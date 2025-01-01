Фильтр

Всего - 20 товаров

Цена
Бренд
Тип
Материал

Статьи

Адаптеры для штативов

В интернет-магазине Фотогора вы можете купить адаптер для штатива, проконсультировавшись с компетентным менеджером. Мы поможем выбрать комплектующие под ваше фото- и видеооборудование в любом ценовом сегменте.

Зачем нужен адаптер?

Адаптер — это своего рода «посредник» между штативом и камерой. Для надежной установки оборудования подбирают устройство с подходящим типом резьбы, размером и другими характеристиками.

Мы предлагаем:

  • универсальные адаптеры — не увеличивают расстояние между соединяемыми устройствами;
  • переходники с меньшего диаметра на больший и наоборот;
  • изделия типа «мама-мама» и «папа-папа»;
  • присоски со штифт-адаптерами для надежной фиксации на ровных непористых поверхностях и многое другое.

Комплектующие выполнены из стали, алюминия и других высококачественных материалов, устойчивых к износу. Они обеспечивают надежную фиксацию и полную совместимость устройств, не подвержены коррозии и деформации при интенсивной эксплуатации.

Как оформить заказ

Мы принимаем заказы на сайте и по телефону. Вы можете написать нам в онлайн-чат, позвонить или заказать обратный звонок. С каждым покупателем работает консультант с большим практическим опытом съемки и сборки профессиональных фотостудий. Вы получите грамотные рекомендации и помощь в выборе адаптеров под вашу технику.

Организуем для вас доставку по всей России или самовывоз в Москве, Воронеже и Санкт-Петербурге. Для владельцев фотошкол и студий действуют специальные предложения. Получить скидку также можно при оформлении оптового заказа.

-5 %
Fotokvant FLH-09-ALB винт-адаптер алюминиевый мама-мама 3/8 - 1/4 дюйма для штатива черный
Fotokvant FLH-09-ALB винт-адаптер алюминиевый мама-мама 3/8 - 1/4 дюйма для штатива черный
Fotokvant FLH-09-ALB винт-адаптер алюминиевый мама-мама 3/8 - 1/4 дюйма для штатива черный
Арт. NVF-6584
Fotokvant FLH-09-ALB винт-адаптер алюминиевый мама-мама 3/8 - 1/4 дюйма для штатива черный
Наличие
Москва: более 10 штЦентральный склад: более 10 шт
до конца распродажи 1 дн, 3 ч

Fotokvant FLH-09 – винт-адаптер мама–мама имеет резьбу 3/8 и 1/4 дюйма.

Длина – 17 мм. Диаметр – 20 мм. Изготовлен из металла, имеет рифленую поверхность. Предназначен для установки оборудования на штатив.

-5 %320 ₽
300 ₽
В корзину
Fotokvant FLH-01-AL универсальный адаптер 1/4–3/8 дюйма алюминиевый
Fotokvant FLH-01-AL универсальный адаптер 1/4–3/8 дюйма алюминиевый
Fotokvant FLH-01-AL универсальный адаптер 1/4–3/8 дюйма алюминиевый
Арт. NVF-3004
Fotokvant FLH-01-AL универсальный адаптер 1/4–3/8 дюйма алюминиевый
Наличие
Москва: в наличии 1-3 шт

Fotokvant FLH-01 – универсальный адаптер. Винт 1/4"–винт 3/8"; гайка 3/8"–гайка 1/4". Конструкция не увеличивает расстояния между соединяемыми устройствами. Комплектация – 1 шт.

60 ₽
В корзину
-5 %
Fotokvant RFLH-36 кронштейн для крепления оборудования с резьбой 1/4 дюйма
Fotokvant RFLH-36 кронштейн для крепления оборудования с резьбой 1/4 дюйма
Fotokvant RFLH-36 кронштейн для крепления оборудования с резьбой 1/4 дюйма
Арт. MTG-0949
Fotokvant RFLH-36 кронштейн для крепления оборудования с резьбой 1/4 дюйма
Наличие
Москва: в наличии 1-3 штЦентральный склад: более 10 шт
до конца распродажи 1 дн, 3 ч

Fotokvant RFLH-36 кронштейн для крепления оборудования с резьбой 1/4 дюйма.

Кронштейн-разветвитель для крепления дополнительного оборудования. Имеет возможность для установки одновременно до 3-х единиц техники, например держателя телефона, LED-панели и микрофона.

-5 %590 ₽
560 ₽
В корзину
Manfrotto 088LBP ADAPTER SMALL 1/4&quot; TO 3/8&quot; адаптер резьбовой
Manfrotto 088LBP ADAPTER SMALL 1/4&quot; TO 3/8&quot; адаптер резьбовой
Арт. NVF-2589
Manfrotto 088LBP ADAPTER SMALL 1/4" TO 3/8" адаптер резьбовой
Наличие
Москва: в наличии 1-3 штЦентральный склад: в наличии 1-3 шт

Manfrotto ADAPTER SMALL 1/4" TO 3/8" - Переходник-адаптер малый с 1/4 на 3/8 дюйма (088LBP).

