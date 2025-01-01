Фильтр

Статьи

Квадратные фильтры для объективов

Квадратные фильтры для объектива

Данный раздел порадует тех, кто любит делать самые изысканные снимки, ведь фильтры cokin - это незаменимый атрибут настоящего фотохудожника. Это название приспособления произошло от фамилии французского фотографа (Жан Кокин), который изобрел универсальную систему креплений фильтров к оптике. Она состоит из трех частей:

  • светофильтр;
  • кольцо адаптера;
  • держатель.

квадратные фильтры для объектива в Mоскве

Сам светофильтр может быть квадратным или прямоугольным, полноцветным или градиентным. Полноцветные квадратные фильтры для объектива применяются с целью создания тонального контраста на снимке. Градиентные же позволяют затемнить часть снимка или прибавить оттенки.

Адаптер представляет из себя кольцо определенного диаметра, с помощью которого держатель монтируется к оптике.

Функция держателя заключается в том, чтобы светофильтр определенной серии мог использоваться на объективе любого диаметра.

Различают четыре серии систем кокин:

  • A - или размер S, подходит для мини-фотоаппаратов, светофильтр 67х67;
  • P - или размер M, средний формат камеры, диаметр адаптеров варьируется от 48 до 82 мм;
  • Z-PRO - или размер L, используется для широкоугольников, фильтр 100х150 мм;
  • X-PRO - или XL, также для широкоугольной аппаратуры, диаметр адаптеров 62-112 мм.

квадратные фильтры для объектива

В ассортименте интернет-магазина «Фотогора» представлены разные светофильтры, адаптеры и держатели. С их помощью вы добьетесь потрясающих цветовых и световых эффектов на фото.

фильры Cokin

Найти квадратные фильтры для объектива в Москве не проблема. Достаточно сделать быстрый заказ на сайте нашего магазина или связаться с операторами по телефону. Вы сможете осуществить самовывоз товара в этот же день.

В любую точку России доставка осуществляется согласно условиям транспортной службы. У нас выгодные цены и большой выбор продукции с гарантией производителя.

-5 %
Fotokvant LFP-BAG6 сумка-чехол для шести фильтров серии P
Fotokvant LFP-BAG6 сумка-чехол для шести фильтров серии P
Fotokvant LFP-BAG6 сумка-чехол для шести фильтров серии P
Арт. DAN-4095
Fotokvant LFP-BAG6 сумка-чехол для шести фильтров серии P
Наличие
Москва: в наличии 4-10 штЦентральный склад: более 10 шт
до конца распродажи 1 дн, 3 ч

Сумка-чехол Fotokvant LFP-BAG6 для шести фильтров серии P.

Сумка разработана специально для фильтров серии P. Футляр обеспечивает защиту, удобное использование и аккуратное хранение фильтров. Рассчитана на транспортировку и хранение шести фильтров. Размер - 13х12 см.

-5 %430 ₽
400 ₽
В корзину
Fotokvant LFP-H3 держатель для 3 фильтров серии P
Fotokvant LFP-H3 держатель для 3 фильтров серии P
Fotokvant LFP-H3 держатель для 3 фильтров серии P
Арт. DAN-4053
Fotokvant LFP-H3 держатель для 3 фильтров серии P
Наличие
Москва: в наличии 4-10 штЦентральный склад: более 10 шт

Держатель Fotokvant LFP-H3 для 3 фильтров серии P.

Держатель квадратных фильтров P-серии позволяет крепить прямоугольные светофильтры одного типоразмера на объективы с разными диаметрами крепежной резьбы. Модель позволяет установить три фильтра одновременно. Главный плюс квадратных светофильтров - универсальность. Благодаря кольцам-адаптерам и держателям возможно использование фильтров P-серии с разными объективами.

260 ₽
В корзину
-12 %
Fujimi FCF Blue прямоугольный полноцветный фильтр (синий) серии Z pro
Арт. NVF-5914
Fujimi FCF Blue прямоугольный полноцветный фильтр (синий) серии Z pro
Наличие
Москва: в наличии 1-3 шт
до конца распродажи 1 дн, 2 ч

FUJIMI FCF Blue полноцветный фильтр (синий) серии Z pro – используется для цветокорректировки.

