Фильтр

Всего - 6 товаров

Цена
Бренд
Тип
Мыльные пузыри

В интернет-магазине Фотогора продается генератор мыльных пузырей, а также жидкость для него. Это надежное оборудование, с которым вы создадите праздничную атмосферу на любом мероприятии, сделаете красивые снимки, проведете обучающие мастер-классы.

Генератор мыльных пузырей устанавливают:

  • в фотостудии при проведении тематических фотосессий, рекламных съемок, обучающих семинаров;
  • ночном клубе;
  • в детском развлекательном центре;
  • концертном зале;
  • в парке развлечений и так далее.

Что мы предлагаем

Мы предлагаем профессиональное оборудование высокой мощности для создания красивых спецэффектов и отличного настроения.

Генератор мыльных пузырей

  • простой и безопасный в эксплуатации;
  • оснащен ручным и дистанционным управлением;
  • имеет большую площадь охвата;
  • сопровождается гарантией производителя.

Кроме генераторов, мы предлагаем жидкости для создания мыльных пузырей, а также ароматизаторы для них.

Актуальный ассортимент с ценами и детальным описанием каждой установки представлен на нашем сайте. Вы всегда можете задать дополнительные вопросы нашим консультантам и получить исчерпывающие ответы, которые помогут выбрать генератор мыльных пузырей под конкретные задачи.

Как оформить заказ

Принимаем заказы через корзину на нашем сайте. Добавляйте товары, заполняйте форму и ждите звонка наших менеджеров. Вы также можете приехать в наш выставочный зал в Москве, где вам продемонстрируют возможности установок.

Мы сотрудничаем с фотографами, студиями, школами и другими учреждениями из всех уголков страны, делаем скидки на заказы от 40 000 рублей. В Москве и Воронеже работают пункты самовывоза.

Хит
Sintez Disco Fog BUBBLE жидкость 5 л для генераторов мыльных пузырей
Арт. NVF-6904
Sintez Disco Fog BUBBLE жидкость 5 л для генераторов мыльных пузырей
Наличие
Москва: в наличии 4-10 шт

Sintez Disco Fog BUBBLE – жидкость для создания потока радужных мыльных пузырей. Наилучший выбор для шоу-программ, концертов и детских праздников. Без глицерина! 

1 600 ₽
В корзину
Sintez STR-E-01A генератор мыльных пузырей
Арт. NVF-8822
Sintez STR-E-01A генератор мыльных пузырей
Наличие
Москва: в наличии 1-3 шт

Sintez DF-B300 – двухвеерный генератор мыльных пузырей.

Мощное, профессиональное устройство для спецэффектов, будет незаменим в работе ди-джеев, в ночном клубе, на вечеринке и в театре. Прибор прост в эксплуатации и имеет безопасную конструкцию. Управление ручное и дистанционное. Эфективная работа на площади 100 кв.м.

18 220 ₽
В корзину
-15 %
Falcon Eyes B-80 генератор пузырей
Арт. NVF-632
Falcon Eyes B-80 генератор пузырей
Наличие
Центральный склад: более 10 шт
до конца распродажи 11 дн, 2 ч

Falcon Eyes B-80 – генератор пузырей для создания спецэффекта в студии или на выездной фотосессии. Может быть установлен на стойку или подвешиваться к потолку. Выполнен в металлическом корпусе, предусмотрена возможность изменения угла наклона.

-15 %4 890 ₽
4 150 ₽
В корзину
American Dj Bubble perfume Coffe ароматизатор жидкости для мыльных пузырей кофейный
Арт. NVF-3176
American Dj Bubble perfume Coffe ароматизатор жидкости для мыльных пузырей кофейный
Временно нет в наличии

American Dj Bubble perfume Coffe – ароматизатор жидкости, предназначенной для генераторных машин, производящих мыльные пузыри. Объем 20 мл. Аромат кофе.

506 ₽
В корзину
American Dj Bubble perfume Red Energy ароматизатор жидкости для мыльных пузырей витаминный
Арт. NVF-3177
American Dj Bubble perfume Red Energy ароматизатор жидкости для мыльных пузырей витаминный
Временно нет в наличии

American Dj Bubble perfume Red Energy – ароматизатор жидкости, предназначенной для генераторных машин, производящих мыльные пузыри. Объем 20 мл. Аромат витаминов.

506 ₽
В корзину
-15 %
Falcon Eyes B-80В генератор пузырей
Falcon Eyes B-80В генератор пузырей
Falcon Eyes B-80В генератор пузырей
Арт. OLE-4680
Falcon Eyes B-80В генератор пузырей
Наличие
Центральный склад: более 10 шт
до конца распродажи 9 дн, 2 ч

Профессиональный генератор мыльных пузырей создаёт мыльные пузыри равномерно и непрерывно и оснащено резервуаром объёмом 1 л. За 15 мин расходуется примерно 1 л спецжидкости. Площадь покрытия за 1 мин составляет до 50 м². Управление осуществляется с помощью пульта дистанционного управления (до 20 метров) и переключателя на корпусе для включения и выключения эффекта пузырей.


-15 %5 790 ₽
4 920 ₽
В корзину
Товары в архиве (5)
Флаги для предметной съемки

Флаги для предметной съемки

Wansen

Узнать больше
Бленда

Бленда для мониторов от 15 до 32 дюймов

Работай с цветом без бликов

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на обработку файлов cookie и других пользовательских данных и соглашаетесь с условиями их обработки. Заблокировать использование cookies сайтом можно в настройках браузера