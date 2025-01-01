Фильтр

Всего - 41 товар

Цена
Бренд
Тип
Диаметр

Статьи

Телесуфлеры

В интернет-магазине Фотогора вы сможете купить телесуфлер для использования в профессиональной и любительской съемке в сочетании с фото-, видеокамерами и смартфонами. В продаже есть оборудование для использования в студии и за ее пределами, записи видео для блогов, интервью, презентаций и роликов с читающим текст диктором и т.д.

Основные конструктивные характеристики телесуфлеров

При выборе оборудования важно обращать внимание на зеркала — процент прозрачности/коэффициент отражаемости, спектральную равномерность — даже при отклонении в 3% исходное изображение сменит цвет. Необходимо, чтобы производитель предусмотрел способ борьбы с двоением — уменьшил толщину, увеличил угол или степень затемнения, использовал просветленную оптику. Зеркала должны прочно фиксироваться в тубусе. Монитор желательно подбирать с переворотом развертки по горизонтали.

Наш магазин реализует товары, хорошо себя зарекомендовавшие в работе, с доступной ценой и характеристиками, максимально упрощающими работу.

В каталоге магазина вы можете выбрать суфлеры:

  • со складной конструкцией и жестким алюминиевым кейсом с поролоновыми ячейками в комплекте — они позволяют безопасно брать телесуфлер на выезд для съемки в полевых условиях;
  • с проводными пультами ДУ, обеспечивающими простое удаленное управление;
  • с тубусами из термовакуумного пластика — текстильный чехол в задней части защищает объектив от засветки студийным светооборудованием;
  • с раздвижными платформами, обеспечивающими стабильность и сбалансированность системы — на них можно устанавливать большинство камер, в том числе DSLR (через дополнительный аксессуар);
  • с конструкцией, совместимой с любыми планшетами и смартфонами — для них есть держатели.

Вы можете приобрести или взять в аренду телесуфлер в Москве или заказать его с доставкой покупки в любой регион России.

Pixaero Mobus S компактный накамерный телесуфлер
Pixaero Mobus S компактный накамерный телесуфлер
Pixaero Mobus S компактный накамерный телесуфлер
Арт. DAN-3627
Pixaero Mobus S компактный накамерный телесуфлер
Наличие
Москва: в наличии 1-3 шт

Телесуфлер Pixaero Mobus это компактный телесуфлер для оперативной съемки даже на смартфон или экшн-камеру. Работает с телефонами от 4" до 6,5". Допустимая ширина телефона от 5,2 до 10,2 см. По длине ограничений нет. Имеется резьба для крепления на штатив или селфи-палку. Размер зеркала 12х10,5 см. Совместим с IOS и Android.

13 990 ₽
В корзину
Fotokvant VTP-06 телесуфлер для планшетов до 20 см
Fotokvant VTP-06 телесуфлер для планшетов до 20 см
Fotokvant VTP-06 телесуфлер для планшетов до 20 см
Арт. DAN-8433
Fotokvant VTP-06 телесуфлер для планшетов до 20 см
Наличие
Москва: в наличии 1-3 штЦентральный склад: в наличии 4-10 шт

Телесуфлер Fotokvant VTP-05.

Телесуфлер используется для чтения текста диктором в процессе съемки. Текст отображается на тонированном стекле. Подходит для смартфонов всех размеров и планшетов с максимальной шириной до 20 см. Может использоваться с цифровыми камерами.

8 650 ₽
В корзину
Pixaero переходное кольцо для телесуфлера Mobus на объектив 30 мм
Pixaero переходное кольцо для телесуфлера Mobus на объектив 30 мм
Pixaero переходное кольцо для телесуфлера Mobus на объектив 30 мм
Арт. DAN-3807
Pixaero переходное кольцо для телесуфлера Mobus на объектив 30 мм
Наличие
Москва: в наличии 4-10 шт

Переходное кольцо Pixaero для телесуфлера Mobus на объектив 30 мм.

Быстросъемное кольцо для крепления телесуфлера PIXAERO MOBUS на камеру. Кольцо накручивается на резьбу для светофильтра, после чего к нему пристегивается телесуфлер. Посадочный размер - 30 мм.