Главный плюс квадратных светофильтров – универсальность. Благодаря кольцам-адаптерам и держателям возможно использование фильтров P-серии с разными объективами. Имеет прямоугольную форму размером 100Х140 мм. Поставляются без коробки, в мягком пластиковом футляре.

-11.76 %170 ₽
150 ₽
В корзину
Fotokvant LFP-BAG7 сумка для комплекта квадратных фильтров
Fotokvant LFP-BAG7 сумка для комплекта квадратных фильтров
Арт. NVF-9705
Fotokvant LFP-BAG7 сумка для комплекта квадратных фильтров
Наличие
Москва: в наличии 1-3 шт

Fotokvant NVF-9705 - сумка для квадратных фильтров.

Очень удобная в использовании и надежная сумка для квадратных фильтров. Вмещает до 7 фильтров плюс фильтр-держатель и переходники. 

Внутренние перегородки съемные. Убрав их вы можете поместить внутрь коробку соответствующего формата.

Для ношения сумка оборудована шейным ремешком и имеет крепление на пояс.

930 ₽
В корзину
Fotokvant LFP-A37 адаптер для серии P на объектив 37 мм
Fotokvant LFP-A37 адаптер для серии P на объектив 37 мм
Fotokvant LFP-A37 адаптер для серии P на объектив 37 мм
Арт. DAN-4063
Fotokvant LFP-A37 адаптер для серии P на объектив 37 мм
Наличие
Москва: в наличии 4-10 штЦентральный склад: более 10 шт

Адаптер Fotokvant LFP-A37 для серии P на объектив 37 мм.

Кольцо-адаптер для квадратных фильтров серии P. Позволяет осуществить монтаж держателя фильтров серии P к передний панели на различные объективы. Главный плюс квадратных светофильтров – универсальность. Благодаря кольцам-адаптерам и держателям возможно использование фильтров P-серии с разными объективами. Диаметр - 37 мм.

270 ₽
В корзину
Fotokvant LFP-A40 адаптер для серии P на объектив 40.5 мм
Fotokvant LFP-A40 адаптер для серии P на объектив 40.5 мм
Fotokvant LFP-A40 адаптер для серии P на объектив 40.5 мм
Арт. DAN-4064
Fotokvant LFP-A40 адаптер для серии P на объектив 40.5 мм
Наличие
Москва: в наличии 4-10 штЦентральный склад: более 10 шт

Адаптер Fotokvant LFP-A40 для серии P на объектив 40,5 мм.

Кольцо-адаптер для квадратных фильтров серии P. Позволяет осуществить монтаж держателя фильтров серии P к передний панели на различные объективы. Главный плюс квадратных светофильтров – универсальность. Благодаря кольцам-адаптерам и держателям возможно использование фильтров P-серии с разными объективами. Диаметр - 40,5 мм.

270 ₽
В корзину
Fotokvant LFP-A43 адаптер для серии P на объектив 43 мм
Fotokvant LFP-A43 адаптер для серии P на объектив 43 мм
Fotokvant LFP-A43 адаптер для серии P на объектив 43 мм
Арт. DAN-4065
Fotokvant LFP-A43 адаптер для серии P на объектив 43 мм
Наличие
Москва: в наличии 4-10 штЦентральный склад: более 10 шт

Адаптер Fotokvant LFP-A43 для серии P на объектив 43 мм.

Кольцо-адаптер для квадратных фильтров серии P. Позволяет осуществить монтаж держателя фильтров серии P к передний панели на различные объективы. Главный плюс квадратных светофильтров – универсальность. Благодаря кольцам-адаптерам и держателям возможно использование фильтров P-серии с разными объективами. Диаметр - 43 мм.

270 ₽
В корзину
Fotokvant LFP-A46 адаптер для серии P на объектив 46 мм
Fotokvant LFP-A46 адаптер для серии P на объектив 46 мм
Fotokvant LFP-A46 адаптер для серии P на объектив 46 мм
Арт. DAN-4066
Fotokvant LFP-A46 адаптер для серии P на объектив 46 мм
Наличие
Москва: в наличии 1-3 штЦентральный склад: более 10 шт

Адаптер Fotokvant LFP-A46 для серии P на объектив 46 мм.

Кольцо-адаптер для квадратных фильтров серии P. Позволяет осуществить монтаж держателя фильтров серии P к передний панели на различные объективы. Главный плюс квадратных светофильтров – универсальность. Благодаря кольцам-адаптерам и держателям возможно использование фильтров P-серии с разными объективами. Диаметр - 46 мм.

