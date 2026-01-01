Всего - 41 товар

Каплеры питания для фотоаппаратов – фальш-аккумуляторы для бесперебойной съемки

Зачем нужен каплер для фотоаппарата:

Бесконечная съемка — больше не нужно менять аккумуляторы каждые 2-3 часа.

Студийная фотография — идеально для предметной съемки, фэшн и портрета, где камера может быть включена часами.

Таймлапс и интервальная съемка — никаких рисков, что камера выключится в середине проекта

Использование камеры как веб-камеры — для стримов, вебинаров и онлайн-совещаний.

Тетеринг (съемка на компьютер) — комфортная работа без оглядки на уровень заряда.

Как это работает:

— это устройство, которое устанавливается в батарейный отсек фотоаппарата вместо штатного аккумулятора и подключается к внешнему источнику питания (сеть 220В, power bank, V-Lock батарея). Каплер имитирует оригинальный аккумулятор благодаря встроенному чипу — камера «думает», что работает от полностью заряженной батареи

Вы вставляете каплер в отсек для батареи, пропускаете тонкий кабель через специальную прорезь в крышке (дверца закрывается полностью), и подключаете к блоку питания. Каплер получает питание через адаптер (DC 5.5×2.1 мм — стандартный разъем)

Что входит в комплект:

Фальш-аккумулятор (каплер) под конкретную модель батареи.

Сетевой адаптер (блок питания 220V → 7-8.4V) — часто в комплекте.

Длина кабеля обычно 2.5-3 метра, что дает свободу движения.

Почему выбирают каплер вместо пачки аккумуляторов:

Экономически выгоднее — один каплер стоит как 1-2 оригинальных аккумулятора, но служит годами.

Камера не перегревается при длительной работе — питание поступает напрямую, минуя нагрев батареи.

Совместимость с внешними батареями (Power Bank, V-Mount) через USB-адаптеры.

Выберите каплер под вашу модель фотоаппарата из списка ниже — и забудьте о разряженной батарее в самый ответственный момент.