490 ₽
В корзину
Pixaero переходное кольцо для телесуфлера Mobus на объектив 30,5 мм
Pixaero переходное кольцо для телесуфлера Mobus на объектив 30,5 мм
Pixaero переходное кольцо для телесуфлера Mobus на объектив 30,5 мм
Арт. DAN-3808
Pixaero переходное кольцо для телесуфлера Mobus на объектив 30,5 мм
Наличие
Москва: в наличии 4-10 шт

Переходное кольцо Pixaero для телесуфлера Mobus на объектив 30,5 мм.

Быстросъемное кольцо для крепления телесуфлера PIXAERO MOBUS на камеру. Кольцо накручивается на резьбу для светофильтра, после чего к нему пристегивается телесуфлер. Посадочный размер - 30,5 мм.

490 ₽
В корзину
Pixaero переходное кольцо для телесуфлера Mobus на объектив 37 мм
Pixaero переходное кольцо для телесуфлера Mobus на объектив 37 мм
Pixaero переходное кольцо для телесуфлера Mobus на объектив 37 мм
Арт. DAN-3809
Pixaero переходное кольцо для телесуфлера Mobus на объектив 37 мм
Наличие
Москва: в наличии 4-10 шт

Переходное кольцо Pixaero для телесуфлера Mobus на объектив 37 мм.

Быстросъемное кольцо для крепления телесуфлера PIXAERO MOBUS на камеру. Кольцо накручивается на резьбу для светофильтра, после чего к нему пристегивается телесуфлер. Посадочный размер - 37 мм.

490 ₽
В корзину
Pixaero переходное кольцо для телесуфлера Mobus на объектив 40.5 мм
Pixaero переходное кольцо для телесуфлера Mobus на объектив 40.5 мм
Pixaero переходное кольцо для телесуфлера Mobus на объектив 40.5 мм
Арт. DAN-3810
Pixaero переходное кольцо для телесуфлера Mobus на объектив 40.5 мм
Наличие
Москва: в наличии 4-10 шт

Переходное кольцо Pixaero для телесуфлера Mobus на объектив 40,5 мм.

Быстросъемное кольцо для крепления телесуфлера PIXAERO MOBUS на камеру. Кольцо накручивается на резьбу для светофильтра, после чего к нему пристегивается телесуфлер. Посадочный размер - 40,5 мм.

490 ₽
В корзину
Pixaero переходное кольцо для телесуфлера Mobus на объектив 43 мм
Pixaero переходное кольцо для телесуфлера Mobus на объектив 43 мм
Pixaero переходное кольцо для телесуфлера Mobus на объектив 43 мм
Арт. DAN-3811
Pixaero переходное кольцо для телесуфлера Mobus на объектив 43 мм
Наличие
Москва: в наличии 1-3 шт

Переходное кольцо Pixaero для телесуфлера Mobus на объектив 43 мм.

Быстросъемное кольцо для крепления телесуфлера PIXAERO MOBUS на камеру. Кольцо накручивается на резьбу для светофильтра, после чего к нему пристегивается телесуфлер. Посадочный размер - 43 мм.

490 ₽
В корзину
Pixaero переходное кольцо для телесуфлера Mobus на объектив 46 мм
Pixaero переходное кольцо для телесуфлера Mobus на объектив 46 мм
Pixaero переходное кольцо для телесуфлера Mobus на объектив 46 мм
Арт. DAN-3812
Pixaero переходное кольцо для телесуфлера Mobus на объектив 46 мм
Наличие
Москва: в наличии 4-10 шт

Переходное кольцо Pixaero для телесуфлера Mobus на объектив 46 мм.

Быстросъемное кольцо для крепления телесуфлера PIXAERO MOBUS на камеру. Кольцо накручивается на резьбу для светофильтра, после чего к нему пристегивается телесуфлер. Посадочный размер - 46 мм.

