Квадратные фильтры для объективов

Квадратные фильтры для объектива

Данный раздел порадует тех, кто любит делать самые изысканные снимки, ведь фильтры cokin - это незаменимый атрибут настоящего фотохудожника. Это название приспособления произошло от фамилии французского фотографа (Жан Кокин), который изобрел универсальную систему креплений фильтров к оптике. Она состоит из трех частей:

светофильтр;

кольцо адаптера;

держатель.

Сам светофильтр может быть квадратным или прямоугольным, полноцветным или градиентным. Полноцветные квадратные фильтры для объектива применяются с целью создания тонального контраста на снимке. Градиентные же позволяют затемнить часть снимка или прибавить оттенки.

Адаптер представляет из себя кольцо определенного диаметра, с помощью которого держатель монтируется к оптике.

Функция держателя заключается в том, чтобы светофильтр определенной серии мог использоваться на объективе любого диаметра.

Различают четыре серии систем кокин:

A - или размер S, подходит для мини-фотоаппаратов, светофильтр 67х67;

P - или размер M, средний формат камеры, диаметр адаптеров варьируется от 48 до 82 мм;

Z-PRO - или размер L, используется для широкоугольников, фильтр 100х150 мм;

X-PRO - или XL, также для широкоугольной аппаратуры, диаметр адаптеров 62-112 мм.

В ассортименте интернет-магазина «Фотогора» представлены разные светофильтры, адаптеры и держатели. С их помощью вы добьетесь потрясающих цветовых и световых эффектов на фото.

Найти квадратные фильтры для объектива в Москве не проблема. Достаточно сделать быстрый заказ на сайте нашего магазина или связаться с операторами по телефону. Вы сможете осуществить самовывоз товара в этот же день.

В любую точку России доставка осуществляется согласно условиям транспортной службы. У нас выгодные цены и большой выбор продукции с гарантией производителя.