонов соответствующего стандарта к записывающим и передающим системам.

Fotokvant LSS-20 кронштейн-крепление для микрофона и смартфона
Fotokvant LSS-20 кронштейн-крепление для микрофона и смартфона
Москва: в наличии 1-3 шт

Кронштейн-крепление Fotokvant LSS-20 для микрофона и смартфона.

Включает в себя зажим-струбцину для крепления на край стола, две гибкие штанги длиной 35 см, двойной зажим для смартфона, амортизатор-крепление для микрофона и защитный диффузор. Таким образом пользователь получает готовый комплект для записи видеоблога.

Boya BY-K1 переходник-адаптер с разъёмом для устройств Apple
Boya BY-K1 переходник-адаптер с разъёмом для устройств Apple
Москва: в наличии 1-3 штЦентральный склад: в наличии 1-3 шт

Переходник-адаптер предназначен для подключения беспроводных микрофонных систем к устройствам Apple.

Saramonic UTC-C35 кабель переходник с 3,5 мм на USB-C
Saramonic UTC-C35 кабель переходник с 3,5 мм на USB-C
Москва: в наличии 1-3 штЦентральный склад: в наличии 1-3 шт

Кабель-переходник Saramonic UTC-C35 с 3,5 мм на USB-C.

Кабель-переходник который позволяет записывать стереофонический или монофонический звук на устройства USB Type-C с устройств с выходом 3,5 мм.

Boya BY-K4 аудиоадаптер 3,5 мм TRS мама на Type-C папа
Boya BY-K4 аудиоадаптер 3,5 мм TRS мама на Type-C папа
Москва: в наличии 1-3 штЦентральный склад: в наличии 1-3 шт

Аудиоадаптер Boya BY-K4 3,5 мм TRS мама на Type-C папа.

Адаптер предназначен для подключения оборудования к устройствам с разъемом Type-C, соответственно имеет один разъем 3,5 мм TRS (мама) и другой разъем Type-C (папа). Длина кабеля (не считая разъемов) - 6 см. 

Boya BY-K5 аудиоадаптер с углом 90 градусов с Type-C мама на Type-C папа
Boya BY-K5 аудиоадаптер с углом 90 градусов с Type-C мама на Type-C папа
Москва: в наличии 1-3 штЦентральный склад: в наличии 1-3 шт

Аудиоадаптер Boya BY-K5 с углом 90 гадусов с Type-C мама на Type-C папа.

Адаптер предназначен для подключения оборудования к устройствам с разъемами Type-C и имеет один разъем Type-C (мама) и другой разъем Type-C (папа) расположеные под углом 90 градусовдруг к другу. Такая Г-образная форма, удобное решение для подключения к разъемам с ограниченным доступом.

Boya BY-K3 аудиоадаптер 3,5 мм TRRS мама на Lightning папа
Boya BY-K3 аудиоадаптер 3,5 мм TRRS мама на Lightning папа
Москва: в наличии 1-3 штСанкт-Петербург: в наличии 1-3 штЦентральный склад: в наличии 1-3 шт

Аудиоадаптер Boya BY-K3 3,5 мм TRRS мама на Lightning папа.

Адаптер предназначен для подключения оборудования к устройствам Apple, соответственно имеет один разъем 3,5 мм TRRS (мама) и другой разъем Lightning (папа). Длина кабеля (не считая разъемов) - 6 см. Аксессуар одобрен компанией Apple и имеет сертификат Apple MFi.

Boya BY-K6 аудиоадаптер 3,5 мм TRS на Type-C
Boya BY-K6 аудиоадаптер 3,5 мм TRS на Type-C
Boya BY-K6 аудиоадаптер 3,5 мм TRS на Type-C
Москва: в наличии 1-3 шт

Аудиоадаптер Boya BY-K6 3,5 мм TRS на Type-C.

Переходник с 3,5 мм TRS на Type-C. Внимание! Предназначен только для для DJI OSMO™ (с другими устройствами не работает)! Входной разъем TRS (микрофонный разъем) мама, разъем USB Type-C - папа. Длина кабеля (не считая разъемов) 6см.

Fotokvant MAC-16 микрофонный адаптер для камер GoPro
Fotokvant MAC-16 микрофонный адаптер для камер GoPro
Москва: более 10 штЦентральный склад: более 10 шт
Микрофонный адаптер Fotokvant MAC-16 для камер GoPro.

Адаптер Mini-USB (папа) на 3,5 мм (мама) для подключения микрофона со стандартным разъемом 3,5 мм к камере GoPro.