490 ₽
В корзину
Pixaero переходное кольцо для телесуфлера Mobus на объектив 82 мм
Pixaero переходное кольцо для телесуфлера Mobus на объектив 82 мм
Pixaero переходное кольцо для телесуфлера Mobus на объектив 82 мм
Арт. DAN-3813
Pixaero переходное кольцо для телесуфлера Mobus на объектив 82 мм
Наличие
Москва: в наличии 4-10 шт

Переходное кольцо Pixaero для телесуфлера Mobus на объектив 82 мм.

Быстросъемное кольцо для крепления телесуфлера PIXAERO MOBUS на камеру. Кольцо накручивается на резьбу для светофильтра, после чего к нему пристегивается телесуфлер. Посадочный размер - 82 мм.

490 ₽
В корзину
Pixaero переходное кольцо для телесуфлера Mobus на объектив 86 мм
Pixaero переходное кольцо для телесуфлера Mobus на объектив 86 мм
Pixaero переходное кольцо для телесуфлера Mobus на объектив 86 мм
Арт. DAN-3814
Pixaero переходное кольцо для телесуфлера Mobus на объектив 86 мм
Наличие
Москва: в наличии 1-3 шт

Переходное кольцо Pixaero для телесуфлера Mobus на объектив 86 мм.

Быстросъемное кольцо для крепления телесуфлера PIXAERO MOBUS на камеру. Кольцо накручивается на резьбу для светофильтра, после чего к нему пристегивается телесуфлер. Посадочный размер - 86 мм.

490 ₽
В корзину
Pixaero Mobus Mirror зеркало для телесуфлера
Pixaero Mobus Mirror зеркало для телесуфлера
Арт. DAN-3858
Pixaero Mobus Mirror зеркало для телесуфлера
Наличие
Москва: в наличии 1-3 шт

Зеркало Pixaero Mobus Mirror для телесуфлера.

Зеркало с полуотражающим покрытием 70/30, позволяет получать контрастное отражение текста, не снижать светочувствительность камеры, не ухудшать резкость картинки, как при использовании пластиковых зеркальных пленок, видеть текст без ореолов и двоения, как при использовании обычного стекла.


1 990 ₽
В корзину
Pixaero адаптер для крепления телефона Samsung
Арт. DAN-4012
Pixaero адаптер для крепления телефона Samsung
Наличие
Москва: в наличии 1-3 шт

Адаптер Pixaero для крепления телефона Samsung.

Адаптер для крепления телефонов Samsung с тремя камерами к телесуфлеру Pixaero. Для монтажа потребуется прикрепить адаптер с помощью двухстороннего скотча к силиконовому чехлу телефона, а с другой стороны на адаптерн монтируется переходное кольцо Pixaero 49 мм, которое в свою очередь крепится к телесуфлеру.

1 590 ₽
В корзину
Fotokvant LFP-A37 адаптер для серии P на объектив 37 мм
Fotokvant LFP-A37 адаптер для серии P на объектив 37 мм
Fotokvant LFP-A37 адаптер для серии P на объектив 37 мм
Арт. DAN-4063
Fotokvant LFP-A37 адаптер для серии P на объектив 37 мм
Наличие
Москва: в наличии 4-10 штЦентральный склад: более 10 шт

Адаптер Fotokvant LFP-A37 для серии P на объектив 37 мм.

Кольцо-адаптер для квадратных фильтров серии P. Позволяет осуществить монтаж держателя фильтров серии P к передний панели на различные объективы. Главный плюс квадратных светофильтров – универсальность. Благодаря кольцам-адаптерам и держателям возможно использование фильтров P-серии с разными объективами. Диаметр - 37 мм.

270 ₽
В корзину
Fotokvant LFP-A40 адаптер для серии P на объектив 40.5 мм
Fotokvant LFP-A40 адаптер для серии P на объектив 40.5 мм
Fotokvant LFP-A40 адаптер для серии P на объектив 40.5 мм
Арт. DAN-4064
Fotokvant LFP-A40 адаптер для серии P на объектив 40.5 мм
Наличие
Москва: в наличии 4-10 штЦентральный склад: более 10 шт

Адаптер Fotokvant LFP-A40 для серии P на объектив 40,5 мм.