2 590 ₽
В корзину
Хит
Fotokvant FLH-44 винт-адаптер для камеры 1/4-3/8 дюйма папа-папа
Fotokvant FLH-44 винт-адаптер для камеры 1/4-3/8 дюйма папа-папа
Fotokvant FLH-44 винт-адаптер для камеры 1/4-3/8 дюйма папа-папа
Арт. NVF-8050
Fotokvant FLH-44 винт-адаптер для камеры 1/4-3/8 дюйма папа-папа
Наличие
Москва: в наличии 4-10 шт

Fotokvant FLH-44 – винт-адаптер для штатива с 1/4" на 3/8" (папа-папа). Изготовлен из металла. Подходит ко всем аксессуарам с резьбовым отверстием 1/4" и 3/8". Комплект поставки – 1 шт.

480 ₽
В корзину
Fotokvant FLH-15 стальной адаптер-переходник 3/8 на 1/4 дюйма
Fotokvant FLH-15 стальной адаптер-переходник 3/8 на 1/4 дюйма
Fotokvant FLH-15 стальной адаптер-переходник 3/8 на 1/4 дюйма
Арт. NVF-8371
Fotokvant FLH-15 стальной адаптер-переходник 3/8 на 1/4 дюйма
Наличие
Москва: более 10 шт

Fotokvant FLH-15 – стальной винт-адаптер для штатива с 1/4" (папа) на 3/8" (мама). Изготовлен из металла. Подходит ко всем аксессуарам с резьбами 1/4" и 3/8". Комплект поставки – 1 шт.

1 050 ₽
В корзину
Fotokvant FLH-36 винт-адаптер для штатива 1/4 и 1/4 дюйма мама-мама
Fotokvant FLH-36 винт-адаптер для штатива 1/4 и 1/4 дюйма мама-мама
Fotokvant FLH-36 винт-адаптер для штатива 1/4 и 1/4 дюйма мама-мама
Арт. NVF-8606
Fotokvant FLH-36 винт-адаптер для штатива 1/4 и 1/4 дюйма мама-мама
Наличие
Москва: в наличии 4-10 штЦентральный склад: более 10 шт

Винт-адаптер 1/4 и 1/4 дюйма Fotokvant FLH-36 для штатива.

Винт-адаптер "мама-мама" предназначен для установки фото- видео оборудования на штатив. Длина - 17 мм. Диаметр - 20 мм. Изготовлен из металла. 

270 ₽
В корзину
Fotokvant FLH-54 металлический адаптер-переходник 1/4 на 3/8 дюйма
Fotokvant FLH-54 металлический адаптер-переходник 1/4 на 3/8 дюйма
Fotokvant FLH-54 металлический адаптер-переходник 1/4 на 3/8 дюйма
Арт. DAN-1777
Fotokvant FLH-54 металлический адаптер-переходник 1/4 на 3/8 дюйма
Наличие
Москва: в наличии 1-3 шт

Адаптер-переходник Fotokvant FLH-54 с 1/4" мама на 3/8" папа.

Адаптер может использоваться для установки оборудования, имеющего резьбовые соединения 1/4" папа или 3/8" мама. Адаптер изготовлен из алюминия. Цвет - черный, Вес - 20 гр.

1 050 ₽
В корзину
Manfrotto 319 штативный адаптер для чаши 75-100 мм
Арт. OLE-1150
Manfrotto 319 штативный адаптер для чаши 75-100 мм
Наличие
Центральный склад: в наличии 1-3 шт

Manfrotto 319 – алюминиевое переходное кольцо для установки штативной головки с чашей 75 мм на штативы с чашей 100 мм. 

9 890 ₽
В корзину
Manfrotto MCUPVR VR PUMP CUP присоска с штифт-адаптером
Manfrotto MCUPVR VR PUMP CUP присоска с штифт-адаптером
Manfrotto MCUPVR VR PUMP CUP присоска с штифт-адаптером
Арт. DAN-1623
Manfrotto MCUPVR VR PUMP CUP присоска с штифт-адаптером
Наличие
Центральный склад: в наличии 1-3 шт

Manfrotto MCUPVR VR - вакуумная присоска с поворотным шарнирным соединением и установочным элементом с резьбой 1/4 и 3/8 дюйма.

Надежно крепится на плоских, ровных и непористых поверхностях. Выдерживает догрузку до 2 кг. Поворотное шарнирное соединение позволяет разместить камеру или другое устройство под нужным углом.

