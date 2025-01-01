Квадратные фильтры для объективов

Москва
Малая Семеновская 3с6
Сб-Вс : 11:00 - 18:00
Сумка-чехол Fotokvant LFP-BAG6 для шести фильтров серии P.
Сумка разработана специально для фильтров серии P. Футляр обеспечивает защиту, удобное использование и аккуратное хранение фильтров. Рассчитана на транспортировку и хранение шести фильтров. Размер - 13х12 см.
Держатель Fotokvant LFP-H3 для 3 фильтров серии P.
Держатель квадратных фильтров P-серии позволяет крепить прямоугольные светофильтры одного типоразмера на объективы с разными диаметрами крепежной резьбы. Модель позволяет установить три фильтра одновременно. Главный плюс квадратных светофильтров - универсальность. Благодаря кольцам-адаптерам и держателям возможно использование фильтров P-серии с разными объективами.
FUJIMI FCF Blue полноцветный фильтр (синий) серии Z pro – используется для цветокорректировки.
Главный плюс квадратных светофильтров – универсальность. Благодаря кольцам-адаптерам и держателям возможно использование фильтров P-серии с разными объективами. Имеет прямоугольную форму размером 100Х140 мм. Поставляются без коробки, в мягком пластиковом футляре.
Fotokvant NVF-9705 - сумка для квадратных фильтров.
Очень удобная в использовании и надежная сумка для квадратных фильтров. Вмещает до 7 фильтров плюс фильтр-держатель и переходники.
Внутренние перегородки съемные. Убрав их вы можете поместить внутрь коробку соответствующего формата.
Для ношения сумка оборудована шейным ремешком и имеет крепление на пояс.
Адаптер Fotokvant LFP-A37 для серии P на объектив 37 мм.
Кольцо-адаптер для квадратных фильтров серии P. Позволяет осуществить монтаж держателя фильтров серии P к передний панели на различные объективы. Главный плюс квадратных светофильтров – универсальность. Благодаря кольцам-адаптерам и держателям возможно использование фильтров P-серии с разными объективами. Диаметр - 37 мм.
Адаптер Fotokvant LFP-A40 для серии P на объектив 40,5 мм.
Кольцо-адаптер для квадратных фильтров серии P. Позволяет осуществить монтаж держателя фильтров серии P к передний панели на различные объективы. Главный плюс квадратных светофильтров – универсальность. Благодаря кольцам-адаптерам и держателям возможно использование фильтров P-серии с разными объективами. Диаметр - 40,5 мм.
Адаптер Fotokvant LFP-A43 для серии P на объектив 43 мм.
Кольцо-адаптер для квадратных фильтров серии P. Позволяет осуществить монтаж держателя фильтров серии P к передний панели на различные объективы. Главный плюс квадратных светофильтров – универсальность. Благодаря кольцам-адаптерам и держателям возможно использование фильтров P-серии с разными объективами. Диаметр - 43 мм.
Адаптер Fotokvant LFP-A46 для серии P на объектив 46 мм.
Кольцо-адаптер для квадратных фильтров серии P. Позволяет осуществить монтаж держателя фильтров серии P к передний панели на различные объективы. Главный плюс квадратных светофильтров – универсальность. Благодаря кольцам-адаптерам и держателям возможно использование фильтров P-серии с разными объективами. Диаметр - 46 мм.
Адаптер Fotokvant LFP-A49 для серии P на объектив 49 мм.
Кольцо-адаптер для квадратных фильтров серии P. Позволяет осуществить монтаж держателя фильтров серии P к передний панели на различные объективы. Главный плюс квадратных светофильтров – универсальность. Благодаря кольцам-адаптерам и держателям возможно использование фильтров P-серии с разными объективами. Диаметр - 49 мм.
Адаптер Fotokvant LFP-A52 для серии P на объектив 52 мм.
Кольцо-адаптер для квадратных фильтров серии P. Позволяет осуществить монтаж держателя фильтров серии P к передний панели на различные объективы. Главный плюс квадратных светофильтров – универсальность. Благодаря кольцам-адаптерам и держателям возможно использование фильтров P-серии с разными объективами. Диаметр - 52 мм.
Адаптер Fotokvant LFP-A55 для серии P на объектив 55 мм.
Кольцо-адаптер для квадратных фильтров серии P. Позволяет осуществить монтаж держателя фильтров серии P к передний панели на различные объективы. Главный плюс квадратных светофильтров – универсальность. Благодаря кольцам-адаптерам и держателям возможно использование фильтров P-серии с разными объективами. Диаметр - 55 мм.
Адаптер Fotokvant LFP-A58 для серии P на объектив 58 мм.
Кольцо-адаптер для квадратных фильтров серии P. Позволяет осуществить монтаж держателя фильтров серии P к передний панели на различные объективы. Главный плюс квадратных светофильтров – универсальность. Благодаря кольцам-адаптерам и держателям возможно использование фильтров P-серии с разными объективами. Диаметр - 58 мм.
Адаптер Fotokvant LFP-A62 для серии P на объектив 62 мм.
Кольцо-адаптер для квадратных фильтров серии P. Позволяет осуществить монтаж держателя фильтров серии P к передний панели на различные объективы. Главный плюс квадратных светофильтров – универсальность. Благодаря кольцам-адаптерам и держателям возможно использование фильтров P-серии с разными объективами. Диаметр - 62 мм.
Адаптер Fotokvant LFP-A67 для серии P на объектив 67 мм.
Кольцо-адаптер для квадратных фильтров серии P. Позволяет осуществить монтаж держателя фильтров серии P (Fotokvant LFP-H3 держатель для 3 фильтров серии P) к передний панели на различные объективы. Главный плюс квадратных светофильтров – универсальность. Благодаря кольцам-адаптерам и держателям возможно использование фильтров P-серии с разными объективами. Диаметр - 67 мм.
Адаптер Fotokvant LFP-A72 для серии P на объектив 72 мм.
Кольцо-адаптер для квадратных фильтров серии P. Позволяет осуществить монтаж держателя фильтров серии P к передний панели на различные объективы. Главный плюс квадратных светофильтров – универсальность. Благодаря кольцам-адаптерам и держателям возможно использование фильтров P-серии с разными объективами. Диаметр - 72 мм.
Адаптер Fotokvant LFP-A77 для серии P на объектив 77 мм.
Кольцо-адаптер для квадратных фильтров серии P. Позволяет осуществить монтаж держателя фильтров серии P к передний панели на различные объективы. Главный плюс квадратных светофильтров – универсальность. Благодаря кольцам-адаптерам и держателям возможно использование фильтров P-серии с разными объективами. Диаметр - 77 мм.
Сумка-чехол Fotokvant LFP-BAG1 для одного фильтра серии P.
Сумка разработана специально для фильтров серии P. Футляр обеспечивает защиту, удобное использование и аккуратное хранение фильтра. Рассчитана на транспортировку и хранение одного фильтра. Размер - ??х?? см.
Сумка-чехол Fotokvant LFP-BAG3 для трех фильтров серии P.
Сумка разработана специально для фильтров серии P. Футляр обеспечивает защиту, удобное использование и аккуратное хранение фильтров. Рассчитана на транспортировку и хранение трех фильтров. Размер - ??х?? см.
