Мыльные пузыри

В интернет-магазине Фотогора продается генератор мыльных пузырей, а также жидкость для него. Это надежное оборудование, с которым вы создадите праздничную атмосферу на любом мероприятии, сделаете красивые снимки, проведете обучающие мастер-классы.

Генератор мыльных пузырей устанавливают:

в фотостудии при проведении тематических фотосессий, рекламных съемок, обучающих семинаров;

ночном клубе;

в детском развлекательном центре;

концертном зале;

в парке развлечений и так далее.

Что мы предлагаем

Мы предлагаем профессиональное оборудование высокой мощности для создания красивых спецэффектов и отличного настроения.

Генератор мыльных пузырей

простой и безопасный в эксплуатации;

оснащен ручным и дистанционным управлением;

имеет большую площадь охвата;

сопровождается гарантией производителя.

Кроме генераторов, мы предлагаем жидкости для создания мыльных пузырей, а также ароматизаторы для них.

Актуальный ассортимент с ценами и детальным описанием каждой установки представлен на нашем сайте. Вы всегда можете задать дополнительные вопросы нашим консультантам и получить исчерпывающие ответы, которые помогут выбрать генератор мыльных пузырей под конкретные задачи.

Как оформить заказ

Принимаем заказы через корзину на нашем сайте. Добавляйте товары, заполняйте форму и ждите звонка наших менеджеров. Вы также можете приехать в наш выставочный зал в Москве, где вам продемонстрируют возможности установок.

Мы сотрудничаем с фотографами, студиями, школами и другими учреждениями из всех уголков страны, делаем скидки на заказы от 40 000 рублей. В Москве и Воронеже работают пункты самовывоза.