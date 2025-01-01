Телесуфлеры

Москва
Телесуфлер Pixaero Mobus это компактный телесуфлер для оперативной съемки даже на смартфон или экшн-камеру. Работает с телефонами от 4" до 6,5". Допустимая ширина телефона от 5,2 до 10,2 см. По длине ограничений нет. Имеется резьба для крепления на штатив или селфи-палку. Размер зеркала 12х10,5 см. Совместим с IOS и Android.
Телесуфлер Fotokvant VTP-05.
Телесуфлер используется для чтения текста диктором в процессе съемки. Текст отображается на тонированном стекле. Подходит для смартфонов всех размеров и планшетов с максимальной шириной до 20 см. Может использоваться с цифровыми камерами.
Переходное кольцо Pixaero для телесуфлера Mobus на объектив 30 мм.
Быстросъемное кольцо для крепления телесуфлера PIXAERO MOBUS на камеру. Кольцо накручивается на резьбу для светофильтра, после чего к нему пристегивается телесуфлер. Посадочный размер - 30 мм.
Переходное кольцо Pixaero для телесуфлера Mobus на объектив 30,5 мм.
Быстросъемное кольцо для крепления телесуфлера PIXAERO MOBUS на камеру. Кольцо накручивается на резьбу для светофильтра, после чего к нему пристегивается телесуфлер. Посадочный размер - 30,5 мм.
Переходное кольцо Pixaero для телесуфлера Mobus на объектив 37 мм.
Быстросъемное кольцо для крепления телесуфлера PIXAERO MOBUS на камеру. Кольцо накручивается на резьбу для светофильтра, после чего к нему пристегивается телесуфлер. Посадочный размер - 37 мм.
Переходное кольцо Pixaero для телесуфлера Mobus на объектив 40,5 мм.
Быстросъемное кольцо для крепления телесуфлера PIXAERO MOBUS на камеру. Кольцо накручивается на резьбу для светофильтра, после чего к нему пристегивается телесуфлер. Посадочный размер - 40,5 мм.
Переходное кольцо Pixaero для телесуфлера Mobus на объектив 43 мм.
Быстросъемное кольцо для крепления телесуфлера PIXAERO MOBUS на камеру. Кольцо накручивается на резьбу для светофильтра, после чего к нему пристегивается телесуфлер. Посадочный размер - 43 мм.
Переходное кольцо Pixaero для телесуфлера Mobus на объектив 46 мм.
Быстросъемное кольцо для крепления телесуфлера PIXAERO MOBUS на камеру. Кольцо накручивается на резьбу для светофильтра, после чего к нему пристегивается телесуфлер. Посадочный размер - 46 мм.
Переходное кольцо Pixaero для телесуфлера Mobus на объектив 82 мм.
Быстросъемное кольцо для крепления телесуфлера PIXAERO MOBUS на камеру. Кольцо накручивается на резьбу для светофильтра, после чего к нему пристегивается телесуфлер. Посадочный размер - 82 мм.
Переходное кольцо Pixaero для телесуфлера Mobus на объектив 86 мм.
Быстросъемное кольцо для крепления телесуфлера PIXAERO MOBUS на камеру. Кольцо накручивается на резьбу для светофильтра, после чего к нему пристегивается телесуфлер. Посадочный размер - 86 мм.
Зеркало Pixaero Mobus Mirror для телесуфлера.
Зеркало с полуотражающим покрытием 70/30, позволяет получать контрастное отражение текста, не снижать светочувствительность камеры, не ухудшать резкость картинки, как при использовании пластиковых зеркальных пленок, видеть текст без ореолов и двоения, как при использовании обычного стекла.
Адаптер Pixaero для крепления телефона Samsung.
Адаптер для крепления телефонов Samsung с тремя камерами к телесуфлеру Pixaero. Для монтажа потребуется прикрепить адаптер с помощью двухстороннего скотча к силиконовому чехлу телефона, а с другой стороны на адаптерн монтируется переходное кольцо Pixaero 49 мм, которое в свою очередь крепится к телесуфлеру.
Адаптер Fotokvant LFP-A37 для серии P на объектив 37 мм.
Кольцо-адаптер для квадратных фильтров серии P. Позволяет осуществить монтаж держателя фильтров серии P к передний панели на различные объективы. Главный плюс квадратных светофильтров – универсальность. Благодаря кольцам-адаптерам и держателям возможно использование фильтров P-серии с разными объективами. Диаметр - 37 мм.
Адаптер Fotokvant LFP-A40 для серии P на объектив 40,5 мм.
Кольцо-адаптер для квадратных фильтров серии P. Позволяет осуществить монтаж держателя фильтров серии P к передний панели на различные объективы. Главный плюс квадратных светофильтров – универсальность. Благодаря кольцам-адаптерам и держателям возможно использование фильтров P-серии с разными объективами. Диаметр - 40,5 мм.
Адаптер Fotokvant LFP-A43 для серии P на объектив 43 мм.
Кольцо-адаптер для квадратных фильтров серии P. Позволяет осуществить монтаж держателя фильтров серии P к передний панели на различные объективы. Главный плюс квадратных светофильтров – универсальность. Благодаря кольцам-адаптерам и держателям возможно использование фильтров P-серии с разными объективами. Диаметр - 43 мм.
Адаптер Fotokvant LFP-A46 для серии P на объектив 46 мм.
Кольцо-адаптер для квадратных фильтров серии P. Позволяет осуществить монтаж держателя фильтров серии P к передний панели на различные объективы. Главный плюс квадратных светофильтров – универсальность. Благодаря кольцам-адаптерам и держателям возможно использование фильтров P-серии с разными объективами. Диаметр - 46 мм.
Адаптер Fotokvant LFP-A49 для серии P на объектив 49 мм.
Кольцо-адаптер для квадратных фильтров серии P. Позволяет осуществить монтаж держателя фильтров серии P к передний панели на различные объективы. Главный плюс квадратных светофильтров – универсальность. Благодаря кольцам-адаптерам и держателям возможно использование фильтров P-серии с разными объективами. Диаметр - 49 мм.
Адаптер Fotokvant LFP-A52 для серии P на объектив 52 мм.
Кольцо-адаптер для квадратных фильтров серии P. Позволяет осуществить монтаж держателя фильтров серии P к передний панели на различные объективы. Главный плюс квадратных светофильтров – универсальность. Благодаря кольцам-адаптерам и держателям возможно использование фильтров P-серии с разными объективами. Диаметр - 52 мм.
