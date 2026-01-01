Всего - 41 товар

Каплеры питания для фотоаппаратов – фальш-аккумуляторы для бесперебойной съемки
Каплер питания (фальш-аккумулятор / DC Coupler) — это устройство, которое устанавливается в батарейный отсек фотоаппарата вместо штатного аккумулятора и подключается к внешнему источнику питания (сеть 220В, power bank, V-Lock батарея). Каплер имитирует оригинальный аккумулятор благодаря встроенному чипу — камера «думает», что работает от полностью заряженной батареи
Зачем нужен каплер для фотоаппарата:
- Бесконечная съемка — больше не нужно менять аккумуляторы каждые 2-3 часа.
- Студийная фотография — идеально для предметной съемки, фэшн и портрета, где камера может быть включена часами.
- Таймлапс и интервальная съемка — никаких рисков, что камера выключится в середине проекта
- Использование камеры как веб-камеры — для стримов, вебинаров и онлайн-совещаний.
- Тетеринг (съемка на компьютер) — комфортная работа без оглядки на уровень заряда.
Как это работает:
Вы вставляете каплер в отсек для батареи, пропускаете тонкий кабель через специальную прорезь в крышке (дверца закрывается полностью), и подключаете к блоку питания. Каплер получает питание через адаптер (DC 5.5×2.1 мм — стандартный разъем)
Что входит в комплект:
- Фальш-аккумулятор (каплер) под конкретную модель батареи.
- Сетевой адаптер (блок питания 220V → 7-8.4V) — часто в комплекте.
- Длина кабеля обычно 2.5-3 метра, что дает свободу движения.
Почему выбирают каплер вместо пачки аккумуляторов:
- Экономически выгоднее — один каплер стоит как 1-2 оригинальных аккумулятора, но служит годами.
- Камера не перегревается при длительной работе — питание поступает напрямую, минуя нагрев батареи.
- Совместимость с внешними батареями (Power Bank, V-Mount) через USB-адаптеры.
Выберите каплер под вашу модель фотоаппарата из списка ниже — и забудьте о разряженной батарее в самый ответственный момент.