270 ₽
В корзину
Fotokvant LFP-A49 адаптер для серии P на объектив 49 мм
Fotokvant LFP-A49 адаптер для серии P на объектив 49 мм
Fotokvant LFP-A49 адаптер для серии P на объектив 49 мм
Арт. DAN-4067
Fotokvant LFP-A49 адаптер для серии P на объектив 49 мм
Наличие
Москва: в наличии 4-10 штЦентральный склад: в наличии 1-3 шт

Адаптер Fotokvant LFP-A49 для серии P на объектив 49 мм.

Кольцо-адаптер для квадратных фильтров серии P. Позволяет осуществить монтаж держателя фильтров серии P к передний панели на различные объективы. Главный плюс квадратных светофильтров – универсальность. Благодаря кольцам-адаптерам и держателям возможно использование фильтров P-серии с разными объективами. Диаметр - 49 мм.

270 ₽
В корзину
Fotokvant LFP-A52 адаптер для серии P на объектив 52 мм
Fotokvant LFP-A52 адаптер для серии P на объектив 52 мм
Fotokvant LFP-A52 адаптер для серии P на объектив 52 мм
Арт. DAN-4068
Fotokvant LFP-A52 адаптер для серии P на объектив 52 мм
Наличие
Москва: в наличии 4-10 шт

Адаптер Fotokvant LFP-A52 для серии P на объектив 52 мм.

Кольцо-адаптер для квадратных фильтров серии P. Позволяет осуществить монтаж держателя фильтров серии P к передний панели на различные объективы. Главный плюс квадратных светофильтров – универсальность. Благодаря кольцам-адаптерам и держателям возможно использование фильтров P-серии с разными объективами. Диаметр - 52 мм.

270 ₽
В корзину
Fotokvant LFP-A55 адаптер для серии P на объектив 55 мм
Fotokvant LFP-A55 адаптер для серии P на объектив 55 мм
Fotokvant LFP-A55 адаптер для серии P на объектив 55 мм
Арт. DAN-4069
Fotokvant LFP-A55 адаптер для серии P на объектив 55 мм
Наличие
Москва: в наличии 4-10 штЦентральный склад: в наличии 1-3 шт

Адаптер Fotokvant LFP-A55 для серии P на объектив 55 мм.

Кольцо-адаптер для квадратных фильтров серии P. Позволяет осуществить монтаж держателя фильтров серии P к передний панели на различные объективы. Главный плюс квадратных светофильтров – универсальность. Благодаря кольцам-адаптерам и держателям возможно использование фильтров P-серии с разными объективами. Диаметр - 55 мм.

270 ₽
В корзину
Fotokvant LFP-A58 адаптер для серии P на объектив 58 мм
Fotokvant LFP-A58 адаптер для серии P на объектив 58 мм
Fotokvant LFP-A58 адаптер для серии P на объектив 58 мм
Арт. DAN-4070
Fotokvant LFP-A58 адаптер для серии P на объектив 58 мм
Наличие
Москва: в наличии 1-3 шт

Адаптер Fotokvant LFP-A58 для серии P на объектив 58 мм.

Кольцо-адаптер для квадратных фильтров серии P. Позволяет осуществить монтаж держателя фильтров серии P к передний панели на различные объективы. Главный плюс квадратных светофильтров – универсальность. Благодаря кольцам-адаптерам и держателям возможно использование фильтров P-серии с разными объективами. Диаметр - 58 мм.

270 ₽
В корзину
Fotokvant LFP-A62 адаптер для серии P на объектив 62 мм
Fotokvant LFP-A62 адаптер для серии P на объектив 62 мм
Fotokvant LFP-A62 адаптер для серии P на объектив 62 мм
Арт. DAN-4071
Fotokvant LFP-A62 адаптер для серии P на объектив 62 мм
Наличие
Москва: в наличии 4-10 штЦентральный склад: в наличии 4-10 шт

Адаптер Fotokvant LFP-A62 для серии P на объектив 62 мм.

Кольцо-адаптер для квадратных фильтров серии P. Позволяет осуществить монтаж держателя фильтров серии P к передний панели на различные объективы. Главный плюс квадратных светофильтров – универсальность. Благодаря кольцам-адаптерам и держателям возможно использование фильтров P-серии с разными объективами. Диаметр - 62 мм.

