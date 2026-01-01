Всего - 41 товар

Каплеры питания для фотоаппаратов – фальш-аккумуляторы для бесперебойной съемки


Каплер питания (фальш-аккумулятор / DC Coupler) — это устройство, которое устанавливается в батарейный отсек фотоаппарата вместо штатного аккумулятора и подключается к внешнему источнику питания (сеть 220В, power bank, V-Lock батарея). Каплер имитирует оригинальный аккумулятор благодаря встроенному чипу — камера «думает», что работает от полностью заряженной батареи

Зачем нужен каплер для фотоаппарата:

  • Бесконечная съемка — больше не нужно менять аккумуляторы каждые 2-3 часа.
  • Студийная фотография — идеально для предметной съемки, фэшн и портрета, где камера может быть включена часами.
  • Таймлапс и интервальная съемка — никаких рисков, что камера выключится в середине проекта
  • Использование камеры как веб-камеры — для стримов, вебинаров и онлайн-совещаний.
  • Тетеринг (съемка на компьютер) — комфортная работа без оглядки на уровень заряда.

Как это работает:

Вы вставляете каплер в отсек для батареи, пропускаете тонкий кабель через специальную прорезь в крышке (дверца закрывается полностью), и подключаете к блоку питания. Каплер получает питание через адаптер (DC 5.5×2.1 мм — стандартный разъем)

Что входит в комплект:

  • Фальш-аккумулятор (каплер) под конкретную модель батареи.
  • Сетевой адаптер (блок питания 220V → 7-8.4V) — часто в комплекте.
  • Длина кабеля обычно 2.5-3 метра, что дает свободу движения.

Почему выбирают каплер вместо пачки аккумуляторов:

  • Экономически выгоднее — один каплер стоит как 1-2 оригинальных аккумулятора, но служит годами.
  • Камера не перегревается при длительной работе — питание поступает напрямую, минуя нагрев батареи.
  • Совместимость с внешними батареями (Power Bank, V-Mount) через USB-адаптеры.

Выберите каплер под вашу модель фотоаппарата из списка ниже — и забудьте о разряженной батарее в самый ответственный момент.

Kingma NP-F550-D-TAP адаптер питания
Арт. OLE-4211
в наличии 4-10 шт

Адаптер для питания цифровой камеры Sony от внешнего источника позволяет заменить аккумулятор NP-F550 на подключение к V-mount/Gold Mount или зарядной станции. Благодаря новой схеме декодирования на экране отображается уровень заряда батареи. Кабель с витой структурой растягивается от 50 до 120 см.

1 580 ₽
Kingma NP-FW50 + BM-F980D система питания
Арт. MTG-3872
в наличии 1-3 шт

Kingma NP-FW50 + BM-F980D система питания. Комплект для обеспечения внешнего питания цифровым камерам Sony работающих на аккумуляторе NP-FW50. Адаптер позволяет использовать сменные батареи NP-F для более продолжительной работы.

2 110 ₽
Kingma NP-FZ100 - DC 5.5*2.1mm адаптер питания
Арт. MTG-3868
Kingma NP-FZ100 - DC 5.5*2.1mm адаптер питания
в наличии 4-10 шт

Kingma NP-FZ100 - DC 5.5*2.1mm адаптер питания. Фиктивная батарея для камеры Sony со штекером DC 5.5*2.1mm. Заменяет аккумулятор NP-FZ100. Устройство обеспечит бесперебойную съемку в течение всего рабочего дня. Батарея имеет встроенную защиту от перенапряжения и перегрева.

2 000 ₽
Kingma NP-FZ100 + EU plug система питания
Арт. MTG-3870
в наличии 4-10 шт

Kingma NP-FZ100 + EU plug система питания. Комплект для постоянного питания цифровой камеры Sony от стандартной европейской розетки. Полностью декодированный каплер заменяет NP-FZ100, имеет кабель со штекером DC 5,5*2,1 мм.

2 750 ₽
SmallRig 3247 кабель питания для адаптера DC5521 Dummy Battery EN-EL15
SmallRig 3247 кабель питания для адаптера DC5521 Dummy Battery EN-EL15
в наличии 1-3 шт

SmallRig 3247 кабель питания для адаптера DC5521 Dummy Battery EN-EL15.

Кабель питания SmallRig 3247 совместим с камерами Nikon в которых используется аккумулятор EN-EL15. Подключается к адаптеру крепления аккумулятора EB2504, 3018, 3168 с помощью разъема 5,5х2,1мм. Общая длина кабеля 60 см.

4 280 ₽
Kingma NP-W235 - DC 5.5*2.1mm адаптер питания
Арт. OLE-2835
Kingma NP-W235 - DC 5.5*2.1mm адаптер питания
в наличии 1-3 шт

Адаптер питания для питания камеры Fujifilm. Заменяет аккумулятор NP-W235 для обеспечения питания от внешнего источника

840 ₽
Kingma NP-W235 - D-TAP адаптер питания
Арт. OLE-2836
в наличии 1-3 шт

Адаптер для питания цифровой камеры Fujifilm от внешнего источника питания позволяет заменить аккумулятор NP-W235 на подключение к V-mount/Gold Mount или зарядной станции. Благодаря встроенному чипу на экране камеры отображается уровень заряда. Адаптер оснащен витым кабелем с длиной от 50 до 120 см.