Кольцо-адаптер для квадратных фильтров серии P. Позволяет осуществить монтаж держателя фильтров серии P к передний панели на различные объективы. Главный плюс квадратных светофильтров – универсальность. Благодаря кольцам-адаптерам и держателям возможно использование фильтров P-серии с разными объективами. Диаметр - 40,5 мм.

270 ₽
В корзину
Fotokvant LFP-A43 адаптер для серии P на объектив 43 мм
Fotokvant LFP-A43 адаптер для серии P на объектив 43 мм
Fotokvant LFP-A43 адаптер для серии P на объектив 43 мм
Арт. DAN-4065
Fotokvant LFP-A43 адаптер для серии P на объектив 43 мм
Наличие
Москва: в наличии 4-10 штЦентральный склад: более 10 шт

Адаптер Fotokvant LFP-A43 для серии P на объектив 43 мм.

Кольцо-адаптер для квадратных фильтров серии P. Позволяет осуществить монтаж держателя фильтров серии P к передний панели на различные объективы. Главный плюс квадратных светофильтров – универсальность. Благодаря кольцам-адаптерам и держателям возможно использование фильтров P-серии с разными объективами. Диаметр - 43 мм.

270 ₽
В корзину
Fotokvant LFP-A46 адаптер для серии P на объектив 46 мм
Fotokvant LFP-A46 адаптер для серии P на объектив 46 мм
Fotokvant LFP-A46 адаптер для серии P на объектив 46 мм
Арт. DAN-4066
Fotokvant LFP-A46 адаптер для серии P на объектив 46 мм
Наличие
Москва: в наличии 1-3 штЦентральный склад: более 10 шт

Адаптер Fotokvant LFP-A46 для серии P на объектив 46 мм.

Кольцо-адаптер для квадратных фильтров серии P. Позволяет осуществить монтаж держателя фильтров серии P к передний панели на различные объективы. Главный плюс квадратных светофильтров – универсальность. Благодаря кольцам-адаптерам и держателям возможно использование фильтров P-серии с разными объективами. Диаметр - 46 мм.

270 ₽
В корзину
Fotokvant LFP-A49 адаптер для серии P на объектив 49 мм
Fotokvant LFP-A49 адаптер для серии P на объектив 49 мм
Fotokvant LFP-A49 адаптер для серии P на объектив 49 мм
Арт. DAN-4067
Fotokvant LFP-A49 адаптер для серии P на объектив 49 мм
Наличие
Москва: в наличии 4-10 штЦентральный склад: в наличии 1-3 шт

Адаптер Fotokvant LFP-A49 для серии P на объектив 49 мм.

Кольцо-адаптер для квадратных фильтров серии P. Позволяет осуществить монтаж держателя фильтров серии P к передний панели на различные объективы. Главный плюс квадратных светофильтров – универсальность. Благодаря кольцам-адаптерам и держателям возможно использование фильтров P-серии с разными объективами. Диаметр - 49 мм.

270 ₽
В корзину
Fotokvant LFP-A52 адаптер для серии P на объектив 52 мм
Fotokvant LFP-A52 адаптер для серии P на объектив 52 мм
Fotokvant LFP-A52 адаптер для серии P на объектив 52 мм
Арт. DAN-4068
Fotokvant LFP-A52 адаптер для серии P на объектив 52 мм
Наличие
Москва: в наличии 4-10 шт

Адаптер Fotokvant LFP-A52 для серии P на объектив 52 мм.

Кольцо-адаптер для квадратных фильтров серии P. Позволяет осуществить монтаж держателя фильтров серии P к передний панели на различные объективы. Главный плюс квадратных светофильтров – универсальность. Благодаря кольцам-адаптерам и держателям возможно использование фильтров P-серии с разными объективами. Диаметр - 52 мм.

270 ₽
В корзину
Товары в архиве (21)
Бленда

Бленда для мониторов от 15 до 32 дюймов

Работай с цветом без бликов

Узнать больше
Флаги для предметной съемки

Флаги для предметной съемки

Wansen

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на обработку файлов cookie и других пользовательских данных и соглашаетесь с условиями их обработки. Заблокировать использование cookies сайтом можно в настройках браузера