270 ₽
В корзину
Fotokvant LFP-A67 адаптер для серии P на объектив 67 мм
Fotokvant LFP-A67 адаптер для серии P на объектив 67 мм
Fotokvant LFP-A67 адаптер для серии P на объектив 67 мм
Арт. DAN-4072
Fotokvant LFP-A67 адаптер для серии P на объектив 67 мм
Наличие
Москва: в наличии 4-10 штЦентральный склад: более 10 шт

Адаптер Fotokvant LFP-A67 для серии P на объектив 67 мм.

Кольцо-адаптер для квадратных фильтров серии P. Позволяет осуществить монтаж держателя фильтров серии P (Fotokvant LFP-H3 держатель для 3 фильтров серии P) к передний панели на различные объективы. Главный плюс квадратных светофильтров – универсальность. Благодаря кольцам-адаптерам и держателям возможно использование фильтров P-серии с разными объективами. Диаметр - 67 мм.

270 ₽
В корзину
Fotokvant LFP-A72 адаптер для серии P на объектив 72 мм
Fotokvant LFP-A72 адаптер для серии P на объектив 72 мм
Fotokvant LFP-A72 адаптер для серии P на объектив 72 мм
Арт. DAN-4073
Fotokvant LFP-A72 адаптер для серии P на объектив 72 мм
Наличие
Москва: в наличии 1-3 штЦентральный склад: более 10 шт

Адаптер Fotokvant LFP-A72 для серии P на объектив 72 мм.

Кольцо-адаптер для квадратных фильтров серии P. Позволяет осуществить монтаж держателя фильтров серии P к передний панели на различные объективы. Главный плюс квадратных светофильтров – универсальность. Благодаря кольцам-адаптерам и держателям возможно использование фильтров P-серии с разными объективами. Диаметр - 72 мм.

270 ₽
В корзину
Fotokvant LFP-A77 адаптер для серии P на объектив 77 мм
Fotokvant LFP-A77 адаптер для серии P на объектив 77 мм
Fotokvant LFP-A77 адаптер для серии P на объектив 77 мм
Арт. DAN-4074
Fotokvant LFP-A77 адаптер для серии P на объектив 77 мм
Наличие
Москва: в наличии 1-3 шт

Адаптер Fotokvant LFP-A77 для серии P на объектив 77 мм.

Кольцо-адаптер для квадратных фильтров серии P. Позволяет осуществить монтаж держателя фильтров серии P к передний панели на различные объективы. Главный плюс квадратных светофильтров – универсальность. Благодаря кольцам-адаптерам и держателям возможно использование фильтров P-серии с разными объективами. Диаметр - 77 мм.

270 ₽
В корзину
Fotokvant LFP-BAG1 сумка-чехол для одного фильтра серии P
Fotokvant LFP-BAG1 сумка-чехол для одного фильтра серии P
Fotokvant LFP-BAG1 сумка-чехол для одного фильтра серии P
Арт. DAN-4097
Fotokvant LFP-BAG1 сумка-чехол для одного фильтра серии P
Наличие
Москва: в наличии 4-10 штЦентральный склад: более 10 шт

Сумка-чехол Fotokvant LFP-BAG1 для одного фильтра серии P.

Сумка разработана специально для фильтров серии P. Футляр обеспечивает защиту, удобное использование и аккуратное хранение фильтра. Рассчитана на транспортировку и хранение одного фильтра. Размер - ??х?? см.

230 ₽
В корзину
Fotokvant LFP-BAG3 сумка-чехол для трех фильтров серии P
Fotokvant LFP-BAG3 сумка-чехол для трех фильтров серии P
Fotokvant LFP-BAG3 сумка-чехол для трех фильтров серии P
Арт. DAN-4094
Fotokvant LFP-BAG3 сумка-чехол для трех фильтров серии P
Наличие
Москва: в наличии 1-3 штЦентральный склад: в наличии 4-10 шт

Сумка-чехол Fotokvant LFP-BAG3 для трех фильтров серии P.

Сумка разработана специально для фильтров серии P. Футляр обеспечивает защиту, удобное использование и аккуратное хранение фильтров. Рассчитана на транспортировку и хранение трех фильтров. Размер - ??х?? см.

330 ₽
В корзину