1 580 ₽
Kingma NP-FW50 + EU plug система питания
Арт. MTG-3631
Kingma NP-FW50 + EU plug система питания
в наличии 4-10 шт

Kingma NP-FW50 + EU plug система питания. Комплект для питания камеры Sony от сети посредством стандартной европейской вилки. Полностью декодированная пустая аккумуляторная батарея заменит NP-FW50 и обеспечит продолжительную работу без подзарядки. Совместимость - Sony a7, a7 II, a7R II, a7S II, a5000, a5100, a6000, a6300.

1 690 ₽
Kingma BLH-1 - D-TAP адаптер питания
Арт. MTG-3884
Kingma BLH-1 - D-TAP адаптер питания
в наличии 1-3 шт

Kingma BLH-1 - D-TAP адаптер питания. Каплер для питания цифровой камеры Olympus от внешнего источника питания. Позволит заменить аккумулятор BLH-1 на подключение к V-Mount/Gold Mount или зарядной станции. Благодаря использованию в батарее новейшей схемы декодирования на экране будет отображаться уровень заряда. Витой вид кабеля позволяет ему растягиваться от 50 до 120 см.

1 470 ₽
Kingma DMW-BLC12 - D-TAP адаптер питания
Арт. MTG-3882
в наличии 1-3 шт

Kingma DMW-BLC12 - D-TAP адаптер питания. Каплер для питания цифровой камеры Panasonic от внешнего источника питания. Позволит заменить аккумулятор DMW-BLC12 на подключение к V-mount/Gold Mount или зарядной станции.

1 690 ₽
Kingma DMW-BLF19 - D-TAP адаптер питания
Арт. MTG-3883
Kingma DMW-BLF19 - D-TAP адаптер питания
в наличии 1-3 шт

Kingma DMW-BLF19 - D-TAP адаптер питания. Каплер для питания цифровой камеры Panasonic от внешнего источника питания. Позволит заменить аккумулятор DMW-BLF19 на подключение к V-Mount/Gold Mount или зарядной станции. Благодаря использованию в батарее новейшей схемы декодирования на экране будет отображаться уровень заряда. Витой вид кабеля позволяет ему растягиваться от 50 до 120 см.

1 470 ₽
Kingma DMW-BLK22 - DC 5.5*2.1mm система питания
Арт. MTG-3862
Kingma DMW-BLK22 - DC 5.5*2.1mm система питания
в наличии 4-10 шт

Kingma DMW-BLK22 - DC 5.5*2.1mm система питания. Каплер для подключения камеры Panasonic к внешним источникам питания. Устройство имеет встроенную защиту от перепадов напряжения, высокой температуры. Форма пружинки позволяет кабелю растягиваться на длину до 150 см.

840 ₽
Kingma DMW-BLK22 - Type-C адаптер питания
Арт. MTG-3906
в наличии 4-10 шт

Kingma DMW-BLK22 - Type-C адаптер питания. Адаптер батареи DMW-BLK22 с кабелем Type-C для подключения постоянного питания камеры от внешнего источника. Витой кабель способен растягиваться от 50 до 120 см. Поддерживает работу с быстрой зарядкой Quick Charge и Power Delivery.

1 050 ₽
Kingma DMW-BLK22 + BM-F980D система питания
Арт. MTG-3863
в наличии 4-10 шт

Kingma DMW-BLK22 + BM-F980D система питания. Каплер аккумулятора DMW-BLK22 и адаптер для батарей стандарта NP-F для более продолжительной работы. Устройство комплектуется гибким кабелем, который растягивается длину от 50 до 150 см.

2 430 ₽
Kingma DR-BLK22 + EU plug система питания
Арт. MTG-3864
в наличии 4-10 шт

Kingma DR-BLK22 + EU plug система питания. Фиктивная батарея с адаптером питания для камер Panasonic. Комплект питания гарантирует бесперебойную работу цифровой камере. Адаптер имеет встроенную защиту от высокого напряжения, перепадов температуры.

1 580 ₽
Kingma DR-ENEL15 + EU plug система питания
Арт. MTG-3853
в наличии 1-3 шт

Kingma DR-ENEL15 + EU plug система питания. Комплект для питания камеры Nikon. Включает в себя "пустышку" с кабелем DC 5,5*2,1 мм и адаптер питания. Способен полностью заменить аккумулятор EN-EL15 и обеспечить продолжительным питанием с помощью розетки переменного тока.

1 690 ₽
Kingma DR-FZ100 + BM-F980D система питания
Арт. MTG-3869
в наличии 4-10 шт

Kingma DR-FZ100 + BM-F980D система питания. Каплер с батарейной пластиной для питания камер Sony с помощью батареи NP-F работающих на аккумуляторах NP-FZ100. Новейшая схема декодирования гарантирует полную совместимость и обеспечивает постоянную мощность. Имеет пружинный кабель, способный растягиваться до 150 см.

3 170 ₽
Kingma DR-W126 + BM-F980D система питания
Арт. MTG-3855
в наличии 1-3 шт

Kingma DR-W126 + BM-F980D система питания. Комплект для питания камеры Fujifilm от сменных аккумуляторов стандарта NP-F. Позволяет сделать рабочий процесс более оперативным и продолжительным.

1 900 ₽
