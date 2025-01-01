Телесуфлеры

В интернет-магазине Фотогора вы сможете купить телесуфлер для использования в профессиональной и любительской съемке в сочетании с фото-, видеокамерами и смартфонами. В продаже есть оборудование для использования в студии и за ее пределами, записи видео для блогов, интервью, презентаций и роликов с читающим текст диктором и т.д.

Основные конструктивные характеристики телесуфлеров

При выборе оборудования важно обращать внимание на зеркала — процент прозрачности/коэффициент отражаемости, спектральную равномерность — даже при отклонении в 3% исходное изображение сменит цвет. Необходимо, чтобы производитель предусмотрел способ борьбы с двоением — уменьшил толщину, увеличил угол или степень затемнения, использовал просветленную оптику. Зеркала должны прочно фиксироваться в тубусе. Монитор желательно подбирать с переворотом развертки по горизонтали.

Наш магазин реализует товары, хорошо себя зарекомендовавшие в работе, с доступной ценой и характеристиками, максимально упрощающими работу.

В каталоге магазина вы можете выбрать суфлеры:

со складной конструкцией и жестким алюминиевым кейсом с поролоновыми ячейками в комплекте — они позволяют безопасно брать телесуфлер на выезд для съемки в полевых условиях;

с проводными пультами ДУ, обеспечивающими простое удаленное управление;

с тубусами из термовакуумного пластика — текстильный чехол в задней части защищает объектив от засветки студийным светооборудованием;

с раздвижными платформами, обеспечивающими стабильность и сбалансированность системы — на них можно устанавливать большинство камер, в том числе DSLR (через дополнительный аксессуар);

с конструкцией, совместимой с любыми планшетами и смартфонами — для них есть держатели.

Вы можете приобрести или взять в аренду телесуфлер в Москве или заказать его с доставкой покупки в любой регион России.