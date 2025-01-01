Адаптеры для штативов

Москва
Fotokvant FLH-09 – винт-адаптер мама–мама имеет резьбу 3/8 и 1/4 дюйма.
Длина – 17 мм. Диаметр – 20 мм. Изготовлен из металла, имеет рифленую поверхность. Предназначен для установки оборудования на штатив.
Fotokvant FLH-01 – универсальный адаптер. Винт 1/4"–винт 3/8"; гайка 3/8"–гайка 1/4". Конструкция не увеличивает расстояния между соединяемыми устройствами. Комплектация – 1 шт.
Fotokvant RFLH-36 кронштейн для крепления оборудования с резьбой 1/4 дюйма.
Кронштейн-разветвитель для крепления дополнительного оборудования. Имеет возможность для установки одновременно до 3-х единиц техники, например держателя телефона, LED-панели и микрофона.
Manfrotto ADAPTER SMALL 1/4" TO 3/8" - Переходник-адаптер малый с 1/4 на 3/8 дюйма (088LBP).
Fotokvant FLH-44 – винт-адаптер для штатива с 1/4" на 3/8" (папа-папа). Изготовлен из металла. Подходит ко всем аксессуарам с резьбовым отверстием 1/4" и 3/8". Комплект поставки – 1 шт.
Fotokvant FLH-15 – стальной винт-адаптер для штатива с 1/4" (папа) на 3/8" (мама). Изготовлен из металла. Подходит ко всем аксессуарам с резьбами 1/4" и 3/8". Комплект поставки – 1 шт.
Винт-адаптер 1/4 и 1/4 дюйма Fotokvant FLH-36 для штатива.
Винт-адаптер "мама-мама" предназначен для установки фото- видео оборудования на штатив. Длина - 17 мм. Диаметр - 20 мм. Изготовлен из металла.
Адаптер-переходник Fotokvant FLH-54 с 1/4" мама на 3/8" папа.
Адаптер может использоваться для установки оборудования, имеющего резьбовые соединения 1/4" папа или 3/8" мама. Адаптер изготовлен из алюминия. Цвет - черный, Вес - 20 гр.
Manfrotto 319 – алюминиевое переходное кольцо для установки штативной головки с чашей 75 мм на штативы с чашей 100 мм.
Manfrotto MCUPVR VR - вакуумная присоска с поворотным шарнирным соединением и установочным элементом с резьбой 1/4 и 3/8 дюйма.
Надежно крепится на плоских, ровных и непористых поверхностях. Выдерживает догрузку до 2 кг. Поворотное шарнирное соединение позволяет разместить камеру или другое устройство под нужным углом.
E-IMAGE 75mm BALL to FLAT adapter SV адаптер для установки головок на видеоштативы с ложем 75 мм.
Адаптер для преобразования 75-мм ложа штатива в плоское основание с винтовым креплением.
Резьбовое крепление - 3/8"-16M
Benro MAP75 адаптер для штатива Benro Mammoth.
Фотоадаптер 75 мм для штатива Benro Mammoth.
Внешняя резьба 3/8 дюйма подходит для установки любой штативной головы.
Стопорный установочный винт надежно фиксирует адаптер на штативе.
Удлиняющий адаптер диаметром 42 мм с винтом 3/8". Используется вместо стандартной пластины для увеличения расстояния между штативной головкой и камерой. Может использоваться с головкой с механизмом точного позиционирования тип 400.
Удлиняющий адаптер высотой 13 мм с винтом 3/8". Используется вместо стандартной пластины для увеличения расстояния между штативной головкой и камерой. Может использоваться с головкой с механизмом точного позиционирования тип 400.
Быстросъемный адаптер, который позволит быстро снимать камеру со штативной головки и ставить на любое другое устройство. Площадка поставляется с планкой 501PL в комплекте (винты на 1/4 и 1/8 дюйма). Длина скользящего хода планки: 50мм.
Адаптер для преобразования 75-мм ложа штатива в плоское основание с винтовым креплением. Оснащено резьбовым креплением - 3/8"-16M
Адаптер-держатель для вспышки холодный башмак на штатив или студийную стойку. Оснащен крепление 1/4"-20. В комплекте шестигранный ключ.
Адаптер-держатель для вспышки холодный башмак. Оснащен крепление 1/4"-20
Wansen