20 490 ₽
В корзину
E-IMAGE 75mm BALL to FLAT adapter SV адаптер для установки головок на видеоштативы с ложем 75 мм
Арт. MTG-0860
E-IMAGE 75mm BALL to FLAT adapter SV адаптер для установки головок на видеоштативы с ложем 75 мм
Наличие
Центральный склад: в наличии 4-10 шт

E-IMAGE 75mm BALL to FLAT adapter SV адаптер для установки головок на видеоштативы с ложем 75 мм.

Адаптер для преобразования 75-мм ложа штатива в плоское основание с винтовым креплением.

Резьбовое крепление - 3/8"-16M

3 830 ₽
В корзину
Benro MAP75 адаптер для штатива Benro Mammoth
Benro MAP75 адаптер для штатива Benro Mammoth
Benro MAP75 адаптер для штатива Benro Mammoth
Арт. MTG-0863
Benro MAP75 адаптер для штатива Benro Mammoth
Наличие
Центральный склад: в наличии 1-3 шт

Benro MAP75 адаптер для штатива Benro Mammoth.

Фотоадаптер 75 мм для штатива Benro Mammoth.
Внешняя резьба 3/8 дюйма подходит для установки любой штативной головы.
Стопорный установочный винт надежно фиксирует адаптер на штативе.

1 500 ₽
В корзину
Manfrotto 400PL-HIG удлиняющий адаптер
Арт. OLE-3386
Manfrotto 400PL-HIG удлиняющий адаптер
Наличие
Центральный склад: в наличии 1-3 шт

Удлиняющий адаптер диаметром 42 мм с винтом 3/8". Используется вместо стандартной пластины для увеличения расстояния между штативной головкой и камерой. Может использоваться с головкой с механизмом точного позиционирования тип 400.

7 290 ₽
В корзину
Manfrotto 400PL-LOW удлиняющий адаптер
Арт. OLE-3387
Manfrotto 400PL-LOW удлиняющий адаптер
Наличие
Центральный склад: в наличии 1-3 шт

Удлиняющий адаптер высотой 13 мм с винтом 3/8". Используется вместо стандартной пластины для увеличения расстояния между штативной головкой и камерой. Может использоваться с головкой с механизмом точного позиционирования тип 400.

7 290 ₽
В корзину
Manfrotto 577 адаптер с быстросъемной площадкой
Manfrotto 577 адаптер с быстросъемной площадкой
Арт. OLE-3389
Manfrotto 577 адаптер с быстросъемной площадкой
Наличие
Центральный склад: в наличии 1-3 шт

Быстросъемный адаптер, который позволит быстро снимать камеру со штативной головки и ставить на любое другое устройство. Площадка поставляется с планкой 501PL в комплекте (винты на 1/4 и 1/8 дюйма). Длина скользящего хода планки: 50мм.

18 990 ₽
В корзину
E-IMAGE 75BF 75mm BALL to FLAT ADAPTER адаптер для установки головок на видеоштативы с ложем 75 мм
Арт. OLE-3681
E-IMAGE 75BF 75mm BALL to FLAT ADAPTER адаптер для установки головок на видеоштативы с ложем 75 мм
Наличие
Центральный склад: в наличии 4-10 шт

Адаптер для преобразования 75-мм ложа штатива в плоское основание с винтовым креплением. Оснащено резьбовым креплением - 3/8"-16M


6 630 ₽
В корзину
Joby JB01530 Cold Shoe PRO адаптер 1/4 на холодный башмак черный
Joby JB01530 Cold Shoe PRO адаптер 1/4 на холодный башмак черный
Арт. OLE-3779
Joby JB01530 Cold Shoe PRO адаптер 1/4 на холодный башмак черный
Наличие
Центральный склад: в наличии 1-3 шт

Адаптер-держатель для вспышки холодный башмак на штатив или студийную стойку.  Оснащен крепление 1/4"-20. В комплекте шестигранный ключ.

2 390 ₽
В корзину
Joby JB01528 Cold Shoe Mount адаптер 1/4 на холодный башмак черный
Joby JB01528 Cold Shoe Mount адаптер 1/4 на холодный башмак черный
Joby JB01528 Cold Shoe Mount адаптер 1/4 на холодный башмак черный
Арт. OLE-3778
Joby JB01528 Cold Shoe Mount адаптер 1/4 на холодный башмак черный
Наличие
Центральный склад: в наличии 1-3 шт

Адаптер-держатель для вспышки холодный башмак.  Оснащен крепление 1/4"-20

590 ₽
В корзину
Товары в архиве (3)
Флаги для предметной съемки

Флаги для предметной съемки

Wansen

Узнать больше
Бленда

Бленда для мониторов от 15 до 32 дюймов

Работай с цветом без бликов

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на обработку файлов cookie и других пользовательских данных и соглашаетесь с условиями их обработки. Заблокировать использование cookies сайтом можно в настройках браузера